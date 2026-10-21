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IA et Thélyson Orélien : après des semaines de démentis, tout bascule

Ce mercredi 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal annoncent qu'elles ne réimprimeront plus C'était ça ou mourir et ne publieront aucun autre livre de Thélyson Orélien. Après un mois de controverses, une expertise des documents de travail du roman a révélé, selon la maison, des traces d'intelligence artificielle dans leurs métadonnées. 

Le 21/10/2026 à 18:33 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

21/10/2026 à 18:33

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

L'écrivain, qui avait toujours nié y avoir eu recours pour rédiger son livre, perd son éditeur canadien. Et avec lui, un contrat déjà signé pour un deuxième roman. Le dernier épisode d'une affaire où les plagiats, eux aussi, continuent de s'accumuler.

Les traces proviennent des documents de travail

Il y a encore quelques jours, les éditions du Boréal affirmaient ne disposer d'aucune preuve suffisante pour mettre en cause leur auteur. Dans un communiqué rendu public mercredi, la maison indique avoir établi que l'intelligence artificielle avait été utilisée au cours de la préparation de C'était ça ou mourir, premier roman de Thélyson Orélien, publié au Québec en mars 2026 puis chez Grasset, en France, le 19 août dernier.

Couronné par le Prix du Roman Fnac le 21 septembre, il est devenu l'un des plus importants succès de la rentrée littéraire française. Une consécration rapidement suivie d'accusations de génération par intelligence artificielle, puis de révélations sur plusieurs plagiats commis par son auteur.

Après avoir tenté de reconstituer avec Thélyson Orélien les différentes étapes de rédaction du livre, la maison affirme avoir commandé une expertise extérieure portant sur l'ensemble des versions de travail disponibles. L'analyse aurait identifié « des traces de balises d'IA dans les métadonnées de certains documents ». Ces informations, associées aux fichiers informatiques, constituent pour l'éditeur un élément suffisamment sérieux pour conclure à l'utilisation de l'intelligence artificielle pendant le processus d'écriture.

Le Boréal souligne surtout la contradiction avec les assurances données par Thélyson Orélien, qui affirmait n'avoir jamais utilisé l'IA pour créer son roman. La maison estime que la confiance nécessaire à leur collaboration est désormais rompue.

L'éditeur reconnaît ne pas savoir quelle proportion du texte a été produite, modifiée ou simplement accompagnée par un outil d'intelligence artificielle. Il ne précise pas davantage la nature exacte des balises identifiées, les logiciels concernés ni les opérations qui auraient laissé ces traces dans les fichiers. La découverte diffère néanmoins des premières accusations, qui reposaient sur l'analyse statistique du texte publié. Cette fois, les éléments invoqués proviennent des documents de travail du roman.

Un deuxième roman déjà sous contrat

Le 16 octobre, La Presse révélait que les éditions du Boréal avaient déjà conclu un contrat avec l'écrivain pour un autre roman, consacré cette fois aux gangs de rue. Le manuscrit avait été transmis à la maison en décembre 2024, soit plusieurs mois avant celui de C'était ça ou mourir. Le projet n'avait pas été rejeté, mais sa publication avait été suspendue. Interrogé par le quotidien québécois, Renaud Roussel, codirecteur général du Boréal, expliquait que le manuscrit avait été mis « sur la glace ».

À cette date, l'éditeur envisageait encore de poursuivre la relation, à condition d'obtenir davantage de garanties sur les pratiques de l'auteur. Cinq jours plus tard, le débat est tranché. Les modalités de cette rupture, notamment les éventuelles conséquences financières sur le contrat du deuxième roman, n'ont pas été précisées.

Ce revirement est d'autant plus spectaculaire que, le 14 octobre encore, Renaud Roussel expliquait alors, dans une entrevue à TVA Nouvelles, ne pas disposer d'éléments permettant de trancher les accusations. Il annonçait parallèlement de nouvelles règles contractuelles pour encadrer l'utilisation de l'IA, avec davantage de transparence sur les outils employés par les écrivains.

Le 17 octobre, un nouvel épisode avait pourtant fragilisé cette position : Thélyson Orélien avait décidé de mettre fin aux démarches entreprises pour documenter son processus d'écriture. L'éditeur avait accepté ce choix, tout en regrettant de ne pas pouvoir apporter de réponse définitive aux accusations.

Les « erreurs de jeunesse » vieillissent

Le 19 octobre, Le Devoir révélait de nouvelles ressemblances entre un reportage réalisé par sa journaliste Lisa-Marie Gervais à Tapachula, au Mexique, et un article publié une dizaine de jours plus tard, en décembre 2023, sur ErraMagazine, un média en ligne créé par Thélyson Orélien. Intitulé Tapachula, au cœur de la crise migratoire : comment le Mexique devient la nouvelle terre promise, il était cosigné par l'écrivain et un certain Alejandro Soto Torres, présenté comme un journaliste installé au Mexique.

Selon l'enquête du Devoir, les deux articles comportent de nombreuses similitudes : même construction du récit, statistiques identiques, informations attribuées aux mêmes intervenants et descriptions comparables. Pierre-Marc René, cité dans les deux publications, aurait par ailleurs confirmé au quotidien québécois ne pas avoir accordé d'entretien aux auteurs d'ErraMagazine.

