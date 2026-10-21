Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes
#Vie littéraire

Elle se dit son esclave” : la relation tragique entre Nadja et André Breton

Derrière Nadja, figure mythique du surréalisme immortalisée par André Breton, se trouvait Léona Delcourt, une femme dont la vie, les lettres et l’internement psychiatrique racontent une autre histoire. Comment retrouver la personne réelle derrière le personnage littéraire ?

Le 21/10/2026 à 13:10 par Auteur invité

| 3 Partages

Publié le :

21/10/2026 à 13:10

Auteur invité

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le 19 mai dernier, à la bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle, Ella Balaert (Léona D., la femme cachée dans le mythe de Nadja, Éditions des femmes, 2026) et Antoine Poisson (coauteur de Vertiges biographiques, Atlande, 2025) ont échangé sur cette vie éclipsée par le mythe, la relation avec Breton et le pouvoir de la littérature de transformer le réel, lors d’une rencontre organisée à l’initiative de Vincent Ferré.

#[pub-1]

Vincent Ferré : J’ai lu Léona D., la femme cachée dans le mythe comme l’évocation d’un personnage féminin, ou plutôt d’une personne, Léona Delcourt, qui est méconnue, qui vous a servi de guide lors de vos premières lectures dans sa manière de décrypter la vie. Ce livre, c’est une enquête sur une figure, mais aussi la quête d’un récit, du vrai récit de l’histoire de Léona Delcourt et de sa rencontre avec Breton. Et dans ce livre-là, vous, d’une certaine manière, vous rendez sa voix réelle à une figure réelle, et vous vous adressez à elle dans une lettre. Donc un livre-lettre, un livre qui s’appuie sur des lettres, un livre qui est un essai extrêmement sensible et qui s’adresse aux lecteurs et aux lectrices directement ou indirectement.

Antoine Poisson : Léona Delcourt, sous le nom de Nadja, est devenue un mythe essentiel du surréalisme. C’est à ce titre qu’une exposition s’est tenue au Musée des Beaux-Arts de Rouen, en 2022. Un grand nombre d’objets évoqués par Breton sont présentés au même titre que les œuvres, non sans une touche de fétichisme. Derrière cette profusion d’objets patiemment collectés et brillamment exposés, la personne de Nadja elle-même pouvait paraître disparaître. À l’inverse, c’est à cette personne réelle que se consacre votre livre, en lui redonnant son vrai nom : Léona Delcourt, et non Nadja. Pour commencer cet entretien, je partirais d’une question simple : comment en êtes-vous arrivée à écrire ce livre?

#[pub-2]

Ella Balaert : Ce livre s’inscrit dans une continuité thématique avec mes précédents livres, romans ou essais, en contestant le rapport entre la réalité (ici la personne réelle de Léona) et la fiction (le mythe de Nadja). «Qui suis-je», ce sont les premiers mots du livre de Breton, «Qu’est-elle», c’est la question de Léona dans l’autoportrait qui est reproduit en couverture de mon livre. «Qui est-elle», c’est mon interrogation dans ce récit à propos de Léona, mais la question des masques, des identités, des pseudonymes (Nadja en est un, Balaert aussi) traverse depuis longtemps mon travail. Ce n’est donc pas un livre venu par hasard.

Sauf à parler de hasard objectif. Car (et je le raconte dans le livre) c’est un texte qui m’a été imposé, d’une certaine façon, par Léona-Nadja elle-même. Il peut paraître étrange de le formuler ainsi… J’étais alors en résidence d’écriture, pour terminer mon roman Le Contrat, à la villa Marguerite Yourcenar, près de Bailleul — où Léona a été internée de 1928 à 1941 et où gît son corps sous une dalle. Un jour, en ville, en touriste, j’ai pris des photos de détails qui me plaisaient ou m’intriguaient, une sirène, une salle de musée consacrée à des tableaux-fantômes, des sphinges dans une vitrine… Sans le savoir, j’enregistrais là des signes qui me parlaient de Nadja.

Il se passait ce que décrit Breton dans son livre, quand il écrit que parfois, on croit connaître et en fait on reconnaît. Car Sphinx, Mélusine, fantômes, tout est dans le texte de Breton! Il avait suffi que l’on prononce le nom de Nadja, que l’on me dise, au cimetière de Bailleul, il y a la tombe de Nadja, pour que le réel s’entrouvre, pour que se manifestent dans le réel des signes qui me conduisaient à elle, qui réveillaient à mon insu la fascination que j’avais eue pour elle quand j’étais étudiante et que j’arrivais de province à Paris.

Maquillée comme elle et sous la même grande cape qu’elle, je découvrais les galeries parisiennes, je rêvais d’amour fou, j’allais bientôt publier mes premiers textes dans la revue surréaliste de Sarane Alexandrian, Supérieur Inconnu. Je me suis donc rendue sur sa tombe, à Bailleul… où la réalité m’a rattrapée : morte, cette femme avait donc réellement vécu. C’est là que j’ai décidé d’écrire sur Léona, la femme qui avait inspiré ce mythe.

Antoine Poisson : De manière très forte, à la fin de votre enquête, vous reposez sur l’étagère Nadja, dont vous avez été pourtant une lectrice enthousiaste dans votre jeunesse. «C’est un spectacle d’illusionniste», dites-vous. Il a fallu donc retrouver la Nadja réelle par les lettres, les dessins, la biographie de Nadja. Comment s’est articulée cette différence entre le mythe et la personne que vous avez alors découverte?

Ella Balaert : Mourir au réel pour revivre à la fiction : la création d’un mythe relève d’une logique de l’effacement-héroïsant. Cela peut sembler paradoxal. Dans le texte de Breton, Nadja est magnifiée. On retient son étrangeté, ses propos oraculaires, son allure de magicienne, ses images. C’est une héroïne de l’amour, de la poésie, de la liberté rebelle. Voilà ce que je gardais d’elle, tant d’années après la lecture du texte. J’avais oublié ce que sa vie avait de précaire et de sordide, j’avais oublié qu’elle n’était pas aimée, simple figure de transition vers Suzanne Muzard, et si je me souvenais de sa folie, c’était une folie très littéraire.

#[pub-4]

Ce genre de folie qui fait écrire à Breton que c’est la quintessence de la création poétique et dont il simule les délires, avec Éluard, dans L’Immaculée Conception. À la lecture des lettres de Léona, j’ai mesuré comme je m’étais trompée, et comme ma mémoire l’avait trahie. Comme elle avait atrocement souffert, d’être abandonnée par l’homme qu’elle idolâtrait, puis d’être livrée à l’horreur asilaire — que j’ai documentée. On voit très bien, dans les lettres qu’on a d’elle, l’évolution de cette femme qui est de plus en plus amoureuse, qui veut de plus en plus créer (dessins et poèmes), qui va de plus en plus mal, qui a de plus en plus peur, dont le corps ne répond plus et qui bascule dans une folie qui n’a rien de littéraire. Ce qui m’a intéressée, c’est d’aller dans cette réalité physique, mentale et corporelle de la folie — un mot que je conserve. D’aller dans cette violence.

