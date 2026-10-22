Une histoire à voix haute peut donner envie d’en découvrir cent autres

Depuis 1999, Lire et faire lire défend cette idée simple : le plaisir des livres se partage. L’association nationale invite les personnes de 50 ans et plus à devenir lectrices ou lecteurs bénévoles auprès d’enfants de 0 à 12 ans. Leur mission : faire vivre la littérature jeunesse par la lecture à voix haute et créer des rencontres entre les générations.

Le principe n’est pas de donner un cours. Les bénévoles ne remplacent ni les enseignants ni les professionnels de la petite enfance. Ils proposent un temps de lecture-loisir à de petits groupes d’enfants volontaires. La charte de l’association prévoit des groupes de deux à six participants. Autour d’un conte, d’un album illustré ou d’une autre œuvre jeunesse, chacun peut ainsi découvrir les livres à son rythme.

Pourquoi s’engager ?

Parce qu’une histoire ne s’arrête pas au dernier mot prononcé. Elle peut ouvrir une question, provoquer un sourire, faire naître l’envie de retrouver un personnage ou d’explorer d’autres univers. Pour les bénévoles, c’est aussi l’occasion de transmettre un goût personnel sans avoir à jouer les spécialistes : aimer lire et avoir envie de partager cette passion constituent le point de départ de la démarche.

Les interventions ont lieu dans des établissements scolaires, des crèches, des bibliothèques, des centres de loisirs et d’autres structures collectives. Elles sont organisées avec les équipes d’accueil et les coordinations départementales de Lire et faire lire, qui accompagnent les personnes engagées.

Vous avez 50 ans ou plus et souhaitez faire découvrir aux enfants le plaisir des histoires ? L’association recherche de nouveaux bénévoles.

Pour vous inscrire, rendez-vous à cette adresse. Une coordination départementale prendra ensuite contact avec vous.

Crédits photo : Lire et faire lire

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com