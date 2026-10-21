Conflit d’intérêts à la Cour suprême : quatre juges se retirent... face à leur éditeur

Quatre juges de la Cour suprême américaine se sont retirés d'un recours impliquant BMG, société contrôlée par Bertelsmann. Tous ont publié des livres chez Penguin Random House, propriété du même groupe allemand. Faute de quorum, la plus haute juridiction des États-Unis a confirmé une décision favorable à un compositeur, sans pouvoir examiner le fond du litige.
Le 21/10/2026 à 14:32 par Clément Solym
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21/10/2026 à 14:32
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La Cour suprême n’avait plus assez de juges pour se prononcer. Dans une ordonnance du 19 octobre 2026, elle constate que Sonia Sotomayor, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett et Ketanji Brown Jackson n’ont pas participé à l’examen du recours de BMG Rights Management et de trois autres éditeurs musicaux. Avec cinq magistrats disponibles sur neuf, le seuil légal de six n’était pas atteint.
L’affaire ne s’est pourtant pas achevée par un simple rejet du pourvoi. Estimant que le dossier ne pourrait pas être jugé lors de la prochaine session judiciaire, les cinq membres restants ont appliqué l’article 2109 du Code fédéral. Cette disposition impose, dans une telle situation, de confirmer la décision contestée avec les mêmes effets qu’un partage égal des voix.
L’arrêt rendu en janvier par la cour d’appel fédérale du cinquième circuit demeure ainsi en vigueur, sans que la Cour suprême ait adopté sa lecture du droit d’auteur.
Le rapprochement avec le monde de l’édition a été relevé par Michael Cader, le 19 octobre, dans Publishers Lunch. Les quatre juges ont chacun signé des ouvrages publiés au sein de Penguin Random House. Bertelsmann en est l’unique propriétaire ; depuis son rapprochement avec Concord, achevé en septembre, le groupe détient 67 % de BMG, entreprise à l’origine du recours.
À LIRE - Quand les juges retombent en enfance, l'édition encaisse
Sonia Sotomayor a publié les mémoires My Beloved World, Neil Gorsuch le recueil de réflexions sur les institutions A Republic, If You Can Keep It. Ketanji Brown Jackson a raconté son parcours dans Lovely One, paru en 2024. Amy Coney Barrett a fait paraître Listening to the Law en 2025, consacré notamment à son activité de juge et à son interprétation de la Constitution.
La Cour suprême n’a toutefois donné aucune raison individuelle de ces retraits. Le lien éditorial avec Penguin Random House est établi ; il n’est pas présenté comme leur motif officiel. La situation n’est d’ailleurs pas inédite : le 19 mai 2025, ces mêmes quatre juges, ainsi que Samuel Alito, s’étaient déjà abstenus de participer à un recours impliquant l’écrivain Ta-Nehisi Coates et Bertelsmann. Là encore, la juridiction avait confirmé l’arrêt attaqué faute de quorum.
L’association américaine de surveillance de la justice Fix the Court a réagi le jour même. Son directeur, Gabe Roth, estime que « les règles actuelles de récusation de la Cour suprême doivent être réexaminées ». Il salue le retrait de magistrats dans des dossiers touchant leur éditeur, tout en contestant la viabilité d’un système où leurs contrats de publication peuvent empêcher le contrôle d’une décision par la plus haute juridiction.
À l’origine de la procédure figure Double Shot (Of My Baby's Love), écrite en 1962 par Cyril Vetter et Donald Smith, puis popularisée par les Swingin' Medallions. Les deux auteurs avaient cédé leurs droits en 1963 à Windsong Music Publishers, moyennant un dollar, selon les éléments retracés dans l’arrêt du 12 janvier 2026. En 2019, Vetter a engagé une procédure prévue par la législation américaine pour mettre fin à cette cession, avec effet en 2022.
Le désaccord concernait les frontières de cette restitution : valait-elle seulement pour les États-Unis ou aussi pour les territoires étrangers ? La cour d’appel du cinquième circuit a confirmé les droits revendiqués à l’échelle mondiale par Vetter et sa société, cette dernière ayant acquis la part des héritiers de Smith. Resnik Music Group, qui détenait des intérêts issus du premier éditeur, défendait une interprétation plus restrictive.
