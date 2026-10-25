Pier Paolo Pasolini : les dernières heures d’un cinéaste au cœur d’une enquête

Il est près de cinq heures du matin lorsque l’inspecteur de garde au commissariat de Fiumicino reçoit un appel de la brigade mobile. Les carabiniers viennent d’intercepter un véhicule après une violente altercation avec son propriétaire. Au départ, l’affaire ressemble à un simple vol de voiture. Mais un nom attire bientôt l’attention des enquêteurs : celui d’une personnalité connue du grand public.

Dans le véhicule, une Alfa Romeo Giulia gris métallisé, les policiers découvrent des vêtements tachés de sang. L’enquête commence alors autour de la mort d’un homme dont la disparition brutale continue de susciter des interrogations.

Une affaire criminelle qui a marqué l’Italie

Avec ce premier livre, Angela De Napoli, jeune journaliste italienne, s’intéresse à l’histoire vraie de la mort de Pier Paolo Pasolini, cinéaste et figure majeure de la culture italienne. Le récit revient sur les premières heures de l’enquête, à partir des éléments qui ont conduit les forces de l’ordre sur les lieux du drame.

Les éditions Melmac nous en proposent un extrait, à paraître le 17 novembre :

Angela De Napoli est une journaliste italienne. Toute la vérité sur l’affaire Pier Paolo Pasolini est son premier livre. La traduction française est signée Gérald Wittock, auteur italo-belge dont les éditions Melmac ont déjà publié trois titres : 1m976, Le Dernier Roi et La Dent dorée du crocodile.

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com