Cela détermine la composition de mon livre : je raconte la rencontre de Breton et de Léona, en rapportant les quelques éléments biographiques que l’on a sur elle, et ma propre double rencontre avec elle, dans le livre autrefois, et dans la réalité récemment. Puis je lis ses lettres, dans l’ordre chronologique, fatal comme le Destin en marche, puisque je sais et je dis aux lecteurs combien de jours de liberté il lui reste et comment l’histoire se termine. Enfin, je raconte la vie en asile qui a été la sienne, que je déduis de documents, de lectures et des quelques traces médicales de son passage qui sont conservées dans les archives publiques. Breton est allé d’une femme réelle rencontrée dans la rue à un mythe littéraire; j’ai parcouru le chemin inverse : d’un personnage livresque, je suis allée à la femme réelle. Suis-je pour autant sortie de l’écriture du mythe?

#[pub-5]

Antoine Poisson : L’attitude de Breton est en effet ambiguë. Breton a un rapport particulier avec la folie qu’il va jusqu’à simuler avec Paul Éluard plusieurs maladies mentales dans L’Immaculée Conception. Le geste est cependant poétique, malgré son ancrage psychiatrique. C’est un peu la même chose qui se passe avec Nadja.

Ella Balaert : Breton a très vite en effet pour projet (à la demande, dit-il, de Léona elle-même) d’écrire à partir de cette rencontre. Il avait fait des études de psychiatrie, il était proche de Pierre Mabille, écrivain et psychiatre à qui il a présenté Léona (et dont la femme recueillera le récit d’En bas, de Léonora Carrington, sur son internement). Breton repère très vite les signes de la fragilité psychologique de Léona. Mais elle allume cette étincelle poétique qui échappe à la raison et ouvre au merveilleux du réel, aussi continue-t-il à la voir, tout en se sachant impardonnable de le faire.

Antoine Poisson : Vous vous attachez donc à explorer cette culpabilité de Breton? Car il sait qu’il l’a sacrifiée, qu’en en faisant une héroïne du surréalisme, il ne l’en a pas moins immolée sur l’autel de la bouche d’ombre…

#[pub-6]

Ella Balaert : Oui, il y a du sacrificiel dans leur relation. C’est tragique. Léona voue un culte à Breton, son dieu, son feu, son roi. Elle se dit son esclave et, dans la lettre du 30 novembre, écrit : «Vous m’utiliserez et je ferai de mon mieux pour vous aider à quelque chose de bien.» C’est toute l’ambivalence de la Muse : celle par qui le souffle poétique va passer, celle qui confie à Hésiode la mission de raconter l’histoire des dieux, celle qu’on idéalise et qu’on statufie, mais qui le paie d’être niée ou invisibilisée dans son identité propre. C’est le prix à payer pour devenir un mythe.

Bien sûr, cela interroge la relation instrumentalisante entre un homme artiste et une femme muse, mais au-delà, je m’interroge sur le rapport dévorant, prédateur, cannibale peut-être, de l’écriture (y compris la mienne!) et de la littérature à la réalité.

Antoine Poisson : Vous écrivez que Nadja est un livre à quatre mains. Si Breton l’impressionne, lui offre les livres qu’il a écrits, et la transforme en mythe, c’est bien Léona Delcourt qui lui passe commande du livre : «Tu vas écrire sur nous, André.» Mais justement, cette collaboration ne va pas sans heurts ni résistance! C’est ainsi que Léona Delcourt proteste énergiquement en voyant le portrait qu’il fait d’elle dans son carnet.

Ella Balaert : Elle est furieuse parce qu’il donne d’elle un portrait dénaturé, dans son carnet — qu’il commence dès le lendemain de leur séparation. Et sans doute ne se serait-elle pas reconnue dans le livre final, très proche du carnet. Elle se rebelle contre lui une deuxième fois, lorsqu’il refuse de lui rendre son cahier à elle — tout en le jugeant pot-au-feu. Elle lui reproche alors d’être insensible et de ne rien ressentir par lui-même. De prendre chez les autres. Breton seul ne pouvait pas écrire un tel livre, Léona non plus. Ce sont les mots de l’une dans les phrases de l’autre. Il inaugure avec elle un type d’écriture, en prose, nouveau pour lui; elle aussi écrit des débuts de poèmes, des bouts de récits, des rêves — conservés à la BnF. Chacun initie l’autre à une nouvelle écriture.

#[pub-7]

Antoine Poisson : Ce sont deux conceptions de la littérature et de l’art qui s’opposent. Léona Delcourt veut un roman autobiographique inspiré de leur aventure. Breton, au contraire, entend créer un livre étrange, un dispositif assemblant plusieurs couches textuelles pour en faire voir les coïncidences — ce que vous nommez, pour votre propre parcours, des Correspondances électives.

Ella Balaert : Je parle de correspondances, parce que le terme est baudelairien, qu’il évoque des synesthésies sacrées (Léona sent passer un vent bleu), que mon matériau de départ est la correspondance entre Léona Delcourt et André Breton, mais aussi parce que ce livre est une lettre ouverte à Léona. Électives, parce que le terme a des résonances religieuses et littéraires, je pensais aux Affinités électives de Goethe, qui est une histoire d’attraction tragique entre des êtres.

Antoine Poisson : Autre affinité élective : votre lien avec Léona Delcourt. Vous la tutoyez, vous l’apostrophez, vous la secouez, puis vous la plaignez, vous tentez de la consoler. D’où vous est venu ce tutoiement?

Ella Balaert : Le «tu» est d’abord sorti spontanément, oralement. Devant sa tombe, j’ai parlé à Léona. Et j’ai continué dans l’écriture. Comme un dialogue — sans prosopopée, je ne la fais pas me répondre, je m’effraie même de la possibilité qu’elle me réponde. Mais ces pronoms, Tu et le Je qui le prononce, imposent le cadre d’un récit personnel, interpersonnel. Ils veulent produire un double effet, de proximité, presque affective, sororale, et de distanciation : ceci est un récit, porté par quelqu’un qui a sa propre histoire.

#[pub-8]

Antoine Poisson : C’est en renouant ce dialogue que vous réparez le double effacement de son internement — l’un par Breton, l’autre par le pouvoir psychiatrique?

Ella Balaert : Oui, dans le récit de Breton, c’est un deuxième effacement. Nadja disparaît comme elle est apparue. Breton passe à autre chose, dans son texte et dans sa vie : son amour pour Suzanne Muzard, et il n’ira jamais voir Léona, alors qu’il avait une lettre d’introduction pour Perray-Vaucluse. Sur la vie de Léona dans l’asile, on a, comme informations, les notes rédigées par les infirmières, obligatoires en cas de placement d’office, mais minimales. Elles montrent que Léona est agitée; elle alterne les phases de mutisme et de négativisme, avec des phases de fureur et de violence, verbales et physiques, lors desquelles elle veut tout casser.

Pour écrire cette partie sur la vie en asile, j’ai donc dû lire, écouter, me documenter, m’intéresser aux instruments et traitements de la psychiatrie de l’époque, discuter avec un psychiatre…

Antoine Poisson : Votre livre insiste beaucoup sur le corps de Léona Delcourt : ses désirs érotiques, les sévices qu’elle subit en asile. À l’inverse, Breton éprouve pour elle un intérêt tout cérébral. Vous revenez ainsi sur les corrections de l’édition de 1963, qui ont gommé l’aspect charnel de leur rencontre.