BMG et trois sociétés affiliées respectivement à Universal Music Group, Sony Music et Warner Music ont ensuite repris les intérêts de Resnik et demandé à la Cour suprême de revenir sur cette décision. D’après Bloomberg Law, le litige oppose des lectures différentes du droit américain selon les juridictions fédérales. En confirmant l’arrêt pour une raison de procédure, la Cour suprême ne les a pas départagées. Elle a laissé intacte la décision favorable à Cyril Vetter et à Vetter Communications Corporation.
Crédits photo : Junseong Lee - domaine public
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Et si Tris n'avait jamais rejoint les Audacieux ? Quinze ans après la parution de Divergente, Veronica Roth reprend son histoire au moment où tout devait basculer. Dans La Sixième Faction, publié le 8 octobre chez Nathan, l'héroïne est entraînée sur une voie inattendue. Aux États-Unis, où le livre est sorti deux jours plus tôt, cette nouvelle version se hisse à la deuxième place du classement des meilleures ventes de fiction jeunesse de Publishers Weekly.
19/10/2026, 16:06
Plus de 400 écrivains et professionnels du livre ont signé une lettre ouverte pour dénoncer l'arrêt de la distribution des romans de Sally Rooney au Royaume-Uni et demander au gouvernement de lever l'interdiction de l'organisation Palestine Action. Dans les librairies britanniques, les stocks s'épuisent, tandis que des enseignes irlandaises enregistrent une forte hausse des ventes. L'affaire a fait réagir jusqu'au gouvernement du pays d'origine de Sally Rooney.
19/10/2026, 15:13
Et si les étoiles étaient nées d’un papa qui voulait rassurer ses deux filles ? C’est l’histoire que raconte Stella et Luna, le premier album jeunesse de William Guérin, actuellement porté par une campagne de financement participatif sur Ulule. Destiné aux enfants à partir de 3 ans, ce conte mêle imaginaire et poésie pour raconter la naissance des étoiles et de la lune. Publié en indépendant, le projet associe financement participatif et engagement solidaire au profit de L’ENVOL, une association qui accompagne les enfants malades. Projet porté par William Guérin.
19/10/2026, 15:01
Avec plus de 40.000 exemplaires imprimés vendus, Manhunt, de Gretchen Felker-Martin, a ouvert la voie à d'autres récits d'horreur centrés sur des personnages transgenres. Tor Nightfire, Saga Press et Bloomsbury Archer multiplient désormais publications et acquisitions. Une tendance encore minoritaire, mais suffisamment visible pour intéresser plusieurs grands groupes américains.
19/10/2026, 12:41
Les Éditions Evalou lancent sur Ulule un livre illustré inspiré de la chanson Les Séquoias de Pomme.
Après Respire de Mickey 3D et La Fièvre de Julien Doré, les Éditions Evalou poursuivent leur collection Paroles de cœur avec une nouvelle adaptation d'une chanson française engagée. Cette fois, c'est Les Séquoias, de Pomme, qui devient un album illustré. Projet porté par les Éditions Evalou.
19/10/2026, 11:24
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'est pas seulement chargée de défendre le pluralisme à la télévision ou de lutter contre le piratage. Elle veille aussi au respect, par les éditeurs, de leurs obligations en matière de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France, afin de permettre l'adaptation des livres pour des personnes empêchées de lire. Après plusieurs manquements, Oskar Éditeur est désormais mis en demeure.
19/10/2026, 11:12
Les pillages déplorables, constatés lors de la manifestation du 17 octobre, se sont poursuivis dans la nuit du 18 au 19 octobre. Entre-temps, les témoignages de gérants et propriétaires de libraires s’accumulent, montrant la violence de ces actes de vandalisme. À Paris, Grenoble ou Strasbourg, les commerces ont été pillés ou simplement ravagés. Avec une gratuité qui confère à l’imbécillité.
