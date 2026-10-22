La Furia chez Relay : Lagardère reconnait des “manquements

Au cœur de l'été 2026, l'enseigne Relay, cogérée par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), avait annoncé le retrait de ses points de vente de la revue d'extrême droite La Furia. Or, au moins l'un d'entre eux continuait d'afficher le titre aux couvertures particulièrement explicites. Lagardère Travel Retail a reconnu « des manquements », mais confirme son « retrait [...] des linéaires ».
Le 22/10/2026 à 15:30 par Antoine Oury
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22/10/2026 à 15:30
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Magazine lancé en début d'année 2022 par Laura Magné, cocréatrice des éditions Magnus, avec les auteurs Laurent Obertone, Papacito et Marsault, La Furia déroule à un rythme trimestriel les obsessions de l'extrême droite, sous couvert d'un ton « satirique ».
Le titre, qui affichait notamment un portrait d'Adolf Hitler au-dessus de la question « Faut-il le ressusciter ? » sur une de ses récentes parutions, avait néanmoins reçu la qualification d'information politique générale (IPG), accordée par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) en mai 2022.
Cette qualification IPG est particulièrement importante pour les publications de presse, puisqu'elle donne accès aux « aides indirectes du régime économique de la presse, soit un taux de TVA à 2,1 % et le tarif postal de presse ». Les ONG SOS Racisme et SOS Homophobie s'étaient émues de cette aide et avaient porté plainte contre la revue pour « diffamation raciale publique » et « provocation à la haine ou à la violence » - des procédures depuis classés sans suite au motif que « les infractions n’étaient pas suffisamment caractérisées ».
En juin 2025, la Commission paritaire des publications et agences de presse avait engagé « la procédure prévue à l’article 12 du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, qui permet à la Commission de réexaminer un certificat en cours de validité lorsque des faits nouveaux le justifient ». Elle a ensuite prononcé le retrait de la qualification, une décision qui avait fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en août 2025, toujours en cours d'instruction.
À LIRE - La revue d'extrême droite La Furia au bord de la cessation d'activité ?
Une première décision, rendue le 18 août 2025, avait suspendu l'exécution de la décision de la CPPAP, « en tant qu'elle revêt une portée rétroactive ». Le juge des référés estimait alors que l'article 12 du décret du 20 novembre 1997, qui permet le réexamen d'un certificat en cours de validité, créait « un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée » en ne mentionnant pas le retrait possible de ce certificat ou de la qualification IPG.
Propriétés de Louis Hachette Group, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), les boutiques Relay ont été au cœur de plusieurs enquêtes consacrées à leur offre en matière de livre et de presse, notamment celle de l'Observatoire des multinationales, qui avait donné lieu à une « mobilisation citoyenne » pour obtenir le retrait de La Furia.
En août 2026, Relay indiquait avoir demandé « expressément à ses responsables de magasin le déréférencement de tout titre de presse qui perdrait son certificat d'inscription délivré par la Commission paritaire des publications et agences de presse ». La Furia entrait donc dans ce champ.
Le 16 octobre dernier, l'Observatoire des multinationales a cependant publié une photographie sur le réseau social Instagram, faisant état de la présence de la revue La Furia dans le magasin Relay de la Gare de l'Est, à Paris.
Le lundi 19 octobre dernier, ActuaLitté a pu constater que le magazine n'était plus disponible dans ce point de vente, ni à la Gare Montparnasse ou au magasin Relay de la gare de Nancy, en Lorraine. Néanmoins, Lagardère Travel Retail France, sollicité, a reconnu des « manquements », que le groupe indique « regretter ».
« Dès le mois de juillet, lorsque nous avons été informés de la perte de l’agrément CPPAP du magazine, nous avons demandé expressément à l’ensemble de notre réseau de procéder à son déréférencement et de le retirer de la vente. Cette opération ne peut être réalisée de manière centralisée. En effet, cette mise à jour est propre à chaque magasin et doit être réalisée directement par tous les Responsables de point de vente depuis leur propre accès au Portail des Messageries ; sa prise en compte intervient ensuite au rythme de l’actualisation des commandes », détaille la direction de la communication du groupe.
