Julio Ribera, Albert Camus et Wajdi Mouawad à la BnF, en 2027

À quelques semaines de la fin d'une année 2026 marquée par des événements consacrés à la presse alternative, aux cartes imaginaires ou, plus récemment, à Georges Perec, la Bibliothèque nationale de France anticipe déjà 2027.

L'année sera sans aucun doute marquée par l'exposition consacrée à Albert Camus, 70 ans après l'obtention du Prix Nobel de Littérature par l'auteur de L'étranger. Rappelons que l’État a acquis, en 2026, un ensemble d’archives d’Albert Camus, avec le soutien d’Hermès et du CIC. Le fonds, acheté 9 millions € et destiné à la Bibliothèque nationale de France, réunit des manuscrits, carnets, agendas et correspondances.

Julio Ribera

16 mars — 16 mai 2027 (dates prévisionnelles)

Site François-Mitterrand I galerie des Donateurs

La BnF met à l’honneur le dessinateur Julio Ribera (1927-2018) à travers une sélection de planches originales issues du don fait en 2026 par son épouse. L’exposition, présentée dans la Galerie des donateurs, embrasse près de cinquante ans de création et propose de découvrir les multiples facettes d’une œuvre aussi prolifique que diverse.

Au fil d’un parcours à la fois chronologique et thématique, l’exposition revient sur les grandes étapes de la carrière de l’artiste. Elle explore les nombreux genres auxquels Julio Ribera s’est consacré : western, séries animalières, récits didactiques, science-fiction, thriller, fantasy, aventure ou encore humour, jusqu’à une émouvante autobiographie en trois volumes. La présentation de nombreuses planches originales permet d’approcher au plus près le travail d’un artiste dont le dessin réaliste se prête avec virtuosité aux univers les plus variés.

Né à Barcelone en mars 1927, Julio Ribera fait ses débuts dans la presse enfantine espagnole en 1946. À l’automne 1954, il quitte l’Espagne franquiste dans laquelle il étouffe et s’installe à Paris. Il travaille d’abord au service de la presse jeunesse, comme illustrateur et dessinateur de bandes dessinées, tout en réalisant des strips pour la presse quotidienne à grand tirage.

Adoubé par René Goscinny, il devient pendant dix ans un collaborateur régulier de Pilote, où il fait la connaissance du scénariste Christian Godard. De leur rencontre naît, entre autres, Le Vagabond des Limbes, ambitieux space opera qui connaît, entre 1975 et 2003, 31 albums. Cette longue aventure constitue l’un des temps forts d’une carrière au cours de laquelle Ribera ne cessera d’explorer de nouveaux territoires graphiques et narratifs.

L’exposition donne ainsi à voir l’évolution d’un artiste talentueux et généreux, tout en offrant, en filigrane, un regard sur près d’un demi-siècle de bande dessinée francophone. Le commissariat est assuré par Thomas Creusot, chargé de mission de coordination de la direction des Collections, et Carine Picaud, conservatrice à la Réserve des livres rares de la BnF.

Albert Camus, empêcher que le monde ne se défasse

1er avril — 4 juillet 2027

Site Richelieu I galerie Mansart, galerie Pigott

En 1957, l’attribution du Prix Nobel de littérature à Albert Camus surprend, jusqu’à l’écrivain lui-même. À 44 ans, l’auteur de L’Étranger, de La Peste et du Mythe de Sisyphe jouit déjà d’une grande notoriété internationale, mais considère que l’essentiel de son œuvre reste à venir. 70 ans plus tard, sa postérité, sa popularité et la résonance de ses textes témoignent de la place majeure qu’il occupe dans la littérature du XXe siècle.

À l’occasion de cet anniversaire et de l’entrée dans les collections nationales de la totalité des archives d’Albert Camus, acquises par la BnF en 2026, l’exposition Albert Camus, empêcher que le monde ne se défasse — titre emprunté à son discours de réception du Nobel — propose de redécouvrir l’écrivain à travers son écriture et les métamorphoses de son œuvre. Conservées et enrichies par sa famille depuis sa mort accidentelle en 1960, ces archives offrent un accès exceptionnel à la genèse et à l’histoire de son œuvre.

Les manuscrits de L’Étranger, Le Mythe de Sisyphe, La Peste, L’Homme révolté et La Chute, rarement présentés au public, occupent une place centrale dans le parcours. Ils dialoguent avec des créations contemporaines — bandes dessinées, mangas, livres d’artiste, peintures, jeux vidéo — qui témoignent de la vitalité de l’imaginaire camusien. L’exposition explore également la passion de Camus pour le théâtre, depuis ses débuts à Alger en 1936 jusqu’à ses grandes mises en scène des années 1950, en évoquant son activité d’auteur, d’adaptateur, de metteur en scène de meneur de troupe et d’acteur à l’occasion.

Le parcours revient enfin aux origines de l’homme et de l’écrivain : l’Algérie de son enfance, la Méditerranée, l’école et la découverte de la littérature. Le manuscrit du Premier Homme, retrouvé à ses côtés lors de l’accident qui lui coûta la vie le 4 janvier 1960, en constitue l’un des moments les plus émouvants.

En conclusion, traductions de L’Étranger et témoignages de lecteurs du monde entier rappellent la présence toujours vivante de Camus et invitent, aujourd’hui encore, à lire et relire son œuvre.

Le commissariat est assuré par Thomas Cazentre, du département des Manuscrits, et Élisabeth Maisondieu-Camus, avec, en commissaire associée, Lise Fauchereau, du département des Arts du spectacle de la BnF.

