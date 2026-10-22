Une nouvelle représentante de l'État pour le passe Culture

Coprésidé par Aymée Rogé, directrice régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes, et Laurence Tison-Vuillaume, présidente du passe Culture, ce comité stratégique définit les axes de la stratégie du dispositif ainsi que leur mise en œuvre. Il suit également les projets de l'opérateur de l'État et le pilotage de ses objectifs.

Par un arrêté du 8 octobre, Isabelle Chardonnier est nommée membre de ce comité stratégique, en qualité de représentante de l'État.

Isabelle Chardonnier a récemment été nommée à la tête de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER), au sein du ministère de la Culture.

Diplômée de Sciences Po Lyon, Isabelle Chardonnier commence sa carrière en tant que directrice de la culture et du tourisme au Puy-en-Velay, avant de se mettre au service, à travers différents postes, de la région Rhône-Alpes.

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En 2016, elle est nommée cheffe du département de l'action territoriale au ministère de la Culture, avant de prendre ses fonctions à la tête de la DRAC Bretagne en 2020. Après une reconduction dans l'ouest, elle avait finalement pris la direction de la DRAC Grand Est en début d'année 2025.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

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