Après 10 ans chez Grasset, Hélène Szuszkin rejoint JC Lattès

Titulaire d’une maîtrise de lettres modernes obtenue à la Sorbonne, elle a commencé sa carrière dans l’édition en 1989, chez Fayard. Elle a ensuite travaillé au sein des services de presse d’Alinéa, d’Armand Colin, de Liana Levi et de Stock, où elle a exercé de 1999 à 2006.

Entre 2007 et 2012, Hélène Szuszkin s’est également consacrée au travail éditorial, comme éditrice des départements essais, documents et beaux livres aux éditions du Toucan. Elle a ensuite rejoint Flammarion en 2012 en qualité d’attachée de presse, avant d’intégrer Grasset en juin 2016, où elle succédait à Aline Gurdiel.

Forte de près de quatre décennies d’expérience dans l’édition et les relations presse, elle poursuivra désormais son parcours chez JC Lattès.

Photographie : Éditions JC Lattès

Par Hocine Bouhadjera

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