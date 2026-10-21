Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste” : Annie Ernaux et 160 personnalités défient Londres

« Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste. » Après une première lettre ouverte, près de 160 personnalités du monde littéraire, artistique et culturel prennent à leur tour la défense de la romancière irlandaise. Parmi les signataires figurent trois prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, Anne Carson et J. M. Coetzee, mais aussi des figures du cinéma comme Tilda Swinton, mais aussi Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, Connell et Marianne dans l'adaptation de Normal People.
Le 21/10/2026 à 16:33 par Hocine Bouhadjera
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21/10/2026 à 16:33
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Lenny Abrahamson, réalisateur de six des douze épisodes de cette série, les accompagne. La mobilisation rassemble par ailleurs plusieurs grandes figures de la littérature internationale, parmi lesquelles Arundhati Roy, Julian Barnes, Zadie Smith, Annie Proulx, Bernardine Evaristo, Eleanor Catton, Colm Tóibín, Anne Enright, Jhumpa Lahiri ou encore Amitav Ghosh. Plusieurs intellectuels et essayistes de premier plan ont aussi signé la lettre, comme Naomi Klein, Slavoj Žižek, Adam Tooze et Peter Singer.
Tous dénoncent les conséquences de la législation antiterroriste britannique, qui a conduit à l'arrêt de la distribution des romans de Sally Rooney au Royaume-Uni.
Cette nouvelle mobilisation intervient une semaine après la décision de son éditeur britannique Faber, prise en accord avec l'autrice, de ne plus approvisionner les librairies du pays. En cause : le soutien financier annoncé par Sally Rooney à Palestine Action, organisation interdite depuis juillet 2025.
Le texte publié par le New Statesman, particulièrement court, commence par rappeler que Sally Rooney est une écrivaine et réclame que ses livres restent accessibles au public. Ses signataires dénoncent ensuite une législation antiterroriste qu'ils jugent mal conçue et excessivement répressive.
Pour eux, la disparition progressive des romans des circuits de vente habituels porte atteinte aux principes fondamentaux de la liberté d'expression, alors même qu'aucune décision judiciaire n'interdit ces œuvres. « Nous rejetons catégoriquement la censure, directe ou indirecte », affirment-ils, demandant au gouvernement britannique de revoir les dispositions législatives à l'origine de cette situation.
Les actrices Susan Sarandon et Jessie Buckley, ainsi que Jonathan Glazer, réalisateur de La Zone d'intérêt, figurent aussi parmi les soutiens. La mobilisation comprend encore le musicien Robert Del Naja, membre de Massive Attack, le groupe irlandais Kneecap, le journaliste Owen Jones, l'ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn et l'ancien footballeur Gary Lineker.
Cette prise de position constitue une nouvelle étape dans une mobilisation engagée au sein du monde du livre. Le 19 octobre, ActuaLitté rapportait déjà la publication d'une lettre ouverte signée par plus de 400 écrivains et professionnels de l'édition.
Parmi eux figuraient Alice Oseman, créatrice de Heartstopper, Patrick Ness, Ali Smith, Jeanette Winterson, Robert Macfarlane, Kamila Shamsie ou encore Juno Dawson. Les signataires déclaraient soutenir à la fois Sally Rooney et Faber, considérant que l'éditeur et l'autrice se trouvaient confrontés aux conséquences d'une décision gouvernementale.
Cette première lettre dénonçait notamment le risque de voir un gouvernement empêcher indirectement la commercialisation des livres d'un écrivain en raison de ses opinions ou de ses engagements. Elle demandait la levée de l'interdiction de Palestine Action et se terminait sur une formule : « Si vous interdisez Sally Rooney, vous nous interdisez tous. »
À l'origine de cette affaire se trouve une décision annoncée le 14 octobre par Faber, l'éditeur britannique de Sally Rooney. La maison expliquait que la législation en vigueur ne lui permet plus, dans les circonstances actuelles, de reverser à l'écrivaine les revenus provenant des ventes réalisées au Royaume-Uni.
