Avec Drive - The Pretenders, la romance poursuit sa course chez Amazon

Sergej Moya réalise le film, son premier long-métrage à ce jour, sur un scénario de Christoph Silber (Meurtres en eaux troubles : Le Secret de la forêt, I'm gone). Le casting réunit Lisa-Marie Koroll, Amin Bahmeed ou encore Gustav Schmidt.

Parus entre 2022 et 2024 en version originale, les différents volets de la saga The Pretenders, de Tamara Lush, ne sont pas disponibles en français. Trois tomes sont parus : Drive, donc, puis Crash et Burn.

La plateforme Amazon Prime Video est devenue la spécialiste des adaptations de romance, qui se succèdent : citons Campus Drivers, d'après les livres de C. S. Quill, Attirés Malgré Nous, tiré des livres de Mercedes Ron ou encore la série The Last Sunrise, inspirée par la prose d'Anna Todd.

Par Antoine Oury

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