Malgré ses recherches, Le Devoir indique n'avoir retrouvé aucune autre publication journalistique attribuable à Alejandro Soto Torres. Quant à la photographie accompagnant sa présentation, elle présenterait des caractéristiques compatibles avec une image artificielle. Soumise au détecteur Sightengine, elle aurait obtenu un score de 99 % de probabilité de génération ou de modification par IA. Le site ErraMagazine et l'article concerné ne sont plus accessibles.

Thélyson Orélien a contesté les nouvelles accusations de plagiat. Selon le quotidien, il n'a cependant pas apporté d'éléments permettant de dissiper les similitudes relevées. 

Les faits allégués remontent à décembre 2023, bien après les textes des années 2010 dont il avait reconnu s'être approprié le contenu. Dans une déclaration du 13 octobre, Thélyson Orélien avait présenté ses anciens plagiats comme des « erreurs de jeunesse ». Il reconnaissait notamment s'être attribué des textes qu'il n'avait pas écrits et présentait ses excuses.

Ces aveux concernaient plusieurs publications antérieures, dont un texte mis en ligne sur Radio-Canada en 2012, reprenant largement la préface du Matin des magiciens, de Louis Pauwels et Jacques Bergier. Une chronique publiée en 2013 dans La Presse et sur Mediapart reprenait également, sous forme traduite, un article du journaliste philippin Andy Bautista.

ActuaLitté avait aussi identifié une formulation ressemblant à une consigne adressée à une IA, conservée dans un article publié en septembre 2023 sur un site animé par l'écrivain. 

Un succès et maintenant, Grasset ?

L'affaire éclate le 21 septembre, quelques heures après l'attribution du Prix du Roman Fnac à Thélyson Orélien. Sur X, le compte « Balance ton Claude » publie des analyses réalisées avec Pangram, un détecteur d'IA, suggérant qu'une grande partie du roman aurait été générée par une machine. D'autres médias obtiennent des résultats similaires, sans que ces tests constituent une preuve matérielle.

Le 25 septembre, l'Académie Goncourt décide d'exclure le roman de sa sélection, invoquant les soupçons d'utilisation de l'IA et les plagiats antérieurs. L'auteur perd également le prix Strasbourg Espoir CIC. Son livre disparaît ensuite des sélections du Femina, du Décembre et du Médicis, mais reste en lice au Renaudot le 7 octobre.

L'écrivain dénonce une « calomnie », affirmant qu'aucune phrase du roman n'a été créée par une machine. Il reconnaît des recherches ponctuelles avec des outils numériques, situe le début de l'écriture en 2017 et sa première version en 2019. Il admet ses anciens plagiats, mais conteste tout lien avec son roman, tout en dénonçant les menaces et attaques racistes reçues.

Sur le plan commercial, la polémique n'avait jusque-là guère ralenti C'était ça ou mourir : le 9 octobre, ActuaLitté relevait 15.519 ventes supplémentaires pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Le roman occupait alors la troisième place du classement général, derrière l'essai de Sarah Knafo et le dernier tome de One Piece.

C'était ça ou mourir totalisait 83.713 exemplaires vendus en France au 11 octobre 2026, selon Edistat. Avec 10.030 ventes supplémentaires sur la semaine du 5 au 11 octobre, le roman occupait encore la huitième place du classement général des meilleures ventes.

Le Boréal avait conclu des accords de cession de droits avec des éditeurs étrangers et le roman était annoncé en traduction dans plus d'une vingtaine de langues. Pour l’instant, Grasset n’a pas précisé les conséquences de cette rupture sur la publication du roman en France.

À LIRE - Jean-Paul Enthoven, toujours en lice pour le Renaudot, accusé de “piratages” littéraires

Le Boréal entend désormais renforcer ses règles concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les manuscrits qui lui sont soumis. Elle prévoit notamment de clarifier les pratiques autorisées, qu'il s'agisse de recherche documentaire ou d'assistance à l'écriture, et celles qu'elle refuse dans la création littéraire proprement dite.

Elle souligne également qu'elle continuera d'échanger avec les éditeurs étrangers concernés, les décisions prises autour d'un livre vendu à l'international ne pouvant être sans effet sur ses partenaires.

Le communiqué complet de la maison est proposé ci-dessous : 

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 

 

DOSSIER - Plagiat, IA : l'affaire Thélyson Orélien, la grande déflagration

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

16 Commentaires

 

SAINTE BEUVE

21/10/2026 à 21:20

En tout cas un roman qui restera dans l’ Histoire ! Et la Fnac reste droite dans ses bottes , ça se vend bien ! Mes avis négatifs sur certains romans ayant été systématiquement refusés : j’ai quitté ce site sur lequel j’avais pourtant fait plusieurs milliers de commentaires . Ainsi va la vie !

MariE

22/10/2026 à 09:25

Si vous étiez Sainte Beuve il n'en aurait pas fait autant. Bon vent!

