À Versailles, une guerre des polices menace de faire éclater l’enquête

À la sortie du Palais-Royal, de jeunes femmes meurent dans des circonstances mystérieuses. Les inspecteurs Torsac et Laruche sont chargés de l’enquête, alors que les nuits parisiennes rivalisent de fêtes et de frivolités avec celles de Versailles. Mais un événement inédit vient bouleverser leurs investigations et les contraint à revoir leurs priorités.

Face à une épidémie surnommée « la fleur de la jeunesse », le roi et Colbert se retrouvent impuissants. Cette poudre étrange promet de préserver la jeunesse des femmes qui refusent de vieillir. Pour tenter d'enrayer le phénomène, ils doivent faire appel à La Reynie du Châtelet, lieutenant général de police, et à ses inspecteurs.

Deux polices, un même royaume

Torsac et Laruche quittent alors Paris pour Versailles, un territoire qu’ils connaissent mal et où les attend une police rivale. Leur intervention risque de provoquer des tensions entre les services, au point de faire naître ce qui pourrait être la première « guerre des polices ».

Avec La bataille des polices, Jacques Forgeas poursuit sa saga Les Fantômes de Versailles, dont les deux premiers tomes se sont vendus à plus de 14 000 exemplaires.

Les éditions Albin Michel nous en proposent un extrait, à paraître le 28 octobre :

Scénariste pour le cinéma et la télévision, Jacques Forgeas a notamment travaillé sur le film La Fontaine, avec Lorànt Deutsch, et la série La Marquise de Pompadour, avec Hélène de Fougerolles et Vincent Perez. Il a également collaboré avec Jean-Jacques Beineix. Il est l’auteur de Le Manteau de plumes (Plon, 2002) et de Le Jumeau de l’Empereur (Robert Laffont, 2009).

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Par Lina Tinel-Sebie

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