#[pub-9]

Ella Balaert : Deux corrections m’intéressent particulièrement, qui concernent le corps de Léona-Nadja. D’une part, l’ellipse de la nuit passée à l’hôtel du Prince de Galles : effacement du sexe. La décision commune de passer la nuit ensemble devient une circonstance imposée («force nous a été…»). D’autre part, à l’inverse, l’apparition du collage des yeux de Léona, ces yeux de fougère — un mot qui semble venir de Léona elle-même, d’ailleurs, comme l’adjectif pétrifiée dont je pense qu’il a inspiré à Breton l’expression de circonstance pétrifiante.

Antoine Poisson : La nuit à l’hôtel devient une ligne de points. Tout s’estompe.

Ella Balaert : Il estompe le corps de Nadja. J’ai fait l’inverse : j’ai voulu lui rendre son corps. Corps vendu, affamé, amaigri, parfois battu, brûlant de désir, appelant la jouissance, marchant librement, puis corps interné, convulsif, attaché, douché, observé, livré aux infirmières.

Concernant l’ellipse de la nuit d’hôtel, je suis partagée : comme femme, je suis en empathie avec Léona, quittée le lendemain d’une relation sexuelle, puis abandonnée en son asile. En tant qu’écrivaine, je ne suis pas du côté de Breton, mais je suis du côté de l’écriture et de la liberté d’expression. On ne peut exiger d’un auteur qu’il ou elle raconte tout, même s’il déclare vouloir être transparent comme maison de verre. Certains de ses amis ont reproché au poète cette ellipse de la relation charnelle. Mais il ne donne pas davantage le nom de Léona Delcourt, qu’il connaît. L’écriture a ses propres exigences, qui rendent logique cette correction : Breton bâtit le récit d’une communion d’âme, érotisée peut-être, mais d’un érotisme qui mène à la connaissance supérieure, et non à l’acte sexuel. On en pense ce qu’on veut. Mais tel est le projet littéraire. Tel est son personnage, un génie, sans véritable corps, sans nom véritable. On est dans la fabrique du mythe. Le réel, c’est autre chose.

#[pub-10]

Dans le réel, la question morale de l’abandon de la personne qu’on a séduite et qu’on sait fragile se pose. Dans la littérature, ce n’est pas si simple.

Antoine Poisson : Ayant moi-même écrit sur Nadja, j’avoue avoir été parfois gêné par ce que je découvrais, et ce sur quoi j’écrivais. Un tel trouble avait déjà frappé Marguerite Bonnet ou Jacqueline Chénieux-Gendron, en leur temps. Le regard change.

Ella Balaert : Absolument. C’est l’autre aspect de mon travail : raconter la femme réelle, mais aussi montrer l’évolution du mythe. Non pas le casser (le charme de Nadja, personnage et texte, agit toujours), mais souligner le changement du regard, à commencer par le mien, à partir du moment où on connaît la fin de l’histoire, la mort de Léona en 1941 comme 45.000 autres internés en asile.

La mutation des mentalités et notamment des rapports de domination homme/femme invite actuellement à une lecture plus politique que poétique de cette relation et de son issue, l’internement à vie d’une femme pauvre, isolée, fille-mère, marginale, un peu anarchiste. Depuis ma première lecture, j’ai vécu, j’ai vieilli, le temps passe sur tout le monde, mais l’époque aussi a changé, les mots ont changé. On peut interroger la valeur du consentement de Léona à son instrumentalisation, quand on la voit à la merci et sous emprise, autre mot à la mode, de cet homme brillantissime, léonin, autoritaire ou charismatique selon les témoins.

Antoine Poisson : Nadja est tout de même fascinante. Peut-être peut-on lui redonner son agentivité, son indépendance. Un personnage est parfois absent de votre livre, c’est la Léona Delcourt surréaliste, dont les aphorismes égalent ceux de Desnos.

Ella Balaert : Oui, tout à fait, et je comprends qu’elle ait pu fasciner Breton. Elle m’a exaltée moi aussi! Je soupçonne même que, femme intelligente et de sensibilité artistique, elle ait surjoué la femme surréaliste, ayant vite compris qu’ainsi, elle intéresserait, voire harponnerait, facilement le poète. Breton retient ce que ses visions ont de poétique, mais évacue leur dimension hallucinatoire au sens pathologique du terme. La voyance que Léona revendique figurera à charge dans le premier diagnostic que les médecins vont poser sur Léona : on sera alors très loin de Madame Sacco et de Rimbaud, et Léona sera mise sous contention. Donc on est voyant, on est poète, on intrigue, on attire; on a des visions, on est folle, on fait peur, on vous interne.

Antoine Poisson : Cet écart apparaît dans leur rapport à la fiction. Tandis que Léona Delcourt veut jouer à inventer des histoires, Breton refuse et veut un livre dont on connaît toutes les clefs. Il insère des photographies, pour ne pas faire un «roman», pour s’épargner toute description, toute «affabulation romanesque». Ce qui n’empêchera pas Paul Morand d’y voir un roman, la «fleur du surréalisme»… Le mythe a la vie dure…

Ella Balaert : Breton n’aime pas la prose, la fiction, l’affabulation romanesque. La photographie apporte une caution du réel, et fait l’économie d’une description : dans ce réel, une brèche va s’ouvrir sous le regard de Nadja — il va voir, et nous lecteurs avec lui, autrement le jet d’eau des Tuileries par exemple. Cela accompagne son style sans apprêt, son postulat antilittéraire.

J’ai glissé moi aussi dans mon récit quelques images, sans prétention esthétique, mais elles ne remplissent pas la même fonction. Celles des années 80 tentent d’attraper quelque chose du merveilleux du réel que je découvre alors et dont je me régale (effets de superposition, de disparition, invitation au décryptage). Celles de 2019 montrent le travail de l’inconscient : ces photos savent, moi non (tableaux fantômes, sphinx…). Celles de 2024 sont des photos au second degré, des images d’images (capture d’écran de Google Maps, du film de Cayatte, photos enchâssées…). Elles sont contemporaines de l’écriture du texte, quand je m’interroge, prise de vertige : mais où est le réel? Qu’est-ce que le vrai?

À LIRE —Nadja, victime ou protégée d’André Breton?

Allant à la recherche de la réalité de Léona, qui soit plus proche de la vérité que le récit de Breton, en réalité j’ai trouvé un autre récit, celui que racontent les lettres de Léona, bâtissant un autre mythe, celui du poète solaire, qu’elle appelle Knephen. Et j’en ai fait moi-même un troisième. C’est récit contre récit. Ceci n’est pas Léona : dans le livre, je glisse une photo d’elle à l’arrière-plan d’une photo qui représente au premier plan une jeune actrice jouant son rôle. N’est réel que ce qui reste des os dans une tombe de Bailleul. Tout le reste est littérature : mots, images, imago — ce masque mortuaire que les Romains coulaient dans la cire.

