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Ferdinand Buisson : Les origines de la Société des Nations

« Le mouvement dans le sens où vont d'instinct les hommes depuis qu'il y a des hommes » : le plaidoyer de Ferdinand Buisson en faveur de la Société des Nations (1917) Le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron à l'Assemblée générale des Nations unies, le 22 septembre 2026, invite à revenir aux origines de la Société des Nations, qui fut la première organisation internationale à poursuivre des objectifs identiques à ceux de l'ONU aujourd'hui, et à celui qui en fut l'un des inspirateurs, Ferdinand Buisson (1841-1932). Propos recueillis par Jean Emmanuel Miniac.

Le 21/10/2026 à 13:35 par Auteur invité

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Publié le :

21/10/2026 à 13:35

Auteur invité

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Cette remontée dans le temps paraît d'autant plus précieuse et opportune que le constat dressé par la chef de l'État français, celui d'« un nouvel âge de la barbarie », où se déchaîne « la force sans règle ni retenue », Ferdinand Buisson aurait pu le faire sien au moment où il écrivait Les principes de la Société des Nations, en 1917. Relire ce texte à plus d'un siècle de distance, c'est donc s'immerger dans un état des lieux d'une brûlante actualité, mais c'est aussi se confronter au pacifisme lucide et exigeant de son auteur, dont les positions ont la vertu de pouvoir susciter le débat et la réflexion dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui.

Pour Ferdinand Buisson en effet, la guerre ne peut être l'horizon indépassable dans lequel se dénouent les crises qui secouent le monde moderne. Un autre avantage qu'on pourra trouver dans sa lecture est le suivant : lorsqu'on est confronté, comme nous le sommes aujourd'hui, à des événements traumatiques, il est bon de se réancrer dans une parole sage et vigoureuse à la fois, éprise de vérité, et donc établie sur de solides fondements moraux. Mais, aussi, pourvue d'un large spectre d'expérience.

La figure de Ferdinand Buisson est riche et complexe. Son importance dans l'histoire de la France contemporaine est inversement proportionnelle à sa faible notoriété. Agrégé de philosophie, militant pacifiste, socialiste, Ferdinand Buisson est un penseur décisif et fondateur de lalaïcité, et notamment de la laïcité à l'école.

À ce titre, collaborateur de Jules Ferry, il prépare les textes devant aboutir à la laïcisation de l'enseignement. Il fait entrer les sciences de l'éducation à l'Université — lui-même occupe, dès 1896, la
chaire de pédagogie à la Sorbonne. Il fonde en 1898 la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, qu'il présidera de 1913 à 1926. Puis il embrasse une carrière politique : il est élu par deux fois député de la Seine, de 1902 à 1914 et de 1919 à 1924.

Notons également que Ferdinand Buisson a milité activement pour que le droit de vote soit accordé aux femmes. Enfin, le prix Nobel de la paix le couronne en 1927. Il a beaucoup écrit et publié. Son maître livre, La foi laïque (Hachette, 1912), s'attache à définir les fondements philosophiques d'une éducation embrassant chaque homme dans sa totalité, mais, surtout, soucieuse de préserver en celui-ci la liberté de conscience, « fond de toutes les libertés ».

Si celui qui fut d'abord un pédagogue est entré ensuite en politique, on se rendra compte que, dans son analyse des crises internationales, l'éducateur transparaît toujours, et notamment sur un plan qui paraît primordial : les ressources formatrices et structurantes du langage, entendu comme un prolongement naturel de l'intégrité personnelle et collective. En 1917, en plein conflit mondial, une constellation d'intellectuels français s'efforce d'enrichir et d'approfondir l'idée initiale lancée par le président des États Unis — « Le coup de génie du président Wilson », écrit Ferdinand Buisson — : la future Société des Nations.

