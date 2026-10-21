Elle se dit son esclave” : la relation tragique entre Nadja et André Breton

Le 19 mai dernier, à la bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle, Ella Balaert (Léona D., la femme cachée dans le mythe de Nadja, Éditions des femmes, 2026) et Antoine Poisson (coauteur de Vertiges biographiques, Atlande, 2025) ont échangé sur cette vie éclipsée par le mythe, la relation avec Breton et le pouvoir de la littérature de transformer le réel, lors d’une rencontre organisée à l’initiative de Vincent Ferré.

#[pub-1]

Vincent Ferré : J’ai lu Léona D., la femme cachée dans le mythe comme l’évocation d’un personnage féminin, ou plutôt d’une personne, Léona Delcourt, qui est méconnue, qui vous a servi de guide lors de vos premières lectures dans sa manière de décrypter la vie. Ce livre, c’est une enquête sur une figure, mais aussi la quête d’un récit, du vrai récit de l’histoire de Léona Delcourt et de sa rencontre avec Breton. Et dans ce livre-là, vous, d’une certaine manière, vous rendez sa voix réelle à une figure réelle, et vous vous adressez à elle dans une lettre. Donc un livre-lettre, un livre qui s’appuie sur des lettres, un livre qui est un essai extrêmement sensible et qui s’adresse aux lecteurs et aux lectrices directement ou indirectement.

Antoine Poisson : Léona Delcourt, sous le nom de Nadja, est devenue un mythe essentiel du surréalisme. C’est à ce titre qu’une exposition s’est tenue au Musée des Beaux-Arts de Rouen, en 2022. Un grand nombre d’objets évoqués par Breton sont présentés au même titre que les œuvres, non sans une touche de fétichisme. Derrière cette profusion d’objets patiemment collectés et brillamment exposés, la personne de Nadja elle-même pouvait paraître disparaître. À l’inverse, c’est à cette personne réelle que se consacre votre livre, en lui redonnant son vrai nom : Léona Delcourt, et non Nadja. Pour commencer cet entretien, je partirais d’une question simple : comment en êtes-vous arrivée à écrire ce livre ?

#[pub-2]

Ella Balaert : Ce livre s’inscrit dans une continuité thématique avec mes précédents livres, romans ou essais, en contestant le rapport entre la réalité (ici la personne réelle de Léona) et la fiction (le mythe de Nadja). « Qui suis-je », ce sont les premiers mots du livre de Breton, « Qu’est-elle », c’est la question de Léona dans l’autoportrait qui est reproduit en couverture de mon livre. « Qui est-elle », c’est mon interrogation dans ce récit à propos de Léona, mais la question des masques, des identités, des pseudonymes (Nadja en est un, Balaert aussi) traverse depuis longtemps mon travail. Ce n’est donc pas un livre venu par hasard.

Sauf à parler de hasard objectif. Car (et je le raconte dans le livre) c’est un texte qui m’a été imposé, d’une certaine façon, par Léona-Nadja elle-même. Il peut paraître étrange de le formuler ainsi… J’étais alors en résidence d’écriture, pour terminer mon roman Le Contrat, à la villa Marguerite Yourcenar, près de Bailleul — où Léona a été internée de 1928 à 1941 et où gît son corps sous une dalle. Un jour, en ville, en touriste, j’ai pris des photos de détails qui me plaisaient ou m’intriguaient, une sirène, une salle de musée consacrée à des tableaux-fantômes, des sphinges dans une vitrine… Sans le savoir, j’enregistrais là des signes qui me parlaient de Nadja.

Il se passait ce que décrit Breton dans son livre, quand il écrit que parfois, on croit connaître et en fait on reconnaît. Car Sphinx, Mélusine, fantômes, tout est dans le texte de Breton ! Il avait suffi que l’on prononce le nom de Nadja, que l’on me dise, au cimetière de Bailleul, il y a la tombe de Nadja, pour que le réel s’entrouvre, pour que se manifestent dans le réel des signes qui me conduisaient à elle, qui réveillaient à mon insu la fascination que j’avais eue pour elle quand j’étais étudiante et que j’arrivais de province à Paris.