PASSANT

22/10/2026 à 11:16

Euheuheuh... Marie E...
Ne nous avez-vous pas fait... vous-même... vos adieux... il y a une dizaine de jours ?... Coucou vous revoilou !... C ' est vrai qu' il n ' y a pas pire contempteur de l' alcool que les alcoolos repentos...
Souhaitons un prompt retour de SAINTE-BEUVE... et une Marie E... fidèle au poste...
J ' apprecie... dans le communiqué... des editions " BOREAL "... le rappel de l ' humanité de monsieur Thelyson ORELIEN... Un homme... comme nous tous... Les choses sont maintenant claires... il a fait une connerie... inutile de le clouer au pilori... plus longtemps... Reste à résoudre... la serieuse question... que soulève son édifiante aventure...

MariE

22/10/2026 à 13:49

Vérifiez, il y a cinq m a r i e ! Et pas de Marilou diminutif de Marie-Louise !!

PASSANT

22/10/2026 à 16:02

???...
N ' est-ce pas vous ?... En tout cas... c' est bien moi... Je n ' ai pas mis l' oie dans le deuil !...

" MariE

07/10/2026 à 19:08

79 commentaires !! Je ne déclare plus forfait, ce brave écrivain vient de susciter tant de passions contradictoires qu'il mérite bien, sinon un prix, du moins d'être lu et de se plaire à la lecture !!...

Répondre
PASSANT

08/10/2026 à 08:13

Coucou !... la revoilou !...
Oui... Thelyson ORELIEN... se plaît à la lecture !...
https://youtube.com/shorts/skIG0JrX5CY?si=OVWDD_Ihp0C3vgjT
Et il aime partager ses decouvertes...
Bonne continuation... "

Sur mon chemin... n ' ai croisé que 2 Marie... vous-même... MariE... ( estropié en Marie E... dans ma réponse )... et Marie C... avec qui j' ai parcouru le paysage... avant que nos pieds... soudain en lévitation... ne nous transportent plus haut... si haut...

Dernière seconde... vous apprenez... comme moi... que SAINTE BEUVE... nous a égarés... Il est là et il y reste... Tout rentre dans l ' harmonie...

PASSANT

22/10/2026 à 16:36

Erratum... tum... tum...

Ai oublié le copié-collé du message qui precedait celui... de votre revirement...

" MariE

03/10/2026 à 11:44

Ras le bol, la coupe est pleine, je me désinscris.

Répondre
NAUWELAERS

03/10/2026 à 14:55

Mais non, MariE, voyons !
Il y aura peut-être d'autres fils de discussion intéressants et ignorez donc les posts de rien !
Amicalement. "

Edco

22/10/2026 à 18:45

Ah ah .... Excellente la mémoire......
Mais une MariE peut ....en .... gâcher....🤭🤭🤭 une autre ....🫣🫣🫣🫣 Ah quand on est addictualitté.....pas simple ....😁😁😁😁 Faut bien.....se mar(i)er un peu ....🙏

SAINTE BEUVE

22/10/2026 à 15:20

J’ai l’impression qu’il y a une confusion , je parlais de mes avis sur le site Fnac et non sur le site ActuaLitté . Cdlt

PASSANT

23/10/2026 à 13:05

Hello...

Et... ROSE ?... C ' est vous aussi ?... Les joyeux drilles de la BD... Amusez-vous bien !...

MariE

22/10/2026 à 09:49

La barbe avec la polémique IA ou pas...On aime ou pas. Et si l'on est gêné par un soupçon d'utilisation de la bêtise artificielle, on arrête la lecture.

Stina platen

22/10/2026 à 09:53

Ce cas posé des questions essentielles quant à la notion d' auteurs, bien sûr. Mais que dite alors des pratiques de réécriture de récits écrits par des auteurs bancales et dont le rendu est si mauvais qu' il est tout bonnement réécriture par des assistants d' édition dans des maisons de renom.
N' y a-t-il pas la aussi une mystufication et une hypocrisie manifestes ? Par ailleurs, compte-tenu de la polémique autour de Thyledon Orelien, la decision de Grasset aurait pû etre d'en interrompre la diffusion. Cela n' a pas été son choix. On voit que les priorités sont marchandes et qu' elles pervertissent le milieu de manière non seulement caricaturale mais inquiétante.

Ernestino

22/10/2026 à 10:52

J’entends la décision d’un éditeur de rompre son contrat avec un écrivain mis en cause pour sa probité.
L’annonce semble relever d’une position éthique au détriment d’intérêts commerciaux, chose rare en ces temps où la loi du profit financier tout puissant écrase toute humanité.
Ceci étant dit je considère que le débat ouvert sur l’utilisation de l’IA dans un processus littéraire est loin d’être tranché.
Pire il ne fait que commencer.
Comment mesurer son usage ?
Avec une méthode de filtrage fiable sous couvert d’un dispositif légal ?
Au prétexte que la production d’électricité participe du dérèglement climatique de la planète doit-on y renoncer ?
Ce n’est pas pareil me dira-t-on.
En quoi ?
Comme pour l’argent, c’est l’usage qu’on en fait qui peut être sale et non l’argent en tant que tel.
Autrement dit l’IA comme toute invention humaine est un moyen pas une fin.
Va-t-on poursuivre ce délire ambiant de réécrire l’histoire à tout bout de champ en accusant certains écrivains d’avoir jadis tapé leurs textes à la machine plutôt qu’à la main ?
J’ignore la dimension exacte de l’utilisation de l’IA dans le roman mis en cause.
J’ajoute que je m’en moque.
Le plaisir de lire relève d’un rapport intime au texte.
Son extimité. ses coulisses, ses méthodes de fabrication ne m’intéressent pas.
La dégustation d’un bon plat dans un restaurant ne me donne pas le désir d’aller fouiller dans la cuisine afin d’y dénicher sa recette.
En guise de post-scriptum ( je précise ne pas utiliser d’IA pour l’écriture de ce commentaire 🤭 ) je mets quiconque au défi d’écrire un roman avec l’IA sur la seule base d’un prompt.
Essayez donc pour voir !