Autour de Ferdinand Buisson, on relève les noms de Léon Bourgeois, Victor Basch (qui tombera sous les balles de la Milice pendant l'Occupation), Gabriel Séailles, Victor Bérard, Séverine… Leurs publications se font dans le cadre de la Ligue des droits de l'homme, que préside Buisson.

C'est lors d'un Congrès de cette dernière que Ferdinand Buisson présente un rapport d'une importance fondatrice : Les principes de la Société des Nations.

La Société des Nations, « ce 89 des peuples », poursuit l'objectif suivant : « Instituer entre les nations le même régime que chacune d'elles applique à ses membres : le règlement des litiges par le droit et non par la force. » Mais pour que le droit prévaille, pour que la Société des Nations ne soit pas une « incarnation platonique du droit », il faudra qu 'elle se dote des moyens — législatif, judiciaire, exécutif — de le faire appliquer. Car « le droit ne règne dans une société humaine quelconque que s'il a la force à son service ».

On voit comment Buisson use de réalisme pour défendre ce magnifique projet, « l'établissement d'un nouveau statut pour l'humanité », contre ses détracteurs trop prompts à dénoncer « une chimère, un saut dans l'inconnu ». Mais pour être pleinement conséquent avec lui-même, il précise sa pensée et
applique cette primauté du droit à tous les cas de prédation territoriale qu'occasionnent les faits de guerre.

Et là, on ne peut manquer d'être saisi par la virulente actualité de son propos : « Nous faisons partie de la Fédération des peuples qui veulent réviser le code des relations internationales et y inscrire une prescription nouvelle. L'ancien adage disait : “Ce qui est bon à prendre est bon à garder.” L'adage de demain sera : “Ce qui a été pris par la force doit être rendu.” Et les sanctions se chargeront de le traduire en acte. »

L'autre argument que Ferdinand Buisson déploie en faveur de la Société des Nations est de nature historique. Cet argument est double. Tout d'abord, la Société des Nations va dans le sens de l'Histoire, elle est donc portée par une dynamique puissante : « Il s'agit bien moins d'une théorie que d'une évolution naturelle de l'esprit humain et de l'histoire. C'est leprolongement du mouvement dans le sens où vont d'instinct les hommes depuis qu'il y a des hommes. »

À une époque — la nôtre — où le   incline si facilement au cynisme, on entend d'ici les ricanements qui peuvent accueillir une telle phrase — d'ailleurs magnifique —et en particulier les mots naturelle et d'instinct.

En réalité, Ferdinand Buisson ne succombe pas à l'angélisme. Il ne nie pas les pulsions meurtrières qui nous habitent. On l'a dit, il est éloigné de toute vision « platonique » du droit. Il plaide en faveur d'un droit établi sur la force. Et c'est précisément ce droit ainsi conçu qui garantira à la Société
qu'il appelle de ses vœux « d'être un organisme qui a précisément réussi à transformer une masse humaine, esclave pourtant des passions et des intérêts, en une association d'assurance mutuelle contre les passions et les intérêts, assez puissamment outillée pour que nulle révolte, nulle coalition de
résistance ne puisse prévaloir contre la volonté commune ».

Inscription dans le sens de l'Histoire, donc. Mais la création de la future SDN correspond aussi à un moment dans l'Histoire, qui est celui de la catastrophe :

« Si une innovation aussi radicale que l'établissement d'un nouveau statut pour l'humanité présente de grandes difficultés, jamais le monde n'aura plus de chances de les vaincre que dans l'heure indiciblement tragique qu'il traverse. C'est à présent, c'est en pleine catastrophe qu'on peut attendre du genre humain, uni par les souffrances d'aujourd'hui et par la menace de pires souffrances demain, un immense effort pour en finir avec un mal immense (…) et pour organiser enfin la paix du monde en la mettant à l'abri des brutalités du militarisme, des caprices de l'autocratie, des complots de la diplomatie secrète. »

