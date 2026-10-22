Une procédure de sauvegarde pour la librairie-café Mille Vies et 1KF

Installée au 21, cours Sextius, à Aix-en-Provence, depuis le mois de décembre 2025, la librairie-café Mille Vies et 1KF propose, sur 46 m2, plus de 600 références classées en romance ou dans ses sous-genres, de la romantasy à la dark romance.

Marine Migliasso et Viktoriya Hibystka s'efforcent, depuis l'ouverture en décembre 2025, d'organiser des événements au sein du commerce, entre rencontres, séances de dédicace et club de lecture. Mais la situation économique du commerce a abouti sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le 8 octobre dernier.

Sur Instagram, l'enseigne évoque les conséquences de « gros travaux juste devant notre porte » et appelle à la solidarité de sa clientèle. « Le tribunal de commerce nous donne une chance et nous accorde du temps jusqu'aux fêtes de fin d'année pour redresser la barre », détaillent les libraires.

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« Si la fréquentation et la situation n'évoluent pas d'ici là, l'aventure Mille Vies et 1KF s'arrêtera définitivement », préviennent-elles.

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Afin de garantir l'avenir du commerce, la solution est simple : « Les fêtes de fin d'année arrivent : pensez à nous pour vos cadeaux, venez braver les travaux et offrez-nous une chance de continuer cette belle histoire avec vous ! »

Nous avons tenté de joindre les gérantes de Mille Vies et 1KF pour obtenir des précisions, sans succès.

Photographie : Le Cours Sextius, à Aix-en-Provence (illustration, Georges Seguin (Okki), CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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