À l'Assemblee nationale, Catherine Pégard peine à défendre son budget

Catherine Pégard s'est présentée, ce jeudi 22 octobre au matin, devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, précédée par un budget à nouveau assez rude pour son ministère. Comme nous l'indiquions dès le 2 octobre dernier, la rue de Valois affiche, dans le projet de loi de finances 2027, 3,68 milliards € en autorisations d'engagement (AE, 3.689.542.686 € exactement) et 3,64 milliards € en crédits de paiement (CP, 3.649.196.894 €), en baisse par rapport à l'année précédente.

Devant les membres de la commission, Catherine Pégard a déroulé le discours de défense de ces choix budgétaires qui est le sien depuis quelques semaines. « En ces temps instables, la vraie responsabilité est d’anticiper, de préparer l’avenir », a-t-elle souligné, assurant que « le projet de budget a été construit sur cette conviction, avec le Premier ministre, nourri des échanges avec les élus et ceux qui font la culture dans notre pays ».

Soulignant « les contraintes [économiques] qui pèsent sur nous » et dénonçant « des communiqués de presse qui s'alarment à l'emporte-pièce », la locataire de la rue de Valois a préféré rappeler la trajectoire décennale et « la hausse des crédits budgétaires de 23 % depuis 2017 ». Elle a également garanti que « rendre accessible la culture au plus grand nombre » restait « la ligne directrice » de sa politique, sans négliger « la poursuite des grands projets d’investissement ».

Besoins d'économies ou de financements

Les rapporteurs pour avis se sont succédé, avec, pour seul avis favorable, celui de Jérémie Patrier-Leitus (Horizons & Indépendants, Calvados), chargé de l'examen du programme « Patrimoines ». Il a ainsi salué des crédits qui « conservent l’essentiel », tout en prévenant de besoins qui devraient « dépasser 5,5 milliards € au cours de la prochaine décennie » et qui comprendront notamment la rénovation du site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France.

Une loi de programmation pour le patrimoine lui semble ainsi nécessaire, à laquelle Catherine Pégard a adhéré, via le principe d'un « tableau de bord pour nos grands monuments », lequel établirait précisément et sur plusieurs années les investissements nécessaires. Le groupe Les Démocrates, au cours de l'audition, a salué l'engagement « à hauteur de 5,4 millions € pour la rénovation de la BnF », quand le groupe Socialistes et apparentés, au contraire, a déploré « une baisse de crédits et de personnel » pour l'établissement patrimonial.

Pour le reste, la copie du gouvernement est loin d'avoir convaincu. Intervenant sur la « Création, transmission des savoirs et démocratisation de la culture », Erwan Balanant (Les Démocrates, Finistère) a regretté la baisse des crédits de la Mission Culture et une politique d'éducation artistique et culturelle (EAC) « amputée de quelques millions », notamment par la baisse du budget de la part collectif du passe Culture à 55 millions € (contre 62 millions € en 2026). Son avis sera donc défavorable, à moins d'une « rehausse de 60 millions € ».

Du côté de Philippe Ballard (Rassemblement national, Oise), qui a examiné les crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles », l'avis est aussi défavorable, mais cette fois en raison de « propositions d'économies insuffisantes » de la part du gouvernement. Selon lui, « chacun devra prendre sa part » dans la réduction du déficit de la France. Il a toutefois précisé que les opérateurs culturels n'étaient « pas des opérateurs économiques comme les autres, puisqu'ils génèrent de nombreuses externalités positives, et il n'est donc pas question de sabrer dans les dépenses publiques de façon indifférenciée ».

Inquiétude et concertations

Les questions des groupes parlementaires et des députés ont poussé Catherine Pégard à s'exprimer sur plusieurs sujets d'envergure, avec des réponses pour le moins évasives. Quand Erwan Balanant s'inquiète de l'encadrement de l'intelligence artificielle, la ministre indique avoir « demandé qu’une concertation puisse se mener entre plateformes et créateurs », comme cela est par ailleurs le cas depuis plusieurs mois, sans succès. « La difficulté pour nous est que les transformations technologiques vont plus vite que notre capacité à s’adapter à elle », a-t-elle souligné, sans esquisser de réponses politiques à ce constat.

Sur la liberté de création et les nombreux cas de censure ou d'autocensure observés ces derniers mois, la ministre rappelle que l'« on s’est toujours empoignés sur des sujets culturels, particulièrement en France, il est tout à fait normal que l'on continue à le faire, dans les limites de l’état de droit, du cadre légal qui est le nôtre ». Elle a pointé le plan interministériel, réunissant Culture, Intérieur et Justice, présenté il y a quelques mois et dont les effets seront particulièrement surveillés.

Interrogée par le député Aymeric Caron (La France insoumise, Paris) sur la disparition de la carte blanche, consacrée à la Palestine, de l'actrice et autrice Adèle Haenel de La Grande Librairie, la ministre de la Culture n'a pas réagi. La question a suscité des tensions entre Aymeric Caron et la députée Caroline Parmentier (Rassemblement national, Pas-de-Calais), conduisant à deux suspensions de séance.

Plusieurs groupes et députées ont souligné la situation du Centre national du livre, dont les moyens ont été fortement réduits en 2026 et seront conservés au même niveau en 2027.

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Céline Calvez (Ensemble pour la République, Hauts-de-Seine) a évoqué l'amendement de sa collège Laure Miller qui prévoit la création d'une taxe sur les ventes de livres en ligne pour apporter un peu de souffle à l'opérateur, mais n'a pas reçu de réponse sur ce point. Difficile de savoir si le gouvernement soutiendra la proposition, également portée par la députée Dorine Bregman (Socialistes et apparentés, Paris) : interrogée, Catherine Pégard n'avait pas souhaité nous répondre.

Le groupe La France insoumise, par la voix de Farida Amrani (Essonne), a aussi évoqué la situation du distributeur Makassar et la concentration de l'industrie de l'édition entre quelques mains. Si la ministre n'a pas rebondi sur le premier sujet, elle a évoqué le second dans une réponse. Si une « attention particulière » est nécessaire « sur ces phénomènes de concentration et de changement de ligne éditoriale », elle assure qu'il faut « se défier des propos à l'emporte-pièce : la diversité éditoriale est au cœur de l'action que nous menons auprès de professionnels du livre, mais ces enjeux doivent faire l’objet de concertations entre tous les acteurs de cette filière ».

Avec autant de concertations, il y a de quoi être déconcerté par la politique du ministère...

Photographie : Catherine Pégard, ministre de la Culture, devant la commission des affaires culturelles, ce jeudi 22 octobre 2026 (capture d'écran Assemblée nationale)

Par Antoine Oury

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