Crédits photo : Ella Balaert (© Yann Audino)

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

Commenter cet article

 

Léona D

Ella Balaert

Paru le 22/01/2026

222 pages

Editions des Femmes

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782721014573
9782721014573
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Vertiges biographiques (textes et images)

Hélène Martinelli, Antoine Poisson, Anne-Laure Rigeade

Paru le 20/11/2025

509 pages

Atlande

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384280551
9782384280551
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Nadja

André Breton

Paru le 13/06/2007

189 pages

Editions Gallimard

8,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070360734
9782070360734
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le contrat

Ella Balaert

Paru le 03/02/2022

390 pages

Editions des Femmes

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782721009364
9782721009364
© Notice établie par ORB
plus d'informations

L'immaculée conception

Paul Eluard, André Breton

Paru le 16/09/2021

96 pages

Seghers

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782232145254
9782232145254
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

La soif d'idéal de Lionel Destremau : des dirigeants humanistes, et un Goncourt, ou deux

Un Goncourt ou deux ? Lionel Destremau plaisante, avant de ramener ses ambitions de romancier à une aspiration plus essentielle : rencontrer des lecteurs. À Gradignan, le commissaire général de Lire en Poche décline sa « Soif d’idéal » en trois portraits. Entre transmission littéraire, incertitudes sur l’avenir des politiques culturelles et rêve de dirigeants humanistes, ses souhaits finissent par dessiner une même exigence : remettre l’être humain au centre.

11/10/2026, 17:46

ActuaLitté

De l'or, des soldats et des résistants : les dessous de Timika (Papouasie)

Au salon Lire en Poche de Gradignan, Nicolas Rouillé revient sur Timika. Western papou, récompensé par le prix de littérature française 2026 Lire en Poche après une réédition chez Anacharsis. Ce roman, né d'une enquête en Papouasie occidentale, fait se croiser migrants indonésiens, chercheurs d'or et résistants papous autour d'une mine géante. L'écrivain raconte ses rencontres, ses choix de fiction et son souhait de voir un jour le livre traduit pour les lecteurs du territoire.

11/10/2026, 17:27

ActuaLitté

Johana Gustawsson : “On juge sans arrêt, sans savoir”

À Lire en Poche, à Gradignan, Johana Gustawsson revient sur Les Morsures du silence, récompensé par le prix du polar Sud Ouest/Lire en Poche 2026. Derrière une enquête ouverte par un meurtre en costume de Sainte-Lucie, la romancière franco-suédoise explore les blessures familiales, son installation difficile en Suède et les préjugés des lecteurs. Elle raconte aussi son travail à quatre mains avec le Norvégien Thomas Enger.

11/10/2026, 17:18

ActuaLitté

Des livres aux bibliothèques : le combat de Djaïli Amadou Amal

Un livre à couverture rose lui a révélé, enfant, que lire permettait d'imaginer d'autres existences. Rencontrée samedi 10 octobre au salon Lire en Poche, à Gradignan, Djaïli Amadou Amal raconte cette découverte, le refuge trouvé dans l'écriture et le passage de la littérature à l'action. À travers Le Harem du roi, récemment paru en poche, et Espoir, son récit autobiographique, l'écrivaine camerounaise remonte aux origines de son engagement.

10/10/2026, 17:45

ActuaLitté

Maylis de Kerangal: “Ce qui n’est pas juste ne peut pas être beau”

Au salon Lire en Poche de Gradignan, Maylis de Kerangal revient sur Jour de ressac, désormais disponible chez Folio. Le Havre, ville de son enfance, lui permet d’écrire une part d’elle-même sans transformer la narratrice en double. Entre mémoire des lieux, gestes du quotidien et réflexion sur l’intelligence artificielle, la romancière défend une littérature attentive à la justesse du regard, à la beauté et à la liberté de la fiction.

10/10/2026, 17:33

ActuaLitté

La soif d'idéal de Michèle Pedinielli : du prosecco et des enfants heureux

Un prosecco avec des glaçons, des enfants heureux, un roman qu'on pourrait écrire sans paniquer : Michèle Pedinielli ne manque pas d'idéaux. Rencontrée au festival Lire en Poche, à Gradignan, la romancière décline le thème « Soif d'idéal » en trois portraits : la femme, l'autrice et la révoltée. Trois aspirations qui oscillent entre humour et inquiétude, jusqu'à cette envie, aussi simple à formuler que difficile à satisfaire : ne plus avoir peur.

10/10/2026, 12:07

ActuaLitté

Muriel Gilbert : “L’orthographe, pour moi, c’est un jeu.”

Correctrice au Monde depuis une vingtaine d’années, Muriel Gilbert veille sur des règles dont elle connaît pourtant les transformations. Rencontrée au salon Lire en Poche de Gradignan, où elle présente Le Petit Gilbert, la chroniqueuse de RTL revient sur la féminisation des noms de métiers, les expressions qui changent de sens et les accommodements parfois nécessaires avec la norme. Un métier où corriger ne signifie pas toujours avoir le dernier mot.

 

10/10/2026, 09:49

ActuaLitté

Et si les monuments de Paris cachaient des messages que nous avons oubliés ?

Et si Paris cachait, dans ses monuments, des symboles que nous ne savons plus regarder ? Dans Le Paris alchimique, publié chez Trajectoire, Émilie et Nicolas Meillerais Gallois proposent de redécouvrir la capitale à travers l'alchimie et la spiritualité chrétienne. Des sculptures de Notre-Dame aux tapisseries de La Dame à la licorne, leur guide mêle promenade, découverte du patrimoine et réflexion sur la transformation de soi.

09/10/2026, 15:01

ActuaLitté

“La lutte contre le piratage, c'est une conjonction de moyens” (SNE)

Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.

07/10/2026, 16:57

ActuaLitté

Drieu la Rochelle et Colette Jéramec : l’histoire d’un couple impossible

Avec La Rédemption, Jean-Noël Orengo revient sur un couple pris dans les bouleversements du XXe siècle : Pierre Drieu la Rochelle et sa première épouse, Colette Jéramec. Derrière l’écrivain collaborationniste et antisémite, le romancier fait réapparaître une femme longtemps restée dans l’ombre, médecin et chercheuse à l’Institut Pasteur, arrêtée avec ses deux enfants en 1943.

02/10/2026, 18:04

ActuaLitté

Clémentine Mélois : “Toute la vie n’est faite que de ruptures successives”

James Joyce avait fait entrer l’épopée dans la vie ordinaire, jusqu’à faire tenir une Odyssée entière dans une journée. Clémentine Mélois choisit, elle aussi, de partir de presque rien : un déménagement, une séparation, quelques cartons, un verre à moutarde, un rouleau de Sopalin. Dans Choses que je croyais perdues, finaliste du 93e prix des Deux Magots, l’autrice-artiste fait de « l’infraordinaire » sa matière romanesque.

01/10/2026, 15:33

ActuaLitté

Véronique Ovaldé : “J’ai toujours inventé d’autres vies à ma mère”

On connaît Véronique Ovaldé pour ses fictions et leurs vies toujours prêtes à bifurquer. Avec Vivre sans bonheur et n’en point dépérir, paru chez Flammarion en cette rentrée littéraire, elle se tourne cette fois vers sa propre mère. Le récit est plus intime, sans abandonner l’imaginaire, et la place parmi les finalistes du prix des Deux Magots 2026.

