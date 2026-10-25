Marcher près des œufs : quête identitaire, construction de soi et les liens qui unissent les générations

De la Haute-Provence aux Rocheuses, en passant par le Jura et l'île de Jeju, un enfant accompagne l'adulte dans une traversée où les paysages font écho au monde intérieur. À travers des fragments, des souvenirs et des images poétiques, le livre explore les étapes de la construction de soi et les liens qui unissent les générations.

Le corps, la mémoire et la nature occupent une place centrale dans ce récit, qui mêle prose et poésie. Les textes abordent aussi les métamorphoses de l'identité et les difficultés à trouver sa place, dans une écriture qui privilégie les sensations et les résonances plutôt qu'une narration linéaire.

Un diptyque poétique autour de l'intime

Deuxième livre de Gaspard Amée, Marcher près des œufs prolonge le travail engagé avec Sasamat, paru en 2024 aux Éditions du Blé. Les deux ouvrages forment un diptyque : certains titres de séquences et fragments du nouveau livre sont issus du précédent, tissant des liens entre les textes.

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Les Éditions du Blé nous en proposent un extrait, à paraître le 2 novembre :

Né en Suisse, Gaspard Amée a grandi entre la région des Trois-Lacs, le Québec et la Provence, avant de s'installer à Vancouver. Après avoir travaillé dans le journalisme et la communication, il partage aujourd'hui son temps entre l'écriture et la traduction. Son premier recueil, Chute(s) et soubresaut(s), a été primé au Concours de création littéraire de l'Ouest et du Nord canadiens. Il a également siégé au comité de lecture du Prix de poésie Radio-Canada en 2025. Depuis l'été 2025, il anime La Minute papillon , une chronique diffusée sur ICI Première dans l'émission Culture et confiture.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com