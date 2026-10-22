La Furia chez Relay : Lagardère reconnait des “manquements

Magazine lancé en début d'année 2022 par Laura Magné, cocréatrice des éditions Magnus, avec les auteurs Laurent Obertone, Papacito et Marsault, La Furia déroule à un rythme trimestriel les obsessions de l'extrême droite, sous couvert d'un ton « satirique ».

Le titre, qui affichait notamment un portrait d'Adolf Hitler au-dessus de la question « Faut-il le ressusciter ? » sur une de ses récentes parutions, avait néanmoins reçu la qualification d'information politique générale (IPG), accordée par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) en mai 2022.

Cette qualification IPG est particulièrement importante pour les publications de presse, puisqu'elle donne accès aux « aides indirectes du régime économique de la presse, soit un taux de TVA à 2,1 % et le tarif postal de presse ». Les ONG SOS Racisme et SOS Homophobie s'étaient émues de cette aide et avaient porté plainte contre la revue pour « diffamation raciale publique » et « provocation à la haine ou à la violence » - des procédures depuis classés sans suite au motif que « les infractions n’étaient pas suffisamment caractérisées ».

En juin 2025, la Commission paritaire des publications et agences de presse avait engagé « la procédure prévue à l’article 12 du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997, qui permet à la Commission de réexaminer un certificat en cours de validité lorsque des faits nouveaux le justifient ». Elle a ensuite prononcé le retrait de la qualification, une décision qui avait fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en août 2025, toujours en cours d'instruction.

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Une première décision, rendue le 18 août 2025, avait suspendu l'exécution de la décision de la CPPAP, « en tant qu'elle revêt une portée rétroactive ». Le juge des référés estimait alors que l'article 12 du décret du 20 novembre 1997, qui permet le réexamen d'un certificat en cours de validité, créait « un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée » en ne mentionnant pas le retrait possible de ce certificat ou de la qualification IPG.

Un Relay pour l'extrême droite ?

Propriétés de Louis Hachette Group, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), les boutiques Relay ont été au cœur de plusieurs enquêtes consacrées à leur offre en matière de livre et de presse, notamment celle de l'Observatoire des multinationales, qui avait donné lieu à une « mobilisation citoyenne » pour obtenir le retrait de La Furia.

En août 2026, Relay indiquait avoir demandé « expressément à ses responsables de magasin le déréférencement de tout titre de presse qui perdrait son certificat d'inscription délivré par la Commission paritaire des publications et agences de presse ». La Furia entrait donc dans ce champ.

Le 16 octobre dernier, l'Observatoire des multinationales a cependant publié une photographie sur le réseau social Instagram, faisant état de la présence de la revue La Furia dans le magasin Relay de la Gare de l'Est, à Paris.

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Le lundi 19 octobre dernier, ActuaLitté a pu constater que le magazine n'était plus disponible dans ce point de vente, ni à la Gare Montparnasse ou au magasin Relay de la gare de Nancy, en Lorraine. Néanmoins, Lagardère Travel Retail France, sollicité, a reconnu des « manquements », que le groupe indique « regretter ».

« Dès le mois de juillet, lorsque nous avons été informés de la perte de l’agrément CPPAP du magazine, nous avons demandé expressément à l’ensemble de notre réseau de procéder à son déréférencement et de le retirer de la vente. Cette opération ne peut être réalisée de manière centralisée. En effet, cette mise à jour est propre à chaque magasin et doit être réalisée directement par tous les Responsables de point de vente depuis leur propre accès au Portail des Messageries ; sa prise en compte intervient ensuite au rythme de l’actualisation des commandes », détaille la direction de la communication du groupe.

Après la confirmation de la présence de la revue, indique Lagardère Travel Retail France, « [n]ous avons immédiatement rappelé à l’ensemble de notre réseau la nécessité de procéder au retrait du titre des linéaires, ainsi qu’à son déréférencement dans les plus brefs délais. Les Responsables des Opérations de notre réseau ont également été sensibilisés de nouveau. Ils seront particulièrement attentifs au quotidien, lors de leur passage sur les magasins, afin de renforcer la vigilance sur la bonne application de ces instructions. »

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Le retrait de La Furia s'inscrivait dans la mise en place d'une charte de pluralité et de non-discrimination par Relay, qui n'a toutefois pas rendu public le contenu de ce document. Ce dernier fixe des règles pour le référencement des produits d’édition et des engagements de pluralité et de non-discrimination en matière de distribution de la presse et du livre.

Interrogé sur les messages de la revue La Furia, Lagardère Travel Retail France rappelle que son rôle, « en tant que diffuseur, n’est pas de prendre parti ni de porter une appréciation sur les opinions exprimées par les titres distribués. Notre mission est de permettre l’accès à l’information et à la pluralité des idées, dans le respect du cadre légal applicable. La diffusion de la Presse s’inscrit dans celui de la loi Bichet, qui repose sur les principes de liberté de diffusion et de pluralisme. »

Photographie : Enseigne Relay à la Gare de Massy – Palaiseau (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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