Maquillée comme elle et sous la même grande cape qu’elle, je découvrais les galeries parisiennes, je rêvais d’amour fou, j’allais bientôt publier mes premiers textes dans la revue surréaliste de Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu. Je me suis donc rendue sur sa tombe, à Bailleul… où la réalité m’a rattrapée : morte, cette femme avait donc réellement vécu. C’est là que j’ai décidé d’écrire sur Léona, la femme qui avait inspiré ce mythe.

Antoine Poisson : De manière très forte, à la fin de votre enquête, vous reposez sur l’étagère Nadja, dont vous avez été pourtant une lectrice enthousiaste dans votre jeunesse. « C’est un spectacle d’illusionniste », dites-vous. Il a fallu donc retrouver la Nadja réelle par les lettres, les dessins, la biographie de Nadja. Comment s’est articulée cette différence entre le mythe et la personne que vous avez alors découverte ?

Ella Balaert : Mourir au réel pour revivre à la fiction : la création d’un mythe relève d’une logique de l’effacement-héroïsant. Cela peut sembler paradoxal. Dans le texte de Breton, Nadja est magnifiée. On retient son étrangeté, ses propos oraculaires, son allure de magicienne, ses images. C’est une héroïne de l’amour, de la poésie, de la liberté rebelle. Voilà ce que je gardais d’elle, tant d’années après la lecture du texte. J’avais oublié ce que sa vie avait de précaire et de sordide, j’avais oublié qu’elle n’était pas aimée, simple figure de transition vers Suzanne Muzard, et si je me souvenais de sa folie, c’était une folie très littéraire.

#[pub-4]

Ce genre de folie qui fait écrire à Breton que c’est la quintessence de la création poétique et dont il simule les délires, avec Éluard, dans L’Immaculée Conception. À la lecture des lettres de Léona, j’ai mesuré comme je m’étais trompée, et comme ma mémoire l’avait trahie. Comme elle avait atrocement souffert, d’être abandonnée par l’homme qu’elle idolâtrait, puis d’être livrée à l’horreur asilaire — que j’ai documentée. On voit très bien, dans les lettres qu’on a d’elle, l’évolution de cette femme qui est de plus en plus amoureuse, qui veut de plus en plus créer (dessins et poèmes), qui va de plus en plus mal, qui a de plus en plus peur, dont le corps ne répond plus et qui bascule dans une folie qui n’a rien de littéraire. Ce qui m’a intéressée, c’est d’aller dans cette réalité physique, mentale et corporelle de la folie — un mot que je conserve. D’aller dans cette violence.

Cela détermine la composition de mon livre : je raconte la rencontre de Breton et de Léona, en rapportant les quelques éléments biographiques que l’on a sur elle, et ma propre double rencontre avec elle, dans le livre autrefois, et dans la réalité récemment. Puis je lis ses lettres, dans l’ordre chronologique, fatal comme le Destin en marche, puisque je sais et je dis aux lecteurs combien de jours de liberté il lui reste et comment l’histoire se termine. Enfin, je raconte la vie en asile qui a été la sienne, que je déduis de documents, de lectures et des quelques traces médicales de son passage qui sont conservées dans les archives publiques. Breton est allé d’une femme réelle rencontrée dans la rue à un mythe littéraire ; j’ai parcouru le chemin inverse : d’un personnage livresque, je suis allée à la femme réelle. Suis-je pour autant sortie de l’écriture du mythe ?

#[pub-5]

Antoine Poisson : L’attitude de Breton est en effet ambiguë. Breton a un rapport particulier avec la folie qu’il va jusqu’à simuler avec Paul Éluard plusieurs maladies mentales dans L’Immaculée Conception. Le geste est cependant poétique, malgré son ancrage psychiatrique. C’est un peu la même chose qui se passe avec Nadja.

Ella Balaert : Breton a très vite en effet pour projet (à la demande, dit-il, de Léona elle-même) d’écrire à partir de cette rencontre. Il avait fait des études de psychiatrie, il était proche de Pierre Mabille, écrivain et psychiatre à qui il a présenté Léona (et dont la femme recueillera le récit d’En bas, de Léonora Carrington, sur son internement). Breton repère très vite les signes de la fragilité psychologique de Léona. Mais elle allume cette étincelle poétique qui échappe à la raison et ouvre au merveilleux du réel, aussi continue-t-il à la voir, tout en se sachant impardonnable de le faire.