Après la confirmation de la présence de la revue, indique Lagardère Travel Retail France, « [n]ous avons immédiatement rappelé à l’ensemble de notre réseau la nécessité de procéder au retrait du titre des linéaires, ainsi qu’à son déréférencement dans les plus brefs délais. Les Responsables des Opérations de notre réseau ont également été sensibilisés de nouveau. Ils seront particulièrement attentifs au quotidien, lors de leur passage sur les magasins, afin de renforcer la vigilance sur la bonne application de ces instructions. »
À LIRE - Youssef Badr ciblé par Frontières : son éditrice appelle les libraires à la mobilisation
Le retrait de La Furia s'inscrivait dans la mise en place d'une charte de pluralité et de non-discrimination par Relay, qui n'a toutefois pas rendu public le contenu de ce document. Ce dernier fixe des règles pour le référencement des produits d’édition et des engagements de pluralité et de non-discrimination en matière de distribution de la presse et du livre.
Interrogé sur les messages de la revue La Furia, Lagardère Travel Retail France rappelle que son rôle, « en tant que diffuseur, n’est pas de prendre parti ni de porter une appréciation sur les opinions exprimées par les titres distribués. Notre mission est de permettre l’accès à l’information et à la pluralité des idées, dans le respect du cadre légal applicable. La diffusion de la Presse s’inscrit dans celui de la loi Bichet, qui repose sur les principes de liberté de diffusion et de pluralisme. »
Photographie : Enseigne Relay à la Gare de Massy – Palaiseau (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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20/10/2026, 18:18
Un livre d’enquête peut-il citer une personnalité publique sans son autorisation ? Au Mexique, Penguin Random House conteste des restrictions imposées à Todo a la luz, consacré à une affaire d’abus et d’exploitation. La chanteuse Gloria Trevi dénonce l’utilisation de son nom et de son image. L’Association internationale des éditeurs vient de soutenir le recours de la maison, tandis que la justice a provisoirement suspendu les sanctions.
20/10/2026, 17:08
Après douze années passées au musée du Louvre, Anne-Laure Béatrix a été nommée directrice générale déléguée du château du Clos Lucé, à Amboise. Elle aura notamment pour mission de développer la programmation culturelle et les partenariats de ce lieu consacré à Léonard de Vinci.
20/10/2026, 16:44
Le propriétaire d’Editis bientôt aux commandes de la Fnac ? Ce mardi 20 octobre, la Commission européenne a autorisé l’offre publique d’achat de Daniel Křetínský sur Fnac Darty, dont il détient déjà 28,5 % du capital. Si l’opération aboutit, le milliardaire tchèque contrôlera à la fois l’un des principaux groupes d’édition français et l’un des premiers vendeurs de livres du pays. La clôture de l’OPA est attendue début novembre.
20/10/2026, 16:36
À l’occasion de sa prochaine exposition, « Philippe Druillet × Enki Bilal, Des Dieux et des Hommes », le Fonds Enki Bilal, avec les Éditions Barbier, lance aujourd’hui sur Ulule la prévente du catalogue qui accompagnera l'événement. Présentée au Fonds Enki Bilal à Paris du 3 décembre 2026 au 9 mai 2027, « Des Dieux et des Hommes » réunit deux figures majeures de la bande dessinée et propose un dialogue entre leurs œuvres, leurs procédés et leurs imaginaires. Projet porté par les Éditions Barbier.
20/10/2026, 16:10
Exclusif — Qu'est-ce que l'originalité ? Sous ses airs d'intitulé d'examen de philosophie, la question se pose aujourd'hui concrètement aux créateurs et créatrices lorsqu'ils tentent de faire sanctionner la production et la diffusion de contrefaçons. En effet, la charge de la preuve de l'originalité de l'œuvre leur revient intégralement, ce qui donne lieu à des procédures risquées, longues et souvent coûteuses. Une proposition de loi entend mieux partager cette charge probatoire et ainsi satisfaire une demande récurrente des organisations d'auteurs et de titulaires de droits.
20/10/2026, 12:30
Exclusif - La bataille pour récupérer les stocks de livres laissés en suspens par la liquidation de Makassar prend un nouveau tournant. Éditions Libre, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi les services de la répression des fraudes pour dénoncer les pratiques de la Société Genilloise d’Entrepôt (SGE). En cause : des frais exigés pour restituer les ouvrages, mais aussi des conditions contractuelles que la maison d’édition conteste.
20/10/2026, 12:09
Exclusif — La maison d'édition Dis-moi tout, fondée en 2022, proposait des « livres souvenirs » et autres journaux ou carnets à compléter, afin de faciliter le dialogue entre les générations. Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé sa liquidation judiciaire le 13 octobre dernier.
