Un enfant sans limite n’est pas respecté, il est abandonné à son propre chaos

Éduquer, ce n’est pas seulement aimer

On parle beaucoup d’amour lorsqu’il s’agit des enfants. Certes, un enfant a besoin d’être aimé, regardé, porté psychiquement. Il a besoin de sentir qu’il compte pour quelqu’un. Mais l’amour ne suffit pas, il peut même devenir destructeur lorsqu’il refuse la limite.

Éduquer, ce n’est pas seulement aimer, c’est introduire l’enfant à reconnaître de l’autre. Cela devrait être évident. L’enfant doit apprendre que le monde ne doit pas se conformer à son seul désir. Que l’autre existe, avec son corps, son espace, sa fatigue, sa parole. Que la liberté de l’un rencontre la liberté de l’autre. Que le plaisir immédiat ne peut pas devenir l’unique loi. C’est cela, civiliser un enfant : non l’enfermer dans, mais l’extraire de sa toute-puissance.

Celle-ci n’est pas une faute, elle appartient au développement, mais le problème commence lorsque les adultes n’osent plus la limiter. Par peur de faire mal. Par peur de ne plus être aimés. Par adhésion à une idéologie molle où toute frustration devient suspecte. Alors l’enfant reste seul avec ses pulsions, et un enfant livré à ses pulsions n’est pas libre : il est tyrannisé par elles.

Je le dis plus clairement : un enfant sans limite n’est pas un enfant respecté, c’est un enfant abandonné à son propre chaos.

Quand la bienveillance devient une démission éducative

Cette confusion se paie partout : dans la famille, à l’école, dans l’espace public. On voit des enfants incapables de supporter l’attente, la contradiction, le silence, la présence des autres. On voit aussi des adultes épuisés, qui n’osent plus tenir leur place, qui négocient tout, expliquent et justifient indéfiniment. Ils demandent à l’enfant de comprendre ce qu’il n’est pas encore en mesure de porter. Ils prennent leur renoncement pour de la bienveillance. Or, la bienveillance devient une lâcheté lorsqu’elle s’interdit de frustrer.

Je sais que cette phrase dérange. C’est parce qu’elle n’est plus comprise, ou parce qu’on ne veut surtout pas la comprendre. Il ne s’agit évidemment pas de revenir à une éducation brutale, ni de célébrer les anciennes violences éducatives. Certaines enfances ont été ravagées par des adultes autoritaires, humiliants, incapables de respecter la singularité d’un enfant. Mais la critique de ces abus ne doit pas conduire à bannir toute autorité. Entre la brutalité et la démission, il existe une place adulte ; c’est cette place qu’il faut retrouver.

On a beaucoup commenté le développement des espaces « sans enfants ». Hôtels, restaurants, campings, transports. Certains s’en indignent, ils y voient le signe d’un égoïsme adulte. Je crois que le cœur du problème est ailleurs : ce n’est pas que les adultes ne supportent plus les enfants, c’est qu’ils ne supportent plus la façon dont certains enfants sont élevés. Ou plutôt, justement, dont ils ne sont plus élevés.

Le mot « élevé » est beau : élever un enfant, c’est le porter vers le haut, vers une chose supérieure à la satisfaction immédiate. C’est l’ouvrir à une verticalité. Il y a dans ce mot une exigence que notre époque semble craindre. Elle préfère accompagner, écouter, respecter le rythme, toujours de façon excessive de peur de traumatiser l’enfant. Tout cela fait oublier la tâche centrale, qui est de permettre à l’enfant de vivre avec d’autres. Cela suppose des renoncements.

Un enfant doit apprendre qu’il n’a pas toujours la parole. Qu’il ne décide pas de tout. Qu’il est parfois utile et même fécond de s’ennuyer, ou d’être triste. Qu’il peut être frustré sans être détruit. La frustration n’est pas un accident de l’éducation, elle en est au contraire un élément pleinement constitutif. Le problème n’est pas de frustrer l’enfant mais de le faire à bon escient. Une frustration arbitraire, humiliante, incohérente, ne construit rien de bon ; une limite posée avec constance, dans un lien suffisamment sûr, donne au contraire une forme au monde. Elle permet à l’enfant de s’y orienter. Sans limite en effet, le monde devient informe : tout semble possible, mais hélas rien ne tient, ne retient ni ne contient.

La psychanalyse a souvent été accusée d’avoir contribué à une forme de laxisme éducatif. C’est une lecture paresseuse. La psychanalyse n’a jamais dit que l’enfant devait être livré à ses pulsions. Elle a seulement montré que l’enfant n’était pas une petite machine à dresser. Il a une vie psychique, des fantasmes, des angoisses, une sexualité, une agressivité, une demande d’amour. Reconnaître cela ne signifie pas capituler devant tout.