Antoine Poisson : Vous vous attachez donc à explorer cette culpabilité de Breton ? Car il sait qu’il l’a sacrifiée, qu’en en faisant une héroïne du surréalisme, il ne l’en a pas moins immolée sur l’autel de la bouche d’ombre…

#[pub-6]

Ella Balaert : Oui, il y a du sacrificiel dans leur relation. C’est tragique. Léona voue un culte à Breton, son dieu, son feu, son roi. Elle se dit son esclave et, dans la lettre du 30 novembre, écrit : « Vous m’utiliserez et je ferai de mon mieux pour vous aider à quelque chose de bien. » C’est toute l’ambivalence de la Muse : celle par qui le souffle poétique va passer, celle qui confie à Hésiode la mission de raconter l’histoire des dieux, celle qu’on idéalise et qu’on statufie, mais qui le paie d’être niée ou invisibilisée dans son identité propre. C’est le prix à payer pour devenir un mythe.

Bien sûr, cela interroge la relation instrumentalisante entre un homme artiste et une femme muse, mais au-delà, je m’interroge sur le rapport dévorant, prédateur, cannibale peut-être, de l’écriture (y compris la mienne !) et de la littérature à la réalité.

Antoine Poisson : Vous écrivez que Nadja est un livre à quatre mains. Si Breton l’impressionne, lui offre les livres qu’il a écrits, et la transforme en mythe, c’est bien Léona Delcourt qui lui passe commande du livre : « Tu vas écrire sur nous, André. » Mais justement, cette collaboration ne va pas sans heurts ni résistance ! C’est ainsi que Léona Delcourt proteste énergiquement en voyant le portrait qu’il fait d’elle dans son carnet.

Ella Balaert : Elle est furieuse parce qu’il donne d’elle un portrait dénaturé, dans son carnet — qu’il commence dès le lendemain de leur séparation. Et sans doute ne se serait-elle pas reconnue dans le livre final, très proche du carnet. Elle se rebelle contre lui une deuxième fois, lorsqu’il refuse de lui rendre son cahier à elle — tout en le jugeant pot-au-feu. Elle lui reproche alors d’être insensible et de ne rien ressentir par lui-même. De prendre chez les autres. Breton seul ne pouvait pas écrire un tel livre, Léona non plus. Ce sont les mots de l’une dans les phrases de l’autre. Il inaugure avec elle un type d’écriture, en prose, nouveau pour lui ; elle aussi écrit des débuts de poèmes, des bouts de récits, des rêves — conservés à la BnF. Chacun initie l’autre à une nouvelle écriture.

#[pub-7]

Antoine Poisson : Ce sont deux conceptions de la littérature et de l’art qui s’opposent. Léona Delcourt veut un roman autobiographique inspiré de leur aventure. Breton, au contraire, entend créer un livre étrange, un dispositif assemblant plusieurs couches textuelles pour en faire voir les coïncidences — ce que vous nommez, pour votre propre parcours, des Correspondances électives.

Ella Balaert : Je parle de correspondances, parce que le terme est baudelairien, qu’il évoque des synesthésies sacrées (Léona sent passer un vent bleu), que mon matériau de départ est la correspondance entre Léona Delcourt et André Breton, mais aussi parce que ce livre est une lettre ouverte à Léona. Électives, parce que le terme a des résonances religieuses et littéraires, je pensais aux Affinités électives de Goethe, qui est une histoire d’attraction tragique entre des êtres.

Antoine Poisson : Autre affinité élective : votre lien avec Léona Delcourt. Vous la tutoyez, vous l’apostrophez, vous la secouez, puis vous la plaignez, vous tentez de la consoler. D’où vous est venu ce tutoiement ?

Ella Balaert : Le « tu » est d’abord sorti spontanément, oralement. Devant sa tombe, j’ai parlé à Léona. Et j’ai continué dans l’écriture. Comme un dialogue — sans prosopopée, je ne la fais pas me répondre, je m’effraie même de la possibilité qu’elle me réponde. Mais ces pronoms, Tu et le Je qui le prononce, imposent le cadre d’un récit personnel, interpersonnel. Ils veulent produire un double effet, de proximité, presque affective, sororale, et de distanciation : ceci est un récit, porté par quelqu’un qui a sa propre histoire.

