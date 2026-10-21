Un million à rentabiliser ? Boualem Sansal publie déjà un nouveau roman chez Grasset

Un nouveau livre de Boualem Sansal, sept mois seulement après le précédent, voilà une annonce inattendue dans le programme de janvier 2027 des éditions Grasset. Cette fois, l'écrivain franco-algérien ne reviendra pas directement sur son emprisonnement, comme il l'avait fait dans La Légende, publié le 2 juin dernier.

Il retrouvera le roman, avec une histoire d'amour traversant plusieurs décennies et l'histoire contemporaine de l'Algérie.

Une histoire d'amour entre Alger et Los Angeles

Grasset décrit un roman commencé avant l'arrestation de l'auteur. La maison présente même le résultat comme son plus beau livre, mêlant amour, enfance, mémoire et réflexion politique.

Le récit suit un homme qui prend l'avion pour Los Angeles à la recherche de Zineb, une femme aimée dans sa jeunesse et perdue de vue depuis de longues années. En 1962, elle avait 17 ans et vivait à Alger, dans le quartier de Belcourt, à proximité du narrateur.

Une adolescente libre, rieuse et provocante. Sa trajectoire bascule lorsqu'elle quitte l'Algérie avec Samuel, un musicien de jazz américain de passage dans le pays. Son départ laisse derrière elle un groupe de jeunes hommes amoureux, tandis que sa nouvelle existence la conduit vers d'autres territoires et d'autres engagements.

Le lecteur retrouvera ainsi Zineb dans l'Alger de l'indépendance, entre quartiers populaires, clubs de jazz et espoirs révolutionnaires. Avec Samuel, elle parcourt ensuite le monde, notamment le Nicaragua et Cuba. Elle donne naissance à une fille, Algeria, qui deviendra à son tour la mère de Nejma.

À travers ces personnages et leurs déplacements, Boualem Sansal entend raconter plusieurs générations et interroger le destin politique de l'Algérie depuis son indépendance. Le roman devrait donc emprunter autant au récit amoureux qu'à l'essai, avec des digressions historiques et politiques. Grasset évoque notamment une parenté avec l'écriture ironique de Milan Kundera.

Un manuscrit interrompu par l'arrestation de l'écrivain

Le 16 novembre 2024, Boualem Sansal est arrêté à son arrivée à Alger, après des déclarations controversées sur les frontières entre l'Algérie et le Maroc. Poursuivi notamment pour atteinte à l'unité nationale, il est condamné à cinq ans de prison en mars 2025, une peine confirmée en appel.

Son incarcération provoque une mobilisation internationale réunissant écrivains, éditeurs, associations de défense des libertés et responsables politiques. Après près d'un an de détention, il bénéficie d'une grâce accordée le 12 novembre 2025 par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, à la suite notamment d'une intervention du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Selon Grasset, La possibilité d'un miracle était déjà en cours de rédaction au moment de son arrestation.

Le vocabulaire employé par l'éditeur appelle plusieurs éclaircissements. Le livre a-t-il été entièrement repris par Boualem Sansal après sa libération ? Quelle part du texte avait-elle été rédigée avant novembre 2024 ? Quel travail éditorial a accompagné son achèvement ?

Sollicitées par ActuaLitté, les éditions Grasset n'ont pas répondu à nos questions au moment de la publication. Nous souhaitions notamment savoir dans quelles circonstances le manuscrit avait été retrouvé après l'arrestation de Boualem Sansal, ce que recouvrait précisément la formule « retrouvé, réécrit, terminé, parachevé » et qui avait participé à ce travail.

Nous interrogions également l'éditeur sur l'état d'avancement du roman avant novembre 2024, son calendrier de publication initial et les éventuelles modifications apportées au texte après la libération de l'écrivain.

Depuis son retour en France, la relation de Boualem Sansal avec le monde de l'édition a connu plusieurs bouleversements.

Des ventes inférieures aux ambitions initiales

En mars 2026, Boualem Sansal quitte Gallimard, son éditeur depuis Le Serment des barbares (1999), pour rejoindre Grasset, dans le giron de Vincent Bolloré. Une rupture après près de trois décennies de collaboration, malgré la mobilisation d'Antoine Gallimard pendant sa détention. L'écrivain reprochait notamment à son ancien éditeur une attitude trop prudente face au régime algérien.

Le transfert s'accompagne d'un à-valoir d'un million d'euros, montant que l'historien Jean-Yves Mollier analysait comme l'acquisition d'un capital symbolique. Le 26 mai, sur France Inter, Sansal précisait que Gallimard lui avait proposé 100.000 €, contre un million chez Grasset. « J'étais étonné que je valais un million d'euros », reconnaissait-il. Reste à savoir si son prochain roman entre dans cet accord financier, dont les modalités demeurent inconnues.

Pour La Légende, Grasset avait mis les moyens : campagne promotionnelle massive, forte exposition dans les médias du groupe Bolloré et tirage initial de 150.000 exemplaires. Le démarrage semblait prometteur : troisième des meilleures ventes avec 15.323 exemplaires écoulés en première semaine, selon les chiffres Edistat.

Mais le rythme s'est essoufflé : selon les dernières données Edistat, La Légende totalise 47.592 exemplaires vendus. Un résultat honorable dans l'absolu, mais loin des ambitions suggérées par le tirage et les dépenses promotionnelles.

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La réception critique n'a pas arrangé les choses : Olivier Nora, évincé de Grasset en avril, aurait précisément souhaité reporter la publication à l'automne pour permettre un travail éditorial plus approfondi. Paru dès juin, le livre a été jugé précipité, voire bâclé, par une partie de la critique, comme le rappelait ActuaLitté. Dans Le Monde, Raphaëlle Leyris relevait notamment des incohérences chronologiques, des citations erronées, des confusions de monnaie et jusqu'au nom du journaliste emprisonné Christophe Gleizes mal orthographié...

Boualem Sansal retrouve le roman

Avec La possibilité d'un miracle, Boualem Sansal revient donc à la fiction, après Vivre : le compte à rebours (Gallimard, 2024), récit d'anticipation sur une humanité menacée d'extinction. Selon les données Edistat, ce précédent roman s'est écoulé à 11.159 exemplaires en grand format, auxquels s'ajoutent 35.800 exemplaires dans son édition de poche, publiée chez Folio en mai 2025, soit 46.959 ventes cumulées.

Son œuvre, souvent traversée par les questions de mémoire, de religion et de pouvoir, s'est construite depuis Le Serment des barbares (1999), son premier roman, portrait féroce de la société algérienne. Elle comprend notamment Le Village de l'Allemand ou Le Journal des frères Schiller (2008), qui confronte l'héritage du nazisme à l'intégrisme islamiste, et Rue Darwin (2011), consacré aux blessures de l'histoire algérienne.

Son plus grand succès reste 2084 : la fin du monde (2015), dystopie sur le totalitarisme religieux, récompensée par le Grand Prix du roman de l'Académie française. Le titre cumule près de 430.000 exemplaires, tous formats confondus.

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Par Hocine Bouhadjera

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