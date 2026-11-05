Le Terrain vague : Joëlle Losfeld fait renaître la mythique maison d’édition de son père

« Éditer en sortant de l'ordinaire, en claquant les portes. » Joëlle Losfeld conserve son vieux slogan, mais pour faire renaître Le Terrain vague, l'éditrice a dû revoir ses plans : « Je comptais monter une maison d'édition moi toute seule, puis j'ai été prise par des aléas financiers », rappelle-t-elle.

En 2024, Joëlle Losfeld avait prêté 330.000 € à Pierre Lescure, puisés dans un héritage qu'elle destinait précisément au financement de sa nouvelle maison. Comme ActuaLitté le rapportait en avril 2026, l'ancien président de Canal+ avait remboursé 210.000 €, mais les 120.000 € restants, augmentés d'intérêts et de frais, avaient fait l'objet d'un nouvel échéancier, lui-même partiellement respecté.

L'éditrice avait alors engagé des démarches de saisie pour recouvrer les sommes dues. Un contretemps qui a retardé son projet. Elle reprend alors contact avec Olivier Szulzynger, cofondateur des Petits Matins, rencontré quelques mois auparavant. « Tout ça s'est fait avec une vitesse surprenante dans ce monde. » Les premiers ouvrages, initialement espérés pour janvier 2026, paraîtront un an plus tard.

« Cinq ou six livres, ça n'encombre pas trop les librairies »

Ce rapprochement ne signifie pas, insiste-t-elle, qu'elle renonce à choisir ses livres. « Ça implique que je sois diffusée et distribuée par leurs diffuseurs et distributeurs. Parallèlement, j'ai la libre indépendance absolue pour publier tous les titres que j'ai envie de publier. » Jusqu'ici accompagnés par Interforum, Les Petits Matins passeront chez Média-Diffusion et MDS en janvier 2027, précisément au moment des premières parutions du Terrain vague – Losfeld.

Concrètement, Joëlle Losfeld conserve la programmation, la lecture des manuscrits, la sélection des auteurs français et étrangers et la négociation des conditions contractuelles. Elle entend ainsi poursuivre ses relations avec les agents littéraires et les éditeurs étrangers, nouées au fil de quarante années de métier. Les Petits Matins prennent ensuite le relais pour l'établissement des contrats, tandis que leurs équipes commerciales et de communication accompagnent les publications.

Fondées en 2004 par Marie-Édith Alouf et Olivier Szulzynger, Les Petits Matins comptent sept salariés et publient actuellement une vingtaine d'ouvrages par an. La maison, historiquement tournée vers les essais politiques, sociaux et économiques, vise désormais 30 à 35 parutions annuelles et diversifie son catalogue vers la littérature. Au programme : une première collection de poche, une place accrue à la littérature et le retour des novellisations de séries télévisées.

Le Terrain vague – Losfeld s’appuiera donc sur l’organisation des Petits Matins, et prévoit cinq à six publications par an. « Je trouve que cinq, pour moi, pour éditer toute seule, c'est bien suffisant. Ça demande quand même pas mal de travail », nous explique l'éditrice, et d'ajouter, non sans malice : « Cinq ou six livres, ça n'encombre pas trop les librairies, et je crois que les libraires m'en seront reconnaissants. »

Éric Losfeld, l’édition sans permission

Pour comprendre ce que Joëlle Losfeld remet aujourd’hui sur pied, il faut revenir à son père, Éric, et à une certaine idée de l’édition : celle qui attirait autant les écrivains que les magistrats. Après Arcanes, fondées en 1951, il lance Le Terrain vague en 1955. « J’étais surréaliste sans le savoir », écrira-t-il dans ses mémoires, Endetté comme une mule.

Proche d’André Breton, il publie Benjamin Péret, Boris Vian, Marcel Duchamp, accueille les avant-gardes et fait circuler clandestinement, dès 1959, Emmanuelle, avant sa publication officielle en 1967. Les lecteurs suivent, les tribunaux aussi. Une trentaine de livres publiés entre 1964 et 1973 subissent des interdictions ou des poursuites. La facture judiciaire atteindra quelque 300.000 francs d’amendes.

Et puis, en 1964, surgit Barbarella. L’héroïne de Jean-Claude Forest quitte les pages de V Magazine pour un album grand format, à une époque où la bande dessinée demeure largement cantonnée aux rayons jeunesse. Éric Losfeld a convaincu le dessinateur de tenter l’aventure. Dès 1965, l'album est interdit aux mineurs, à l'affichage et à la publicité. Qu’importe : suivront Guido Crepax, Philippe Druillet, Guy Peellaert.