La difficulté découle de l'intention publiquement exprimée par Sally Rooney de soutenir financièrement Palestine Action, organisation inscrite sur la liste britannique des groupes terroristes depuis le 5 juillet 2025. Selon l'analyse retenue par Faber, le versement de droits d'auteur à une personne ayant annoncé vouloir employer une partie de ses revenus à soutenir une organisation proscrite pourrait exposer l'éditeur à un risque pénal.
La maison juge inacceptable de continuer à vendre des livres si elle ne peut pas rémunérer leur autrice. Après consultation et avec l'accord de Sally Rooney, elle a donc décidé de ne plus fournir ses œuvres au marché britannique, quel que soit leur format. Faber précise qu'il demeure l'éditeur de ses romans et continuera de les commercialiser dans les autres territoires.
Les droits d'auteur sont normalement versés par l'éditeur à l'écrivain en contrepartie de l'exploitation de ses œuvres. Dans ce cas précis, c'est la destination annoncée d'une partie de ces revenus qui suscite les inquiétudes juridiques de Faber. Le Terrorism Act 2000, à son article 15, sanctionne notamment la fourniture de fonds lorsqu'une personne sait, ou a des raisons raisonnables de soupçonner, qu'ils peuvent servir à des fins terroristes.
Auprès du Guardian, l'écrivaine rappelle que Palestine Action n'est pas une organisation interdite en République d'Irlande, où elle réside, tout en reconnaissant que l'exécution de ses contrats d'édition au Royaume-Uni pourrait désormais poser des difficultés pénales. Elle affirme avoir cherché à être transparente sur ses convictions et accepter les conséquences de ses engagements.
La décision de Faber a suspendu leur distribution, mais les libraires peuvent toujours vendre leurs stocks. Cette décision a provoqué une ruée sur les exemplaires disponibles : certains stocks du distributeur Gardners ont été épuisés en moins d'une heure, tandis que des libraires nord-irlandais se réapprovisionnent à Dublin.
À Dromore, Bridge Books a vu ses ventes plus que quadrupler, à Galway, celles de Kennys Bookshop ont été multipliées par dix, rapportait The Irish Times. En France, les quatre romans de l'autrice restent commercialisés, aux éditions de l'Olivier pour les trois premiers et chez Gallimard pour Intermezzo.
Le 16 août 2025, Sally Rooney annonçait vouloir reverser une partie de ses droits d'auteur et des revenus de ses adaptations télévisées à Palestine Action. « Si cela fait de moi un soutien du terrorisme, qu'il en soit ainsi », affirmait-elle notamment.
Fondé en 2020, Palestine Action mène des opérations contre des entreprises liées à l'industrie militaire israélienne. Après plusieurs actions, dont la dégradation de deux avions militaires sur une base britannique en juin 2025, le gouvernement l'a inscrit sur la liste des organisations terroristes le 5 juillet 2025. Cette qualification, justifiée par les autorités au regard des destructions commises, est contestée par les défenseurs du mouvement. Selon le collectif Defend Our Juries, plus de 3700 personnes ont été interpellées lors de manifestations de soutien.
L'interdiction fait désormais l'objet d'une bataille judiciaire : en février 2026, la Haute Cour de justice l'avait jugée illégale et disproportionnée, avant que la Cour d'appel n'infirme cette décision en juin. La Cour suprême britannique examinera les 4 et 5 novembre le recours de Huda Ammori, cofondatrice de Palestine Action.
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En septembre 2025, Sally Rooney avait déjà renoncé à se rendre à Londres pour recevoir un prix littéraire, craignant une arrestation. En octobre 2026, la suspension de la distribution de ses romans par Faber a suscité de nouvelles réactions. La ministre irlandaise des Affaires étrangères, Helen McEntee, s'est dite « choquée » par la situation et a annoncé vouloir en discuter avec son homologue britannique.
Crédits image : Sally Rooney en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Exclusif — La maison d'édition Dis-moi tout, fondée en 2022, proposait des « livres souvenirs » et autres journaux ou carnets à compléter, afin de faciliter le dialogue entre les générations. Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé sa liquidation judiciaire le 13 octobre dernier.