Camille

22/10/2026 à 12:06

Ce n'est pas l'utilisation de l'IA qui me gêne (à tout point de vue, ça devient compliqué de faire sans), mais le fait que l'auteur ait trop tardé à le reconnaître. Surtout quand, parallèlement, on a appris qu'il avait été accusé de plagiat (ce qu'il a reconnu). Ça ressemble à de la malhonnêteté intellectuelle qui se répète au-delà de la simple «erreur de jeunesse».

Stéphane H.

22/10/2026 à 12:52

Maintenant au tour de Chris Laquieze qui lui aussi a mis les mains dans la confiture? Vérifiez sur Pangram... Mais évidemment on ne touche pas au chouchou des médias.

Pierre-Henry Huysmans

22/10/2026 à 15:16

Et pour toutes les accusations fallacieuses de racisme, va-t-il s'excuser?

Edco

22/10/2026 à 18:50

Affaire Thélyson Orélien : après l'abandon de l'écrivain par son éditeur canadien, la secousse dans le monde littéraire se poursuit – franceinfo https://share.google/23ZIAzANZD48Pm5Lz
.....ya pas à dire ....... Huntington l ' avait prédit ce bor--l......Le relire, pas du luxe ....

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Les Éditions du Félin lancent le 16 octobre 2026 une nouvelle collection, « Éclairage », pensée pour proposer des ouvrages courts, composés de chapitres autonomes et pouvant être lus dans l’ordre ou au hasard. Le premier volume, Éclairage sur le Moyen Âge, est signé par l’historien et romancier Laurent Decaux.

29/09/2026, 11:58

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Comment (enfin !) mesurer le bilan carbone de la fabrication d'un livre

Combien la fabrication d’un livre émet-elle de gaz à effet de serre ? Avec Livrempreinte, le Syndicat national de l’édition met à disposition des maisons françaises un calculateur capable d’établir le bilan d’un tirage, de le ramener à l’exemplaire et de tester différents choix avant impression. Un outil pour mesurer, comparer et, à terme, réduire.

29/09/2026, 11:56

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Dangles fête ses 100 ans : l’incroyable parcours d’une maison d'édition née dans une librairie

Fondées en 1926 dans l’arrière-boutique d’une librairie parisienne, les Éditions Dangles célèbrent leur centenaire. Spécialisée de longue date dans la santé naturelle et le mieux-être, la maison a connu une croissance spectaculaire à partir des années 1970, avant plusieurs changements de direction. Désormais adossée au Groupe Éditorial Piktos, elle aborde son deuxième siècle en renouvelant auteurs et thématiques.

24/09/2026, 11:56

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Une nouvelle grille de salaires étendue à l'ensemble de l'édition

Relatif aux minima conventionnels, le 18e avenant à la convention collective de la branche de l'édition de livres a été étendu à tous les employeurs et tous les salariés, par un arrêté du 7 septembre. La grille de salaires prend désormais en compte deux augmentations du SMIC, survenues en janvier et juin derniers.

23/09/2026, 10:50

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Editis nomme Valentin Bouvet directeur des opérations

Valentin Bouvet prend, à compter du 23 septembre 2026, la direction des opérations du groupe d’édition Editis, selon nos informations. Revenu au sein du groupe en mai après avoir dirigé Lelivrescolaire.fr chez Hachette Livre, il supervisera notamment la distribution, la fabrication, les achats industriels ainsi que plusieurs services destinés aux éditeurs. Ces activités sont désormais regroupées sous une même direction.

23/09/2026, 10:12

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IA pas IA ? Thélyson Orélien et Grasset répondent, à droite on jubile

Depuis lundi, C’était ça ou mourir, l’un des romans les plus en vue de la rentrée, est au centre d’une polémique sur l’usage de l’intelligence artificielle. Auprès de Libération, Thélyson Orélien dément catégoriquement. Grasset lui apporte désormais sa « confiance absolue ». Dans le même temps, franceinfo a multiplié les tests et les comparaisons, et les résultats ne plaident pas vraiment en faveur de l’auteur...

22/09/2026, 18:44

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Chez Editis, FO exige une aide face à la flambée du carburant

Force ouvrière interpelle la direction d’Editis et son actionnaire sur le coût des trajets domicile-travail des salariés de Malesherbes et Tigery. Le syndicat réclame une aide spécifique pour ceux qui doivent utiliser leur voiture, allant jusqu’à proposer des cartes carburant TotalEnergies. Une demande qui intervient en pleine hausse des prix à la pompe, alors que plusieurs dispositifs publics existent déjà.