30/09/2026, 17:03

ActuaLitté

À 80 ans, Lucky Luke court toujours : dans les coulisses de l’exposition avec Joub

À 80 ans, Lucky Luke n’a pas fini de galoper. Commissaire de l’exposition Lucky Luke court toujours !, présentée à Quai des Bulles, Joub a replongé dans l’ensemble de la série pour raconter autrement le cow-boy de Morris : par le dessin, la couleur, les gags et les motifs qui traversent huit décennies d’albums.

30/09/2026, 12:04

ActuaLitté

Lucie Rico : “Dire quelque chose, c’est déjà le transformer”

Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? Une question qui a conduit Lucie Rico jusqu’à la finale du prix des Deux Magots 2026. Dans ce troisième roman publié chez P.O.L, une phrase inachevée ouvre une enquête sur un souvenir d’enfance, entre le baroque du giallo, reconstitution comme les vrais enquêteurs judiciaires, et mémoire familiale.

29/09/2026, 15:07

ActuaLitté

Elsa Holfert : "Le burn-out n’est pas que professionnel"

Paru le 22 avril 2026 aux Éditions Dangles, Fatigue chronique, et si c’était un épuisement surrénalien ? d’Elsa Holfert explore les mécanismes de l’épuisement liés au stress chronique. Kinésithérapeute de formation, l’autrice exerce aujourd’hui comme praticienne en santé fonctionnelle et en hormonologie.

28/09/2026, 16:40

ActuaLitté

Pour encadrer l'IA, La France insoumise convoque Isaac Asimov

Exclusif — Une figure de la science-fiction s'invite à l'Assemblée nationale, à la faveur d'une proposition de loi déposée par René Pilato, député La France insoumise — Nouveau Front Populaire de Charente. Les fameuses « lois de la robotique », conçues par l'écrivain américain, y sont citées, afin de motiver et nourrir un encadrement des intelligences artificielles mises à la disposition du grand public.

24/09/2026, 15:58

ActuaLitté

“La véritable violence, c’est le déni, l’indifférence”

Mère isolée, actrice pornographique quadragénaire, Sabine élève seule son fils Romain dans le vingtième arrondissement. Adolescent « normal », moyen, ce dernier subit un harcèlement en règle dès lors qu’une vidéo de Sabine fuite au collège, et fait le tour des réseaux sociaux… La suite ? Accompagnée par le hardeur Joseph, et par Enguerrand, bourgeois blasé, Sabine résout de se venger, guidée par son seul amour maternel. Une deuxième intrigue se met en place, mêlant cette fois milieux d’affaire et hauts-fonctionnaires, sur fond de revenge porn et de libertinage. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

21/09/2026, 16:54

ActuaLitté

“Avons fait l’impossible, mais avions rêvé davantage”

Aux Deux Magots, Jean-Luc Coatalem a connu presque toutes les places : celle du jeune homme qui observe, du lauréat photographié sur le boulevard, puis du juré chargé, à son tour, de choisir. À l’heure où le prix 2026 entre dans le vif de ses délibérations, l’écrivain ouvre les portes d’une institution qu’il connaît désormais de l’intérieur, avec ses goûts, ses rites et ses petites stratégies.

21/09/2026, 15:53

ActuaLitté

“Le risque de devenir « un LinkedIn du livre » existe évidemment”

L'écueil, Jean-Charles Caplier le formule lui-même : créer « un LinkedIn du livre » de plus. Alors que LivreConnect ouvre officiellement le 16 septembre, son fondateur défend un espace transversal entre les métiers, nourri de ressources, d’outils et d’un assistant IA. Pour ActuaLitté, il précise ce qui permettra de juger si le projet a vraiment trouvé sa place — et jusqu’où il entend laisser Volt’R intervenir.

16/09/2026, 09:30

ActuaLitté

”Chaque livre mérite de trouver ses lecteurs” : Béliveau éditeur à la conquête de l’Europe

Reprise en juillet 2026 par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina, Béliveau Éditeur entend revoir autant sa sélection de projets que leur commercialisation. Les deux entrepreneurs veulent associer davantage les auteurs à la stratégie de leurs livres, relancer la production et renforcer la présence de cette maison québécoise de plus de 50 ans en France, en Belgique et en Suisse, avec un objectif de 25 à 30 titres à court terme.

16/09/2026, 09:00

ActuaLitté

À quelques pas de toi : le podcast qui a relié les générations

Il y a des a priori auxquels il faut tordre le cou : « il ne se passe pas grand-chose en milieu rural » est un préjugé qui vient de prendre du plomb dans l’aile grâce à une dynamique mise en place dans une petite commune de Gironde.

14/09/2026, 16:07

ActuaLitté

“Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe ?” : la naissance de SexOD

À l'occasion de la sortie de son premier thriller (SexOD - juin 2026 - Patchenco éditions), que ActuaLitté vient de chroniquer, Patrick Collignon a bien voulu répondre à nos questions. On y apprend notamment que si l'écrivain belge a choisi de placer l'intrigue de son roman à Stockholm, ce n'est pas tout à fait par hasard ou pour suivre la mode !

03/09/2026, 18:13

ActuaLitté

Écris-moi une danse.... De la page au mouvement avec Myriam Gourfink

Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique. 

02/09/2026, 15:56

ActuaLitté

Harcèlement scolaire : apprendre dès 4 ans à poser ses limites

Avec Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement – Méthode et outils pédagogiques adaptés au programme EVAR, paru aux éditions Dangles, Chloé Ségneré s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Sa méthode Empatikids passe par les émotions, le respect des limites, le consentement ou encore la sécurité pour tenter d’agir avant que les situations d’exclusion ou de harcèlement ne s’installent.

01/09/2026, 17:32

ActuaLitté

“Dieu est mort, mais il n’arrive pas à s’en consoler”

Romancière, poétesse, psychanalyste et traductrice franco-suédoise, Kristina Ifwarson vient de cosigner avec l’éditeur Olivier Gallon la traduction d’un texte de Stig Dagerman inédit en français : Le Jour dernier. Parue de son vivant en 1952, cette pièce radiophonique est l’ultime œuvre de Stig Dagerman. Qu’est-ce qui fait la singularité de ce texte ? Pourquoi a-t-il été « oublié » jusqu’ici en Suède ? Et comment cette traduction pourrait-elle renouveler notre lecture de l’œuvre de Stig Dagerman ? Le point avec Kristina Ifwarson. Par Karim El Haddady.

31/08/2026, 17:11

ActuaLitté

Livre sur les quais 2026 : se renouveler sans rompre le fil

Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais cherche à renouveler ses formes sans perdre ce qui fait son identité. À Morges, Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et aux nouveaux publics, mais toujours construit autour de la rencontre et de la transmission.

