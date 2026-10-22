Une famille : France TV diffuse le périple intime de Christine Angot

Christine Angot reprend la route de son passé pour affronter ceux qui, par leur silence, ont marqué son histoire. Ce voyage bouleversant fait émerger les blessures d’une enfance et la force de celles qui l’accompagnent.

Après son dernier roman, Le voyage dans l'Est, Christine Angot décide de réaliser ce voyage, le prolongement de son roman, à la recherche du regard le plus juste sur ce qui a conditionné son existence, l'inceste. En voyageant sur les traces de son enfance, Christine part à la rencontre de sa belle-mère, Elizabeth, de son demi-frère, Philippe, et de sa demi-sœur, Murielle.

Condamner leur silence face au drame de l'inceste. Violée par son père à 13 ans, Christine dénonce leur abandon, leur déni, clamant sa souffrance.

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Accompagnée de 3 femmes, sa productrice, ses deux cheffes opératrices, elle puise dans leur soutien pour affronter les retrouvailles chaotiques.

D'une durée de 110 minutes, inédit à la télévision, le documentaire Une famille fait écho au Voyage dans l'Est, paru chez Flammarion en 2021 et disponible en poche chez J'ai lu.

Christine Angot a poursuivi sa réflexion généalogique avec Je change de nom (Flammarion), dans lequel elle explique pourquoi elle renonce au patronyme Angot pour Schwartz.

Par Dépêche

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