22/09/2026, 18:18

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L’ANEL renouvelle son conseil d’administration 2026-2027

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) a dévoilé son conseil d’administration pour 2026-2027 à l’issue de son assemblée générale annuelle, tenue le 10 septembre. Geneviève Pigeon, des éditions L’Instant même, conserve la présidence de l’association.

22/09/2026, 11:27

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Et si la rentrée littéraire ne savait plus reconnaître un grand livre ?

Paru chez Grasset le 19 août, le premier roman de Thélyson Orélien, C’était ça ou mourir, compte parmi les titres très remarqués de la rentrée, porté par une réception critique largement favorable. Dans cette chronique, Laurent LD Bonnet prend le contre-pied de cet enthousiasme : partant de l’écriture du livre, il interroge les mécanismes de prescription, l’emballement médiatique et ce qu’il considère comme un recul progressif des exigences éditoriales, rapproché ici de l’effet des shifting baselines. Par Laurent LD Bonnet.

22/09/2026, 10:21

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Sébastien Santuccio aux relations presse des éditions Amsterdam

Les éditions Amsterdam, actives dans les domaines de la philosophie, de l'histoire et des sciences sociales, annoncent la reprise des relations presse de la maison par Sébastien Santuccio, en cette rentrée.

22/09/2026, 09:13

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J.K. Rowling accuse "l’activisme transgenre d’être élitiste"

Dans un nouvel essai publié le 21 octobre 2026, J.K. Rowling présente l'activisme transgenre comme un mouvement « élitiste », imposé aux classes populaires par les institutions. L'autrice de Harry Potter promet également de poursuivre le financement de procédures judiciaires. Mais plusieurs de ses accusations reposent sur des généralisations peu étayées...

23/10/2026, 18:00

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Deux anciens patrons d’Amazon décideront quels livres méritent d’exister

Et si, avant de publier un roman, il fallait d’abord démontrer qu’il trouvera des lecteurs ? Deux anciens dirigeants d’Amazon, Jeff Belle et Nicholas Denissen, lancent Macguffin Co., un studio qui entend éprouver le potentiel commercial d’histoires encore en développement. Un premier accord avec Andrews McMeel Universal donne corps à cette formule, où le livre s’inscrit dans un ensemble plus vaste, destiné aussi aux écrans et aux jeux.

23/10/2026, 16:43

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Censure, inclusion et budgets s'ajoutent au Dictionnaire militant des bibliothécaires

En 2018, la Fédération SUD Collectivités Territoriales (SUD CT) avait publié un Dictionnaire militant pour les bibliothécaires, devenu, quelques années plus tard, le Dictionnaire militant pour les bibliothécaires et la défense de la lecture publique. Quelques termes et définitions viennent s'y ajouter, et, pour certains, rendent compte d'une ambiance un peu morose... 

23/10/2026, 16:29

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De Tintin à Astérix : Numa Sadoul explore les "Familles en cases" de la bande dessinée

De Tintin à Astérix, de Spirou à Philémon, les héros de BD ont un air de famille. Dans Familles en cases, Numa Sadoul explore les liens entre six grandes séries : compagnons fidèles, savants, adversaires et refuges familiers composent des univers qui nous habitent encore. Adapté de son mémoire de maîtrise de 1971, ce livre révèle les premières recherches du futur interlocuteur d’Hergé et de Franquin. Les éditions LettMotif lui donnent aujourd’hui une nouvelle vie grâce à une campagne participative sur Ulule. Une invitation à redécouvrir nos familles de papier. Projet porté par Numa Sadoul et les éditions LettMotif.

23/10/2026, 13:29

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PLF 2027 : taxer les profits et la mise au pilon pour soutenir la filière du livre

Exclusif - À l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi de finances 2027 bat son plein. Le gouvernement, qui présente un budget une nouvelle fois austéritaire, met en avant l'indispensable rigueur et la baisse du déficit, tout en se montrant très timoré sur la perspective de nouvelles recettes. Dans le domaine du livre, des amendements déposés par Sarah Legrain (La France insoumise, Paris) proposent de taxer le chiffre d'affaires des groupes éditoriaux et des plateformes, mais aussi les ouvrages pilonnés, afin de soutenir les librairies et éditeurs indépendants.

23/10/2026, 13:06

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Mort de Ryû Murakami : la France se révolte, l’écrivain de la colère s’éteint

L'écrivain japonais Ryû Murakami, auteur de Bleu presque transparent et des Bébés de la consigne automatique, est mort le 17 octobre dernier, à 74 ans. Sexe, drogue, violence, révolte : pendant cinquante ans, ses romans ont raconté la colère d'une jeunesse qui ne trouvait plus sa place dans la société. Une disparition qui trouve un écho particulier dans le climat de contestation que traverse aujourd’hui la France.

23/10/2026, 11:59

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Dire en français le vocabulaire du nucléaire, fission impossible ?

La Commission d'enrichissement de la langue française, chargée de faciliter l'usage du français dans tous les domaines, s'est penchée sur le domaine du nucléaire. Un champ éminemment technique, pour lequel la précision des termes et la bonne communication peuvent éviter un accident de grande ampleur...

