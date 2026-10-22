Palestine : deux autrices retirent leur livre jeunesse de Random House

Le contrat avait été signé en novembre 2024. Intitulé Displacement and the Palestinian American Story, l’ouvrage devait rejoindre Race to the Truth, une collection de documentaires historiques pour les 10-13 ans. Début septembre 2026, les deux autrices américano-palestiniennes ont retiré leur ouvrage. Selon The Guardian, qui a consulté le manuscrit et des courriels, les discussions s’étaient enlisées.

Créée par Saira Rao et Regina Jackson, la série de Random House compte sept volumes publiés, consacrés notamment à l’esclavage, à la colonisation des territoires du peuple Wampanoag ou à l’exclusion des Américains d’origine chinoise. Ce projet devait être le huitième. Le texte abordait le sionisme, la Nakba de 1948, l’occupation israélienne et la diaspora, avec les récits d’exil de leurs familles.

Le 7 octobre, point de rupture

Le désaccord le plus vif porte sur un chapitre intitulé Le droit international à la résistance armée. Hadid et Matari y invoquaient des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies sur l’autodétermination des peuples sous domination coloniale. Elles inscrivaient les attaques du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, dans l’histoire de la résistance palestinienne.

En juin 2026, elles disent avoir découvert, dans une version diffusée sans leur validation finale, une phrase ajoutée : « Ces actes constituaient une violation du droit international. » Elles en ont demandé le retrait, jugeant cette formulation incompatible avec leur analyse. La maison jugeait cette précision indispensable à sa crédibilité.

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Le droit international humanitaire interdit toutefois les attaques contre les civils et les prises d’otages, quelles que soient les justifications invoquées. Dans un rapport publié en juillet 2024, Human Rights Watch qualifie les meurtres de civils et les prises d’otages commis le 7 octobre par des groupes armés menés par le Hamas de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

La querelle ne s’est pas limitée à cette phrase. En juillet, un responsable de Random House a aussi proposé de supprimer, dans plusieurs passages sur les milices sionistes de 1948, le qualificatif « juif » jugé trop répété. L’éditeur invoquait la clarté, non l’inexactitude du mot. Pour les écrivaines, ces interventions dénaturaient leur propos.

Une publication finalement transférée

En août, Random House a proposé une note éditoriale sur le 7 octobre et un âge du lectorat conseillé relevé à 14 ans et plus, sans modifier leur texte. Elles ont refusé. « Ce n’était plus le livre que nous avions écrit », a expliqué Jenan Matari au Guardian. Faute d’accord, elles ont pu reprendre le projet et conserver l’avance versée, d’après les correspondances consultées par le journal.

Interrogé par celui-ci, Random House Children’s Books défend une procédure de révision habituelle, destinée à fournir suffisamment de contexte à un jeune public. Les exemplaires numériques diffusés portaient, selon lui, la mention « non corrigé ». Il assure n’avoir jamais envisagé de publier sans leur accord. Il réaffirme son intention de publier d’autres perspectives palestiniennes.

La rupture a aussi des conséquences pour Race to the Truth. Saira Rao, cofondatrice de la collection, ne souhaite plus développer de nouveaux volumes avec Random House. Le groupe signale toutefois qu’un autre livre reste prévu pour 2028 : l’arrêt complet de la série n’est donc pas établi.

Interlink Books, maison indépendante du Massachusetts détenue par des Palestiniens, annonce désormais Understanding Palestine for Young Readers : A Palestinian American Perspective pour l’été 2027. Sa fiche décrit un documentaire de 208 pages, illustré et consacré à l’histoire, à la culture et à la diaspora palestiniennes. La notice ne précise pas si cette édition reprendra à l’identique le manuscrit initial.

Jenan Matari connaît déjà cette maison : elle avait publié son album Everything Grows in Jiddo’s Garden, dont l’annulation d’une rencontre en librairie dans le New Jersey avait été rapportée par ActuaLitté en septembre 2025.

Par Clément Solym

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