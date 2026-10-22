Helen Fielding crée un prix Bridget Jones pour auteurs de comédies encore inconnus

Bridget Jones cherche sa relève. Helen Fielding, qui a donné naissance à la célèbre célibataire londonienne, vient de créer un prix littéraire destiné aux auteurs humoristiques encore inconnus. À une condition : vivre dans le nord de l’Angleterre, une région que la romancière, originaire du Yorkshire, estime insuffisamment représentée dans le monde des lettres britanniques.

Annoncé le 20 octobre 2026, le Bridget Jones Prize for Northern Comedy Writing sera organisé par New Writing North, association installée à Newcastle, dans le cadre des Northern Writers' Awards. Il récompensera chaque année, de 2027 à 2029, deux écrivains débutants : 2000 £ pour le lauréat et 1 000 £ pour le second auteur distingué.

L’argent n’est pas le seul intérêt de l’opération. Les deux gagnants bénéficieront d’une séance de conseil avec un agent d’Aitken Alexander Associates, qui représente Helen Fielding, ainsi que d’un accompagnement assuré par New Writing North. Le programme comprend notamment des rencontres professionnelles, des conseils individualisés et une adhésion à la Society of Authors.

Mille mots, pas un de plus

Pour tenter sa chance, nul besoin d’avoir terminé un manuscrit. Les participants devront soumettre un texte humoristique autonome, écrit à la première personne et limité à 1000 mots. Fiction ou récit personnel, les deux formes sont admises.

À LIRE - Le nouveau Bridget Jones parasité par des pages d'une autobiographie

Cette contrainte renvoie directement aux origines de Bridget Jones. Avant les romans et les adaptations cinématographiques, le personnage existait dans les pages du quotidien britannique The Independent, où Helen Fielding publiait anonymement ses chroniques au milieu des années 1990.

Dans le communiqué annonçant la création du prix, la romancière se souvient du plaisir qu’elle prenait à terminer ses textes sur un compte exact de 1000 mots. Elle compare cette satisfaction à celle d’arrêter une pompe à essence précisément sur 20 £.

Le principe est conservé, avec une petite souplesse pour les candidats : un texte légèrement plus court sera accepté, mais aucun dépassement ne sera toléré.

Ce que Fielding espère retrouver, c’est avant tout une certaine manière de raconter les mésaventures ordinaires. Elle évoque l’humour de son enfance dans le Yorkshire, nourri des maladresses du quotidien et du plaisir de tourner en dérision les prétentions de chacun. Parmi ses références figurent Victoria Wood, Alan Bennett, Les Dawson ou encore le duo Morecambe et Wise.

Des écrivains loin des circuits londoniens

Le choix géographique n’est pas anecdotique. Le 19 octobre, lors d’une rencontre organisée à Londres pour les quarante ans de The Independent, Helen Fielding a dénoncé la répartition très inégale des possibilités offertes aux écrivains britanniques.

« Il y a beaucoup plus de possibilités dans le Sud que dans le Nord, où j’ai grandi », a-t-elle expliqué au quotidien. La romancière, qui finance elle-même la récompense, souhaite ainsi donner leur chance à des personnes dont le talent comique ne bénéficie pas encore d’une visibilité professionnelle.

À LIRE - L'autrice du Journal de Bridget Jones choquée par le sexisme du film

Le règlement réserve les candidatures aux personnes majeures vivant dans le Yorkshire, le nord-est ou le nord-ouest de l’Angleterre, et prévoyant d’y rester au moins douze mois supplémentaires. Les écrivains représentés par un agent ou ayant déjà publié un ouvrage complet, même en autoédition, sont exclus. En revanche, avoir fait paraître des textes courts dans une revue ou une anthologie ne constitue pas un obstacle.

L’accès à des professionnels du livre représente une dimension concrète de cette initiative. Une consultation avec un agent littéraire n’implique évidemment ni contrat de représentation ni publication, mais permet aux candidats distingués de bénéficier de conseils sur leur travail et leur parcours.

L’humour entre aux Northern Writers' Awards

Pour New Writing North, cette récompense inaugure une catégorie jusqu’alors absente de ses prix littéraires. Will Mackie, responsable du développement des talents au sein de l’association, confirme qu’aucune distinction des Northern Writers' Awards n’avait encore été exclusivement consacrée à l’écriture comique.

Le choix d’Helen Fielding s’appuie sur une réussite éditoriale peu commune. Publié en volume en 1996, Le Journal de Bridget Jones a prolongé le succès d’un personnage né dans la presse. Quatre romans lui ont depuis été consacrés, ainsi que quatre films mettant en scène Renée Zellweger.

Cette fois, l’écrivaine ne cherche pas à prolonger les aventures de son héroïne, mais à repérer des voix nouvelles. Le jury réunira Helen Fielding, un agent d’Aitken Alexander Associates et un représentant de New Writing North.

Les inscriptions, gratuites, ouvriront le 23 novembre 2026 et se termineront le 1er février 2027 à midi. Les textes devront être déposés sur la plateforme Submittable, sans mention du nom de leur auteur sur l’extrait proposé. Le premier lauréat sera dévoilé pendant l’été 2027, à Newcastle, lors de la cérémonie des Northern Writers' Awards. Helen Fielding remettra elle-même la récompense.

Crédits photo : l'actrice Renée Zellweger dans le rôle de Bridget Jones, dans Le Journal de Bridget Jones (Bridget Jones’s Diary) réalisée par Sharon Maguire

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com