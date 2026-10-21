Mariah Carey échappe à une plainte à 20 millions $ pour ses Mémoires

On saura bientôt ce que Mariah Carey souhaite encore cette année pour Noël, mais le refrain chanté par la justice américaine, ce lundi 19 octobre, doit sonner agréablement à ses oreilles. En mars 2021, Morgan Carey, grand frère de l'auteure-compositrice, avait porté plainte pour diffamation, quelques mois après la parution de The Meaning of Mariah Carey (paru en France sous le titre La vérité de Mariah Carey, traduit par Diniz Galhos, chez Kero).

Il pointait plusieurs passages des Mémoires le concernant, qu'il qualifiait de diffamatoires. Dans l'ouvrage, il était décrit comme « un type qui vendait de la drogue, avait affaire à la justice et picolait beaucoup », Mariah Carey le présentant comme son « ex-frère » et assurant qu'il s'était montré violent envers leur mère.

Par voie d'avocat, Morgan Carey avait fait savoir que ces propos l'avaient « ruiné » et porté préjudice en lui faisant perdre l'opportunité de voir porté à l'écran un scénario qu'il avait coécrit avec son épouse. Il réclamait, au total, près de 20 millions $ de dommages et intérêts.

Dès le mois de juillet suivant, le périmètre de la plainte avait été considérablement réduit par la juge Barbara Jaffe, qui n'avait retenu que deux motifs sur les 16 avancés à l'origine, et avait par ailleurs écarté l'éditeur, Macmillan, du banc des accusés. Elle avait toutefois laissé une porte ouverte à Morgan Carey, en l'invitant à prouver l'« intention malveillante » de sa sœur à son encontre.

Protéger la liberté d'expression

Une plainte amendée a alors été déposée en début d'année 2026. Caractériser l'intention malveillante nécessite de démontrer que « les déclarations ont été faites en pleine connaissance de leur fausseté ou avec un grave mépris pour la vérité ». Or, selon la juge Leslie A. Stroth, le plaignant n'a pas démontré que Mariah Carey « était consciente de l'aspect mensonger de ses déclarations ».

John Rosenberg, l'avocat de la chanteuse, a souligné que cette dernière se réjouissait « de la reconnaissance, par la justice, du fait que ses Mémoires abordent des questions d'intérêt public ». Mariah Carey avait en effet convoqué à la barre la loi « anti-SLAPP » de l'État de New York, qui protège la liberté d'expression contre les procédures-bâillons.

« Elle estime que cette jurisprudence cruciale dépasse de loin ses seuls intérêts, puisqu'elle confirme que les auteurs doivent être protégés lorsqu'ils abordent des sujets d'intérêt public », a poursuivi l'avocat auprès de People.

À LIRE - Une chanteuse peut-elle empêcher la diffusion d'une enquête qui la met en cause ?

Richard Altman, l'avocat de Morgan Carey, a pour sa part laissé entendre que son client ferait appel de la décision.

Mariah Carey avait été visée par une plainte de sa sœur, Alison Carey, en 2021, qui portait toujours sur le contenu de ses Mémoires. Elle dénonçait des « accusations cruelles et scandaleuses » qu'elle estimait diffamatoires. La procédure en justice n'a toutefois pas été menée à son terme avant le décès d'Alison Carey, en août 2024, à l'âge de 63 ans.

Photographie : Mariah Carey, en 2023, à la Bibliothèque du Congrès (Library of Congress Life, CC0 1.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com