Qui ne reconnaîtrait l'impact et la pertinence d'un tel développement dans notre belliqueux aujourd'hui, lourd de menaces pour l'ensemble du monde* ? Bien sûr, il serait tentant de se joindre aux détracteurs de Ferdinand Buisson pour souligner à quel point la suite des événements a singulièrement « douché » les espoirs que la SDN, créée en 1920, avait suscités : à peine née, elle a perdu l'appui des États-Unis ; puis elle n'a pu empêcher la remilitarisation de la Rhénanie (1936), la guerre d'Espagne (1936-1939), l'Anschluss (1938), le démembrement de la Tchécoslovaquie (1938-1939), et pour finir l'invasion de la Pologne par l'Allemagne (1939), événement déclencheur de la Deuxième Guerre mondiale.

Quant à l'Organisation des Nations Unies, qui l'a remplacée en 1946, nombreux sont ceux qui critiquent son impuissance face aux prédateurs d'aujourd'hui, ceux que Ferdinand Buisson appelle, avec une
justesse d'expression prémonitoire, « les délinquants ». Faudrait-il en conclure que les efforts déployés en son temps par la SDN, et aujourd'hui par l'ONU, sont vains ?

C'est ici qu'il importe de distinguer les vicissitudes de l'efficience du droit et le maintien d'une nécessaire exigence de justice. Comme le souligne justement le Président Macron dans son discours du 22 septembre dernier : « Le droit international n'a jamais prétendu décrire la réalité. » Mais il ajoute aussitôt : « Ne cédons pas à l'esprit de défaite qui serait de nous résoudre à dire que cette organisation ne sert plus à grand-chose. »

À cet esprit de résilience et de persévérance, Ferdinand Buisson ajoute toutefois une autre dimension : celle du langage. C'est ici qu'intervient le Ferdinand Buisson pédagogue. Il nous dit, et il nous montre par ses mots, qu'une parole forte, fondée en raison et ancrée dans le temps long de l'Histoire, mûrement pensée et pesée, précisément orientée, porte ses fruits, parce qu'elle a le pouvoir de former les esprits et d'imprégner le corps social en chacun de ses membres :

« Le propre d'une société, c'est précisément de changer l'état d'esprit de ses membres. Une société de citoyens crée le sens du devoir envers la nation. Une Société des Nations créera le sens de l'équité internationale. Les nations unies pour la commune défense du droit ne peuvent plus penser comme les nations armées de pied en cap les unes contre les autres. »

En cela, complète-t-il plus loin, elles prennent « le contrepied de la politique des Empires. Ceux-ci en effet ne peuvent que redouter tout débat, tout exposé, toute propagande en vue d'un revirement démocratique : à tout prix ils entretiendront jusqu'au bout l'obéissance passive et l'aveugle confiance des peuples dans la toute-puissance de l'autocratie militaire. »

Dans ce passage prophétique, Ferdinand Buisson souligne qu'une « aveugle confiance » dans la puissance des armes est illusoire ; contrairement à ce que pourraient laisser croire les apparences, le vrai pouvoir, selon lui, n'appartient pas à ceux « qui ont les bonnes cartes en main », pour reprendre l'expression d'un prédateur d'aujourd'hui. Il appartient au langage, aux mots.

À un langage épris de vérité, respectueux de l'autre, ne fuyant pas la contradiction, assurant ainsi une permanente revitalisation démocratique. Un avenir pacifié conserverait alors toutes ses chances dans une imprégnation du corps social par le langage ainsi entendu. Il y a là une leçon qu'il importe de méditer et de faire fructifier si on préfère les effets qu'elle promet à l'exclusif choix de la guerre.