27/08/2026, 16:45

ActuaLitté

Henri-Frédéric Amiel, écrivain d’une “vie manquée” devenue monument littéraire

Douze tomes, 16.900 pages… Publié en intégralité par L’Âge d’Homme entre 1976 et 1994, le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), aujourd’hui revendu fort cher sur le marché de l’occasion, demeure peu lu, du moins en intégralité. Agrégée, docteure ès lettres, Géraldine Sauquet a, en quelque sorte, débroussaillé l’épais maquis de ce texte total, récit intime de quatre décennies, histoire de la vie quelque peu terne d’un professeur genevois, extrêmement cultivé, séduisant physiquement, mais miné par une timidité et une aboulie pathologiques. Par Étienne Ruhaud.

26/08/2026, 18:22

ActuaLitté

Quand le format vertical bouscule l’écriture des séries

Pensées pour être regardées sur un smartphone, les fictions verticales ne se cantonnent plus aux productions amateurs des réseaux sociaux. France Télévisions et Arte investissent désormais ce terrain, où la brièveté impose ses propres règles : installer une situation immédiatement, caractériser un personnage en quelques secondes, concentrer les dialogues et maintenir le récit sous tension. Une autre manière d’écrire la fiction ?

25/08/2026, 11:11

ActuaLitté

“Ma mère est partie en Espagne” : Lavinia Braniște écrit l’exil ordinaire

Le 21 août paraît aux éditions des Syrtes le roman Camping de Lavinia Braniște, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar. Un roman sur l’exil ordinaire et des vies en transit. Dialogue avec son éditrice, Olimpia Verger.

17/08/2026, 17:51

ActuaLitté

“Les richesses du sol africain l’ont carrément appauvri”

Elvis Ntambua Mampuele, romancier, lauréat du Prix Senghor du public du premier roman : « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable » Par Karim El Haddady.

14/08/2026, 16:15

ActuaLitté

“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

ActuaLitté

“Un réseau de librairies plus fort et plus moderne” : l’ambition de l’ALIM au Maroc

Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/08/2026, 16:07

ActuaLitté

Oser Joyce : deux années avec Ulysse

Pendant deux ans à plein temps, Michel et Michela Gribinski ont vécu au rythme de Leopold Bloom, traversé six fois Dublin et remis chaque phrase sur le métier. De cette immersion naît une nouvelle traduction d’Ulysse, guidée par un pari : retrouver, sous le monument à la réputation si intimidante, le roman, ses corps, ses voix, son burlesque et sa mélancolie.

27/07/2026, 18:22

ActuaLitté

“Le collectif doit primer sur l’ego” : la SAIF invente un prix contre la logique des prix

Comment récompenser des artistes sans renforcer la compétition qui structure déjà leur secteur ? Avec le Prix La SAIF x Ce qui nous lie, Églantine de Boissieu assume ce paradoxe : distinguer un collectif, non pour couronner une œuvre ou une carrière, mais pour lui offrir trois jours durant lesquels il pourra cesser de produire. Une manière de traiter le temps, le repos et les relations de travail comme des ressources politiques.

24/07/2026, 16:16

ActuaLitté

“Quand un artiste affirme que son œuvre n’est pas politique, c’est déjà politique”

Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création indissociable des luttes collectives. Remise le 13 septembre, pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne distingue pas une œuvre : elle offre à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

22/07/2026, 15:51

ActuaLitté

La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

“C’est là que j’ai rencontré mes principaux dealers : Bacquié et le Palais des Thés”

Chez les écrivains, l’inspiration emprunte des chemins inattendus. Tandis que ses personnages s’enivrent et se droguent dans les coulisses du Grand-Guignol, Cyril Camus, lui, carbure au thé. De Belfast à Toulouse, il raconte comment une tasse d’English Breakfast s’est changée en passion pour les thés du monde entier, jusqu’à accompagner l’écriture de son roman d’horreur. Un récit plein d’autodérision, entre littérature, voyages et vapeurs de thé.

21/10/2026, 12:05

ActuaLitté

“Le ballon n’a pas encore roulé, on débat déjà de l’état du patient”

Avant même le coup d’envoi entre Lille et Galatasaray, les titres sont déjà écrits. « Trois points impératifs », « Lions » contre « Dogues », métaphores guerrières et slogans de publicitaires : le football se raconte dans une langue où la formule précède souvent les faits. À travers une rencontre indécise, ce billet observe avec ironie les clichés de la presse sportive, prompte à transformer une victoire, une défaite ou un nul en récit héroïque.

21/10/2026, 10:20

ActuaLitté

Lacrymos dehors, Totoro dedans : drôle d'ouverture pour Ghibli à Paris

Ouverte le 17 octobre à Paris, la boutique éphémère de la Maison Ghibli a connu un premier week-end mouvementé. Malgré les manifestations, les fans sont au rendez-vous pour retrouver l’univers de Hayao Miyazaki.

20/10/2026, 16:43

ActuaLitté

Victor Hugo n’a jamais mis les pieds en Orient. Il en a pourtant fait une révolution poétique

Publié en janvier 1829, le recueil Les Orientales de Victor Hugo ne doit rien à un voyage réel. C'est un Orient rêvé, tissé de lectures et d'imaginaire, qui allait pourtant bouleverser la poésie française et imposer son auteur comme le chef de file du romantisme. Par Amel Aït-Hamouda.

19/10/2026, 18:18

ActuaLitté

“On serait sans doute étonné par la banalité des rituels de sorcellerie”

Au cinéma, elles pactisent avec le diable, jettent des sorts et sèment la terreur. Mais les sorcières d’aujourd’hui ressemblent-elles vraiment à ces créatures inquiétantes ? Entre fascination pour la fiction, clichés tenaces et pratiques contemporaines, une enquête explore ce que les écrans racontent — et déforment — de la sorcellerie. Catherine Dumont Levesque, publiée aux éditions Oxus démystifie ces femmes, à l'approche d'Halloween.

19/10/2026, 16:09

ActuaLitté

“Une maison ne devient un foyer qu’à partir de ses vivants”

Pour le second texte de cette « Clinique sauvage », il s’agit d’une terrasse d’un autre genre. À Paris, dans son 7e arrondissement, au 217 du boulevard Saint-Germain, se tient la Maison de l’Amérique latine, dont deux salons portent les noms de deux prix Nobel, Neruda et Mistral. Ses murs ont vu passer Daudet, Maupassant, Mallarmé et le jeune futur père de la psychanalyse. 

19/10/2026, 11:19

ActuaLitté

“Comment une société accepte-t-elle ce qu’elle sait pourtant être destructeur ?”

Deux auteurs romains, deux façons de déshabiller le pouvoir. Tacite en dévoile les rouages : peur, servilité, silence et consentement. Suétone en explore les coulisses, les pulsions et les excès des empereurs. Sous la plume du psychanalyste Jean-Charles Bettan, leurs œuvres éclairent une question qui n’a rien perdu de son actualité : pourquoi les sociétés acceptent-elles de se soumettre à ce qu’elles savent destructeur ? Une lecture désenchantée.

17/10/2026, 11:17

ActuaLitté

Comment Sarah Knafo applique le “grand remplacement” à Éric Zemmour

En six semaines, Sarah Knafo aura vendu 46.304 exemplaires de plus qu’Éric Zemmour avec son essai de 2021, La France n'a pas dit son dernier mot. Le Casse du siècle tient mieux la distance et s’impose surtout dans les grandes surfaces spécialisées, ventes en ligne comprises. Mais l’ancien journaliste conserve un solide passé de best-seller, notamment avec Le Suicide français. Derrière la bataille des chiffres se dessinent deux carrières médiatiques et des rôles politiques qui évoluent.