À sa mort, en 1979, son épouse Pierrette tient la maison debout, puis Joëlle Losfeld reprend les commandes en 1985, rebaptise l'enseigne Le Terrain vague – Losfeld et, en 1991, décide d'éditer sous son propre nom. Autre époque, autres audaces : Janet Frame, John Cheever, Sebastian Barry trouvent ou retrouvent leur place auprès des lecteurs français, Albert Cossery revient en librairie. Et en 2000, Effroyables Jardins, de Michel Quint, rencontre un immense succès.

Après une association avec Mango, la maison rejoint Gallimard en 2003. « Je reviens, si vous voulez, presque 40 ans en arrière, et je repars finalement là où j'avais laissé Le Terrain vague – Losfeld », nous confie-t-elle.

Le fonds des éditions Joëlle Losfeld ne sera pas transféré à la nouvelle structure. Un accord signé avec Gallimard en juin 2025 autorise le groupe à poursuivre sa commercialisation, moyennant une rémunération de l'éditrice sur les ventes. « Ils continuent à commercialiser les livres qui s'appellent sous le nom d'éditions Joëlle Losfeld, sur lesquels je touche un pourcentage sur les ventes. » L'accord est renouvelable et la collaboration fonctionne, assure-t-elle, sans difficulté particulière. Les deux catalogues coexisteront donc.

« J’ai à cœur de mener une politique d’auteurs »

Pour inaugurer Le Terrain vague – Losfeld, quoi de mieux qu'un vieil allié ? Le 8 janvier 2027, Richard Morgiève ouvrira le catalogue avec Les Diamants. Dans la France des années 1970, Retz, jeune homme trimballé de foyers en petits boulots, hérite de diamants volés. Joëlle Losfeld promet « un livre important », où l'on retrouve la patte de Morgiève, mais avec « une histoire un peu différente des autres », pleine « d'humanité, d'émotion et de vivacité ».

Le 12 février, changement d'époque avec J'ai sept ans ou presque, d'Héliane Bernard, historienne de l'art et cofondatrice de la revue Dada. Entre 1943 et 1945, une enfant observe l'Occupation depuis sa maison, son école et les rues de son quartier. Ce qu'elle comprend, ce qu'elle devine, ce que les adultes taisent. En mars, Alice Lucas, médecin, livrera un premier roman sur l'emprise amoureuse.

Et pour la rentrée de septembre, retour en Amérique avec Sebastian Barry. Dans The Newer World, paru en anglais en 2026, l'Irlandais retrouve l'univers de Des jours sans fin et Des milliers de lunes, traduits par Laetitia Devaux. Sauf que les anciens héros passent au second plan : Tennyson Bouguereau, ancien esclave affranchi, et sa sœur Rosalee prennent le relais. Le titre français et le traducteur restent à annoncer.

Tout n'est pas encore inscrit au calendrier : « Nagui Zinet reste avec moi », confirme Joëlle Losfeld, qui détient déjà un nouveau manuscrit de l'auteur d'Une trajectoire exemplaire. Mais les difficultés financières qui ont retardé d'un an le lancement de la maison ont aussi bousculé ses projets : l'écrivain doit publier entre-temps un autre livre chez un éditeur différent. Le manuscrit confié à Losfeld attendra, lui, son tour au Terrain vague.

Et puis il y a Sandra Benedetti, journaliste cinéma et littérature à L'Express, disparue en 2026. Elle avait confié à Losfeld un manuscrit réunissant ses rencontres avec de grandes figures du cinéma. Des entretiens, certes, mais surtout des histoires qui dérapent, racontées avec l'humour et le tempérament qu'on lui connaissait. L'éditrice résume : « Ce n'est pas une histoire du cinéma, mais c'est une histoire du cinéma quand même. » Une publication envisagée, sans date arrêtée.

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« J’ai à cœur de mener une politique d’auteurs », insiste Joëlle Losfeld. Pas question de repartir de zéro : outre ceux déjà cités, Michelle Gallen, Lisa Harding ou Lisa McInerney poursuivront l’aventure à ses côtés. Mais le catalogue ne vivra pas seulement de fidélités anciennes : de nouvelles signatures et des premiers romans viendront également s’y faire une place.

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Crédits photo : Joëlle Losfeld (© Pascal Maitre)

Par Hocine Bouhadjera

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