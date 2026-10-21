Ferdinand Buisson : Les origines de la Société des Nations

Cette remontée dans le temps paraît d'autant plus précieuse et opportune que le constat dressé par la chef de l'État français, celui d'« un nouvel âge de la barbarie », où se déchaîne « la force sans règle ni retenue », Ferdinand Buisson aurait pu le faire sien au moment où il écrivait Les principes de la Société des Nations, en 1917. Relire ce texte à plus d'un siècle de distance, c'est donc s'immerger dans un état des lieux d'une brûlante actualité, mais c'est aussi se confronter au pacifisme lucide et exigeant de son auteur, dont les positions ont la vertu de pouvoir susciter le débat et la réflexion dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui.

Pour Ferdinand Buisson en effet, la guerre ne peut être l'horizon indépassable dans lequel se dénouent les crises qui secouent le monde moderne. Un autre avantage qu'on pourra trouver dans sa lecture est le suivant : lorsqu'on est confronté, comme nous le sommes aujourd'hui, à des événements traumatiques, il est bon de se réancrer dans une parole sage et vigoureuse à la fois, éprise de vérité, et donc établie sur de solides fondements moraux. Mais, aussi, pourvue d'un large spectre d'expérience.

La figure de Ferdinand Buisson est riche et complexe. Son importance dans l'histoire de la France contemporaine est inversement proportionnelle à sa faible notoriété. Agrégé de philosophie, militant pacifiste, socialiste, Ferdinand Buisson est un penseur décisif et fondateur de lalaïcité, et notamment de la laïcité à l'école.

À ce titre, collaborateur de Jules Ferry, il prépare les textes devant aboutir à la laïcisation de l'enseignement. Il fait entrer les sciences de l'éducation à l'Université — lui-même occupe, dès 1896, la

chaire de pédagogie à la Sorbonne. Il fonde en 1898 la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, qu'il présidera de 1913 à 1926. Puis il embrasse une carrière politique : il est élu par deux fois député de la Seine, de 1902 à 1914 et de 1919 à 1924.

Notons également que Ferdinand Buisson a milité activement pour que le droit de vote soit accordé aux femmes. Enfin, le prix Nobel de la paix le couronne en 1927. Il a beaucoup écrit et publié. Son maître livre, La foi laïque (Hachette, 1912), s'attache à définir les fondements philosophiques d'une éducation embrassant chaque homme dans sa totalité, mais, surtout, soucieuse de préserver en celui-ci la liberté de conscience, « fond de toutes les libertés ».

Si celui qui fut d'abord un pédagogue est entré ensuite en politique, on se rendra compte que, dans son analyse des crises internationales, l'éducateur transparaît toujours, et notamment sur un plan qui paraît primordial : les ressources formatrices et structurantes du langage, entendu comme un prolongement naturel de l'intégrité personnelle et collective. En 1917, en plein conflit mondial, une constellation d'intellectuels français s'efforce d'enrichir et d'approfondir l'idée initiale lancée par le président des États Unis — « Le coup de génie du président Wilson », écrit Ferdinand Buisson — : la future Société des Nations.

Autour de Ferdinand Buisson, on relève les noms de Léon Bourgeois, Victor Basch (qui tombera sous les balles de la Milice pendant l'Occupation), Gabriel Séailles, Victor Bérard, Séverine… Leurs publications se font dans le cadre de la Ligue des droits de l'homme, que préside Buisson.

C'est lors d'un Congrès de cette dernière que Ferdinand Buisson présente un rapport d'une importance fondatrice : Les principes de la Société des Nations.

La Société des Nations, « ce 89 des peuples », poursuit l'objectif suivant : « Instituer entre les nations le même régime que chacune d'elles applique à ses membres : le règlement des litiges par le droit et non par la force. » Mais pour que le droit prévaille, pour que la Société des Nations ne soit pas une « incarnation platonique du droit », il faudra qu 'elle se dote des moyens — législatif, judiciaire, exécutif — de le faire appliquer. Car « le droit ne règne dans une société humaine quelconque que s'il a la force à son service ».

On voit comment Buisson use de réalisme pour défendre ce magnifique projet, « l'établissement d'un nouveau statut pour l'humanité », contre ses détracteurs trop prompts à dénoncer « une chimère, un saut dans l'inconnu ». Mais pour être pleinement conséquent avec lui-même, il précise sa pensée et

applique cette primauté du droit à tous les cas de prédation territoriale qu'occasionnent les faits de guerre.

Et là, on ne peut manquer d'être saisi par la virulente actualité de son propos : « Nous faisons partie de la Fédération des peuples qui veulent réviser le code des relations internationales et y inscrire une prescription nouvelle. L'ancien adage disait : “Ce qui est bon à prendre est bon à garder.” L'adage de demain sera : “Ce qui a été pris par la force doit être rendu.” Et les sanctions se chargeront de le traduire en acte. »

L'autre argument que Ferdinand Buisson déploie en faveur de la Société des Nations est de nature historique. Cet argument est double. Tout d'abord, la Société des Nations va dans le sens de l'Histoire, elle est donc portée par une dynamique puissante : « Il s'agit bien moins d'une théorie que d'une évolution naturelle de l'esprit humain et de l'histoire. C'est leprolongement du mouvement dans le sens où vont d'instinct les hommes depuis qu'il y a des hommes. »

À une époque — la nôtre — où le incline si facilement au cynisme, on entend d'ici les ricanements qui peuvent accueillir une telle phrase — d'ailleurs magnifique —et en particulier les mots naturelle et d'instinct.

