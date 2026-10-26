Sanseverino raconte les coulisses d’une vie de musicien

Nourri par le swing manouche, le bluegrass et la chanson française, Stéphane Sanseverino s’est imposé au début des années 2000 avec son énergie singulière et ses textes incisifs. Son album Le Tango des gens, disque d’or, et une Victoire de la musique ont marqué cette période. Mais derrière cette reconnaissance, le musicien a toujours privilégié le travail du son et la liberté de création aux trajectoires toutes tracées.

Un musicien loin des carrières formatées

Dans Artisan du swing, Sanseverino se raconte au plus près de son métier. Il évoque ses hésitations, ses choix et les moments où il faut s’accrocher pour continuer. L’ouvrage revient aussi sur l’héritage familial du musicien, entre l’Italie et la France, et sur cette culture de la débrouille qui a façonné sa manière de travailler.

Enregistrer dans un placard ou préférer l’intimité d’une salle pleine aux grandes scènes : autant de détails qui dessinent le portrait d’un artiste attaché à la musique plutôt qu’aux apparences du succès.

Les éditions nous en proposent un extrait, à paraître le 4 novembre :

Stéphane Sanseverino est un auteur-compositeur-interprète et musicien français. Autodidacte à la guitare, il explore plusieurs univers musicaux, du swing manouche au rock électrique, en passant par le blues et le tango. Son parcours lui a notamment valu le prix Charles-Cros et une Victoire de la musique en 2003, dans la catégorie révélation scène de l’année.

Par Lina Tinel-Sebie

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