20/10/2026, 11:15
Après l'annonce de la maladie de ma fille Lila, moi, Stéphanie Lechat, j'ai choisi d’écrire pour raconter notre histoire et préserver sa mémoire. Mon livre Lila, mon amour – Le pouvoir des maux fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de prévente sur Ulule. Lancée avec un objectif de 100 exemplaires, elle compte désormais 377 préventes à trois jours de sa clôture, le 5 octobre. Une aventure éditoriale née d’un drame intime et portée aujourd’hui par une véritable mobilisation collective. Projet porté par Stéphanie Lechat.
20/10/2026, 09:40
Dargaud-Lombard réorganise les directions commerciale et marketing de ses deux maisons, Kana et Le Lombard. Sadia Mokrani prend la direction commerciale commune, tandis que Juliette Bartolo devient directrice marketing de Kana et Manuel Soufflard directeur marketing du Lombard. Ces nominations interviennent après le départ de Nicolas Ducos pour les éditions Vega, en septembre dernier.
19/10/2026, 18:33
Les publicités pour Résurrection : Le Retour de la France éternelle (Fayard), dernier livre de Philippe de Villiers, provoquent la polémique. Après leur retrait des bus de Saint-Étienne, l'agglomération de La Rochelle a également demandé leur suppression, invoquant ses règles contre la promotion politique dans les transports publics. La régie Cityz Media conteste cette interprétation, tandis que l'ancien ministre dénonce une censure.
19/10/2026, 17:57
Tout le monde rêve, même si l’on ne s’en souvient pas. Pourtant, peu de personnes cherchent à comprendre la portée exacte de leurs rêves. Acacia Hawthorne, elle, a dû réfléchir à cette question très jeune puisque ses rêves sont prémonitoires et que cette faculté a modelé sa vie de façon très claire. Dès qu’elle a pu aider sa tante, elle a emménagé dans l’Entre-Monde, un monde au cœur de tous les mondes où règne le Temps et sa magie. Prête à prendre le relais, Acacia a commencé une petite vie tranquille entre plantes, thé et guidance d’âme égarée. Projet porté par Estelle Aster.
19/10/2026, 17:45
Près de 500 000 livres doivent être distribués cet automne dans les prisons du Royaume-Uni. Portée par The Reading Agency et soutenue par Lee Child, le créateur de Jack Reacher, l'opération prévoit notamment un ouvrage dans chaque cellule. Onze titres courts, choisis avec des détenus et des personnels pénitentiaires, doivent aussi alimenter les bibliothèques et les activités de lecture.
19/10/2026, 16:37
À partir du 1er novembre 2026, les libraires du Relay de la gare de Lyon, à Paris, perdront la possibilité de commander librement leurs ouvrages. Selon une enquête de Mediapart, Lagardère a décidé de supprimer leur accès à la plateforme de commandes, jusque-là utilisée pour compléter la sélection imposée par le siège. Un cinquième de l'espace consacré aux livres doit également être remplacé par des jouets Lego. Une réorganisation annoncée moins de trois mois après l'adoption d'une charte de pluralité éditoriale par l'enseigne.
19/10/2026, 16:32
Et si Tris n'avait jamais rejoint les Audacieux ? Quinze ans après la parution de Divergente, Veronica Roth reprend son histoire au moment où tout devait basculer. Dans La Sixième Faction, publié le 8 octobre chez Nathan, l'héroïne est entraînée sur une voie inattendue. Aux États-Unis, où le livre est sorti deux jours plus tôt, cette nouvelle version se hisse à la deuxième place du classement des meilleures ventes de fiction jeunesse de Publishers Weekly.
19/10/2026, 16:06
Et si les étoiles étaient nées d’un papa qui voulait rassurer ses deux filles ? C’est l’histoire que raconte Stella et Luna, le premier album jeunesse de William Guérin, actuellement porté par une campagne de financement participatif sur Ulule. Destiné aux enfants à partir de 3 ans, ce conte mêle imaginaire et poésie pour raconter la naissance des étoiles et de la lune. Publié en indépendant, le projet associe financement participatif et engagement solidaire au profit de L’ENVOL, une association qui accompagne les enfants malades. Projet porté par William Guérin.
19/10/2026, 15:01
L'écrivain Jean-Christophe Rufin, 74 ans, a été violemment agressé jeudi 15 octobre, vers 23h, devant son domicile à Bourges, dans le Cher. L'académicien, Prix Goncourt 2001, était intervenu pour demander à trois hommes de faire moins de bruit. Frappé au sol, notamment à la tête, il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture du nez.