En réalité, Ferdinand Buisson ne succombe pas à l'angélisme. Il ne nie pas les pulsions meurtrières qui nous habitent. On l'a dit, il est éloigné de toute vision « platonique » du droit. Il plaide en faveur d'un droit établi sur la force. Et c'est précisément ce droit ainsi conçu qui garantira à la Société

qu'il appelle de ses vœux « d'être un organisme qui a précisément réussi à transformer une masse humaine, esclave pourtant des passions et des intérêts, en une association d'assurance mutuelle contre les passions et les intérêts, assez puissamment outillée pour que nulle révolte, nulle coalition de

résistance ne puisse prévaloir contre la volonté commune ».

Inscription dans le sens de l'Histoire, donc. Mais la création de la future SDN correspond aussi à un moment dans l'Histoire, qui est celui de la catastrophe :

« Si une innovation aussi radicale que l'établissement d'un nouveau statut pour l'humanité présente de grandes difficultés, jamais le monde n'aura plus de chances de les vaincre que dans l'heure indiciblement tragique qu'il traverse. C'est à présent, c'est en pleine catastrophe qu'on peut attendre du genre humain, uni par les souffrances d'aujourd'hui et par la menace de pires souffrances demain, un immense effort pour en finir avec un mal immense (…) et pour organiser enfin la paix du monde en la mettant à l'abri des brutalités du militarisme, des caprices de l'autocratie, des complots de la diplomatie secrète. »

Qui ne reconnaîtrait l'impact et la pertinence d'un tel développement dans notre belliqueux aujourd'hui, lourd de menaces pour l'ensemble du monde* ? Bien sûr, il serait tentant de se joindre aux détracteurs de Ferdinand Buisson pour souligner à quel point la suite des événements a singulièrement « douché » les espoirs que la SDN, créée en 1920, avait suscités : à peine née, elle a perdu l'appui des États-Unis ; puis elle n'a pu empêcher la remilitarisation de la Rhénanie (1936), la guerre d'Espagne (1936-1939), l'Anschluss (1938), le démembrement de la Tchécoslovaquie (1938-1939), et pour finir l'invasion de la Pologne par l'Allemagne (1939), événement déclencheur de la Deuxième Guerre mondiale.

Quant à l'Organisation des Nations Unies, qui l'a remplacée en 1946, nombreux sont ceux qui critiquent son impuissance face aux prédateurs d'aujourd'hui, ceux que Ferdinand Buisson appelle, avec une

justesse d'expression prémonitoire, « les délinquants ». Faudrait-il en conclure que les efforts déployés en son temps par la SDN, et aujourd'hui par l'ONU, sont vains ?

C'est ici qu'il importe de distinguer les vicissitudes de l'efficience du droit et le maintien d'une nécessaire exigence de justice. Comme le souligne justement le Président Macron dans son discours du 22 septembre dernier : « Le droit international n'a jamais prétendu décrire la réalité. » Mais il ajoute aussitôt : « Ne cédons pas à l'esprit de défaite qui serait de nous résoudre à dire que cette organisation ne sert plus à grand-chose. »

À cet esprit de résilience et de persévérance, Ferdinand Buisson ajoute toutefois une autre dimension : celle du langage. C'est ici qu'intervient le Ferdinand Buisson pédagogue. Il nous dit, et il nous montre par ses mots, qu'une parole forte, fondée en raison et ancrée dans le temps long de l'Histoire, mûrement pensée et pesée, précisément orientée, porte ses fruits, parce qu'elle a le pouvoir de former les esprits et d'imprégner le corps social en chacun de ses membres :

« Le propre d'une société, c'est précisément de changer l'état d'esprit de ses membres. Une société de citoyens crée le sens du devoir envers la nation. Une Société des Nations créera le sens de l'équité internationale. Les nations unies pour la commune défense du droit ne peuvent plus penser comme les nations armées de pied en cap les unes contre les autres. »

En cela, complète-t-il plus loin, elles prennent « le contrepied de la politique des Empires. Ceux-ci en effet ne peuvent que redouter tout débat, tout exposé, toute propagande en vue d'un revirement démocratique : à tout prix ils entretiendront jusqu'au bout l'obéissance passive et l'aveugle confiance des peuples dans la toute-puissance de l'autocratie militaire. »

Dans ce passage prophétique, Ferdinand Buisson souligne qu'une « aveugle confiance » dans la puissance des armes est illusoire ; contrairement à ce que pourraient laisser croire les apparences, le vrai pouvoir, selon lui, n'appartient pas à ceux « qui ont les bonnes cartes en main », pour reprendre l'expression d'un prédateur d'aujourd'hui. Il appartient au langage, aux mots.

À un langage épris de vérité, respectueux de l'autre, ne fuyant pas la contradiction, assurant ainsi une permanente revitalisation démocratique. Un avenir pacifié conserverait alors toutes ses chances dans une imprégnation du corps social par le langage ainsi entendu. Il y a là une leçon qu'il importe de méditer et de faire fructifier si on préfère les effets qu'elle promet à l'exclusif choix de la guerre.

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*Au premier rang desquelles on mettra la guerre d'agression russe menée par Vladimir

Poutine en Ukraine, comme le souligne Jean-François Colosimo : « Dès le départ, le conflit

local que le despote a déclenché recélait une dimension globale. Celle d'une guerre planétaire

qui ne dirait pas son nom » (La crucifixion de l'Ukraine, éditions Albin Michel, 2022, p.268).

Crédits photo : (Ferdinand Buisson) Wikimedia Commons - CC BY SA 4.0

Par Auteur invité

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