17/10/2026, 10:54

ActuaLitté

“Non. L'intelligence artificielle ne raccourcit pas. Elle coupe.”

Dix-huit ans après avoir été sommé d’écrire plus court par un directeur de création, Adnan Algın retrouve la même injonction face à l’intelligence artificielle : couper, resserrer, simplifier. Mais que devient un texte lorsqu’on lui retire ses détours, ses références, son humour et jusqu’à sa voix ? De David Ogilvy à Blaise Pascal, ce récit ironique interroge ce que l’on perd lorsque raccourcir devient un réflexe, face à une machine qui confond parfois concision et appauvrissement. 

17/10/2026, 10:31

ActuaLitté

Kid Eternity : le jour où le paradis a cessé de dire la vérité

En 1942, un enfant meurt sous les torpilles nazies. Le ciel reconnaît une erreur et le ramène à la vie. En 1991, Grant Morrison et Duncan Fegredo ressuscitent ce héros pour le précipiter dans un enfer où même les anges deviennent suspects. Entre les deux, les comics ont grandi, les certitudes vacillé, et l'horreur appris à peindre.

17/10/2026, 09:15

ActuaLitté

Le fisc français a lu ces six romans et demande quelques explications

Fortunes obscures, mariages intéressés, ouvriers sacrifiés : certains personnages de roman auraient du mal à justifier leur train de vie. D'autres ne possèdent pas encore les biens qu'ils convoitent. Voilà qui complique le contrôle. Depuis le 29 juillet, le service de correction en ligne des déclarations de revenus 2025 est ouvert, jusqu'au 30 novembre 2026. On n'y régularise ni contrat démoniaque ni héritage félin...

 

17/10/2026, 07:30

ActuaLitté

Et si les étudiants en édition réinventaient l’université à leur manière ?

À l'université Paris Nanterre, la « semaine rouge » bat son plein. À Saint-Cloud, les étudiants du pôle Métiers du livre ont choisi une autre manière de poursuivre la mobilisation : organiser leurs propres cours. Syndicalisme, expériences professionnelles, avenir des bibliothèques, précarité dans l'édition… À la veille des manifestations du 17 octobre, ActuaLitté a rencontré cette génération qui aime les livres, mais n'accepte pas la passion comme une rémunération suffisante.

16/10/2026, 20:50

ActuaLitté

Le RN veut couper ses financements, la Maison des Sciences de l’Homme contre-attaque

Après le dépôt, puis le retrait, d’un amendement du Rassemblement national visant à supprimer sa subvention publique dans le budget 2027, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) réagit dans une tribune. Elle rappelle ses missions de diffusion des savoirs et défend la liberté de la recherche en sciences humaines et sociales.

16/10/2026, 17:34

ActuaLitté

“Le contrat social automobile à bout de souffle” : pourquoi la voiture doit changer de modèle

Au Mondial de l’auto, la 2 CV revient en électrique, les petites voitures abordables reprennent le devant de la scène et l’Europe négocie encore la trajectoire de 2035. Trois actualités que La voiture : décryptage d’une transition sous tension, de Léo Larivière et Diane Strauss, avec Marie Chéron, permet de lire autrement : comme les signes d’un contrat social, industriel et énergétique en pleine renégociation.

16/10/2026, 10:55

ActuaLitté

Face au scroll, la BD ne se défile plus : Bang! réveille les catalogues

La bande dessinée a longtemps tourné ses pages. La voilà qui bientôt défilera. Après avoir fait entrer les cases dans les smartphones, la société française Bang! veut désormais réveiller les catalogues des éditeurs. Au programme : intelligence artificielle, lecture verticale et patrimoine remis en circulation. De quoi donner une seconde jeunesse aux albums sans les condamner au régime minceur. Reste à savoir si l'on peut changer le format sans bousculer l'art. Par Clément Cousin, cofondateur de Bang!.

15/10/2026, 16:01

ActuaLitté

Journée mondiale de l'alimentation : 5 repas littéraires où mieux vaut avoir déjà mangé

Le 16 octobre, la Journée mondiale de l’alimentation rappelle qu’il faut nourrir l’humanité, si possible correctement. La littérature, toujours soucieuse d’apporter sa contribution, propose quelques innovations : farine à l’arsenic, cannibalisme institutionnalisé, banquet princier avec sacrifice humain et dîner d’anniversaire où les invités désignent ceux qui devront mourir. Cinq livres pour lesquels on conseillera de manger avant de venir. Et de garder son manteau.

15/10/2026, 13:46

ActuaLitté

100 ans après Le Soleil se lève aussi, les héritiers d’Hemingway préparent la suite

Au Bar Hemingway du Ritz Paris, les héritiers de l’écrivain célébraient le centenaire de ce que beaucoup considèrent comme son meilleur roman, Le Soleil se lève aussi, publié le 22 octobre 1926. Une rencontre avec sa famille, mais aussi avec celle d'un éditeur de légende et de l'ombre, Maxwell Perkins. 

14/10/2026, 17:35

ActuaLitté

Secret de bibliothécaires : que font les doudous quand les enfants dorment ?

Quel enfant n’a pas traîné ce que les adultes sans cœur appellent « objet transitionnel », alors que son vrai nom, c’est Doudou ? Peluche, poupée, bout de tissu : un meilleur ami, avec qui on mange, on pleure, on se mouche, on dort. Moi, c’était Lili : inséparables, vous dis-je. Alors la confier une nuit à une bibliothèque, même pas en rêve… Les plus jeunes, eux, ont manifestement moins de mal.

14/10/2026, 13:04

ActuaLitté

“Un roman policier, puis, plus logiquement, un roman d’horreur”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Pour écrire ce roman historique, il n’a pourtant suivi ni Dumas, ni Walter Scott, ni Maurice Druon. Ses influences viennent d’ailleurs : Stephen King, Umberto Eco, Salman Rushdie, Quentin Tarantino ou encore Alan Moore. Autant de références qui ont façonné son goût pour les récits où l’Histoire côtoie l’ironie, le mystère et l’horreur. L’auteur raconte comment ces rencontres littéraires et cinématographiques l’ont conduit jusqu’à un théâtre parisien disparu.

14/10/2026, 13:02

ActuaLitté

“Un projet mortifère” : la SGDL s'oppose (aussi) à la dissolution du Centre national du livre

Après la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels et le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres (SGDL) prend enfin publiquement position à son tour contre le projet de dissolution du Centre national du livre (CNL). 

14/10/2026, 12:59

ActuaLitté

À Paris, l'Acte V du mouvement lycéen : “Pas de futur sans culture”

Paris, mardi 13 octobre. À 14h30, rue de Rivoli, le départ du cortège de l’Hôtel de Ville approche. Le mouvement lycéen entre dans son cinquième acte, au lendemain de l’appel au calme d’Emmanuel Macron. En tête des revendications : les moyens pour étudier, les inégalités et les violences policières.

