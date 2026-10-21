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Enfin une utilité à Facebook : un manuscrit de 1524 retrouvé en Italie

Une association italienne pensait annoncer une bonne nouvelle : le retour d’un manuscrit vieux de cinq siècles dans les archives d’une paroisse. Sa publication sur Facebook a finalement déclenché une enquête des carabiniers. Le volume, daté de 1524 et dont le prix de vente était fixé à 5000 €, a été restitué à l’archidiocèse de Pérouse-Città della Pieve. Un bibliophile est mis en cause pour recel de biens culturels.

Le 21/10/2026 à 14:27 par Nicolas Gary

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Publié le :

21/10/2026 à 14:27

Nicolas Gary

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L’annonce devait célébrer le retour d’un livre ancien dans les collections religieuses de Deruta, petite ville d’Ombrie. En mai 2026, une association culturelle indique sur Facebook qu’elle prévoit de remettre un manuscrit aux archives de la paroisse.

La publication attire l’attention des carabiniers de Pérouse spécialisés dans la protection du patrimoine culturel, qui surveillent notamment Internet pour repérer les transactions illicites. Il ne s’agissait pourtant pas d’une offre de vente.

L’association venait d’acquérir l’ouvrage et souhaitait l’offrir à la paroisse. Mais le message permet aux enquêteurs de localiser un document dont ils vont chercher à établir la provenance. Le communiqué des carabiniers du 20 octobre 2026 retrace cette découverte, à l’origine de la procédure.

Une inscription qui désigne une confrérie de Deruta

Les investigations sont conduites sous la direction du parquet de Pérouse, avec l’appui des archives diocésaines. Une inscription portée sur le manuscrit fournit un élément décisif. Elle indique, selon une traduction française, que celui-ci « appartient à la pieuse compagnie du très saint et glorieux sacrement du corps du Christ, établie à Deruta dans l’église Saint-François ».

Cette mention renvoie à la confrérie du Très-Saint-Sacrement de Deruta, à laquelle les autorités attribuent l’ouvrage. D’après l’agence ANSA, les vérifications ont également permis d’établir la valeur culturelle du document au regard de la législation italienne.

Ce que contient précisément le livre reste inconnu : ni les carabiniers ni les articles de presse consultés ne détaillent son texte, son usage ou ses caractéristiques matérielles. Les circonstances dans lesquelles il a quitté la confrérie ne sont pas davantage expliquées. L’enquête a toutefois permis de reconstituer plusieurs changements de mains, jusqu’au vendeur qui l’avait cédé à l’association.

Un prix de 5000 € et une enquête pour recel

Les recherches mènent à un homme domicilié dans la province de Pérouse, présenté par La Nazione comme un bibliophile connu et un expert du secteur. Il avait conclu avec l’association une vente au prix de 5 000 €. Une nuance s’impose toutefois : selon Umbria24, qui apporte des précisions sur la transaction, les acheteurs avaient versé un acompte et déjà pris possession du manuscrit. Rien ne confirme que la totalité de la somme avait été payée.

Le média local précise également que l’association, décrite comme de bonne foi, avait été contactée par les carabiniers après la découverte de sa publication. Les militaires, dont les recherches étaient coordonnées par le parquet de Pérouse, ont alors entrepris de retracer les changements de propriétaire. L’organisme acquéreur n’est pas présenté comme mis en cause dans cette affaire.

Les investigations ont abouti au signalement du vendeur à la justice italienne pour des faits présumés de recel de biens culturels. Selon le communiqué officiel, il a été laissé en liberté. Cette mise en cause ne constitue donc pas une condamnation. Les autorités ne précisent pas comment ce spécialiste avait obtenu le volume, et les informations rendues publiques ne permettent pas d’établir les circonstances d’une éventuelle disparition ou soustraction.

