Thélyson Orélien : après les démentis, son éditeur confirme l'utilisation de l'IA

L'écrivain, qui avait toujours nié y avoir eu recours pour rédiger son livre, perd son éditeur canadien. Et avec lui, un contrat déjà signé pour un deuxième roman. Le dernier épisode d'une affaire où les plagiats, eux aussi, continuent de s'accumuler.

Les traces proviennent des documents de travail

Il y a encore quelques jours, les éditions du Boréal affirmaient ne disposer d'aucune preuve suffisante pour mettre en cause leur auteur. Dans un communiqué rendu public mercredi, la maison indique avoir établi que l'intelligence artificielle avait été utilisée au cours de la préparation de C'était ça ou mourir, premier roman de Thélyson Orélien, publié au Québec en mars 2026 puis chez Grasset, en France, le 19 août dernier.

Couronné par le Prix du Roman Fnac le 21 septembre, il est devenu l'un des plus importants succès de la rentrée littéraire française. Une consécration rapidement suivie d'accusations de génération par intelligence artificielle, puis de révélations sur plusieurs plagiats commis par son auteur.

Après avoir tenté de reconstituer avec Thélyson Orélien les différentes étapes de rédaction du livre, la maison affirme avoir commandé une expertise extérieure portant sur l'ensemble des versions de travail disponibles. L'analyse aurait identifié « des traces de balises d'IA dans les métadonnées de certains documents ». Ces informations, associées aux fichiers informatiques, constituent pour l'éditeur un élément suffisamment sérieux pour conclure à l'utilisation de l'intelligence artificielle pendant le processus d'écriture.

Le Boréal souligne surtout la contradiction avec les assurances données par Thélyson Orélien, qui affirmait n'avoir jamais utilisé l'IA pour créer son roman. La maison estime que la confiance nécessaire à leur collaboration est désormais rompue.

L'éditeur reconnaît ne pas savoir quelle proportion du texte a été produite, modifiée ou simplement accompagnée par un outil d'intelligence artificielle. Il ne précise pas davantage la nature exacte des balises identifiées, les logiciels concernés ni les opérations qui auraient laissé ces traces dans les fichiers. La découverte diffère néanmoins des premières accusations, qui reposaient sur l'analyse statistique du texte publié. Cette fois, les éléments invoqués proviennent des documents de travail du roman.

Un deuxième roman déjà sous contrat

Le 16 octobre, La Presse révélait que les éditions du Boréal avaient déjà conclu un contrat avec l'écrivain pour un autre roman, consacré cette fois aux gangs de rue. Le manuscrit avait été transmis à la maison en décembre 2024, soit plusieurs mois avant celui de C'était ça ou mourir. Le projet n'avait pas été rejeté, mais sa publication avait été suspendue. Interrogé par le quotidien québécois, Renaud Roussel, codirecteur général du Boréal, expliquait que le manuscrit avait été mis « sur la glace ».

À cette date, l'éditeur envisageait encore de poursuivre la relation, à condition d'obtenir davantage de garanties sur les pratiques de l'auteur. Cinq jours plus tard, le débat est tranché. Les modalités de cette rupture, notamment les éventuelles conséquences financières sur le contrat du deuxième roman, n'ont pas été précisées.

Ce revirement est d'autant plus spectaculaire que, le 14 octobre encore, Renaud Roussel expliquait alors, dans une entrevue à TVA Nouvelles, ne pas disposer d'éléments permettant de trancher les accusations. Il annonçait parallèlement de nouvelles règles contractuelles pour encadrer l'utilisation de l'IA, avec davantage de transparence sur les outils employés par les écrivains.

Le 17 octobre, un nouvel épisode avait pourtant fragilisé cette position : Thélyson Orélien avait décidé de mettre fin aux démarches entreprises pour documenter son processus d'écriture. L'éditeur avait accepté ce choix, tout en regrettant de ne pas pouvoir apporter de réponse définitive aux accusations.

Les « erreurs de jeunesse » vieillissent

Le 19 octobre, Le Devoir révélait de nouvelles ressemblances entre un reportage réalisé par sa journaliste Lisa-Marie Gervais à Tapachula, au Mexique, et un article publié une dizaine de jours plus tard, en décembre 2023, sur ErraMagazine, un média en ligne créé par Thélyson Orélien. Intitulé Tapachula, au cœur de la crise migratoire : comment le Mexique devient la nouvelle terre promise, il était cosigné par l'écrivain et un certain Alejandro Soto Torres, présenté comme un journaliste installé au Mexique.