13/10/2026, 20:42

ActuaLitté

J’invente des mondes : Aujourd’hui, je choisis de défendre le nôtre

Je vais peut-être perdre des lecteurs. Des gens qui aiment mes romans mais préféreraient que je reste bien gentiment dans mes mondes imaginaires. Que je parle de fantasy, d’âmes-sœurs, de héros et de créatures fantastiques. Que je fasse rêver. Et surtout, surtout que je ne parle pas de politique. Tant pis. Parce qu’à un moment, se taire revient aussi à prendre position. Propos recueillis par Guilhem Méric.

 

13/10/2026, 16:59

ActuaLitté

“Et si le vrai lecteur était celui qui ne finit pas ses livres ?”

Et si ne pas finir un livre n’était pas un échec ? À l’heure où l’attention s’éparpille, où les défis de lecture transforment les livres en trophées et où l’intelligence artificielle uniformise les voix, Clément Bosqué défend le droit de lire autrement : lentement, par fragments, sans obligation de résultat. Dans Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi (éditions Oxus), il célèbre la difficulté, la liberté et ce « joyeux entêtement » qui font de la lecture une expérience singulière.
 
 

13/10/2026, 16:05

ActuaLitté

“Le correcteur est prothésiste dentaire : il polit la porcelaine, le propriétaire sourit”

Une virgule sauvée, un accord redressé, une coquille écartée : le lecteur n’en saura rien. De la Bible de 1631 aux imprimeries ottomanes, Adnan Algın, lui-même correcteur, rend hommage à ces artisans invisibles qui veillent sur les livres et les journaux. Entre humour féroce et mélancolie, il raconte un métier dont la réussite se mesure aux erreurs que personne ne verra — et dont l’effacement menace bien davantage que l’orthographe.

13/10/2026, 14:35

ActuaLitté

Critiques littéraires : à force de ménager les éditeurs, qui défend encore les lecteurs ?

À lire certaines pages livres, on dirait que la critique littéraire française a cessé de juger pour se contenter de recevoir et de remercier. C’est un choix éditorial, paraît-il ; le marché est fragile, comprenez-vous. J’appelle cela une abdication. Par Charles Garatynski.

12/10/2026, 18:18

ActuaLitté

Traduire ? Quelques recommandations au fil du temps

Quelques conseils à glaner de la part de nos collègues du passé ? Un exemple parmi d’autres est celui de la traductrice anglaise Sarah Austin pour défendre ses droits intellectuels : « Cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions. »

12/10/2026, 10:20

ActuaLitté

Jean-Paul Enthoven, toujours en lice pour le Renaudot, accusé de “piratages” littéraires

Exclusif - Toujours en lice pour le prix Renaudot Essai 2026, Jean-Paul Enthoven poursuit sa course avec son Dictionnaire amoureux du bonheur, paru en cette rentrée chez Plon. Mais certains passages du livre ressemblent singulièrement à des séquences publiées plus de dix ans auparavant par Frédéric Schiffter. ActuaLitté a confronté les textes. Un automne littéraire décidément très à thème...

11/10/2026, 08:00

ActuaLitté

Combien de temps peut-on tenir sans aller aux toilettes dans un roman ?

La littérature demande beaucoup au corps humain. Courir derrière un train, traverser un désert, accoucher, saigner abondamment, tomber amoureux sous une pluie battante ou mourir après quatre cents pages ne semble poser aucune difficulté particulière. Aller aux toilettes, en revanche, embarrasse manifestement la narration.

10/10/2026, 07:00

ActuaLitté

La turquerie, cette mode oubliée qui a marqué la littérature française

Née dans le mirage du Bosphore plutôt que sur le Parnasse, la turquerie fut pour la littérature française une tentation plus qu’un sujet : regarder l’Orient pour mieux se voir. De Molière à Loti, cette muse ambiguë n’a cessé d’éclairer nos imaginaires et nos contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

09/10/2026, 15:49

ActuaLitté

Moins de bébés, moins d’élèves : comment la dénatalité transforme déjà la France

La France fait moins d’enfants, et les effets du basculement débordent déjà les maternités. Nouveau congé de naissance, recul annoncé de 1,7 million d’élèves d’ici 2035, solde naturel négatif en Provence :  trois actualités que La grève des naissances, d’Hervé Le Bras, permet de relire autrement, en interrogeant l’efficacité des politiques familiales, le poids des inégalités et les conséquences territoriales de la dénatalité en France aujourd’hui.

09/10/2026, 10:56

ActuaLitté

Le CNL, indispensable “à l’équilibre de la chaîne du livre et de la lecture”

Une proposition de loi venue de la droite du Sénat entend supprimer, purement et simplement, le Centre national du livre (CNL), au nom d'une lutte contre « l'agencification » de l'État. Plusieurs acteurs du secteur du livre rappellent cependant son rôle crucial dans le soutien à la création et à la diversité, dont le Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés, dans une tribune reproduite ci-dessous.

09/10/2026, 08:28

ActuaLitté

“Diviser pour régner” : les artistes-auteurs accusent les pouvoirs publics

19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.

08/10/2026, 14:50

ActuaLitté

“J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”

Dix mois après avoir quitté la librairie, Elsa continue pourtant d’enchaîner les livres. Mais à force de lire sans interruption, une question s’impose : est-ce encore l’envie de lire, ou simplement une habitude devenue refuge ? Entre pile à lire, achats compulsifs, peur du vide et plaisir intact de certaines découvertes, ce billet interroge avec franchise ce que nos lectures disent parfois de nous — et de nos automatismes.

08/10/2026, 09:00

ActuaLitté

Classique = Moderne ? Un étudiant défie l’Académie française sur ses propres règles

Exclusif - C'est à en perdre son latin : cette fois, les Modernes siègent sous la Coupole. Deux prix de poésie de l’Académie française sont contestés pour avoir couronné des écritures qui prennent leurs aises avec la versification régulière. Anton Goubier, jeune étudiant en lettres classiques, réclame la règle, le grand médiéviste et Immortel Michel Zink, 81 ans, lui répond que le classique n’a jamais cessé de bouger.

07/10/2026, 17:00

ActuaLitté

“Quand je n’écris pas mes histoires, j’écris sur celles des autres”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Lorsqu’il n’écrit pas ses propres histoires, il étudie celles des autres. Chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de Neil Gaiman, du fantastique, de la bande dessinée et des cultures populaires, il a fait de l’analyse des récits un autre versant de son travail. Ces recherches ont directement nourri Grand-Guignol, de la construction des ambiances au goût pour une documentation fouillée.

07/10/2026, 14:35

ActuaLitté

“Le RN ose tout”, même confisquer Olympe de Gouges, icône féministe

Exclusif — Le Rassemblement national tente, par une initiative parlementaire visant à faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, de se grimer en formation féministe. Les votes du parti d'extrême droite, tout comme les prises de position de Marine Le Pen, sont pourtant bien éloignés des combats de l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une pétition, signée par des historiennes, des universitaires et des spécialistes d'Olympe de Gouges, dénonce « la dernière des impostures » du RN.

07/10/2026, 10:24

Top Articles

Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.