Le 20 octobre, les carabiniers ont annoncé avoir remis le document à l’archevêque Ivan Maffeis, représentant l’archidiocèse de Pérouse-Città della Pieve. Cette restitution intervient plusieurs mois après la publication repérée sur Facebook. L’association envisageait un dépôt dans les archives paroissiales de Deruta ; la destination définitive du manuscrit après sa remise à l’archevêque n’a pas été précisée.

 

 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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01/10/2026, 16:03

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Morgane Moncomble : deux romans, deux adaptations, un phénomène éditorial

Disney+ a officialisé, le 28 septembre dernier, le casting d’Un automne pour te pardonner, adaptation du premier tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Alors que le tournage a débuté cet été, le projet vient s’ajouter à une autre adaptation annoncée quelques mois plus tôt par France Télévisions. En 2026, deux romans de Morgane Moncomble prennent le chemin des écrans, tandis que l’autrice continue d’élargir sa présence en librairie.

30/09/2026, 16:22

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Icebreaker : le phénomène BookTok de Hannah Grace adapté en série par Netflix

Après avoir conquis les librairies et les réseaux sociaux, Icebreaker va passer à l’écran. Netflix prépare une série tirée de la romance sportive de Hannah Grace, premier volume de la saga Maple Hills. Publié en France chez BMR en 2023, dans une traduction de Madeleine Petit, le roman met en scène une patineuse artistique et le capitaine d’une équipe universitaire de hockey contraints de partager la même glace. Daisy Jelley et Connor Simos incarneront Anastasia « Stassie » Allen et Nate Hawkins.

29/09/2026, 17:33

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La Grande Librairie : cette semaine, mères, mémoire et héritage

Cette semaine, dans La Grande Librairie, des vies imparfaites et des actes manqués ! Augustin Trapenard nous donne rendez-vous ce 30 septembre, à 21h05 sur France 5, en compagnie de ses invités.

29/09/2026, 15:38

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Les Braqueuses : 30 femmes pour raconter autrement le monde

Les Braqueuses sont journalistes, écrivaines, metteuses en scène, comédiennes, artistes, psychologues, chercheuses, enseignantes, ingénieures, entrepreneuses… Elles viennent d’horizons différents, avec des parcours, des sensibilités et des regards singuliers.

28/09/2026, 15:51

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Riad Sattouf, Amélie Nothomb et Phoebe Hadjmarkos Clarke sur France Culture

De ce lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre prochain, les ondes de France Culture réservent de belles découvertes et redécouvertes littéraires. Romans, bandes dessinées, essais, théâtre, il y en aura pour tous les goûts. Avec, notamment, Lilia Hassaine, Riad Sattouf, Amélie Nothomb ou Phoebe Hadjmarkos Clarke.

28/09/2026, 10:18

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Quelles sont les meilleures séries du XXIe siècle ? Une française dans le top 100

Le New York Times vient de dévoiler son classement des 100 meilleures séries télévisées du XXIe siècle. Breaking Bad prend la première place, devant The Wire et Mad Men, mais pour les lecteurs, un autre classement se dessine derrière celui-ci : au moins treize des séries retenues sont directement issues d’un roman, d’un cycle littéraire ou d’un ouvrage de non-fiction. La mieux placée est...

25/09/2026, 18:18

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Édouard Philippe en conversation avec Olivier Norek, sur LCP

Le premier rendez-vous d'une nouvelle émission de LCP, Conversation française [auparavant nommée La République des Lettres, NdR], sera disponible dès ce vendredi 25 septembre sur YouTube. Le candidat à la présidentielle Édouard Philippe (Horizons) y dialoguera avec l'écrivain Olivier Norek. Des diffusions sur la TNT sont prévues la semaine prochaine.

