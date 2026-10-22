Dans quel monde vit-on pour qu'une librairie ait peur d'ouvrir ?

Le 17 octobre, l’optimisme régnait, avant la douche glaciale : ouvrir ses portes, renseigner les clients… dans la matinée, les librairies vivaient au rythme habituel des week-ends. « Comment aurait-on pu imaginer les débordements, les pillages, les dégradations », s’interroge un libraire du sud de la France ? Voilà quelques jours que ActuaLitté échange, écoute, discute : entre celles et ceux qui ont été épargnés et se sentent privilégiés, et leurs consœurs et confrères dont les boutiques ont subi les assauts de casseurs, la librairie s’inquiète.

Personne n’a véritablement envie de prendre la parole à visage découvert : soit que l’on craigne d’attirer l’attention, soit que l’on ait déjà été par trop impacté… « Du désarroi, après le 17 octobre, une appréhension à l’idée que cela recommence. Entre nous, on se demande ce qui est le mieux : maintenir les horaires ou rester fermé », poursuit une autre.

Un samedi perdu, des ventes déjà en berne

Dans une année 2026 où les ventes sont en berne, perdre une journée n’emballe pas vraiment. « Le week-end, du moins le samedi, représente une part non négligeable de mon chiffre : presque deux jours de semaine réalisés », pointe le gérant d’une boutique de l’Atlantique.

Selon l’étude internationale publiée le 5 octobre 2026 par NielsenIQ BookData et GfK Entertainment, la France présente la deuxième plus forte contraction du chiffre d’affaires parmi les 19 marchés étudiés, derrière la Pologne.

Sur l’année, l’industrie accuse un recul de 6,2 % en volume, avec 123,6 millions d’exemplaires écoulés et 5,4 % en valeur, soit 1,56 milliard €, entre janvier et juin. Pour les neuf premiers mois de l’année, la librairie indépendante enregistre un recul de son chiffre d’affaires 1,1 % selon son syndicat.

Ouvrir ou fermer : l'impossible dilemme

« Décider de ne pas ouvrir, c’est accepter la double peine, dans ces circonstances : pas de ventes, pas de revenus et le risque que l’établissement soit vandalisé malgré tout. Ou alors lever le rideau et se trouver dans l’œil du cyclone », hésite un spécialiste BD.

D’autant que les dégâts que certains ont subis le 17, d’autres les ont vécus le lendemain. À Paris, ville aux centaines de librairies, on hésite, on s’interroge : « À quoi s’attendre, samedi ? Aux mêmes dérives ? J’ai lu que le gouvernement déploierait plus de forces de l’ordre, même des militaires : doit-on le considérer comme rassurant ou comprendre que l’inquiétude a monté d’un cran ? »

Du côté de Lyon, la conclusion est plus sombre : « Dans quel monde on vit, pour que nous, en regard de notre métier, nous ayons peur d’ouvrir ou de ne pas ouvrir notre commerce ? » Et notre interlocutrice de soupire : « On vend des livres, quand même… » On pense à certains, dont l’offre éditoriale peut attiser les convoitises, figures, cartes à collectionner et les regards se tournent alors vers la librairie Momie Mangas, à Grenoble.

Des aides annoncées et la peur de nouvelles violences

« C’est désastreux, et incompréhensible », lâche leur collègue lyonnaise. Pour l’heure, quelques aides financières ont été annoncées — entre fonds de soutien exceptionnel, prêt BPIFrance à taux zéro ou encore reports de cotisations Urssaf. De son côté, le Syndicat de la librairie française entame un recensement des commerces frappés.

Et ce, « afin de disposer d’informations représentatives pour nos échanges avec les pouvoirs publics et, le cas échéant, les diffuseurs/distributeurs ». L’enquête est à remplir à cette adresse.

« On a lu dans la presse que des commerçants envisagent de s’armer dans l’hypothèse où samedi, les pillages recommenceraient. Ou de recourir à des milices pour se défendre. Personnellement, je n’ai été que modérément concerné, même si notre vitrine est touchée. Mais des armes… je préférerais l’annulation du rassemblement, dans l’intérêt de tous », nous précise un libraire parisien.

Le savoir est une arme, répète-t-on souvent. Pourvu que les livres fassent barrage...

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com