19/10/2026, 11:41
Les Éditions Evalou lancent sur Ulule un livre illustré inspiré de la chanson Les Séquoias de Pomme.
Après Respire de Mickey 3D et La Fièvre de Julien Doré, les Éditions Evalou poursuivent leur collection Paroles de cœur avec une nouvelle adaptation d'une chanson française engagée. Cette fois, c'est Les Séquoias, de Pomme, qui devient un album illustré. Projet porté par les Éditions Evalou.
19/10/2026, 11:24
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'est pas seulement chargée de défendre le pluralisme à la télévision ou de lutter contre le piratage. Elle veille aussi au respect, par les éditeurs, de leurs obligations en matière de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France, afin de permettre l'adaptation des livres pour des personnes empêchées de lire. Après plusieurs manquements, Oskar Éditeur est désormais mis en demeure.
19/10/2026, 11:12
Les pillages déplorables, constatés lors de la manifestation du 17 octobre, se sont poursuivis dans la nuit du 18 au 19 octobre. Entre-temps, les témoignages de gérants et propriétaires de libraires s’accumulent, montrant la violence de ces actes de vandalisme. À Paris, Grenoble ou Strasbourg, les commerces ont été pillés ou simplement ravagés. Avec une gratuité qui confère à l’imbécillité.
19/10/2026, 10:45
Henry Dougier, fondateur des éditions Autrement et des Ateliers Henry Dougier, est décédé ce dimanche 18 octobre, à l'âge de 90 ans, a appris ActuaLitté auprès de sa famille. Figure singulière de l'édition française, il avait consacré près d'un demi-siècle à explorer les transformations de la société, à travers des collections mêlant sciences humaines, littérature et témoignages. Avec notamment Inconnu à cette adresse, de Kressmann Taylor (trad. Michèle Lévy-Bram), il rencontra un immense succès en librairie.
18/10/2026, 15:20
Partis réclamer de meilleures conditions d'enseignement, les lycéens et les étudiants ont entraîné dans leur sillage une contestation sociale d'ampleur nationale. Mais au lendemain du 17 octobre, les images de bâtiments incendiés, de commerces pillés et d'affrontements dominent l'actualité. Des universités aux bibliothèques, jusqu'aux enseignes culturelles, le monde du livre a lui aussi subi les conséquences de cette journée. Au risque que les revendications s'abîment derrière les récupérations politiques.
18/10/2026, 15:06
La British Library a acquis 68 cartons d'archives d'Antonia Susan Byatt, morte en 2023. Entre brouillons de Possession, carnets de travail, correspondances et journaux personnels, l'ensemble éclaire la manière dont la romancière britannique préparait ses livres. Son classement pourrait demander deux ans.
18/10/2026, 09:43
Meurtres, disparitions, cafés chaleureux et premières envies de Noël : Edistat nous propose le classement des 50 meilleures ventes de poches, du 5 au 11 octobre 2026, offre un curieux mélange de frissons et de réconfort. Freida McFadden y occupe huit places, Laurie Gilmore fait entrer trois romances saisonnières et plusieurs classiques continuent de trouver preneur. Un panorama qui éclaire le festival Lire en poche 2026 qui se tenait la semaine passée à Gradignan (Gironde).
16/10/2026, 17:43
Les adaptations Netflix s’accompagnent souvent d’un surcroît de ventes pour les livres qui les ont inspirées. Une étude de NielsenIQ BookData consacrée au marché français repère un pic autour de la diffusion de plus de huit programmes sur dix examinés. Mais les succès audiovisuels de Bridgerton ou Lupin, affichent des écarts considérables. Et quelle part de ce regain peut-on réellement attribuer à l’écran ?
16/10/2026, 17:36
5 ans après la généralisation du Passe Culture à l'ensemble des jeunes âgés de 18 ans, le dispositif culturel phare des mandats d'Emmanuel Macron prépare son avenir. Désormais géré par un opérateur de l'État, il s'est doté d'un plan stratégique 2030, après une vaste consultation réunissant acteurs culturels, jeunes bénéficiaires ou encore collectivités territoriales.
16/10/2026, 17:29
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
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