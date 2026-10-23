Dix écrivains imaginent une France au bord du coup d’État

Février 2027. Le gouvernement annonce que chaque admission aux urgences de l’hôpital public coûtera désormais trente euros. La mesure provoque une vague de protestations, portée par un mouvement baptisé les Siffleurs. Lors d’une manifestation, Emma, une jeune élève infirmière, est tuée. Sa mort déclenche une onde de choc, bientôt suivie de nouvelles violences.

Bruno Forestier, chef de la police nationale, entend tirer parti de cette crise. Fort de sa popularité médiatique, entretenue par ses apparitions sur des chaînes appartenant à un milliardaire ultraconservateur, il prépare un putsch avec le soutien des forces de police. En instrumentalisant la mort d’Emma, il espère imposer un pouvoir autoritaire. Mais ce coup de force fera-t-il tomber le régime ou révélera-t-il les fragilités d’un système déjà en place ?

Dix récits pour raconter une société sous tension

Publié par Le Cercle ouvert, Coup d’État repose sur un dispositif littéraire singulier : dix récits autonomes, écrits par dix auteurs différents, s’assemblent pour former un roman unique. Les personnages circulent d’une histoire à l’autre, tandis que les points de vue se multiplient pour dessiner le portrait d’une société confrontée à ses propres dérives.

Arno Bertina, Alexandre Civico, Julia Deck, Mathias Énard, Jérôme Ferrari, Hélène Gaudy, Maylis de Kerangal, Mathieu Larnaudie, Oliver Rohe et Joy Sorman participent à cette œuvre collective. Chacun signe un récit qui contribue à cette fresque politique, entre tensions sociales et remise en question du pouvoir.

Les éditions Le Cercle ouvert nous en proposent un extrait, à paraître le 12 novembre :

Les dix textes qui composent l’ouvrage sont signés Julia Deck (Durassic Park), Hélène Gaudy (Flotte fantôme), Mathias Énard (Orphelin des moineaux), Joy Sorman (La CRS et le Rat), Arno Bertina (Le Grand Soir), Mathieu Larnaudie (Anatomies républicaines), Alexandre Civico (Le Sang, la châtaigne et le lilas), Oliver Rohe (Manfredi, théoricien du droit), Maylis de Kerangal (Une plume) et Jérôme Ferrari (L’Ordre et l’Écoute).

Par Lina Tinel-Sebie

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