Un livre à gagner et un calcul à résoudre : NuxGame, éditeur de casino software, décrypte les concours canadiens

Au Canada, gagner un roman dédicacé lors d’un concours de librairie ou d’éditeur passe souvent par une petite épreuve : résoudre une opération du type 12 × 4 − 6 ÷ 2. Cette « question d’habileté » intrigue les lecteurs européens. Elle intéresse aussi un secteur très éloigné du livre, celui du casino software, où NuxGame conçoit des plateformes de jeu promotionnel (https://nuxgame.com/sweepstakes-casino-software).

Les deux univers obéissent en effet au même texte : le Code criminel canadien et ses règles sur les loteries. Comprendre cette règle commune aide autant une maison d’édition qui prépare un concours de lancement qu’une librairie qui fait tirer au sort une intégrale de manga. Voici comment elle fonctionne, ce qu’elle change au Québec et ce que les éditeurs de logiciels en ont tiré.

Pourquoi un concours de lecture se termine par une opération

Le Code criminel interdit au Canada les loteries organisées par des particuliers ou des entreprises dès lors qu’un achat est exigé. Comme l’explique un article de CBC, une question d’habileté permet de transformer un concours de pur hasard en jeu mêlant hasard et adresse. Combinée à une participation sans obligation d’achat, elle maintient le concours promotionnel dans la légalité.

Pour l’édition, la conséquence est très concrète. Une opération du type « achetez le nouveau tome et tentez de gagner un voyage à Tokyo » doit prévoir une autre façon de participer sans acheter le livre, par exemple un formulaire en ligne. Et le gagnant tiré au sort ne reçoit son lot qu’après avoir répondu correctement à la question mathématique.

Ce que le règlement doit dire aux lecteurs

La Loi sur la concurrence ajoute ses propres exigences. Son article 74.06 impose de communiquer clairement le nombre et la valeur approximative des prix, les régions concernées et tout élément qui influe sensiblement sur les chances de gagner. Les lots ne doivent pas être remis avec un retard excessif, et les gagnants doivent être désignés au hasard ou selon leur habileté.

Pour une librairie, cela tient en quelques lignes affichées près de la caisse ou publiées sous le message du concours sur les réseaux sociaux. Pour un éditeur qui fait gagner cent exemplaires d’un premier roman dans tout le pays, le règlement devient un vrai document, avec la date du tirage, la répartition des lots par région et l’estimation des chances.

Le Québec, de l’exception au retour dans la course

Pendant longtemps, organiser un concours au Québec impliquait des formalités propres auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux : dépôt du concours, droits calculés sur la valeur des prix, rapport sur les gagnants. Certains organisateurs pancanadiens préféraient exclure la province. Comme l’a détaillé le cabinet Gowling WLG, ces obligations ont été abolies le 27 octobre 2023.

Pour l’édition québécoise et les librairies indépendantes de la province, la nouvelle est bonne : un concours peut viser tout le pays sans démarche spécifique. Reste la langue. Un concours ouvert aux lecteurs québécois doit proposer son règlement en français, ce qui ne pose guère de difficulté à un éditeur francophone, mais demande un vrai effort aux maisons anglophones.

Quand le concours devient une plateforme de jeu

La même mécanique juridique sert de socle à un modèle bien plus contesté, celui des casinos dits « sweepstakes ». Les joueurs y reçoivent des jetons gratuits, peuvent en obtenir sans achat et doivent répondre à une question d’habileté avant d’encaisser un prix. NuxGame détaille ce modèle dans un dossier consacré au «sweepstakes casino canada», où il le décrit comme toléré plutôt qu’approuvé.

Sur ce type de plateforme, un casino software doit faire automatiquement ce qu’un libraire fait à la main : vérifier la province du participant, poser la question, garder la trace de chaque étape. Cette automatisation coûte cher à concevoir, et la charge retombe sur les équipes techniques et juridiques. Pour une urne en boutique, elle serait superflue. Au-delà de quelques milliers de participations, elle devient indispensable.

Avant de lancer un concours autour d’un livre au Canada

Ce texte ne remplace pas l’avis d’un juriste, indispensable pour une campagne nationale. Quelques réflexes évitent pourtant la plupart des faux pas, qu’il s’agisse d’un roman, d’une bande dessinée ou d’un coffret de manga, et qu’on soit une petite librairie ou un grand groupe d’édition :

1- Prévoir une participation gratuite, sans obligation d’acheter le livre.

2- Ajouter une question d’habileté mathématique avant toute remise de lot.

3- Indiquer le nombre et la valeur approximative des prix, ainsi que les chances de gagner.

4- Préciser les régions concernées et la date du tirage.

5- Rédiger le règlement en français dès que des lecteurs québécois peuvent participer.

6- Conserver la liste des participations et le compte rendu du tirage.

Entre la librairie de quartier et le casino software, l’échelle n’a rien de comparable, mais le principe reste le même : un prix ne se remet qu’au terme d’une règle claire, respectée jusqu’au bout. Les éditeurs qui l’ont compris lancent leurs concours plus sereinement, et leurs lecteurs repartent avec un livre plutôt qu’avec un litige.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Publicommuniqué

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