Conflit d’intérêts à la Cour suprême : quatre juges se retirent... face à leur éditeur

La Cour suprême n’avait plus assez de juges pour se prononcer. Dans une ordonnance du 19 octobre 2026, elle constate que Sonia Sotomayor, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett et Ketanji Brown Jackson n’ont pas participé à l’examen du recours de BMG Rights Management et de trois autres éditeurs musicaux. Avec cinq magistrats disponibles sur neuf, le seuil légal de six n’était pas atteint.

L’affaire ne s’est pourtant pas achevée par un simple rejet du pourvoi. Estimant que le dossier ne pourrait pas être jugé lors de la prochaine session judiciaire, les cinq membres restants ont appliqué l’article 2109 du Code fédéral. Cette disposition impose, dans une telle situation, de confirmer la décision contestée avec les mêmes effets qu’un partage égal des voix.

L’arrêt rendu en janvier par la cour d’appel fédérale du cinquième circuit demeure ainsi en vigueur, sans que la Cour suprême ait adopté sa lecture du droit d’auteur.

Des livres publiés sous la même enseigne

Le rapprochement avec le monde de l’édition a été relevé par Michael Cader, le 19 octobre, dans Publishers Lunch. Les quatre juges ont chacun signé des ouvrages publiés au sein de Penguin Random House. Bertelsmann en est l’unique propriétaire ; depuis son rapprochement avec Concord, achevé en septembre, le groupe détient 67 % de BMG, entreprise à l’origine du recours.

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Sonia Sotomayor a publié les mémoires My Beloved World, Neil Gorsuch le recueil de réflexions sur les institutions A Republic, If You Can Keep It. Ketanji Brown Jackson a raconté son parcours dans Lovely One, paru en 2024. Amy Coney Barrett a fait paraître Listening to the Law en 2025, consacré notamment à son activité de juge et à son interprétation de la Constitution.

La Cour suprême n’a toutefois donné aucune raison individuelle de ces retraits. Le lien éditorial avec Penguin Random House est établi ; il n’est pas présenté comme leur motif officiel. La situation n’est d’ailleurs pas inédite : le 19 mai 2025, ces mêmes quatre juges, ainsi que Samuel Alito, s’étaient déjà abstenus de participer à un recours impliquant l’écrivain Ta-Nehisi Coates et Bertelsmann. Là encore, la juridiction avait confirmé l’arrêt attaqué faute de quorum.

L’association américaine de surveillance de la justice Fix the Court a réagi le jour même. Son directeur, Gabe Roth, estime que « les règles actuelles de récusation de la Cour suprême doivent être réexaminées ». Il salue le retrait de magistrats dans des dossiers touchant leur éditeur, tout en contestant la viabilité d’un système où leurs contrats de publication peuvent empêcher le contrôle d’une décision par la plus haute juridiction.

Une chanson au cœur du recours

À l’origine de la procédure figure Double Shot (Of My Baby's Love), écrite en 1962 par Cyril Vetter et Donald Smith, puis popularisée par les Swingin' Medallions. Les deux auteurs avaient cédé leurs droits en 1963 à Windsong Music Publishers, moyennant un dollar, selon les éléments retracés dans l’arrêt du 12 janvier 2026. En 2019, Vetter a engagé une procédure prévue par la législation américaine pour mettre fin à cette cession, avec effet en 2022.

Le désaccord concernait les frontières de cette restitution : valait-elle seulement pour les États-Unis ou aussi pour les territoires étrangers ? La cour d’appel du cinquième circuit a confirmé les droits revendiqués à l’échelle mondiale par Vetter et sa société, cette dernière ayant acquis la part des héritiers de Smith. Resnik Music Group, qui détenait des intérêts issus du premier éditeur, défendait une interprétation plus restrictive.

BMG et trois sociétés affiliées respectivement à Universal Music Group, Sony Music et Warner Music ont ensuite repris les intérêts de Resnik et demandé à la Cour suprême de revenir sur cette décision. D’après Bloomberg Law, le litige oppose des lectures différentes du droit américain selon les juridictions fédérales. En confirmant l’arrêt pour une raison de procédure, la Cour suprême ne les a pas départagées. Elle a laissé intacte la décision favorable à Cyril Vetter et à Vetter Communications Corporation.

Crédits photo : Junseong Lee - domaine public

Par Clément Solym

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