À LIRE - John Rebus, l’enquêteur prisonnier qui refuse de lâcher la vérité

*Au premier rang desquelles on mettra la guerre d'agression russe menée par Vladimir
Poutine en Ukraine, comme le souligne Jean-François Colosimo : « Dès le départ, le conflit
local que le despote a déclenché recélait une dimension globale. Celle d'une guerre planétaire
qui ne dirait pas son nom » (La crucifixion de l'Ukraine, éditions Albin Michel, 2022, p.268).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédits photo : (Ferdinand Buisson) Wikimedia Commons - CC BY SA 4.0

 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

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Principes de la Société des nations

Ferdinand Buisson

Paru le 01/03/2018

28 pages

Hachette

9,50 €

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Un roman d’amour entre une Ukrainienne et un soldat russe retiré après des menaces

Prévu le 1er novembre, le premier roman de Juna Liebrecht ne paraîtra finalement pas chez Molino Verlag. La maison allemande a renoncé à publier cette histoire située dans la ville ukrainienne de Kherson, sous occupation russe, après une vague de critiques et des messages menaçants. Le retrait a été demandé par l’autrice elle-même.

21/10/2026, 12:38

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Entrainement d'IA : plusieurs centaines d'auteurs portent plainte contre Meta

L'intelligence artificielle génère des vidéos, des images et des textes, mais aussi des procès. Le groupe Meta Platforms Inc., derrière le réseau social Facebook et les grands modèles de langage LLaMA, est ainsi visé par près de 300 auteurs, qui ont entamé des procédures individuelles contre la multinationale. Ils l'accusent d'avoir utilisé leurs ouvrages à des fins d'entrainement d'IA, sans leur autorisation.

21/10/2026, 11:29

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Heathen(s), un manga fantasy inspiré de la Grèce antique

Après une campagne financée avec succès en 2022 pour mon premier one-shot Pilgrim, je présente mon deuxième manga, Heathen(s), dont l'histoire se déroule dans le même univers avec les mêmes personnages… qui ont un peu grandi ! On suit le parcours de Xenos, un petit garçon très doué pour la magie, ce qui va le confronter à des choix qui pourraient tout faire basculer. Heathen(s) se situe dans un univers de fiction inspiré par la Grèce antique et sa sortie est prévue pour décembre 2026. Il s'agit du deuxième préquel de ma série Aerials, prévue pour 2027. Projet porté par Shindo.

21/10/2026, 10:43

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À Madrid, la librairie Pérgamo forcée de quitter ses murs après 80 ans

Fondée en 1946, la librairie Pérgamo fermera les portes de son adresse historique du quartier de Salamanca, à Madrid, le 17 novembre. Les propriétaires des murs ont décidé de ne pas renouveler son bail, malgré une activité que les responsables jugent soutenue. L'équipe cherche désormais un autre emplacement, alors que la pression immobilière fragilise de nombreuses librairies de la capitale espagnole.

21/10/2026, 10:43

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Youssef Badr ciblé par Frontières : son éditrice appelle les libraires à la mobilisation

Après les menaces et les attaques visant Youssef Badr, magistrat à Bobigny et auteur, son éditrice appelle les libraires à se mobiliser. Manon Viard, directrice générale des éditions de l'Aube, dénonce la campagne menée contre l'auteur à la suite d'une publication du magazine d'extrême droite Frontières. Une affaire qui dépasse désormais la polémique médiatique : le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement et menaces.

20/10/2026, 18:18

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Une chanteuse peut-elle empêcher la diffusion d'une enquête qui la met en cause ?

Un livre d’enquête peut-il citer une personnalité publique sans son autorisation ? Au Mexique, Penguin Random House conteste des restrictions imposées à Todo a la luz, consacré à une affaire d’abus et d’exploitation. La chanteuse Gloria Trevi dénonce l’utilisation de son nom et de son image. L’Association internationale des éditeurs vient de soutenir le recours de la maison, tandis que la justice a provisoirement suspendu les sanctions.

