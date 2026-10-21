IA et Thélyson Orélien : après des semaines de démentis, tout bascule

Ce mercredi 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal annoncent qu'elles ne réimprimeront plus C'était ça ou mourir et ne publieront aucun autre livre de Thélyson Orélien. Après un mois de controverses, une expertise des documents de travail du roman a révélé, selon la maison, des traces d'intelligence artificielle dans leurs métadonnées.
Le 21/10/2026 à 18:33 par Hocine Bouhadjera
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21/10/2026 à 18:33
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L'écrivain, qui avait toujours nié y avoir eu recours pour rédiger son livre, perd son éditeur canadien. Et avec lui, un contrat déjà signé pour un deuxième roman. Le dernier épisode d'une affaire où les plagiats, eux aussi, continuent de s'accumuler.
Il y a encore quelques jours, les éditions du Boréal affirmaient ne disposer d'aucune preuve suffisante pour mettre en cause leur auteur. Dans un communiqué rendu public mercredi, la maison indique avoir établi que l'intelligence artificielle avait été utilisée au cours de la préparation de C'était ça ou mourir, premier roman de Thélyson Orélien, publié au Québec en mars 2026 puis chez Grasset, en France, le 19 août dernier.
Couronné par le Prix du Roman Fnac le 21 septembre, il est devenu l'un des plus importants succès de la rentrée littéraire française. Une consécration rapidement suivie d'accusations de génération par intelligence artificielle, puis de révélations sur plusieurs plagiats commis par son auteur.
Après avoir tenté de reconstituer avec Thélyson Orélien les différentes étapes de rédaction du livre, la maison affirme avoir commandé une expertise extérieure portant sur l'ensemble des versions de travail disponibles. L'analyse aurait identifié « des traces de balises d'IA dans les métadonnées de certains documents ». Ces informations, associées aux fichiers informatiques, constituent pour l'éditeur un élément suffisamment sérieux pour conclure à l'utilisation de l'intelligence artificielle pendant le processus d'écriture.
Le Boréal souligne surtout la contradiction avec les assurances données par Thélyson Orélien, qui affirmait n'avoir jamais utilisé l'IA pour créer son roman. La maison estime que la confiance nécessaire à leur collaboration est désormais rompue.
L'éditeur reconnaît ne pas savoir quelle proportion du texte a été produite, modifiée ou simplement accompagnée par un outil d'intelligence artificielle. Il ne précise pas davantage la nature exacte des balises identifiées, les logiciels concernés ni les opérations qui auraient laissé ces traces dans les fichiers. La découverte diffère néanmoins des premières accusations, qui reposaient sur l'analyse statistique du texte publié. Cette fois, les éléments invoqués proviennent des documents de travail du roman.
Le 16 octobre, La Presse révélait que les éditions du Boréal avaient déjà conclu un contrat avec l'écrivain pour un autre roman, consacré cette fois aux gangs de rue. Le manuscrit avait été transmis à la maison en décembre 2024, soit plusieurs mois avant celui de C'était ça ou mourir. Le projet n'avait pas été rejeté, mais sa publication avait été suspendue. Interrogé par le quotidien québécois, Renaud Roussel, codirecteur général du Boréal, expliquait que le manuscrit avait été mis « sur la glace ».
À cette date, l'éditeur envisageait encore de poursuivre la relation, à condition d'obtenir davantage de garanties sur les pratiques de l'auteur. Cinq jours plus tard, le débat est tranché. Les modalités de cette rupture, notamment les éventuelles conséquences financières sur le contrat du deuxième roman, n'ont pas été précisées.
Ce revirement est d'autant plus spectaculaire que, le 14 octobre encore, Renaud Roussel expliquait alors, dans une entrevue à TVA Nouvelles, ne pas disposer d'éléments permettant de trancher les accusations. Il annonçait parallèlement de nouvelles règles contractuelles pour encadrer l'utilisation de l'IA, avec davantage de transparence sur les outils employés par les écrivains.
Le 17 octobre, un nouvel épisode avait pourtant fragilisé cette position : Thélyson Orélien avait décidé de mettre fin aux démarches entreprises pour documenter son processus d'écriture. L'éditeur avait accepté ce choix, tout en regrettant de ne pas pouvoir apporter de réponse définitive aux accusations.