20/10/2026, 11:15
Après l'annonce de la maladie de ma fille Lila, moi, Stéphanie Lechat, j'ai choisi d’écrire pour raconter notre histoire et préserver sa mémoire. Mon livre Lila, mon amour – Le pouvoir des maux fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de prévente sur Ulule. Lancée avec un objectif de 100 exemplaires, elle compte désormais 377 préventes à trois jours de sa clôture, le 5 octobre. Une aventure éditoriale née d’un drame intime et portée aujourd’hui par une véritable mobilisation collective. Projet porté par Stéphanie Lechat.
20/10/2026, 09:40
Dargaud-Lombard réorganise les directions commerciale et marketing de ses deux maisons, Kana et Le Lombard. Sadia Mokrani prend la direction commerciale commune, tandis que Juliette Bartolo devient directrice marketing de Kana et Manuel Soufflard directeur marketing du Lombard. Ces nominations interviennent après le départ de Nicolas Ducos pour les éditions Vega, en septembre dernier.
19/10/2026, 18:33
Les publicités pour Résurrection : Le Retour de la France éternelle (Fayard), dernier livre de Philippe de Villiers, provoquent la polémique. Après leur retrait des bus de Saint-Étienne, l'agglomération de La Rochelle a également demandé leur suppression, invoquant ses règles contre la promotion politique dans les transports publics. La régie Cityz Media conteste cette interprétation, tandis que l'ancien ministre dénonce une censure.
19/10/2026, 17:57
Tout le monde rêve, même si l’on ne s’en souvient pas. Pourtant, peu de personnes cherchent à comprendre la portée exacte de leurs rêves. Acacia Hawthorne, elle, a dû réfléchir à cette question très jeune puisque ses rêves sont prémonitoires et que cette faculté a modelé sa vie de façon très claire. Dès qu’elle a pu aider sa tante, elle a emménagé dans l’Entre-Monde, un monde au cœur de tous les mondes où règne le Temps et sa magie. Prête à prendre le relais, Acacia a commencé une petite vie tranquille entre plantes, thé et guidance d’âme égarée. Projet porté par Estelle Aster.
19/10/2026, 17:45
Près de 500 000 livres doivent être distribués cet automne dans les prisons du Royaume-Uni. Portée par The Reading Agency et soutenue par Lee Child, le créateur de Jack Reacher, l'opération prévoit notamment un ouvrage dans chaque cellule. Onze titres courts, choisis avec des détenus et des personnels pénitentiaires, doivent aussi alimenter les bibliothèques et les activités de lecture.
19/10/2026, 16:37
À partir du 1er novembre 2026, les libraires du Relay de la gare de Lyon, à Paris, perdront la possibilité de commander librement leurs ouvrages. Selon une enquête de Mediapart, Lagardère a décidé de supprimer leur accès à la plateforme de commandes, jusque-là utilisée pour compléter la sélection imposée par le siège. Un cinquième de l'espace consacré aux livres doit également être remplacé par des jouets Lego. Une réorganisation annoncée moins de trois mois après l'adoption d'une charte de pluralité éditoriale par l'enseigne.
19/10/2026, 16:32
Et si Tris n'avait jamais rejoint les Audacieux ? Quinze ans après la parution de Divergente, Veronica Roth reprend son histoire au moment où tout devait basculer. Dans La Sixième Faction, publié le 8 octobre chez Nathan, l'héroïne est entraînée sur une voie inattendue. Aux États-Unis, où le livre est sorti deux jours plus tôt, cette nouvelle version se hisse à la deuxième place du classement des meilleures ventes de fiction jeunesse de Publishers Weekly.
19/10/2026, 16:06
Plus de 400 écrivains et professionnels du livre ont signé une lettre ouverte pour dénoncer l'arrêt de la distribution des romans de Sally Rooney au Royaume-Uni et demander au gouvernement de lever l'interdiction de l'organisation Palestine Action. Dans les librairies britanniques, les stocks s'épuisent, tandis que des enseignes irlandaises enregistrent une forte hausse des ventes. L'affaire a fait réagir jusqu'au gouvernement du pays d'origine de Sally Rooney.
19/10/2026, 15:13
Et si les étoiles étaient nées d’un papa qui voulait rassurer ses deux filles ? C’est l’histoire que raconte Stella et Luna, le premier album jeunesse de William Guérin, actuellement porté par une campagne de financement participatif sur Ulule. Destiné aux enfants à partir de 3 ans, ce conte mêle imaginaire et poésie pour raconter la naissance des étoiles et de la lune. Publié en indépendant, le projet associe financement participatif et engagement solidaire au profit de L’ENVOL, une association qui accompagne les enfants malades. Projet porté par William Guérin.
19/10/2026, 15:01
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
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