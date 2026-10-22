200 ans de crimes français passés au crible dans un dictionnaire illustré

Des criminels du XIXe siècle aux affaires contemporaines, ce livre rassemble 215 parcours sélectionnés à partir de plusieurs critères, parmi lesquels le nombre de victimes, la récidive et la dangerosité sociale. Les auteurs s'intéressent à leur enfance, à leur environnement, à leurs premières condamnations et aux expertises psychiatriques, sans placer l'enquête au premier plan.

L'ouvrage entend ainsi permettre des comparaisons entre des affaires éloignées dans le temps. Douze études chiffrées abordent notamment les mobiles, les armes utilisées, les antécédents judiciaires et la répartition géographique des criminels. Les auteurs précisent que ces statistiques portent sur leur corpus et ne prétendent pas dresser un tableau exhaustif de la criminalité française sur deux siècles.

Au-delà des faits divers, ce que les crimes racontent de la société

Avec Les visages du crime, Elina Rostan et Stéphane Simon privilégient une approche documentaire plutôt qu'un récit centré sur le déroulement des enquêtes. Chaque fiche comporte également un éclairage sur les conséquences d'une affaire, qu'il s'agisse de changements législatifs, de jurisprudence ou d'évolutions des mœurs et de la politique. Le regard de McSkyz, créateur de contenus spécialisé dans le true crime, vient compléter vingt-quatre de ces parcours.

Les éditions Michel Lafon nous en proposent un extrait, à paraître le 29 octobre :

Elina Rostan est journaliste, spécialiste des faits divers et chroniqueuse pour la revue Affaires Criminelles. Elle a notamment coécrit L'affaire Jubillar : un crime parfait ?, paru chez Fayard en 2025. Stéphane Simon est journaliste et producteur de documentaires et de fictions. Diplômé en histoire, il est notamment l'auteur de Les derniers jours de Samuel Paty, publié chez Plon et adapté au cinéma sous le titre L'Abandon, sorti en mai 2026.

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Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com