Une pigeonne et un écureuil apprendre aux enfants à faire entendre leur voix

Dans un parc parisien, une petite pigeonne et un jeune écureuil partagent le même arbre, sans pour autant fréquenter les mêmes communautés. Entre préjugés et règles imposées par les adultes, chacun reste à sa place. Mais lorsque de mystérieuses secousses menacent leur maison, les deux animaux doivent unir leurs forces pour trouver une solution.

Alors que les adultes envisagent d'abandonner l'arbre, les deux jeunes héros décident d'alerter les autorités. Un obstacle se dresse devant eux : personne ne semble cependant vouloir écouter les enfants. Ils vont donc devoir rassembler leurs camarades et faire entendre leur voix pour tenter de changer la situation.

Apprendre à agir ensemble

À travers cette aventure animalière, Fred Van Lente et Ryan Dunlavey proposent une première approche de la citoyenneté. La bande dessinée invite les jeunes lecteurs à réfléchir aux préjugés, à la liberté d'expression et aux moyens de faire évoluer une règle jugée injuste. Elle montre également que l'engagement ne se limite pas à la contestation : comprendre, dialoguer et chercher des solutions collectives compétentes également.

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Les éditions Evalou nous en proposent un extrait, à paraître le 15 novembre :

Destiné notamment aux familles, aux écoles et aux bibliothèques, l'ouvrage entend rendre accessible des notions parfois complexes, sans renoncer à l'humour ni au plaisir de la lecture. Cette publication s'inscrit dans la ligne des éditions Evalou, maison associative et bénévole qui défend une littérature jeunesse tournée vers la solidarité, la protection animale et le respect du vivant.

Fred Van Lente est l'auteur de cette bande dessinée, illustrée par Ryan Dunlavey et traduite de l'anglais (États-Unis) par Julie Mongellaz.

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Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com