19/10/2026, 10:45
Henry Dougier, fondateur des éditions Autrement et des Ateliers Henry Dougier, est décédé ce dimanche 18 octobre, à l'âge de 90 ans, a appris ActuaLitté auprès de sa famille. Figure singulière de l'édition française, il avait consacré près d'un demi-siècle à explorer les transformations de la société, à travers des collections mêlant sciences humaines, littérature et témoignages. Avec notamment Inconnu à cette adresse, de Kressmann Taylor (trad. Michèle Lévy-Bram), il rencontra un immense succès en librairie.
18/10/2026, 15:20
Partis réclamer de meilleures conditions d'enseignement, les lycéens et les étudiants ont entraîné dans leur sillage une contestation sociale d'ampleur nationale. Mais au lendemain du 17 octobre, les images de bâtiments incendiés, de commerces pillés et d'affrontements dominent l'actualité. Des universités aux bibliothèques, jusqu'aux enseignes culturelles, le monde du livre a lui aussi subi les conséquences de cette journée. Au risque que les revendications s'abîment derrière les récupérations politiques.
18/10/2026, 15:06
Dans la préfecture japonaise de Fukushima, quatre bureaux de poste proposent désormais des ouvrages pour enfants. Depuis le 22 juillet, l'éditeur Poplar et Japan Post expérimentent cette formule dans des territoires touchés par les fermetures de librairies après la catastrophe de 2011. Le projet s'appuie sur un service de proximité déjà présent, sans créer de magasin spécialisé.
18/10/2026, 10:57
À Baltimore, Araba Maze a transformé un ancien bus aux allures de tramway en bibliothèque mobile. Il distribue gratuitement des ouvrages dans les quartiers où leur accès reste difficile. Invitée le 6 octobre à l’université Elon, la « bibliothécaire de rue radicale » a présenté le bilan de son initiative et un objectif de 500 000 livres offerts en cinq ans.
18/10/2026, 10:31
Du 6 au 10 octobre, les bibliothèques municipales de Sintra, près de Lisbonne, ont proposé aux habitants d'échanger de la nourriture pour chiens ou chats contre un livre. Baptisée Livro Solidário (« Livre solidaire »), l'opération associait promotion de la lecture et soutien aux animaux recueillis par la municipalité.
18/10/2026, 10:07
La British Library a acquis 68 cartons d'archives d'Antonia Susan Byatt, morte en 2023. Entre brouillons de Possession, carnets de travail, correspondances et journaux personnels, l'ensemble éclaire la manière dont la romancière britannique préparait ses livres. Son classement pourrait demander deux ans.
18/10/2026, 09:43
Meurtres, disparitions, cafés chaleureux et premières envies de Noël : Edistat nous propose le classement des 50 meilleures ventes de poches, du 5 au 11 octobre 2026, offre un curieux mélange de frissons et de réconfort. Freida McFadden y occupe huit places, Laurie Gilmore fait entrer trois romances saisonnières et plusieurs classiques continuent de trouver preneur. Un panorama qui éclaire le festival Lire en poche 2026 qui se tenait la semaine passée à Gradignan (Gironde).
16/10/2026, 17:43
Les adaptations Netflix s’accompagnent souvent d’un surcroît de ventes pour les livres qui les ont inspirées. Une étude de NielsenIQ BookData consacrée au marché français repère un pic autour de la diffusion de plus de huit programmes sur dix examinés. Mais les succès audiovisuels de Bridgerton ou Lupin, affichent des écarts considérables. Et quelle part de ce regain peut-on réellement attribuer à l’écran ?
16/10/2026, 17:36
5 ans après la généralisation du Passe Culture à l'ensemble des jeunes âgés de 18 ans, le dispositif culturel phare des mandats d'Emmanuel Macron prépare son avenir. Désormais géré par un opérateur de l'État, il s'est doté d'un plan stratégique 2030, après une vaste consultation réunissant acteurs culturels, jeunes bénéficiaires ou encore collectivités territoriales.
16/10/2026, 17:29
Avec The Pearl of Tagai Town, son premier roman, Lenora Thaker fait revivre une communauté disparue du Queensland, où ses ancêtres vivaient à l’écart de la population blanche. Le livre reçoit la plus haute distinction des Queensland Literary Awards, dotée de 30.000 dollars australiens (18.500 €). Un palmarès annoncé après une crise politique qui a bouleversé l’organisation des prix.
16/10/2026, 16:36
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
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