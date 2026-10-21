Enfin une utilité à Facebook : un manuscrit de 1524 retrouvé en Italie

Une association italienne pensait annoncer une bonne nouvelle : le retour d’un manuscrit vieux de cinq siècles dans les archives d’une paroisse. Sa publication sur Facebook a finalement déclenché une enquête des carabiniers. Le volume, daté de 1524 et dont le prix de vente était fixé à 5000 €, a été restitué à l’archidiocèse de Pérouse-Città della Pieve. Un bibliophile est mis en cause pour recel de biens culturels.
Le 21/10/2026 à 14:27 par Nicolas Gary
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21/10/2026 à 14:27
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L’annonce devait célébrer le retour d’un livre ancien dans les collections religieuses de Deruta, petite ville d’Ombrie. En mai 2026, une association culturelle indique sur Facebook qu’elle prévoit de remettre un manuscrit aux archives de la paroisse.
La publication attire l’attention des carabiniers de Pérouse spécialisés dans la protection du patrimoine culturel, qui surveillent notamment Internet pour repérer les transactions illicites. Il ne s’agissait pourtant pas d’une offre de vente.
L’association venait d’acquérir l’ouvrage et souhaitait l’offrir à la paroisse. Mais le message permet aux enquêteurs de localiser un document dont ils vont chercher à établir la provenance. Le communiqué des carabiniers du 20 octobre 2026 retrace cette découverte, à l’origine de la procédure.
Les investigations sont conduites sous la direction du parquet de Pérouse, avec l’appui des archives diocésaines. Une inscription portée sur le manuscrit fournit un élément décisif. Elle indique, selon une traduction française, que celui-ci « appartient à la pieuse compagnie du très saint et glorieux sacrement du corps du Christ, établie à Deruta dans l’église Saint-François ».
Cette mention renvoie à la confrérie du Très-Saint-Sacrement de Deruta, à laquelle les autorités attribuent l’ouvrage. D’après l’agence ANSA, les vérifications ont également permis d’établir la valeur culturelle du document au regard de la législation italienne.
Ce que contient précisément le livre reste inconnu : ni les carabiniers ni les articles de presse consultés ne détaillent son texte, son usage ou ses caractéristiques matérielles. Les circonstances dans lesquelles il a quitté la confrérie ne sont pas davantage expliquées. L’enquête a toutefois permis de reconstituer plusieurs changements de mains, jusqu’au vendeur qui l’avait cédé à l’association.
Les recherches mènent à un homme domicilié dans la province de Pérouse, présenté par La Nazione comme un bibliophile connu et un expert du secteur. Il avait conclu avec l’association une vente au prix de 5 000 €. Une nuance s’impose toutefois : selon Umbria24, qui apporte des précisions sur la transaction, les acheteurs avaient versé un acompte et déjà pris possession du manuscrit. Rien ne confirme que la totalité de la somme avait été payée.
Le média local précise également que l’association, décrite comme de bonne foi, avait été contactée par les carabiniers après la découverte de sa publication. Les militaires, dont les recherches étaient coordonnées par le parquet de Pérouse, ont alors entrepris de retracer les changements de propriétaire. L’organisme acquéreur n’est pas présenté comme mis en cause dans cette affaire.
Les investigations ont abouti au signalement du vendeur à la justice italienne pour des faits présumés de recel de biens culturels. Selon le communiqué officiel, il a été laissé en liberté. Cette mise en cause ne constitue donc pas une condamnation. Les autorités ne précisent pas comment ce spécialiste avait obtenu le volume, et les informations rendues publiques ne permettent pas d’établir les circonstances d’une éventuelle disparition ou soustraction.
Le 20 octobre, les carabiniers ont annoncé avoir remis le document à l’archevêque Ivan Maffeis, représentant l’archidiocèse de Pérouse-Città della Pieve. Cette restitution intervient plusieurs mois après la publication repérée sur Facebook. L’association envisageait un dépôt dans les archives paroissiales de Deruta ; la destination définitive du manuscrit après sa remise à l’archevêque n’a pas été précisée.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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