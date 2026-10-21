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Un million à rentabiliser ? Boualem Sansal publie déjà un nouveau roman chez Grasset

Chez Grasset, plus de 200 auteurs ont annoncé leur départ après l'éviction d'Olivier Nora, sur fond de tensions autour de Boualem Sansal. Lui revient déjà : un à-valoir d'un million d'euros, ça se rentabilise. Après La Légende, récit de sa détention aux ventes décevantes, place à La possibilité d'un miracle, attendu le 6 janvier prochain. Un roman commencé avant son arrestation, puis « retrouvé, réécrit, terminé, parachevé ». 

Le 21/10/2026 à 17:17 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

21/10/2026 à 17:17

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Un nouveau livre de Boualem Sansal, sept mois seulement après le précédent, voilà une annonce inattendue dans le programme de janvier 2027 des éditions Grasset. Cette fois, l'écrivain franco-algérien ne reviendra pas directement sur son emprisonnement, comme il l'avait fait dans La Légende, publié le 2 juin dernier.

Il retrouvera le roman, avec une histoire d'amour traversant plusieurs décennies et l'histoire contemporaine de l'Algérie.

Une histoire d'amour entre Alger et Los Angeles

Grasset décrit un roman commencé avant l'arrestation de l'auteur. La maison présente même le résultat comme son plus beau livre, mêlant amour, enfance, mémoire et réflexion politique.

Le récit suit un homme qui prend l'avion pour Los Angeles à la recherche de Zineb, une femme aimée dans sa jeunesse et perdue de vue depuis de longues années. En 1962, elle avait 17 ans et vivait à Alger, dans le quartier de Belcourt, à proximité du narrateur.

Une adolescente libre, rieuse et provocante. Sa trajectoire bascule lorsqu'elle quitte l'Algérie avec Samuel, un musicien de jazz américain de passage dans le pays. Son départ laisse derrière elle un groupe de jeunes hommes amoureux, tandis que sa nouvelle existence la conduit vers d'autres territoires et d'autres engagements.

Le lecteur retrouvera ainsi Zineb dans l'Alger de l'indépendance, entre quartiers populaires, clubs de jazz et espoirs révolutionnaires. Avec Samuel, elle parcourt ensuite le monde, notamment le Nicaragua et Cuba. Elle donne naissance à une fille, Algeria, qui deviendra à son tour la mère de Nejma.

À travers ces personnages et leurs déplacements, Boualem Sansal entend raconter plusieurs générations et interroger le destin politique de l'Algérie depuis son indépendance. Le roman devrait donc emprunter autant au récit amoureux qu'à l'essai, avec des digressions historiques et politiques. Grasset évoque notamment une parenté avec l'écriture ironique de Milan Kundera.

Un manuscrit interrompu par l'arrestation de l'écrivain

Le 16 novembre 2024, Boualem Sansal est arrêté à son arrivée à Alger, après des déclarations controversées sur les frontières entre l'Algérie et le Maroc. Poursuivi notamment pour atteinte à l'unité nationale, il est condamné à cinq ans de prison en mars 2025, une peine confirmée en appel.

Son incarcération provoque une mobilisation internationale réunissant écrivains, éditeurs, associations de défense des libertés et responsables politiques. Après près d'un an de détention, il bénéficie d'une grâce accordée le 12 novembre 2025 par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, à la suite notamment d'une intervention du président allemand Frank-Walter Steinmeier. Selon Grasset, La possibilité d'un miracle était déjà en cours de rédaction au moment de son arrestation. 

Le vocabulaire employé par l'éditeur appelle plusieurs éclaircissements. Le livre a-t-il été entièrement repris par Boualem Sansal après sa libération ? Quelle part du texte avait-elle été rédigée avant novembre 2024 ? Quel travail éditorial a accompagné son achèvement ?