#[pub-8]

Antoine Poisson : C’est en renouant ce dialogue que vous réparez le double effacement de son internement — l’un par Breton, l’autre par le pouvoir psychiatrique ?

Ella Balaert : Oui, dans le récit de Breton, c’est un deuxième effacement. Nadja disparaît comme elle est apparue. Breton passe à autre chose, dans son texte et dans sa vie : son amour pour Suzanne Muzard, et il n’ira jamais voir Léona, alors qu’il avait une lettre d’introduction pour Perray-Vaucluse. Sur la vie de Léona dans l’asile, on a, comme informations, les notes rédigées par les infirmières, obligatoires en cas de placement d’office, mais minimales. Elles montrent que Léona est agitée ; elle alterne les phases de mutisme et de négativisme, avec des phases de fureur et de violence, verbales et physiques, lors desquelles elle veut tout casser.

Pour écrire cette partie sur la vie en asile, j’ai donc dû lire, écouter, me documenter, m’intéresser aux instruments et traitements de la psychiatrie de l’époque, discuter avec un psychiatre…

Antoine Poisson : Votre livre insiste beaucoup sur le corps de Léona Delcourt : ses désirs érotiques, les sévices qu’elle subit en asile. À l’inverse, Breton éprouve pour elle un intérêt tout cérébral. Vous revenez ainsi sur les corrections de l’édition de 1963, qui ont gommé l’aspect charnel de leur rencontre.

#[pub-9]

Ella Balaert : Deux corrections m’intéressent particulièrement, qui concernent le corps de Léona-Nadja. D’une part, l’ellipse de la nuit passée à l’hôtel du Prince de Galles : effacement du sexe. La décision commune de passer la nuit ensemble devient une circonstance imposée (« force nous a été… »). D’autre part, à l’inverse, l’apparition du collage des yeux de Léona, ces yeux de fougère — un mot qui semble venir de Léona elle-même, d’ailleurs, comme l’adjectif pétrifiée dont je pense qu’il a inspiré à Breton l’expression de circonstance pétrifiante.

Antoine Poisson : La nuit à l’hôtel devient une ligne de points. Tout s’estompe.

Ella Balaert : Il estompe le corps de Nadja. J’ai fait l’inverse : j’ai voulu lui rendre son corps. Corps vendu, affamé, amaigri, parfois battu, brûlant de désir, appelant la jouissance, marchant librement, puis corps interné, convulsif, attaché, douché, observé, livré aux infirmières.

Concernant l’ellipse de la nuit d’hôtel, je suis partagée : comme femme, je suis en empathie avec Léona, quittée le lendemain d’une relation sexuelle, puis abandonnée en son asile. En tant qu’écrivaine, je ne suis pas du côté de Breton, mais je suis du côté de l’écriture et de la liberté d’expression. On ne peut exiger d’un auteur qu’il ou elle raconte tout, même s’il déclare vouloir être transparent comme maison de verre. Certains de ses amis ont reproché au poète cette ellipse de la relation charnelle. Mais il ne donne pas davantage le nom de Léona Delcourt, qu’il connaît. L’écriture a ses propres exigences, qui rendent logique cette correction : Breton bâtit le récit d’une communion d’âme, érotisée peut-être, mais d’un érotisme qui mène à la connaissance supérieure, et non à l’acte sexuel. On en pense ce qu’on veut. Mais tel est le projet littéraire. Tel est son personnage, un génie, sans véritable corps, sans nom véritable. On est dans la fabrique du mythe. Le réel, c’est autre chose.

#[pub-10]

Dans le réel, la question morale de l’abandon de la personne qu’on a séduite et qu’on sait fragile se pose. Dans la littérature, ce n’est pas si simple.

Antoine Poisson : Ayant moi-même écrit sur Nadja, j’avoue avoir été parfois gêné par ce que je découvrais, et ce sur quoi j’écrivais. Un tel trouble avait déjà frappé Marguerite Bonnet ou Jacqueline Chénieux-Gendron, en leur temps. Le regard change.

Ella Balaert : Absolument. C’est l’autre aspect de mon travail : raconter la femme réelle, mais aussi montrer l’évolution du mythe. Non pas le casser (le charme de Nadja, personnage et texte, agit toujours), mais souligner le changement du regard, à commencer par le mien, à partir du moment où on connaît la fin de l’histoire, la mort de Léona en 1941 comme 45.000 autres internés en asile.

