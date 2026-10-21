Après 10 ans chez Grasset, Hélène Szuszkin rejoint JC Lattès

Après dix ans passés chez Grasset, Hélène Szuszkin rejoindra, à la fin du mois de novembre, le service de presse des éditions JC Lattès, dirigé par Charlotte Rousseau.
Le 21/10/2026 à 16:34 par Hocine Bouhadjera
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21/10/2026 à 16:34
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Titulaire d’une maîtrise de lettres modernes obtenue à la Sorbonne, elle a commencé sa carrière dans l’édition en 1989, chez Fayard. Elle a ensuite travaillé au sein des services de presse d’Alinéa, d’Armand Colin, de Liana Levi et de Stock, où elle a exercé de 1999 à 2006.
Entre 2007 et 2012, Hélène Szuszkin s’est également consacrée au travail éditorial, comme éditrice des départements essais, documents et beaux livres aux éditions du Toucan. Elle a ensuite rejoint Flammarion en 2012 en qualité d’attachée de presse, avant d’intégrer Grasset en juin 2016, où elle succédait à Aline Gurdiel.
Forte de près de quatre décennies d’expérience dans l’édition et les relations presse, elle poursuivra désormais son parcours chez JC Lattès.
Photographie : Éditions JC Lattès
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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19/10/2026, 10:45
Partis réclamer de meilleures conditions d'enseignement, les lycéens et les étudiants ont entraîné dans leur sillage une contestation sociale d'ampleur nationale. Mais au lendemain du 17 octobre, les images de bâtiments incendiés, de commerces pillés et d'affrontements dominent l'actualité. Des universités aux bibliothèques, jusqu'aux enseignes culturelles, le monde du livre a lui aussi subi les conséquences de cette journée. Au risque que les revendications s'abîment derrière les récupérations politiques.
18/10/2026, 15:06
Dans la préfecture japonaise de Fukushima, quatre bureaux de poste proposent désormais des ouvrages pour enfants. Depuis le 22 juillet, l'éditeur Poplar et Japan Post expérimentent cette formule dans des territoires touchés par les fermetures de librairies après la catastrophe de 2011. Le projet s'appuie sur un service de proximité déjà présent, sans créer de magasin spécialisé.
18/10/2026, 10:57
À Baltimore, Araba Maze a transformé un ancien bus aux allures de tramway en bibliothèque mobile. Il distribue gratuitement des ouvrages dans les quartiers où leur accès reste difficile. Invitée le 6 octobre à l’université Elon, la « bibliothécaire de rue radicale » a présenté le bilan de son initiative et un objectif de 500 000 livres offerts en cinq ans.
18/10/2026, 10:31
Du 6 au 10 octobre, les bibliothèques municipales de Sintra, près de Lisbonne, ont proposé aux habitants d'échanger de la nourriture pour chiens ou chats contre un livre. Baptisée Livro Solidário (« Livre solidaire »), l'opération associait promotion de la lecture et soutien aux animaux recueillis par la municipalité.
18/10/2026, 10:07
La British Library a acquis 68 cartons d'archives d'Antonia Susan Byatt, morte en 2023. Entre brouillons de Possession, carnets de travail, correspondances et journaux personnels, l'ensemble éclaire la manière dont la romancière britannique préparait ses livres. Son classement pourrait demander deux ans.
18/10/2026, 09:43
Meurtres, disparitions, cafés chaleureux et premières envies de Noël : Edistat nous propose le classement des 50 meilleures ventes de poches, du 5 au 11 octobre 2026, offre un curieux mélange de frissons et de réconfort. Freida McFadden y occupe huit places, Laurie Gilmore fait entrer trois romances saisonnières et plusieurs classiques continuent de trouver preneur. Un panorama qui éclaire le festival Lire en poche 2026 qui se tenait la semaine passée à Gradignan (Gironde).
16/10/2026, 17:43
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
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