Sollicitées par ActuaLitté, les éditions Grasset n'ont pas répondu à nos questions au moment de la publication. Nous souhaitions notamment savoir dans quelles circonstances le manuscrit avait été retrouvé après l'arrestation de Boualem Sansal, ce que recouvrait précisément la formule « retrouvé, réécrit, terminé, parachevé » et qui avait participé à ce travail.

Nous interrogions également l'éditeur sur l'état d'avancement du roman avant novembre 2024, son calendrier de publication initial et les éventuelles modifications apportées au texte après la libération de l'écrivain.

Depuis son retour en France, la relation de Boualem Sansal avec le monde de l'édition a connu plusieurs bouleversements.

Des ventes inférieures aux ambitions initiales

En mars 2026, Boualem Sansal quitte Gallimard, son éditeur depuis Le Serment des barbares (1999), pour rejoindre Grasset, dans le giron de Vincent Bolloré. Une rupture après près de trois décennies de collaboration, malgré la mobilisation d'Antoine Gallimard pendant sa détention. L'écrivain reprochait notamment à son ancien éditeur une attitude trop prudente face au régime algérien.

Le transfert s'accompagne d'un à-valoir d'un million d'euros, montant que l'historien Jean-Yves Mollier analysait comme l'acquisition d'un capital symbolique. Le 26 mai, sur France Inter, Sansal précisait que Gallimard lui avait proposé 100.000 €, contre un million chez Grasset. « J'étais étonné que je valais un million d'euros », reconnaissait-il. Reste à savoir si son prochain roman entre dans cet accord financier, dont les modalités demeurent inconnues.

Pour La Légende, Grasset avait mis les moyens : campagne promotionnelle massive, forte exposition dans les médias du groupe Bolloré et tirage initial de 150.000 exemplaires. Le démarrage semblait prometteur : troisième des meilleures ventes avec 15.323 exemplaires écoulés en première semaine, selon les chiffres Edistat.

Mais le rythme s'est essoufflé : selon les dernières données Edistat, La Légende totalise 47.592 exemplaires vendus. Un résultat honorable dans l'absolu, mais loin des ambitions suggérées par le tirage et les dépenses promotionnelles. 

À LIRE - “Tu me mets à la rue” : Boualem Sansal raconte sa rupture avec Antoine Gallimard

La réception critique n'a pas arrangé les choses : Olivier Nora, évincé de Grasset en avril, aurait précisément souhaité reporter la publication à l'automne pour permettre un travail éditorial plus approfondi. Paru dès juin, le livre a été jugé précipité, voire bâclé, par une partie de la critique, comme le rappelait ActuaLitté. Dans Le Monde, Raphaëlle Leyris relevait notamment des incohérences chronologiques, des citations erronées, des confusions de monnaie et jusqu'au nom du journaliste emprisonné Christophe Gleizes mal orthographié...

Boualem Sansal retrouve le roman

Avec La possibilité d'un miracle, Boualem Sansal revient donc à la fiction, après Vivre : le compte à rebours (Gallimard, 2024), récit d'anticipation sur une humanité menacée d'extinction. Selon les données Edistat, ce précédent roman s'est écoulé à 11.159 exemplaires en grand format, auxquels s'ajoutent 35.800 exemplaires dans son édition de poche, publiée chez Folio en mai 2025, soit 46.959 ventes cumulées.

Son œuvre, souvent traversée par les questions de mémoire, de religion et de pouvoir, s'est construite depuis Le Serment des barbares (1999), son premier roman, portrait féroce de la société algérienne. Elle comprend notamment Le Village de l'Allemand ou Le Journal des frères Schiller (2008), qui confronte l'héritage du nazisme à l'intégrisme islamiste, et Rue Darwin (2011), consacré aux blessures de l'histoire algérienne.

Son plus grand succès reste 2084 : la fin du monde (2015), dystopie sur le totalitarisme religieux, récompensée par le Grand Prix du roman de l'Académie française. Le titre cumule près de 430.000 exemplaires, tous formats confondus.