Le 19 octobre, Le Devoir révélait de nouvelles ressemblances entre un reportage réalisé par sa journaliste Lisa-Marie Gervais à Tapachula, au Mexique, et un article publié une dizaine de jours plus tard, en décembre 2023, sur ErraMagazine, un média en ligne créé par Thélyson Orélien. Intitulé Tapachula, au cœur de la crise migratoire : comment le Mexique devient la nouvelle terre promise, il était cosigné par l'écrivain et un certain Alejandro Soto Torres, présenté comme un journaliste installé au Mexique.
Selon l'enquête du Devoir, les deux articles comportent de nombreuses similitudes : même construction du récit, statistiques identiques, informations attribuées aux mêmes intervenants et descriptions comparables. Pierre-Marc René, cité dans les deux publications, aurait par ailleurs confirmé au quotidien québécois ne pas avoir accordé d'entretien aux auteurs d'ErraMagazine.
Malgré ses recherches, Le Devoir indique n'avoir retrouvé aucune autre publication journalistique attribuable à Alejandro Soto Torres. Quant à la photographie accompagnant sa présentation, elle présenterait des caractéristiques compatibles avec une image artificielle. Soumise au détecteur Sightengine, elle aurait obtenu un score de 99 % de probabilité de génération ou de modification par IA. Le site ErraMagazine et l'article concerné ne sont plus accessibles.
Thélyson Orélien a contesté les nouvelles accusations de plagiat. Selon le quotidien, il n'a cependant pas apporté d'éléments permettant de dissiper les similitudes relevées.
Les faits allégués remontent à décembre 2023, bien après les textes des années 2010 dont il avait reconnu s'être approprié le contenu. Dans une déclaration du 13 octobre, Thélyson Orélien avait présenté ses anciens plagiats comme des « erreurs de jeunesse ». Il reconnaissait notamment s'être attribué des textes qu'il n'avait pas écrits et présentait ses excuses.
Ces aveux concernaient plusieurs publications antérieures, dont un texte mis en ligne sur Radio-Canada en 2012, reprenant largement la préface du Matin des magiciens, de Louis Pauwels et Jacques Bergier. Une chronique publiée en 2013 dans La Presse et sur Mediapart reprenait également, sous forme traduite, un article du journaliste philippin Andy Bautista.
ActuaLitté avait aussi identifié une formulation ressemblant à une consigne adressée à une IA, conservée dans un article publié en septembre 2023 sur un site animé par l'écrivain.
L'affaire éclate le 21 septembre, quelques heures après l'attribution du Prix du Roman Fnac à Thélyson Orélien. Sur X, le compte « Balance ton Claude » publie des analyses réalisées avec Pangram, un détecteur d'IA, suggérant qu'une grande partie du roman aurait été générée par une machine. D'autres médias obtiennent des résultats similaires, sans que ces tests constituent une preuve matérielle.
Le 25 septembre, l'Académie Goncourt décide d'exclure le roman de sa sélection, invoquant les soupçons d'utilisation de l'IA et les plagiats antérieurs. L'auteur perd également le prix Strasbourg Espoir CIC. Son livre disparaît ensuite des sélections du Femina, du Décembre et du Médicis, mais reste en lice au Renaudot le 7 octobre.
L'écrivain dénonce une « calomnie », affirmant qu'aucune phrase du roman n'a été créée par une machine. Il reconnaît des recherches ponctuelles avec des outils numériques, situe le début de l'écriture en 2017 et sa première version en 2019. Il admet ses anciens plagiats, mais conteste tout lien avec son roman, tout en dénonçant les menaces et attaques racistes reçues.
Sur le plan commercial, la polémique n'avait jusque-là guère ralenti C'était ça ou mourir : le 9 octobre, ActuaLitté relevait 15.519 ventes supplémentaires pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Le roman occupait alors la troisième place du classement général, derrière l'essai de Sarah Knafo et le dernier tome de One Piece.
C'était ça ou mourir totalisait 83.713 exemplaires vendus en France au 11 octobre 2026, selon Edistat. Avec 10.030 ventes supplémentaires sur la semaine du 5 au 11 octobre, le roman occupait encore la huitième place du classement général des meilleures ventes.
Le Boréal avait conclu des accords de cession de droits avec des éditeurs étrangers et le roman était annoncé en traduction dans plus d'une vingtaine de langues. Pour l’instant, Grasset n’a pas précisé les conséquences de cette rupture sur la publication du roman en France.