25/09/2026, 15:01

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IA, exils et Thélyson Orélien : une semaine littéraire sous tension

Entre le 18 et le 24 septembre 2026, la revue du web littéraire s’appuie sur 243 contributions recensées par Bibliosurf : 201 avis, 14 podcasts et 28 vidéos. Romans de rentrée, controverses, exils, mémoire, violences et récits noirs composent une semaine où Thélyson Orélien domine très largement les discussions, devant Chuck Wendig, Philippe Jaenada, Franck Thilliez et Abdellah Taïa, au fil d’une réception critique particulièrement dense.

25/09/2026, 11:07

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Un pays, un livre : Augustin Trapenard rejoint TV5MONDE pour une nouvelle émission

TV5MONDE renforce ses programmes d'incitation à la lecture avec Un pays, un livre : un tour du monde des littératures francophones contemporaines diffusé chaque jour en novembre, à l'occasion du XXe Sommet de la Francophonie.

 

 

23/09/2026, 17:39

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France 3 diffuse Monsieur, adaptation de Petite sale, de Louise Mey

Dès le jeudi 1er octobre, sur la plateforme france.tv, et le mardi 13 octobre, à 21h10, sur France 3, sera diffusée l'adaptation du roman Petite sale, de Louise Mey. Jean-Pierre Darroussin et Jeremy Lewin mènent la distribution de cette production LM les Films.

23/09/2026, 09:51

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Inceste et agro-industrie : deux enquêtes adaptées pour France Télévisions

Deux adaptations d'enquêtes sont en développement pour le groupe France Télévisions. Deux initiatives qui ont tenté de briser le silence autour de tabous : celui de l'emprise de l'industrie agro-alimentaire, pour Nicolas Legendre, celui qui entoure le traitement judiciaire des enfants et des mères qui dénoncent l'inceste, pour Romane Brisard.

22/09/2026, 12:26

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Vanessa Schneider coécrit un film sur Françoise Giroud pour Sylvie Testud

La journaliste et romancière Vanessa Schneider croisera sa plume avec celle de la scénariste Juliette Barry pour Françoise Giroud, la revanche d’une femme libre. Ce téléfilm sera centré sur la période 1951-1961, à la fois exaltante et éprouvante pour la journaliste, cocréatrice de l'hebdomadaire L'Express.

22/09/2026, 11:51

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Dans La Grande Librairie, on interroge l'humanité (toute entière)

Qu’est-ce qui fait encore notre humanité ? À l’heure de l’intelligence artificielle et d’un monde toujours plus fracturé, d’une société toujours plus polarisée, on s’interrogera sur ce qui nous rassemble, ce qui produit encore du lien.

21/09/2026, 20:06

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Présidentielle : LCP confronte candidats et écrivains dans une émission

L'année présidentielle met les médias, y compris la télévision, en ordre de bataille pour animer et rendre compte des débats à venir. LCP créé même pour l'occasion une nouvelle émission, La République des Lettres, qui verra dialogue un candidat ou une candidate à l'Élysée face à un auteur ou une autrice. Sous l'œil de la journaliste et essayiste Anna Cabana.

21/09/2026, 15:47

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14 juillet, adaptation d'une nouvelle de Nicolas Mathieu, en développement

Le groupe France Télévisions diffusera, au cours de sa saison 2026-2027, 14 juillet, une mini-série adaptée d'un texte de Nicolas Mathieu. Une enquête tragique et poignante s'annonce, basée sur la nouvelle La retraite du juge Wagner (Actes Sud, 2021).

21/09/2026, 14:51

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Cyril Pedrosa, Anne Godard et Fleur Hopkins sur les ondes de France Culture

Cette semaine, France Culture réserve de beaux moments mêlant radio et littérature, à ses auditeurs et auditrices. La station convie, au fil de sa grille, celles et ceux qui font la création, qu'il s'agisse de littérature, de bande dessinée ou de théâtre. Entretiens, sélections ou fictions sonores, il y en aura pour tous les goûts, avec, notamment, Cyril Pedrosa, Laura Kasischke ou encore Séphora Pondi.

21/09/2026, 11:12

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Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
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