 
 
 
 

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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La possibilité d'un miracle

Boualem Sansal

Paru le 06/01/2027

252 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

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9782246847908
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Après une campagne financée avec succès en 2022 pour mon premier one-shot Pilgrim, je présente mon deuxième manga, Heathen(s), dont l'histoire se déroule dans le même univers avec les mêmes personnages… qui ont un peu grandi ! On suit le parcours de Xenos, un petit garçon très doué pour la magie, ce qui va le confronter à des choix qui pourraient tout faire basculer. Heathen(s) se situe dans un univers de fiction inspiré par la Grèce antique et sa sortie est prévue pour décembre 2026. Il s'agit du deuxième préquel de ma série Aerials, prévue pour 2027. Projet porté par Shindo.

21/10/2026, 10:43

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À Madrid, la librairie Pérgamo forcée de quitter ses murs après 80 ans

Fondée en 1946, la librairie Pérgamo fermera les portes de son adresse historique du quartier de Salamanca, à Madrid, le 17 novembre. Les propriétaires des murs ont décidé de ne pas renouveler son bail, malgré une activité que les responsables jugent soutenue. L'équipe cherche désormais un autre emplacement, alors que la pression immobilière fragilise de nombreuses librairies de la capitale espagnole.

21/10/2026, 10:43

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Alain Girardet nommé vice-président du CSPLA

Un arrêté cosigné par le ministre de la Justice et la ministre de la Culture fait d'Alain Girardet, conseiller honoraire à la Cour de cassation, le vice-président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA).

21/10/2026, 09:31

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Youssef Badr ciblé par Frontières : son éditrice appelle les libraires à la mobilisation

Après les menaces et les attaques visant Youssef Badr, magistrat à Bobigny et auteur, son éditrice appelle les libraires à se mobiliser. Manon Viard, directrice générale des éditions de l'Aube, dénonce la campagne menée contre l'auteur à la suite d'une publication du magazine d'extrême droite Frontières. Une affaire qui dépasse désormais la polémique médiatique : le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement et menaces.

20/10/2026, 18:18

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Une chanteuse peut-elle empêcher la diffusion d'une enquête qui la met en cause ?

Un livre d’enquête peut-il citer une personnalité publique sans son autorisation ? Au Mexique, Penguin Random House conteste des restrictions imposées à Todo a la luz, consacré à une affaire d’abus et d’exploitation. La chanteuse Gloria Trevi dénonce l’utilisation de son nom et de son image. L’Association internationale des éditeurs vient de soutenir le recours de la maison, tandis que la justice a provisoirement suspendu les sanctions.

20/10/2026, 17:08

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Anne-Laure Béatrix passe du Louvre au Clos Lucé

Après douze années passées au musée du Louvre, Anne-Laure Béatrix a été nommée directrice générale déléguée du château du Clos Lucé, à Amboise. Elle aura notamment pour mission de développer la programmation culturelle et les partenariats de ce lieu consacré à Léonard de Vinci.

20/10/2026, 16:44

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Le propriétaire d’Editis bientôt maître de la Fnac : Bruxelles donne son feu vert

Le propriétaire d’Editis bientôt aux commandes de la Fnac ? Ce mardi 20 octobre, la Commission européenne a autorisé l’offre publique d’achat de Daniel Křetínský sur Fnac Darty, dont il détient déjà 28,5 % du capital. Si l’opération aboutit, le milliardaire tchèque contrôlera à la fois l’un des principaux groupes d’édition français et l’un des premiers vendeurs de livres du pays. La clôture de l’OPA est attendue début novembre.