La mutation des mentalités et notamment des rapports de domination homme/femme invite actuellement à une lecture plus politique que poétique de cette relation et de son issue, l’internement à vie d’une femme pauvre, isolée, fille-mère, marginale, un peu anarchiste. Depuis ma première lecture, j’ai vécu, j’ai vieilli, le temps passe sur tout le monde, mais l’époque aussi a changé, les mots ont changé. On peut interroger la valeur du consentement de Léona à son instrumentalisation, quand on la voit à la merci et sous emprise, autre mot à la mode, de cet homme brillantissime, léonin, autoritaire ou charismatique selon les témoins.

Antoine Poisson : Nadja est tout de même fascinante. Peut-être peut-on lui redonner son agentivité, son indépendance. Un personnage est parfois absent de votre livre, c’est la Léona Delcourt surréaliste, dont les aphorismes égalent ceux de Desnos.

Ella Balaert : Oui, tout à fait, et je comprends qu’elle ait pu fasciner Breton. Elle m’a exaltée moi aussi ! Je soupçonne même que, femme intelligente et de sensibilité artistique, elle ait surjoué la femme surréaliste, ayant vite compris qu’ainsi, elle intéresserait, voire harponnerait, facilement le poète. Breton retient ce que ses visions ont de poétique, mais évacue leur dimension hallucinatoire au sens pathologique du terme. La voyance que Léona revendique figurera à charge dans le premier diagnostic que les médecins vont poser sur Léona : on sera alors très loin de Madame Sacco et de Rimbaud, et Léona sera mise sous contention. Donc on est voyant, on est poète, on intrigue, on attire ; on a des visions, on est folle, on fait peur, on vous interne.

Antoine Poisson : Cet écart apparaît dans leur rapport à la fiction. Tandis que Léona Delcourt veut jouer à inventer des histoires, Breton refuse et veut un livre dont on connaît toutes les clefs. Il insère des photographies, pour ne pas faire un « roman », pour s’épargner toute description, toute « affabulation romanesque ». Ce qui n’empêchera pas Paul Morand d’y voir un roman, la « fleur du surréalisme »… Le mythe a la vie dure…

Ella Balaert : Breton n’aime pas la prose, la fiction, l’affabulation romanesque. La photographie apporte une caution du réel, et fait l’économie d’une description : dans ce réel, une brèche va s’ouvrir sous le regard de Nadja — il va voir, et nous lecteurs avec lui, autrement le jet d’eau des Tuileries par exemple. Cela accompagne son style sans apprêt, son postulat antilittéraire.

J’ai glissé moi aussi dans mon récit quelques images, sans prétention esthétique, mais elles ne remplissent pas la même fonction. Celles des années 80 tentent d’attraper quelque chose du merveilleux du réel que je découvre alors et dont je me régale (effets de superposition, de disparition, invitation au décryptage). Celles de 2019 montrent le travail de l’inconscient : ces photos savent, moi non (tableaux fantômes, sphinx…). Celles de 2024 sont des photos au second degré, des images d’images (capture d’écran de Google Maps, du film de Cayatte, photos enchâssées…). Elles sont contemporaines de l’écriture du texte, quand je m’interroge, prise de vertige : mais où est le réel ? Qu’est-ce que le vrai ?

À LIRE —Nadja, victime ou protégée d’André Breton ?

Allant à la recherche de la réalité de Léona, qui soit plus proche de la vérité que le récit de Breton, en réalité j’ai trouvé un autre récit, celui que racontent les lettres de Léona, bâtissant un autre mythe, celui du poète solaire, qu’elle appelle Knephen. Et j’en ai fait moi-même un troisième. C’est récit contre récit. Ceci n’est pas Léona : dans le livre, je glisse une photo d’elle à l’arrière-plan d’une photo qui représente au premier plan une jeune actrice jouant son rôle. N’est réel que ce qui reste des os dans une tombe de Bailleul. Tout le reste est littérature : mots, images, imago — ce masque mortuaire que les Romains coulaient dans la cire.

Crédits photo : Ella Balaert (© Yann Audino)

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com