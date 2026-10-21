Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste” : Annie Ernaux et 160 personnalités défient Londres

Lenny Abrahamson, réalisateur de six des douze épisodes de cette série, les accompagne. La mobilisation rassemble par ailleurs plusieurs grandes figures de la littérature internationale, parmi lesquelles Arundhati Roy, Julian Barnes, Zadie Smith, Annie Proulx, Bernardine Evaristo, Eleanor Catton, Colm Tóibín, Anne Enright, Jhumpa Lahiri ou encore Amitav Ghosh. Plusieurs intellectuels et essayistes de premier plan ont aussi signé la lettre, comme Naomi Klein, Slavoj Žižek, Adam Tooze et Peter Singer.

Tous dénoncent les conséquences de la législation antiterroriste britannique, qui a conduit à l'arrêt de la distribution des romans de Sally Rooney au Royaume-Uni.

Cette nouvelle mobilisation intervient une semaine après la décision de son éditeur britannique Faber, prise en accord avec l'autrice, de ne plus approvisionner les librairies du pays. En cause : le soutien financier annoncé par Sally Rooney à Palestine Action, organisation interdite depuis juillet 2025.

« Nous rejetons catégoriquement la censure »

Le texte publié par le New Statesman, particulièrement court, commence par rappeler que Sally Rooney est une écrivaine et réclame que ses livres restent accessibles au public. Ses signataires dénoncent ensuite une législation antiterroriste qu'ils jugent mal conçue et excessivement répressive.

Pour eux, la disparition progressive des romans des circuits de vente habituels porte atteinte aux principes fondamentaux de la liberté d'expression, alors même qu'aucune décision judiciaire n'interdit ces œuvres. « Nous rejetons catégoriquement la censure, directe ou indirecte », affirment-ils, demandant au gouvernement britannique de revoir les dispositions législatives à l'origine de cette situation.

Les actrices Susan Sarandon et Jessie Buckley, ainsi que Jonathan Glazer, réalisateur de La Zone d'intérêt, figurent aussi parmi les soutiens. La mobilisation comprend encore le musicien Robert Del Naja, membre de Massive Attack, le groupe irlandais Kneecap, le journaliste Owen Jones, l'ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn et l'ancien footballeur Gary Lineker.

Deux lettres ouvertes en quelques jours

Cette prise de position constitue une nouvelle étape dans une mobilisation engagée au sein du monde du livre. Le 19 octobre, ActuaLitté rapportait déjà la publication d'une lettre ouverte signée par plus de 400 écrivains et professionnels de l'édition.

Parmi eux figuraient Alice Oseman, créatrice de Heartstopper, Patrick Ness, Ali Smith, Jeanette Winterson, Robert Macfarlane, Kamila Shamsie ou encore Juno Dawson. Les signataires déclaraient soutenir à la fois Sally Rooney et Faber, considérant que l'éditeur et l'autrice se trouvaient confrontés aux conséquences d'une décision gouvernementale.

Cette première lettre dénonçait notamment le risque de voir un gouvernement empêcher indirectement la commercialisation des livres d'un écrivain en raison de ses opinions ou de ses engagements. Elle demandait la levée de l'interdiction de Palestine Action et se terminait sur une formule : « Si vous interdisez Sally Rooney, vous nous interdisez tous. »

Pourquoi Faber a décidé de suspendre la distribution des romans

À l'origine de cette affaire se trouve une décision annoncée le 14 octobre par Faber, l'éditeur britannique de Sally Rooney. La maison expliquait que la législation en vigueur ne lui permet plus, dans les circonstances actuelles, de reverser à l'écrivaine les revenus provenant des ventes réalisées au Royaume-Uni.

La difficulté découle de l'intention publiquement exprimée par Sally Rooney de soutenir financièrement Palestine Action, organisation inscrite sur la liste britannique des groupes terroristes depuis le 5 juillet 2025. Selon l'analyse retenue par Faber, le versement de droits d'auteur à une personne ayant annoncé vouloir employer une partie de ses revenus à soutenir une organisation proscrite pourrait exposer l'éditeur à un risque pénal.

La maison juge inacceptable de continuer à vendre des livres si elle ne peut pas rémunérer leur autrice. Après consultation et avec l'accord de Sally Rooney, elle a donc décidé de ne plus fournir ses œuvres au marché britannique, quel que soit leur format. Faber précise qu'il demeure l'éditeur de ses romans et continuera de les commercialiser dans les autres territoires.

Les stocks s’épuisent au Royaume-Uni

Les droits d'auteur sont normalement versés par l'éditeur à l'écrivain en contrepartie de l'exploitation de ses œuvres. Dans ce cas précis, c'est la destination annoncée d'une partie de ces revenus qui suscite les inquiétudes juridiques de Faber. Le Terrorism Act 2000, à son article 15, sanctionne notamment la fourniture de fonds lorsqu'une personne sait, ou a des raisons raisonnables de soupçonner, qu'ils peuvent servir à des fins terroristes.

Auprès du Guardian, l'écrivaine rappelle que Palestine Action n'est pas une organisation interdite en République d'Irlande, où elle réside, tout en reconnaissant que l'exécution de ses contrats d'édition au Royaume-Uni pourrait désormais poser des difficultés pénales. Elle affirme avoir cherché à être transparente sur ses convictions et accepter les conséquences de ses engagements.

La décision de Faber a suspendu leur distribution, mais les libraires peuvent toujours vendre leurs stocks. Cette décision a provoqué une ruée sur les exemplaires disponibles : certains stocks du distributeur Gardners ont été épuisés en moins d'une heure, tandis que des libraires nord-irlandais se réapprovisionnent à Dublin.

À Dromore, Bridge Books a vu ses ventes plus que quadrupler, à Galway, celles de Kennys Bookshop ont été multipliées par dix, rapportait The Irish Times. En France, les quatre romans de l'autrice restent commercialisés, aux éditions de l'Olivier pour les trois premiers et chez Gallimard pour Intermezzo.

Palestine Action : une interdiction contestée

Le 16 août 2025, Sally Rooney annonçait vouloir reverser une partie de ses droits d'auteur et des revenus de ses adaptations télévisées à Palestine Action. « Si cela fait de moi un soutien du terrorisme, qu'il en soit ainsi », affirmait-elle notamment.

Fondé en 2020, Palestine Action mène des opérations contre des entreprises liées à l'industrie militaire israélienne. Après plusieurs actions, dont la dégradation de deux avions militaires sur une base britannique en juin 2025, le gouvernement l'a inscrit sur la liste des organisations terroristes le 5 juillet 2025. Cette qualification, justifiée par les autorités au regard des destructions commises, est contestée par les défenseurs du mouvement. Selon le collectif Defend Our Juries, plus de 3700 personnes ont été interpellées lors de manifestations de soutien.

L'interdiction fait désormais l'objet d'une bataille judiciaire : en février 2026, la Haute Cour de justice l'avait jugée illégale et disproportionnée, avant que la Cour d'appel n'infirme cette décision en juin. La Cour suprême britannique examinera les 4 et 5 novembre le recours de Huda Ammori, cofondatrice de Palestine Action.

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En septembre 2025, Sally Rooney avait déjà renoncé à se rendre à Londres pour recevoir un prix littéraire, craignant une arrestation. En octobre 2026, la suspension de la distribution de ses romans par Faber a suscité de nouvelles réactions. La ministre irlandaise des Affaires étrangères, Helen McEntee, s'est dite « choquée » par la situation et a annoncé vouloir en discuter avec son homologue britannique.

Crédits image : Sally Rooney en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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