20/10/2026, 17:08

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Le propriétaire d’Editis bientôt maître de la Fnac : Bruxelles donne son feu vert

Le propriétaire d’Editis bientôt aux commandes de la Fnac ? Ce mardi 20 octobre, la Commission européenne a autorisé l’offre publique d’achat de Daniel Křetínský sur Fnac Darty, dont il détient déjà 28,5 % du capital. Si l’opération aboutit, le milliardaire tchèque contrôlera à la fois l’un des principaux groupes d’édition français et l’un des premiers vendeurs de livres du pays. La clôture de l’OPA est attendue début novembre.

20/10/2026, 16:36

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Philippe Druillet × Enki Bilal : le catalogue de l’exposition Des Dieux et des Hommes en prévente

À l’occasion de sa prochaine exposition, « Philippe Druillet × Enki Bilal, Des Dieux et des Hommes », le Fonds Enki Bilal, avec les Éditions Barbier, lance aujourd’hui sur Ulule la prévente du catalogue qui accompagnera l'événement. Présentée au Fonds Enki Bilal à Paris du 3 décembre 2026 au 9 mai 2027, « Des Dieux et des Hommes » réunit deux figures majeures de la bande dessinée et propose un dialogue entre leurs œuvres, leurs procédés et leurs imaginaires. Projet porté par les Éditions Barbier.

20/10/2026, 16:10

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Makassar : Éditions Libre saisit la répression des fraudes pour récupérer ses livres

Exclusif - La bataille pour récupérer les stocks de livres laissés en suspens par la liquidation de Makassar prend un nouveau tournant. Éditions Libre, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi les services de la répression des fraudes pour dénoncer les pratiques de la Société Genilloise d’Entrepôt (SGE). En cause : des frais exigés pour restituer les ouvrages, mais aussi des conditions contractuelles que la maison d’édition conteste.

20/10/2026, 12:09

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Spécialisée dans les “livres souvenirs”, Dis-moi tout en liquidation judiciaire

Exclusif — La maison d'édition Dis-moi tout, fondée en 2022, proposait des « livres souvenirs » et autres journaux ou carnets à compléter, afin de faciliter le dialogue entre les générations. Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé sa liquidation judiciaire le 13 octobre dernier.

20/10/2026, 11:15

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Continuer à faire vivre Lila : 377 lecteurs et lectrices déjà au rendez-vous pour un livre né du deuil

Après l'annonce de la maladie de ma fille Lila, moi, Stéphanie Lechat, j'ai choisi d’écrire pour raconter notre histoire et préserver sa mémoire. Mon livre Lila, mon amour – Le pouvoir des maux fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de prévente sur Ulule. Lancée avec un objectif de 100 exemplaires, elle compte désormais 377 préventes à trois jours de sa clôture, le 5 octobre. Une aventure éditoriale née d’un drame intime et portée aujourd’hui par une véritable mobilisation collective. Projet porté par Stéphanie Lechat. 

20/10/2026, 09:40

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Kana et Le Lombard : trois nominations après le départ de Nicolas Ducos

Dargaud-Lombard réorganise les directions commerciale et marketing de ses deux maisons, Kana et Le Lombard. Sadia Mokrani prend la direction commerciale commune, tandis que Juliette Bartolo devient directrice marketing de Kana et Manuel Soufflard directeur marketing du Lombard. Ces nominations interviennent après le départ de Nicolas Ducos pour les éditions Vega, en septembre dernier.

19/10/2026, 18:33

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Philippe de Villiers prié de descendre du bus : son nouveau livre fait polémique

Les publicités pour Résurrection : Le Retour de la France éternelle (Fayard), dernier livre de Philippe de Villiers, provoquent la polémique. Après leur retrait des bus de Saint-Étienne, l'agglomération de La Rochelle a également demandé leur suppression, invoquant ses règles contre la promotion politique dans les transports publics. La régie Cityz Media conteste cette interprétation, tandis que l'ancien ministre dénonce une censure. 

