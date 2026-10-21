Pourquoi Hollywood s'intéresse de plus en plus aux romans déjà publiés

Les livres de fonds représentaient 65,3 % des demandes en 2025, puis 65,6 % au premier semestre 2026. En 2021, lors de l’essor du streaming, les nouveautés avaient presque comblé leur retard. L’écart s’est depuis creusé, constate le rapport Book-to-Screen Marketplace Insights, 2019–2026, présenté par Erin Somers dans Publishers Lunch.

L’entreprise a analysé 41.771 demandes concernant 26.570 titres, formulées entre 2019 et juin 2026 par 692 utilisateurs de 365 entreprises. Si chaque sollicitation vise à vérifier la disponibilité des droits audiovisuels et leurs détenteurs, elle n’atteste ni l’achat d’une option ni le lancement d’une adaptation. Notons d'ores et déjà que le corpus couvre aussi nouvelles, bandes dessinées et articles.

Des ouvrages qui ont déjà fait leurs preuves

La part des recherches sur les titres à paraître est passée de 18,3 % en 2021 à 5,5 % en 2025. Rightscenter y voit une prudence accrue des studios et le recul des enchères spéculatives. Une interprétation de ses données, sans enquête indépendante.

Le « fonds » commence ici trois ans après la première publication en anglais, et non à l’entrée dans le patrimoine littéraire. En 2025, 35,2 % des vérifications portaient sur des œuvres d’au moins dix ans, 19,9 % sur des titres de vingt ans ou plus. Le cœur du marché reste celui des livres âgés de trois à quinze ans.

Mais les pratiques divergent : l’âge médian des titres examinés est d’un an pour les studios de cinéma, trois pour ceux de télévision, cinq pour les sociétés de production et dix pour les éditeurs. Les éditeurs peuvent aussi identifier des interlocuteurs pour leurs droits audiovisuels.

La part des séries littéraires est passée de 10,1 % en 2019 à 21,8 % en 2025. Près de la moitié des recherches sur les romans indépendants surviennent dans les deux premières années ; les sagas connaissent un pic six à dix ans après leur lancement. Sur Rightscenter, 74,9 % des titres n’ont intéressé qu’un seul demandeur.

De Ted Chiang à Jacqueline Harpman

Le palmarès 2019-2026 des titres sollicités par le plus grand nombre d’utilisateurs commence par Exhalation, recueil de Ted Chiang traduit par Théophile Sersiron sous le titre Expiration (Denoël). Deuxième, A Little Life (2015), de Hanya Yanagihara, s’intitule en français Une vie comme les autres, dans la traduction d’Emmanuelle Ertel (Buchet-Chastel).

Cinquième, The Midnight Library de Matt Haig est paru en français sous le titre La Bibliothèque de minuit, traduit par Dominique Haas (Mazarine). L’Anomalie, d’Hervé Le Tellier, occupe la sixième place. The Left Hand of Darkness (1969), d’Ursula K. Le Guin, arrive vingt-huitième : La Main gauche de la nuit a été traduit par Jean Bailhache.

Trente-cinquième, I Who Have Never Known Men est la traduction anglaise par Ros Schwartz de Moi qui n’ai pas connu les hommes, roman de Jacqueline Harpman paru en 1995. Cette histoire de quarante femmes enfermées sous terre a été rééditée au Livre de Poche en mai 2026.

À LIRE - Netflix fait-il vraiment vendre des livres ? Les chiffres derrière Bridgerton et Lupin

Sa première traduction anglaise date de 1997. Au premier semestre 2026, parmi les œuvres sollicitées au moins deux fois, Rightscenter recense 3,5 fois plus de littérature traduite qu’un an auparavant, et quatre fois plus de titres japonais.

Le domaine public, un autre enjeu économique

Aucun des ouvrages de ce palmarès mentionnés ici n’appartient au domaine public. En France, la protection patrimoniale dure en principe jusqu’à soixante-dix ans après la mort de l’auteur ; les traductions bénéficient également d’une protection propre.

L’adaptation d’un livre réellement libre de droits permet d’éviter le paiement d’une option ou d’une licence sur son texte original. Les apports créatifs de traductions ou de films antérieurs peuvent néanmoins rester protégés. Rightscenter ne précise pas quelle part de ses recherches concerne le domaine public : rien ne permet donc de lier ce statut à la progression du fonds. Le Magicien d’Oz en donne un exemple : le roman original de L. Frank Baum est libre de droits, contrairement aux éléments créés pour son adaptation cinématographique de 1939.

Des maisons organisent déjà la visibilité audiovisuelle de leurs catalogues. En juin 2026, Publishers Weekly rapportait l’intégration de plus de 6000 titres du fonds Simon & Schuster à la base professionnelle Black List. En France, Hachette Livre et STUDIOCANAL ont créé ON SCREEN, pour développer des adaptations tirées du catalogue Hachette.

Crédits photo : Venti Views, domaine public

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com