Selon l'enquête du Devoir, les deux articles comportent de nombreuses similitudes : même construction du récit, statistiques identiques, informations attribuées aux mêmes intervenants et descriptions comparables. Pierre-Marc René, cité dans les deux publications, aurait par ailleurs confirmé au quotidien québécois ne pas avoir accordé d'entretien aux auteurs d'ErraMagazine.

Malgré ses recherches, Le Devoir indique n'avoir retrouvé aucune autre publication journalistique attribuable à Alejandro Soto Torres. Quant à la photographie accompagnant sa présentation, elle présenterait des caractéristiques compatibles avec une image artificielle. Soumise au détecteur Sightengine, elle aurait obtenu un score de 99 % de probabilité de génération ou de modification par IA. Le site ErraMagazine et l'article concerné ne sont plus accessibles.

Thélyson Orélien a contesté les nouvelles accusations de plagiat. Selon le quotidien, il n'a cependant pas apporté d'éléments permettant de dissiper les similitudes relevées.

Les faits allégués remontent à décembre 2023, bien après les textes des années 2010 dont il avait reconnu s'être approprié le contenu. Dans une déclaration du 13 octobre, Thélyson Orélien avait présenté ses anciens plagiats comme des « erreurs de jeunesse ». Il reconnaissait notamment s'être attribué des textes qu'il n'avait pas écrits et présentait ses excuses.

Ces aveux concernaient plusieurs publications antérieures, dont un texte mis en ligne sur Radio-Canada en 2012, reprenant largement la préface du Matin des magiciens, de Louis Pauwels et Jacques Bergier. Une chronique publiée en 2013 dans La Presse et sur Mediapart reprenait également, sous forme traduite, un article du journaliste philippin Andy Bautista.

ActuaLitté avait aussi identifié une formulation ressemblant à une consigne adressée à une IA, conservée dans un article publié en septembre 2023 sur un site animé par l'écrivain.

Un succès et maintenant, Grasset ?

L'affaire éclate le 21 septembre, quelques heures après l'attribution du Prix du Roman Fnac à Thélyson Orélien. Sur X, le compte « Balance ton Claude » publie des analyses réalisées avec Pangram, un détecteur d'IA, suggérant qu'une grande partie du roman aurait été générée par une machine. D'autres médias obtiennent des résultats similaires, sans que ces tests constituent une preuve matérielle.

Le 25 septembre, l'Académie Goncourt décide d'exclure le roman de sa sélection, invoquant les soupçons d'utilisation de l'IA et les plagiats antérieurs. L'auteur perd également le prix Strasbourg Espoir CIC. Son livre disparaît ensuite des sélections du Femina, du Décembre et du Médicis, mais reste en lice au Renaudot le 7 octobre.

L'écrivain dénonce une « calomnie », affirmant qu'aucune phrase du roman n'a été créée par une machine. Il reconnaît des recherches ponctuelles avec des outils numériques, situe le début de l'écriture en 2017 et sa première version en 2019. Il admet ses anciens plagiats, mais conteste tout lien avec son roman, tout en dénonçant les menaces et attaques racistes reçues.

Sur le plan commercial, la polémique n'avait jusque-là guère ralenti C'était ça ou mourir : le 9 octobre, ActuaLitté relevait 15.519 ventes supplémentaires pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Le roman occupait alors la troisième place du classement général, derrière l'essai de Sarah Knafo et le dernier tome de One Piece.

C'était ça ou mourir totalisait 83.713 exemplaires vendus en France au 11 octobre 2026, selon Edistat. Avec 10.030 ventes supplémentaires sur la semaine du 5 au 11 octobre, le roman occupait encore la huitième place du classement général des meilleures ventes.

Le Boréal avait conclu des accords de cession de droits avec des éditeurs étrangers et le roman était annoncé en traduction dans plus d'une vingtaine de langues. Pour l’instant, Grasset n’a pas précisé les conséquences de cette rupture sur la publication du roman en France.

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Le Boréal entend désormais renforcer ses règles concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les manuscrits qui lui sont soumis. Elle prévoit notamment de clarifier les pratiques autorisées, qu'il s'agisse de recherche documentaire ou d'assistance à l'écriture, et celles qu'elle refuse dans la création littéraire proprement dite. Elle souligne également qu'elle continuera d'échanger avec les éditeurs étrangers concernés, les décisions prises autour d'un livre vendu à l'international ne pouvant être sans effet sur ses partenaires.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Plagiat, IA : l'affaire Thélyson Orélien, la grande déflagration

Par Hocine Bouhadjera

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