23/10/2026, 11:39

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Mécénat : l'inflation fait aussi monter le prix des manuscrits de Proust

En mars dernier, l'État avait lancé un premier appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'archives inédites de Marcel Proust, mises en vente par les héritiers de l'auteur et confiées à la maison Sotheby's. 4,96 millions € étaient visés à l'époque, le montant est désormais fixé à 5,1 millions €.

23/10/2026, 09:30

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Après un premier tome financé par ses lecteurs, Rock 'n' Roll Jungle revient sur Ulule !

Fort de plusieurs centaines de milliers de vues cumulées sur internet, d'une communauté soudée et d'une première campagne de financement réussie en 2024, Rock 'n' Roll Jungle, manga français indépendant, fait son retour avec un second tome plus mature et abouti, sans pour autant perdre ce qui faisait déjà sa singularité, son humour, son sens du détail et ses dialogues ciselés. Projet porté par Maxime Nicolas et Lucy Bernard.

23/10/2026, 09:30

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“Relay n'est pas une librairie” : Lagardère répond aux critiques sur le choix des livres

À quelques jours de la suppression des commandes libres de livres au Relay de la gare de Lyon, prévue le 1er novembre 2026, Lagardère Travel Retail France défend sa décision. L'entreprise invoque une harmonisation de ses outils, précise que moins de 20 magasins utilisaient encore le logiciel concerné et assure que le livre conservera sa place dans l'enseigne. Plusieurs questions demeurent toutefois sur les conséquences de cette réorganisation, dans un contexte de controverses sur les choix éditoriaux du réseau.

22/10/2026, 18:11

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SNCF : le rassemblement pour les livres des cheminots finalement reporté

Exclusif - Le rassemblement prévu ce jeudi 22 octobre, à midi, gare de Lyon à Paris, pour défendre l'acheminement des livres aux cheminots n'aura finalement pas lieu. Des avancées pourraient se concrétiser dans les prochains jours, mais aucune solution n'est encore annoncée.

22/10/2026, 17:45

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La Furia chez Relay : Lagardère reconnait des “manquements”

Au cœur de l'été 2026, l'enseigne Relay, cogérée par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), avait annoncé le retrait de ses points de vente de la revue d'extrême droite La Furia. Or, au moins l'un d'entre eux continuait d'afficher le titre aux couvertures particulièrement explicites. Lagardère Travel Retail a reconnu « des manquements », mais confirme son « retrait [...] des linéaires ».

22/10/2026, 15:30

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À l'Assemblee nationale, Catherine Pégard peine à défendre son budget

Catherine Pégard était reçue, ce jeudi 22 octobre, par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du PLF 2027. Budget austéritaire pour les uns, économies insuffisantes pour les autres : la copie du gouvernement ne semble pas contenter grand monde, tandis que la ministre de la Culture s'est cantonnée à de vagues déclarations.

22/10/2026, 13:36

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La Bataille de Mers el-Kébir : raconter en bande dessinée le drame du 3 juillet 1940

Le 3 juillet 1940, quelques jours après l’armistice, la Royal Navy ouvre le feu sur la flotte française mouillée à Mers el-Kébir, en Algérie. En quelques minutes, le cuirassé Bretagne explose et sombre. Près de 1300 marins français perdent la vie au cours de cette journée qui marque durablement les relations franco-britanniques. Avec La Bataille de Mers el-Kébir, le scénariste Aubry Palouzier et le dessinateur Lucas Di Nallo ont choisi la bande dessinée pour raconter cet épisode complexe et encore méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Projet porté par Aubry Palouzier et Lucas Di Nallo.

22/10/2026, 13:05

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Helen Fielding crée un prix Bridget Jones pour auteurs de comédies encore inconnus

La créatrice de Bridget Jones veut découvrir de nouvelles plumes comiques dans le nord de l'Angleterre. Helen Fielding lance un prix littéraire doté de 2000 £, réservé aux écrivains qui n'ont encore publié aucun livre et ne disposent pas d'agent. Avec cette initiative, la romancière entend aussi offrir davantage de possibilités aux talents éloignés des circuits éditoriaux londoniens.

22/10/2026, 12:54

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Une procédure de sauvegarde pour la librairie-café Mille Vies et 1KF

À Aix-en-Provence, la librairie-café Mille Vies et 1KF, spécialisée dans la romance et ses déclinaisons, bénéficie désormais d'une procédure de sauvegarde, validée par le tribunal de commerce de la ville.

22/10/2026, 10:17

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Une nouvelle représentante de l'État pour le passe Culture

Le comité stratégique du passe Culture, opérateur de l'État chargé de la gestion du dispositif, accueille une nouvelle membre, au titre des représentants de l'État. Isabelle Chardonnier y remplace ainsi Naomi Pérès.

22/10/2026, 10:13

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“Dans quel monde vit-on pour qu'une librairie ait peur d'ouvrir ?”

Jour après jour, les messages sur les réseaux se sont multipliés : des vitrines fissurées, dans le meilleur des cas, des commerces pillés pour les plus malheureux. À l’approche d’une nouvelle journée de mobilisation, ce 24 octobre, nombre de libraires s’interrogent : ouvrir, ou ne pas ouvrir ?