20/10/2026, 16:36

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Philippe Druillet × Enki Bilal : le catalogue de l’exposition Des Dieux et des Hommes en prévente

À l’occasion de sa prochaine exposition, « Philippe Druillet × Enki Bilal, Des Dieux et des Hommes », le Fonds Enki Bilal, avec les Éditions Barbier, lance aujourd’hui sur Ulule la prévente du catalogue qui accompagnera l'événement. Présentée au Fonds Enki Bilal à Paris du 3 décembre 2026 au 9 mai 2027, « Des Dieux et des Hommes » réunit deux figures majeures de la bande dessinée et propose un dialogue entre leurs œuvres, leurs procédés et leurs imaginaires. Projet porté par les Éditions Barbier.

20/10/2026, 16:10

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Originalité de l'oeuvre : vers une loi pour partager la charge de la preuve ?

Exclusif — Qu'est-ce que l'originalité ? Sous ses airs d'intitulé d'examen de philosophie, la question se pose aujourd'hui concrètement aux créateurs et créatrices lorsqu'ils tentent de faire sanctionner la production et la diffusion de contrefaçons. En effet, la charge de la preuve de l'originalité de l'œuvre leur revient intégralement, ce qui donne lieu à des procédures risquées, longues et souvent coûteuses. Une proposition de loi entend mieux partager cette charge probatoire et ainsi satisfaire une demande récurrente des organisations d'auteurs et de titulaires de droits.

20/10/2026, 12:30

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Makassar : Éditions Libre saisit la répression des fraudes pour récupérer ses livres

Exclusif - La bataille pour récupérer les stocks de livres laissés en suspens par la liquidation de Makassar prend un nouveau tournant. Éditions Libre, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi les services de la répression des fraudes pour dénoncer les pratiques de la Société Genilloise d’Entrepôt (SGE). En cause : des frais exigés pour restituer les ouvrages, mais aussi des conditions contractuelles que la maison d’édition conteste.

20/10/2026, 12:09

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Continuer à faire vivre Lila : 377 lecteurs et lectrices déjà au rendez-vous pour un livre né du deuil

Après l'annonce de la maladie de ma fille Lila, moi, Stéphanie Lechat, j'ai choisi d’écrire pour raconter notre histoire et préserver sa mémoire. Mon livre Lila, mon amour – Le pouvoir des maux fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de prévente sur Ulule. Lancée avec un objectif de 100 exemplaires, elle compte désormais 377 préventes à trois jours de sa clôture, le 5 octobre. Une aventure éditoriale née d’un drame intime et portée aujourd’hui par une véritable mobilisation collective. Projet porté par Stéphanie Lechat. 

20/10/2026, 09:40

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Philippe de Villiers prié de descendre du bus : son nouveau livre fait polémique

Les publicités pour Résurrection : Le Retour de la France éternelle (Fayard), dernier livre de Philippe de Villiers, provoquent la polémique. Après leur retrait des bus de Saint-Étienne, l'agglomération de La Rochelle a également demandé leur suppression, invoquant ses règles contre la promotion politique dans les transports publics. La régie Cityz Media conteste cette interprétation, tandis que l'ancien ministre dénonce une censure. 

19/10/2026, 17:57

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Une parenthèse chaleureuse en plein cœur de l'hiver

Tout le monde rêve, même si l’on ne s’en souvient pas. Pourtant, peu de personnes cherchent à comprendre la portée exacte de leurs rêves. Acacia Hawthorne, elle, a dû réfléchir à cette question très jeune puisque ses rêves sont prémonitoires et que cette faculté a modelé sa vie de façon très claire. Dès qu’elle a pu aider sa tante, elle a emménagé dans l’Entre-Monde, un monde au cœur de tous les mondes où règne le Temps et sa magie. Prête à prendre le relais, Acacia a commencé une petite vie tranquille entre plantes, thé et guidance d’âme égarée. Projet porté par Estelle Aster.