À LIRE - Jean-Paul Enthoven, toujours en lice pour le Renaudot, accusé de “piratages” littéraires
Le Boréal entend désormais renforcer ses règles concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les manuscrits qui lui sont soumis. Elle prévoit notamment de clarifier les pratiques autorisées, qu'il s'agisse de recherche documentaire ou d'assistance à l'écriture, et celles qu'elle refuse dans la création littéraire proprement dite.
Elle souligne également qu'elle continuera d'échanger avec les éditeurs étrangers concernés, les décisions prises autour d'un livre vendu à l'international ne pouvant être sans effet sur ses partenaires.
Le communiqué complet de la maison est proposé ci-dessous :
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
DOSSIER - Plagiat, IA : l'affaire Thélyson Orélien, la grande déflagration
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
16 Commentaires
SAINTE BEUVE
21/10/2026 à 21:20
En tout cas un roman qui restera dans l’ Histoire ! Et la Fnac reste droite dans ses bottes , ça se vend bien ! Mes avis négatifs sur certains romans ayant été systématiquement refusés : j’ai quitté ce site sur lequel j’avais pourtant fait plusieurs milliers de commentaires . Ainsi va la vie !
MariE
22/10/2026 à 09:25
Si vous étiez Sainte Beuve il n'en aurait pas fait autant. Bon vent!
PASSANT
22/10/2026 à 11:16
Euheuheuh... Marie E...
Ne nous avez-vous pas fait... vous-même... vos adieux... il y a une dizaine de jours ?... Coucou vous revoilou !... C ' est vrai qu' il n ' y a pas pire contempteur de l' alcool que les alcoolos repentos...
Souhaitons un prompt retour de SAINTE-BEUVE... et une Marie E... fidèle au poste...
J ' apprecie... dans le communiqué... des editions " BOREAL "... le rappel de l ' humanité de monsieur Thelyson ORELIEN... Un homme... comme nous tous... Les choses sont maintenant claires... il a fait une connerie... inutile de le clouer au pilori... plus longtemps... Reste à résoudre... la serieuse question... que soulève son édifiante aventure...
MariE
22/10/2026 à 13:49
Vérifiez, il y a cinq m a r i e ! Et pas de Marilou diminutif de Marie-Louise !!
PASSANT
22/10/2026 à 16:02
???...
N ' est-ce pas vous ?... En tout cas... c' est bien moi... Je n ' ai pas mis l' oie dans le deuil !...
" MariE
07/10/2026 à 19:08
79 commentaires !! Je ne déclare plus forfait, ce brave écrivain vient de susciter tant de passions contradictoires qu'il mérite bien, sinon un prix, du moins d'être lu et de se plaire à la lecture !!...
Répondre
PASSANT
08/10/2026 à 08:13
Coucou !... la revoilou !...
Oui... Thelyson ORELIEN... se plaît à la lecture !...
https://youtube.com/shorts/skIG0JrX5CY?si=OVWDD_Ihp0C3vgjT
Et il aime partager ses decouvertes...
Bonne continuation... "
Sur mon chemin... n ' ai croisé que 2 Marie... vous-même... MariE... ( estropié en Marie E... dans ma réponse )... et Marie C... avec qui j' ai parcouru le paysage... avant que nos pieds... soudain en lévitation... ne nous transportent plus haut... si haut...
Dernière seconde... vous apprenez... comme moi... que SAINTE BEUVE... nous a égarés... Il est là et il y reste... Tout rentre dans l ' harmonie...
PASSANT
22/10/2026 à 16:36
Erratum... tum... tum...
Ai oublié le copié-collé du message qui precedait celui... de votre revirement...
" MariE
03/10/2026 à 11:44
Ras le bol, la coupe est pleine, je me désinscris.
Répondre
NAUWELAERS
03/10/2026 à 14:55
Mais non, MariE, voyons !
Il y aura peut-être d'autres fils de discussion intéressants et ignorez donc les posts de rien !
Amicalement. "
Edco
22/10/2026 à 18:45
Ah ah .... Excellente la mémoire......
Mais une MariE peut ....en .... gâcher....🤭🤭🤭 une autre ....🫣🫣🫣🫣 Ah quand on est addictualitté.....pas simple ....😁😁😁😁 Faut bien.....se mar(i)er un peu ....🙏
SAINTE BEUVE
22/10/2026 à 15:20
J’ai l’impression qu’il y a une confusion , je parlais de mes avis sur le site Fnac et non sur le site ActuaLitté . Cdlt
PASSANT
23/10/2026 à 13:05
Hello...
