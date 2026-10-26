Vénus Khoury-Ghata : une vie entre deux langues et deux cultures

Les deux femmes, originaires du même pays, ont été amies pendant plusieurs décennies. Cette relation privilégiée nourrit le récit de Carmen Boustani, qui s’appuie sur des entretiens, une lecture approfondie des textes et sa connaissance des lieux qui ont marqué la vie de la poétesse. L’ouvrage, accompagné de photographies, dépasse ainsi le simple récit chronologique pour éclairer les liens entre l’histoire personnelle de Vénus Khoury-Ghata et son écriture.

Une œuvre façonnée par l’exil et la mémoire

La biographie revient sur une enfance libanaise marquée par les paysages de Becharré, mais aussi par la violence d’un père autoritaire. Carmen Boustani s’intéresse également au destin du frère de Vénus Khoury-Ghata, lui-même poète, qui fut interné, avant d’aborder le départ de la jeune femme pour la France et la construction d’une identité entre deux langues et deux cultures.

L’ouvrage examine en parallèle les caractéristiques de son écriture : fragmentation des voix, polyphonie du « je » et place accordée à la mémoire, à l’absence et au féminin. En replaçant ce parcours dans l’histoire du Liban au XXe siècle, du mandat français à la guerre, Carmen Boustani montre comment les événements intimes et collectifs nourrissent l’œuvre de la poétesse.

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque nous en proposent un extrait, à paraître le 26 novembre :

Née à Zahlé, au Liban, Carmen Boustani est une universitaire et écrivaine franco-libanaise d’expression française. Professeure des universités, romancière et essayiste, elle a reçu la Médaille d’honneur des écrivains de langue française en 2011 et les Palmes académiques en 2006. En 2012, elle a également obtenu la Médaille d’or et le prix d’excellence du CNRS à l’occasion de son jubilé d’or. Sa précédente biographie, May Ziadé, la passion d’écrire, publiée en 2025 aux éditions des femmes-Antoinette Fouque, a été récompensée par le Prix Méditerranée Essai.

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com