Plus on prend l’enfant au sérieux, plus on doit lui donner des limites sérieuses. Et une limite sérieuse n’a pas besoin de hurler. Elle n’a pas besoin d’humilier : elle doit être constante, c’est tout. Elle ne dépend ni de l’humeur de l’adulte, ni de la capacité de l’enfant à séduire, menacer ou pleurer. Elle dit : je t’aime, donc je ne te laisse pas tout faire ; je t’entends, mais je ne fais pas de ton ressenti une loi ; je te protège, y compris contre ta propre toute-puissance.

Les parents veulent être aimés, les enfants prennent le pouvoir

Ce sont des paroles difficiles. Beaucoup d’adultes ne savent plus les tenir parce qu’ils veulent être aimés de leurs enfants. Mais si ce désir du parent devient premier, l’enfant est perdu. Il se retrouve face à un adulte qui attend quelque chose de lui, qui craint de perdre son amour. L’ordre des générations se brouille car un enfant n’a pas à rassurer l’adulte sur sa bonté.

Il a besoin que l’adulte accepte d’être parfois détesté. Voilà une vérité éducative fondamentale : celui qui pose une limite doit supporter la colère qu’elle provoque. S’il recule chaque fois que l’enfant proteste, l’enfant apprend que sa colère gouverne le monde. Il en sera d’abord grisé, puis angoissé car si sa colère gouverne le monde, alors aucun adulte ne le protège vraiment de lui-même.

Voyez-vous comme ce constat éclaire un fait patent ? Si les adultes agissent ainsi aujourd’hui, c’est parce qu’ils sont eux-mêmes demeurés fixés à l’infantile. Parce qu’ils n’ont pas été contenus par des limites claires. S’ils sont incapables d’être des parents, c’est parce qu’ils n’ont pas eux-mêmes accédé au statut d’adultes. Ils demeurent en conséquence avec des besoins infantiles, et tentent de combler chez leurs enfants ce dont ils ne sont toujours pas rassasiés.

Une société qui ne sait plus éduquer sait-elle encore transmettre ?

La question des enfants est une question de civilisation. Elle ne concerne pas seulement les familles. Elle engage le rapport collectif à la limite, à la transmission, à l’altérité. Une société qui ne sait plus éduquer ses enfants ne sait plus ce qu’elle veut transmettre. Elle peut encore produire des discours sur l’avenir mais elle ne donne plus aux enfants les moyens psychiques d’y entrer.

Philip Roth, dans Pastorale américaine, raconte à sa manière la catastrophe d’une transmission qui s’effondre. Un père croit avoir construit une vie solide, intégrée, honorable. Quelque chose se défait pourtant dans la génération suivante, avec une violence qui pulvérise le rêve familial et social. La fille à laquelle on a tout concédé, qui n’a jamais manqué de rien, qui a reçu tant d’amour et d’attention, devient une adolescente rebelle qui sombre dans le terrorisme. Le roman ne donne pas de leçon éducative, il montre la fragilité de ce que les adultes croient transmettre. Une famille peut être bien installée dans le monde et ne pas savoir ce qui se trame en son cœur.

Il ne suffit donc pas de vouloir transmettre. Encore faut-il savoir ce que l’on transmet réellement. Des principes ? Une image sociale ? Une anxiété ? Une réussite à imiter ? Un silence sur la violence du monde ? Les enfants héritent aussi de ce que nous n’avons pas pensé. Ils reçoivent nos contradictions, nos renoncements, nos lâchetés. Ils les reçoivent parfois mieux que nos discours.

Éduquer demande donc une certaine vérité. Pas une transparence totale car les enfants n’ont pas à tout savoir, mais ils sentent quand les adultes ne croient plus à ce qu’ils disent. Ils sentent la fatigue, la peur, la mollesse, le double discours, l’absence de conviction. Or, une limite posée sans conviction cède au premier caprice.

Notre époque souffre de cela. Elle parle beaucoup des enfants, mais elle doute d’elle-même devant eux. Elle veut les protéger et les libérer, sans toujours savoir de quoi. Elle prétend les écouter et les aimer sans réserve, en s’entêtant obstinément à omettre qu’ils ne peuvent pas tout comprendre, tout décider, tout exiger. Il faut pourtant retrouver cette place. Pour eux.

Extrait du dernier livre de Jean-Charles Bettan Dire, le regard d’un psychanalyste sur son époque.

Crédits photo : Arthur Harutyunyan

Par Jean-Charles Bettan

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