19/10/2026, 17:57

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Une parenthèse chaleureuse en plein cœur de l'hiver

Tout le monde rêve, même si l’on ne s’en souvient pas. Pourtant, peu de personnes cherchent à comprendre la portée exacte de leurs rêves. Acacia Hawthorne, elle, a dû réfléchir à cette question très jeune puisque ses rêves sont prémonitoires et que cette faculté a modelé sa vie de façon très claire. Dès qu’elle a pu aider sa tante, elle a emménagé dans l’Entre-Monde, un monde au cœur de tous les mondes où règne le Temps et sa magie. Prête à prendre le relais, Acacia a commencé une petite vie tranquille entre plantes, thé et guidance d’âme égarée. Projet porté par Estelle Aster.

19/10/2026, 17:45

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À la gare de Lyon, Relay va retirer aux libraires le choix de leurs livres

À partir du 1er novembre 2026, les libraires du Relay de la gare de Lyon, à Paris, perdront la possibilité de commander librement leurs ouvrages. Selon une enquête de Mediapart, Lagardère a décidé de supprimer leur accès à la plateforme de commandes, jusque-là utilisée pour compléter la sélection imposée par le siège. Un cinquième de l'espace consacré aux livres doit également être remplacé par des jouets Lego. Une réorganisation annoncée moins de trois mois après l'adoption d'une charte de pluralité éditoriale par l'enseigne.

19/10/2026, 16:32

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Divergente : Veronica Roth change le destin de Tris quinze ans après

Et si Tris n'avait jamais rejoint les Audacieux ? Quinze ans après la parution de Divergente, Veronica Roth reprend son histoire au moment où tout devait basculer. Dans La Sixième Faction, publié le 8 octobre chez Nathan, l'héroïne est entraînée sur une voie inattendue. Aux États-Unis, où le livre est sorti deux jours plus tôt, cette nouvelle version se hisse à la deuxième place du classement des meilleures ventes de fiction jeunesse de Publishers Weekly.

19/10/2026, 16:06

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“Si vous interdisez Sally Rooney, vous nous interdisez tous” : la riposte du monde du livre

Plus de 400 écrivains et professionnels du livre ont signé une lettre ouverte pour dénoncer l'arrêt de la distribution des romans de Sally Rooney au Royaume-Uni et demander au gouvernement de lever l'interdiction de l'organisation Palestine Action. Dans les librairies britanniques, les stocks s'épuisent, tandis que des enseignes irlandaises enregistrent une forte hausse des ventes. L'affaire a fait réagir jusqu'au gouvernement du pays d'origine de Sally Rooney.

19/10/2026, 15:13

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Stella et Luna, l’autoédition au service d’un projet solidaire

Et si les étoiles étaient nées d’un papa qui voulait rassurer ses deux filles ? C’est l’histoire que raconte Stella et Luna, le premier album jeunesse de William Guérin, actuellement porté par une campagne de financement participatif sur Ulule. Destiné aux enfants à partir de 3 ans, ce conte mêle imaginaire et poésie pour raconter la naissance des étoiles et de la lune. Publié en indépendant, le projet associe financement participatif et engagement solidaire au profit de L’ENVOL, une association qui accompagne les enfants malades. Projet porté par William Guérin. 

19/10/2026, 15:01

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40 000 livres vendus : comment l’horreur transgenre gagne l’édition

Avec plus de 40.000 exemplaires imprimés vendus, Manhunt, de Gretchen Felker-Martin, a ouvert la voie à d'autres récits d'horreur centrés sur des personnages transgenres. Tor Nightfire, Saga Press et Bloomsbury Archer multiplient désormais publications et acquisitions. Une tendance encore minoritaire, mais suffisamment visible pour intéresser plusieurs grands groupes américains.

19/10/2026, 12:41

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L'académicien Jean-Christophe Rufin violemment agressé devant son domicile

L'écrivain Jean-Christophe Rufin, 74 ans, a été violemment agressé jeudi 15 octobre, vers 23h, devant son domicile à Bourges, dans le Cher. L'académicien, Prix Goncourt 2001, était intervenu pour demander à trois hommes de faire moins de bruit. Frappé au sol, notamment à la tête, il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture du nez.