19/10/2026, 17:45

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Dans les prisons britanniques, Lee Child veut faire entrer 480 000 livres

Près de 500 000 livres doivent être distribués cet automne dans les prisons du Royaume-Uni. Portée par The Reading Agency et soutenue par Lee Child, le créateur de Jack Reacher, l'opération prévoit notamment un ouvrage dans chaque cellule. Onze titres courts, choisis avec des détenus et des personnels pénitentiaires, doivent aussi alimenter les bibliothèques et les activités de lecture.

19/10/2026, 16:37

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À la gare de Lyon, Relay va retirer aux libraires le choix de leurs livres

À partir du 1er novembre 2026, les libraires du Relay de la gare de Lyon, à Paris, perdront la possibilité de commander librement leurs ouvrages. Selon une enquête de Mediapart, Lagardère a décidé de supprimer leur accès à la plateforme de commandes, jusque-là utilisée pour compléter la sélection imposée par le siège. Un cinquième de l'espace consacré aux livres doit également être remplacé par des jouets Lego. Une réorganisation annoncée moins de trois mois après l'adoption d'une charte de pluralité éditoriale par l'enseigne.

19/10/2026, 16:32

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“Si vous interdisez Sally Rooney, vous nous interdisez tous” : la riposte du monde du livre

Plus de 400 écrivains et professionnels du livre ont signé une lettre ouverte pour dénoncer l'arrêt de la distribution des romans de Sally Rooney au Royaume-Uni et demander au gouvernement de lever l'interdiction de l'organisation Palestine Action. Dans les librairies britanniques, les stocks s'épuisent, tandis que des enseignes irlandaises enregistrent une forte hausse des ventes. L'affaire a fait réagir jusqu'au gouvernement du pays d'origine de Sally Rooney.

19/10/2026, 15:13

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Stella et Luna, l’autoédition au service d’un projet solidaire

Et si les étoiles étaient nées d’un papa qui voulait rassurer ses deux filles ? C’est l’histoire que raconte Stella et Luna, le premier album jeunesse de William Guérin, actuellement porté par une campagne de financement participatif sur Ulule. Destiné aux enfants à partir de 3 ans, ce conte mêle imaginaire et poésie pour raconter la naissance des étoiles et de la lune. Publié en indépendant, le projet associe financement participatif et engagement solidaire au profit de L’ENVOL, une association qui accompagne les enfants malades. Projet porté par William Guérin. 

19/10/2026, 15:01

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40 000 livres vendus : comment l’horreur transgenre gagne l’édition

Avec plus de 40.000 exemplaires imprimés vendus, Manhunt, de Gretchen Felker-Martin, a ouvert la voie à d'autres récits d'horreur centrés sur des personnages transgenres. Tor Nightfire, Saga Press et Bloomsbury Archer multiplient désormais publications et acquisitions. Une tendance encore minoritaire, mais suffisamment visible pour intéresser plusieurs grands groupes américains.

19/10/2026, 12:41

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L'académicien Jean-Christophe Rufin violemment agressé devant son domicile

L'écrivain Jean-Christophe Rufin, 74 ans, a été violemment agressé jeudi 15 octobre, vers 23h, devant son domicile à Bourges, dans le Cher. L'académicien, Prix Goncourt 2001, était intervenu pour demander à trois hommes de faire moins de bruit. Frappé au sol, notamment à la tête, il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture du nez.

19/10/2026, 11:41

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Pomme et Les Séquoias : Une chanson devient un livre illustré

Les Éditions Evalou lancent sur Ulule un livre illustré inspiré de la chanson Les Séquoias de Pomme.

Après Respire de Mickey 3D et La Fièvre de Julien Doré, les Éditions Evalou poursuivent leur collection Paroles de cœur avec une nouvelle adaptation d'une chanson française engagée. Cette fois, c'est Les Séquoias, de Pomme, qui devient un album illustré. Projet porté par les Éditions Evalou.