Et... ROSE ?... C ' est vous aussi ?... Les joyeux drilles de la BD... Amusez-vous bien !...
MariE
22/10/2026 à 09:49
La barbe avec la polémique IA ou pas...On aime ou pas. Et si l'on est gêné par un soupçon d'utilisation de la bêtise artificielle, on arrête la lecture.
Stina platen
22/10/2026 à 09:53
Ce cas posé des questions essentielles quant à la notion d' auteurs, bien sûr. Mais que dite alors des pratiques de réécriture de récits écrits par des auteurs bancales et dont le rendu est si mauvais qu' il est tout bonnement réécriture par des assistants d' édition dans des maisons de renom.
N' y a-t-il pas la aussi une mystufication et une hypocrisie manifestes ? Par ailleurs, compte-tenu de la polémique autour de Thyledon Orelien, la decision de Grasset aurait pû etre d'en interrompre la diffusion. Cela n' a pas été son choix. On voit que les priorités sont marchandes et qu' elles pervertissent le milieu de manière non seulement caricaturale mais inquiétante.
Ernestino
22/10/2026 à 10:52
J’entends la décision d’un éditeur de rompre son contrat avec un écrivain mis en cause pour sa probité.
L’annonce semble relever d’une position éthique au détriment d’intérêts commerciaux, chose rare en ces temps où la loi du profit financier tout puissant écrase toute humanité.
Ceci étant dit je considère que le débat ouvert sur l’utilisation de l’IA dans un processus littéraire est loin d’être tranché.
Pire il ne fait que commencer.
Comment mesurer son usage ?
Avec une méthode de filtrage fiable sous couvert d’un dispositif légal ?
Au prétexte que la production d’électricité participe du dérèglement climatique de la planète doit-on y renoncer ?
Ce n’est pas pareil me dira-t-on.
En quoi ?
Comme pour l’argent, c’est l’usage qu’on en fait qui peut être sale et non l’argent en tant que tel.
Autrement dit l’IA comme toute invention humaine est un moyen pas une fin.
Va-t-on poursuivre ce délire ambiant de réécrire l’histoire à tout bout de champ en accusant certains écrivains d’avoir jadis tapé leurs textes à la machine plutôt qu’à la main ?
J’ignore la dimension exacte de l’utilisation de l’IA dans le roman mis en cause.
J’ajoute que je m’en moque.
Le plaisir de lire relève d’un rapport intime au texte.
Son extimité. ses coulisses, ses méthodes de fabrication ne m’intéressent pas.
La dégustation d’un bon plat dans un restaurant ne me donne pas le désir d’aller fouiller dans la cuisine afin d’y dénicher sa recette.
En guise de post-scriptum ( je précise ne pas utiliser d’IA pour l’écriture de ce commentaire 🤭 ) je mets quiconque au défi d’écrire un roman avec l’IA sur la seule base d’un prompt.
Essayez donc pour voir !
Camille
22/10/2026 à 12:06
Ce n'est pas l'utilisation de l'IA qui me gêne (à tout point de vue, ça devient compliqué de faire sans), mais le fait que l'auteur ait trop tardé à le reconnaître. Surtout quand, parallèlement, on a appris qu'il avait été accusé de plagiat (ce qu'il a reconnu). Ça ressemble à de la malhonnêteté intellectuelle qui se répète au-delà de la simple «erreur de jeunesse».
Stéphane H.
22/10/2026 à 12:52
Maintenant au tour de Chris Laquieze qui lui aussi a mis les mains dans la confiture? Vérifiez sur Pangram... Mais évidemment on ne touche pas au chouchou des médias.
Pierre-Henry Huysmans
22/10/2026 à 15:16
Et pour toutes les accusations fallacieuses de racisme, va-t-il s'excuser?
Edco
22/10/2026 à 18:50
Affaire Thélyson Orélien : après l'abandon de l'écrivain par son éditeur canadien, la secousse dans le monde littéraire se poursuit – franceinfo https://share.google/23ZIAzANZD48Pm5Lz
.....ya pas à dire ....... Huntington l ' avait prédit ce bor--l......Le relire, pas du luxe ....