22/10/2026, 08:00

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SLAVA IV : quand les anciennes légendes slaves rencontrent la bande dessinée contemporaine

Avec SLAVA IV, quatrième tome et conclusion du premier cycle de la série, Lukasz W. poursuit son exploration personnelle du folklore slave. Entre dark fantasy, fantastique et mythologie, le récit de Mirko et Slava fait surgir dans un monde rural des créatures issues de traditions anciennes, sans les réduire à un simple bestiaire. Ce nouveau volume confronte ses personnages à une créature ancestrale qui se nourrit des âmes humaines, tout en questionnant la notion de destin et la place de chacun dans un ordre du monde qui le dépasse. Projet porté par Łukasz W.

22/10/2026, 06:30

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Conquista : un roman historique au cœur du XVIe siècle lance sa campagne Ulule

CONQUISTA est un roman historique d’aventure qui entraîne le lecteur au cœur du XVIe siècle, sur les traces de Francisco de Peralta, jeune hidalgo aragonais qui quitte l’Espagne en 1535 avec l’espoir de trouver dans le Nouveau Monde richesse, gloire et une vie à la hauteur de ses ambitions. De Séville à Panamá, de Lima au désert d’Atacama jusqu’à la fondation de Santiago du Chili, son voyage se transforme peu à peu en une quête profondément humaine. Nourri de faits, de lieux et de personnages historiques, CONQUISTA explore une époque où se mêlent aventure, violence, fraternité, ambition et foi. Projet porté par Franck Pertegas.

21/10/2026, 17:37

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“Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste” : Annie Ernaux et 160 personnalités défient Londres

« Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste. » Après une première lettre ouverte, près de 160 personnalités du monde littéraire, artistique et culturel prennent à leur tour la défense de la romancière irlandaise. Parmi les signataires figurent trois prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, Anne Carson et J. M. Coetzee, mais aussi des figures du cinéma comme Tilda Swinton, mais aussi Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, Connell et Marianne dans l'adaptation de Normal People. 

21/10/2026, 16:33

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Mariah Carey échappe à une plainte à 20 millions $ pour ses Mémoires

La justice américaine a classé sans suite la plainte pour diffamation déposée par Morgan Carey contre sa sœur, Mariah Carey, après la publication de ses Mémoires, The Meaning of Mariah Carey, en 2020. Il lui reprochait de l'avoir décrit comme « un type qui vendait de la drogue, avait affaire à la justice et picolait beaucoup », un portrait qu'il jugeait mensonger et source d'angoisse pour lui.

21/10/2026, 15:26

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Conflit d’intérêts à la Cour suprême : quatre juges se retirent... face à leur éditeur

Quatre juges de la Cour suprême américaine se sont retirés d'un recours impliquant BMG, société contrôlée par Bertelsmann. Tous ont publié des livres chez Penguin Random House, propriété du même groupe allemand. Faute de quorum, la plus haute juridiction des États-Unis a confirmé une décision favorable à un compositeur, sans pouvoir examiner le fond du litige.

21/10/2026, 14:32

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Ferdinand Buisson : Les origines de la Société des Nations

« Le mouvement dans le sens où vont d'instinct les hommes depuis qu'il y a des hommes » : le plaidoyer de Ferdinand Buisson en faveur de la Société des Nations (1917) Le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron à l'Assemblée générale des Nations unies, le 22 septembre 2026, invite à revenir aux origines de la Société des Nations, qui fut la première organisation internationale à poursuivre des objectifs identiques à ceux de l'ONU aujourd'hui, et à celui qui en fut l'un des inspirateurs, Ferdinand Buisson (1841-1932). Propos recueillis par Jean Emmanuel Miniac.

21/10/2026, 13:35

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Altered Blood : une quête d’identité dans un monde où la Terre n’existe plus

Altered Blood est une BD de science-fiction dystopique qui suit Kryo, une Altérée mi-humaine, mi-alienne, dans un monde où la Terre a disparu. Alors qu’elle choisit de protéger les siens, Kryo se lance dans une quête qui pourrait enfin révéler ses origines. Mais découvrir d’où elle vient pourrait bien bouleverser tout ce qu’elle croyait savoir sur elle-même… et sur le monde qui l’entoure. Projet porté par Romane, connue également sous le pseudonyme Holicdraw.

21/10/2026, 13:30

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Un roman d’amour entre une Ukrainienne et un soldat russe retiré après des menaces

Prévu le 1er novembre, le premier roman de Juna Liebrecht ne paraîtra finalement pas chez Molino Verlag. La maison allemande a renoncé à publier cette histoire située dans la ville ukrainienne de Kherson, sous occupation russe, après une vague de critiques et des messages menaçants. Le retrait a été demandé par l’autrice elle-même.

21/10/2026, 12:38

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Entrainement d'IA : plusieurs centaines d'auteurs portent plainte contre Meta

L'intelligence artificielle génère des vidéos, des images et des textes, mais aussi des procès. Le groupe Meta Platforms Inc., derrière le réseau social Facebook et les grands modèles de langage LLaMA, est ainsi visé par près de 300 auteurs, qui ont entamé des procédures individuelles contre la multinationale. Ils l'accusent d'avoir utilisé leurs ouvrages à des fins d'entrainement d'IA, sans leur autorisation.