19/10/2026, 11:24

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Exception handicap : Oskar Éditeur rappelé à ses obligations

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'est pas seulement chargée de défendre le pluralisme à la télévision ou de lutter contre le piratage. Elle veille aussi au respect, par les éditeurs, de leurs obligations en matière de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France, afin de permettre l'adaptation des livres pour des personnes empêchées de lire. Après plusieurs manquements, Oskar Éditeur est désormais mis en demeure.

19/10/2026, 11:12

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Après les violences du 17 octobre, le bilan s'alourdit pour les librairies

Les pillages déplorables, constatés lors de la manifestation du 17 octobre, se sont poursuivis dans la nuit du 18 au 19 octobre. Entre-temps, les témoignages de gérants et propriétaires de libraires s’accumulent, montrant la violence de ces actes de vandalisme. À Paris, Grenoble ou Strasbourg, les commerces ont été pillés ou simplement ravagés. Avec une gratuité qui confère à l’imbécillité.

19/10/2026, 10:45

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Universités bloquées, Fnac pillées : un 17 octobre terni par les violences

Partis réclamer de meilleures conditions d'enseignement, les lycéens et les étudiants ont entraîné dans leur sillage une contestation sociale d'ampleur nationale. Mais au lendemain du 17 octobre, les images de bâtiments incendiés, de commerces pillés et d'affrontements dominent l'actualité. Des universités aux bibliothèques, jusqu'aux enseignes culturelles, le monde du livre a lui aussi subi les conséquences de cette journée. Au risque que les revendications s'abîment derrière les récupérations politiques.

18/10/2026, 15:06

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Au Japon, des bureaux de poste vendent des livres là où les librairies disparaissent

Dans la préfecture japonaise de Fukushima, quatre bureaux de poste proposent désormais des ouvrages pour enfants. Depuis le 22 juillet, l'éditeur Poplar et Japan Post expérimentent cette formule dans des territoires touchés par les fermetures de librairies après la catastrophe de 2011. Le projet s'appuie sur un service de proximité déjà présent, sans créer de magasin spécialisé.

 

18/10/2026, 10:57

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À bord de son trolleybus, elle apporte des livres gratuits aux enfants

À Baltimore, Araba Maze a transformé un ancien bus aux allures de tramway en bibliothèque mobile. Il distribue gratuitement des ouvrages dans les quartiers où leur accès reste difficile. Invitée le 6 octobre à l’université Elon, la « bibliothécaire de rue radicale » a présenté le bilan de son initiative et un objectif de 500 000 livres offerts en cinq ans.

18/10/2026, 10:31

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Au Portugal, des livres contre de la nourriture pour chiens et chats

Du 6 au 10 octobre, les bibliothèques municipales de Sintra, près de Lisbonne, ont proposé aux habitants d'échanger de la nourriture pour chiens ou chats contre un livre. Baptisée Livro Solidário (« Livre solidaire »), l'opération associait promotion de la lecture et soutien aux animaux recueillis par la municipalité.

18/10/2026, 10:07

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Dans les 68 cartons d'A. S. Byatt, les secrets de fabrication de ses romans

La British Library a acquis 68 cartons d'archives d'Antonia Susan Byatt, morte en 2023. Entre brouillons de Possession, carnets de travail, correspondances et journaux personnels, l'ensemble éclaire la manière dont la romancière britannique préparait ses livres. Son classement pourrait demander deux ans.

18/10/2026, 09:43

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Des thrillers aux romances d’automne : quels “poches” lisent les Français ?

Meurtres, disparitions, cafés chaleureux et premières envies de Noël : Edistat nous propose le classement des 50 meilleures ventes de poches, du 5 au 11 octobre 2026, offre un curieux mélange de frissons et de réconfort. Freida McFadden y occupe huit places, Laurie Gilmore fait entrer trois romances saisonnières et plusieurs classiques continuent de trouver preneur. Un panorama qui éclaire le festival Lire en poche 2026 qui se tenait la semaine passée à Gradignan (Gironde).

16/10/2026, 17:43

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Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
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