19/10/2026, 11:41

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Pomme et Les Séquoias : Une chanson devient un livre illustré

Les Éditions Evalou lancent sur Ulule un livre illustré inspiré de la chanson Les Séquoias de Pomme.

Après Respire de Mickey 3D et La Fièvre de Julien Doré, les Éditions Evalou poursuivent leur collection Paroles de cœur avec une nouvelle adaptation d'une chanson française engagée. Cette fois, c'est Les Séquoias, de Pomme, qui devient un album illustré. Projet porté par les Éditions Evalou.

19/10/2026, 11:24

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Exception handicap : Oskar Éditeur rappelé à ses obligations

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'est pas seulement chargée de défendre le pluralisme à la télévision ou de lutter contre le piratage. Elle veille aussi au respect, par les éditeurs, de leurs obligations en matière de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France, afin de permettre l'adaptation des livres pour des personnes empêchées de lire. Après plusieurs manquements, Oskar Éditeur est désormais mis en demeure.

19/10/2026, 11:12

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Après les violences du 17 octobre, le bilan s'alourdit pour les librairies

Les pillages déplorables, constatés lors de la manifestation du 17 octobre, se sont poursuivis dans la nuit du 18 au 19 octobre. Entre-temps, les témoignages de gérants et propriétaires de libraires s’accumulent, montrant la violence de ces actes de vandalisme. À Paris, Grenoble ou Strasbourg, les commerces ont été pillés ou simplement ravagés. Avec une gratuité qui confère à l’imbécillité.

19/10/2026, 10:45

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Henry Dougier est décédé : le fondateur des éditions Autrement avait 90 ans

Henry Dougier, fondateur des éditions Autrement et des Ateliers Henry Dougier, est décédé ce dimanche 18 octobre, à l'âge de 90 ans, a appris ActuaLitté auprès de sa famille. Figure singulière de l'édition française, il avait consacré près d'un demi-siècle à explorer les transformations de la société, à travers des collections mêlant sciences humaines, littérature et témoignages. Avec notamment Inconnu à cette adresse, de Kressmann Taylor (trad. Michèle Lévy-Bram), il rencontra un immense succès en librairie.

18/10/2026, 15:20

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Au Japon, des bureaux de poste vendent des livres là où les librairies disparaissent

Dans la préfecture japonaise de Fukushima, quatre bureaux de poste proposent désormais des ouvrages pour enfants. Depuis le 22 juillet, l'éditeur Poplar et Japan Post expérimentent cette formule dans des territoires touchés par les fermetures de librairies après la catastrophe de 2011. Le projet s'appuie sur un service de proximité déjà présent, sans créer de magasin spécialisé.

 

18/10/2026, 10:57

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À bord de son trolleybus, elle apporte des livres gratuits aux enfants

À Baltimore, Araba Maze a transformé un ancien bus aux allures de tramway en bibliothèque mobile. Il distribue gratuitement des ouvrages dans les quartiers où leur accès reste difficile. Invitée le 6 octobre à l’université Elon, la « bibliothécaire de rue radicale » a présenté le bilan de son initiative et un objectif de 500 000 livres offerts en cinq ans.

18/10/2026, 10:31

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Au Portugal, des livres contre de la nourriture pour chiens et chats

Du 6 au 10 octobre, les bibliothèques municipales de Sintra, près de Lisbonne, ont proposé aux habitants d'échanger de la nourriture pour chiens ou chats contre un livre. Baptisée Livro Solidário (« Livre solidaire »), l'opération associait promotion de la lecture et soutien aux animaux recueillis par la municipalité.

18/10/2026, 10:07

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Dans les 68 cartons d'A. S. Byatt, les secrets de fabrication de ses romans

La British Library a acquis 68 cartons d'archives d'Antonia Susan Byatt, morte en 2023. Entre brouillons de Possession, carnets de travail, correspondances et journaux personnels, l'ensemble éclaire la manière dont la romancière britannique préparait ses livres. Son classement pourrait demander deux ans.