21/10/2026, 11:29

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Heathen(s), un manga fantasy inspiré de la Grèce antique

Après une campagne financée avec succès en 2022 pour mon premier one-shot Pilgrim, je présente mon deuxième manga, Heathen(s), dont l'histoire se déroule dans le même univers avec les mêmes personnages… qui ont un peu grandi ! On suit le parcours de Xenos, un petit garçon très doué pour la magie, ce qui va le confronter à des choix qui pourraient tout faire basculer. Heathen(s) se situe dans un univers de fiction inspiré par la Grèce antique et sa sortie est prévue pour décembre 2026. Il s'agit du deuxième préquel de ma série Aerials, prévue pour 2027. Projet porté par Shindo.

21/10/2026, 10:43

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À Madrid, la librairie Pérgamo forcée de quitter ses murs après 80 ans

Fondée en 1946, la librairie Pérgamo fermera les portes de son adresse historique du quartier de Salamanca, à Madrid, le 17 novembre. Les propriétaires des murs ont décidé de ne pas renouveler son bail, malgré une activité que les responsables jugent soutenue. L'équipe cherche désormais un autre emplacement, alors que la pression immobilière fragilise de nombreuses librairies de la capitale espagnole.

21/10/2026, 10:43

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Alain Girardet nommé vice-président du CSPLA

Un arrêté cosigné par le ministre de la Justice et la ministre de la Culture fait d'Alain Girardet, conseiller honoraire à la Cour de cassation, le vice-président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA).

21/10/2026, 09:31

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Youssef Badr ciblé par Frontières : son éditrice appelle les libraires à la mobilisation

Après les menaces et les attaques visant Youssef Badr, magistrat à Bobigny et auteur, son éditrice appelle les libraires à se mobiliser. Manon Viard, directrice générale des éditions de l'Aube, dénonce la campagne menée contre l'auteur à la suite d'une publication du magazine d'extrême droite Frontières. Une affaire qui dépasse désormais la polémique médiatique : le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement et menaces.

20/10/2026, 18:18

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Une chanteuse peut-elle empêcher la diffusion d'une enquête qui la met en cause ?

Un livre d’enquête peut-il citer une personnalité publique sans son autorisation ? Au Mexique, Penguin Random House conteste des restrictions imposées à Todo a la luz, consacré à une affaire d’abus et d’exploitation. La chanteuse Gloria Trevi dénonce l’utilisation de son nom et de son image. L’Association internationale des éditeurs vient de soutenir le recours de la maison, tandis que la justice a provisoirement suspendu les sanctions.

20/10/2026, 17:08

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Anne-Laure Béatrix passe du Louvre au Clos Lucé

Après douze années passées au musée du Louvre, Anne-Laure Béatrix a été nommée directrice générale déléguée du château du Clos Lucé, à Amboise. Elle aura notamment pour mission de développer la programmation culturelle et les partenariats de ce lieu consacré à Léonard de Vinci.

20/10/2026, 16:44

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Le propriétaire d’Editis bientôt maître de la Fnac : Bruxelles donne son feu vert

Le propriétaire d’Editis bientôt aux commandes de la Fnac ? Ce mardi 20 octobre, la Commission européenne a autorisé l’offre publique d’achat de Daniel Křetínský sur Fnac Darty, dont il détient déjà 28,5 % du capital. Si l’opération aboutit, le milliardaire tchèque contrôlera à la fois l’un des principaux groupes d’édition français et l’un des premiers vendeurs de livres du pays. La clôture de l’OPA est attendue début novembre.

20/10/2026, 16:36

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Philippe Druillet × Enki Bilal : le catalogue de l’exposition Des Dieux et des Hommes en prévente

À l’occasion de sa prochaine exposition, « Philippe Druillet × Enki Bilal, Des Dieux et des Hommes », le Fonds Enki Bilal, avec les Éditions Barbier, lance aujourd’hui sur Ulule la prévente du catalogue qui accompagnera l'événement. Présentée au Fonds Enki Bilal à Paris du 3 décembre 2026 au 9 mai 2027, « Des Dieux et des Hommes » réunit deux figures majeures de la bande dessinée et propose un dialogue entre leurs œuvres, leurs procédés et leurs imaginaires. Projet porté par les Éditions Barbier.

20/10/2026, 16:10

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Originalité de l'oeuvre : vers une loi pour partager la charge de la preuve ?

Exclusif — Qu'est-ce que l'originalité ? Sous ses airs d'intitulé d'examen de philosophie, la question se pose aujourd'hui concrètement aux créateurs et créatrices lorsqu'ils tentent de faire sanctionner la production et la diffusion de contrefaçons. En effet, la charge de la preuve de l'originalité de l'œuvre leur revient intégralement, ce qui donne lieu à des procédures risquées, longues et souvent coûteuses. Une proposition de loi entend mieux partager cette charge probatoire et ainsi satisfaire une demande récurrente des organisations d'auteurs et de titulaires de droits.

20/10/2026, 12:30

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