18/10/2026, 09:43

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Des thrillers aux romances d’automne : quels “poches” lisent les Français ?

Meurtres, disparitions, cafés chaleureux et premières envies de Noël : Edistat nous propose le classement des 50 meilleures ventes de poches, du 5 au 11 octobre 2026, offre un curieux mélange de frissons et de réconfort. Freida McFadden y occupe huit places, Laurie Gilmore fait entrer trois romances saisonnières et plusieurs classiques continuent de trouver preneur. Un panorama qui éclaire le festival Lire en poche 2026 qui se tenait la semaine passée à Gradignan (Gironde).

16/10/2026, 17:43

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Netflix fait-il vraiment vendre des livres ? Les chiffres derrière Bridgerton et Lupin

Les adaptations Netflix s’accompagnent souvent d’un surcroît de ventes pour les livres qui les ont inspirées. Une étude de NielsenIQ BookData consacrée au marché français repère un pic autour de la diffusion de plus de huit programmes sur dix examinés. Mais les succès audiovisuels de Bridgerton ou Lupin, affichent des écarts considérables. Et quelle part de ce regain peut-on réellement attribuer à l’écran ?

16/10/2026, 17:36

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Un bidonville d'Australie remporte un grand prix littéraire

Avec The Pearl of Tagai Town, son premier roman, Lenora Thaker fait revivre une communauté disparue du Queensland, où ses ancêtres vivaient à l’écart de la population blanche. Le livre reçoit la plus haute distinction des Queensland Literary Awards, dotée de 30.000 dollars australiens (18.500 €). Un palmarès annoncé après une crise politique qui a bouleversé l’organisation des prix.

16/10/2026, 16:36

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En Inde, une BD retourne la carte du sous-continent pour dénoncer les castes

Dans The Blue Book, Siddhesh Gautam commence par renverser la carte du sous-continent indien. Paru en juillet 2026 chez Penguin Random House India, ce premier roman graphique dessine en bleu et blanc le système des castes et les luttes menées contre lui. L'artiste y rencontre, au gré de ses rêves éveillés, des figures historiques dont il interroge l'héritage.

16/10/2026, 16:19

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Audrey Niffenegger : la suite du best-seller “Le temps n’est rien” après 14 années d'écriture

Quatorze ans pour écrire un roman sur le temps qui passe. Audrey Niffenegger publie enfin Life Out of Order, suite de The Time Traveler’s Wife, son best-seller de 2003 paru en France sous le titre Le temps n’est rien. Sorti le 6 octobre aux États-Unis et le 13 octobre au Royaume-Uni, le livre retrouve Alba, la fille des premiers héros, sur fond de crises politiques et climatiques. Un manuscrit réécrit au gré de l’actualité.

16/10/2026, 16:01

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À Singapour, l’État récompense ceux qui lisent quinze minutes par jour

À Singapour, un quart d’heure de lecture quotidienne donne désormais droit à une petite récompense. Lancé le 6 septembre par la National Library Board, le programme ReadSG propose aux participants d’enregistrer leurs séances sur une plateforme publique et de cumuler des points utilisables chez des commerçants. Derrière ces quelques centimes, les autorités veulent redonner une place aux livres face à la profusion des contenus numériques.

16/10/2026, 15:45

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Prix unique du livre : la Pologne prépare des minima pour auteurs et traducteurs

En Pologne, le gouvernement veut soumettre les livres à un prix unique pendant leurs douze premiers mois de commercialisation et instaurer des rémunérations minimales pour les auteurs et traducteurs. Le texte encadrerait aussi les remises dans la distribution et améliorerait la transparence des ventes. Ces mesures, annoncées le 21 septembre, suscitent déjà des désaccords.

16/10/2026, 15:14

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Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
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