Wajdi Mouawad (titre provisoire)

22 juin — 5 septembre 2027

Site François-Mitterrand I galerie des Donateurs

Dramaturge, metteur en scène, auteur de romans et d’essais, cinéaste et plasticien, Wajdi Mouawad a dirigé le Théâtre de la Colline de 2016 à 2026. En 2023, il a fait don de ses archives au département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France.

S’appuyant sur des manuscrits tant évocateurs qu’énigmatiques, l’exposition invite à découvrir l’originalité de sa manière de construire le récit. Tout commence par une idée de narration qui s’impose à lui, Wajdi Mouawad élabore alors des schémas qui symbolisent graphiquement les articulations de ses intrigues, souvent labyrinthiques.

Une fois la trame établie, la création se poursuit avec les comédiens, d’abord en huis clos, puis sur le plateau. L’exposition met également en lumière la dimension épique et tragique d’une œuvre dramatique profondément singulière, qui mêle constamment l’intime et la géopolitique.

Contraint à plusieurs reprises à l’exil, le dramaturge franco-libanais a construit un théâtre et une œuvre romanesque travaillés par la question de la mémoire, de la filiation et de l’identité, comme un déploiement contemporain des tragédies antiques. Ce faisant, il tente de proposer une réconciliation entre Orient et Occident, sans « jamais donne[r] de leçons mais de l’espoir, à côté du désespoir ».

À travers ces archives, l’exposition donne à voir une œuvre en construction où graphie, dessins, souvenirs, travail avec les acteurs et mise en scène participent d’un même geste de création. Le commissariat est coassuré par Mathilde Hallot-Charmasson et Hélène Keller, du département des Arts du spectacle de la BnF.

Pompéi, la couleur retrouvée (titre provisoire)

29 septembre 2027 – 30 janvier 2028 (dates prévisionnelles)

Site François-Mitterrand I galeries 1 & 2

Cette exposition propose de redécouvrir Pompéi à travers le foisonnement de couleurs progressivement révélé par les fouilles. Elle met tout particulièrement à l’honneur l’exceptionnel fonds de dessins de l’architecte français François Mazois, présenté pour la première fois au public.

Lorsque Pompéi émerge au XVIIIe siècle des cendres qui l’ont recouverte quelque 1700 ans plus tôt, la ville révèle progressivement à ses visiteurs un foisonnement de couleurs auquel les restes antiques alors connus les avaient peu habitués. Le destin tragique de la cité leur fait certes toucher du doigt la fragilité de l’existence, mais les somptueuses couleurs des fresques et des mosaïques évoquent, dans le même temps, la recherche du beau et d’une vie douce.

Ce sont ces couleurs, peu à peu retrouvées, que l’exposition de la Bibliothèque nationale de France se propose de faire découvrir, en mettant tout particulièrement en lumière l’exceptionnel fonds de dessins de l’architecte français François Mazois, préparatoires à son ouvrage monumental Les Ruines de Pompéi (1824-1838).

Bénéficiant d’un accès privilégié au site à un moment où Caroline Murat, éphémère reine de Naples de 1808 à 1815, donne un nouvel élan aux fouilles de la ville ensevelie, Mazois forme un projet d’une ampleur inédite : restituer Pompéi dans son ensemble. Ses dessins à la plume, au lavis et à l’aquarelle invitent à parcourir la ville, ses rues, ses édifices et surtout ses demeures aux murs magnifiquement colorés. Témoignant de décors parfois disparus, ces relevés constituent encore aujourd’hui une source essentielle pour les archéologues.

Issues non seulement des collections de la BnF, mais aussi du Parc archéologique de Pompéi, du Musée du Louvre, du musée d’Orsay, de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts et de plusieurs grands musées de région (Besançon, Montpellier, Nancy et Toulouse), plus de 250 œuvres, peintures, photographies, estampes, objets viendront compléter ce corpus, conservé au département des Estampes et de la photographie de la BnF. Toutes témoignent de la fascination suscitée par la

cité vésuvienne qui devient un mythe fécond, nourrissant la littérature, la musique, la peinture et l’architecture.

Grâce à un dispositif numérique conçu en partenariat avec le Parc archéologique de Pompéi, l’exposition s’achève sur une évocation des fouilles contemporaines, qui révèlent toujours davantage la vie de la cité et l’univers chromatique dans lequel évoluaient ses habitants.

L'exposition, coorganisée avec le Parc archéologique de Pompéi, a pour commissaires Corinne Le Bitouzé (département des Estampes et de la photographie, BnF) et Gennaro Toscano (direction des Collections, BnF), avec Pauline Chougnet (département des Estampes et de la photographie, BnF), Hélène Dessales (maître de conférences en archéologie à l’ENS) et Alessandro Russo (archéologue au Parc archéologique de Pompéi) en commissaires associés.

D'or et de gemmes

19 octobre 2027 – 27 février 2028 (dates prévisionnelles)

Site Richelieu I galerie Mansart, galerie Pigott

Avec l’exposition « D’or et de gemmes », la Bibliothèque nationale de France montre pour la première fois au public sa collection de reliures précieuses, l’une des plus importantes au monde. Aboutissement d’un vaste chantier de restauration, d’étude et de numérisation mené pendant près de dix ans avec le soutien de nombreux mécènes, l’exposition présentée dans la galerie Mansart du site Richelieu s’appuie sur les collections de la BnF et sur des prêts exceptionnels provenant d’églises, de bibliothèques et de musées parisiens et de région. Elle offre un voyage à travers l’histoire et donne des clés de compréhension des matériaux utilisés et du savoir-faire des artistes qui ont sublimé ces objets.

Composées d’or, d’argent, de pierres précieuses, d’ivoire ou d’émail, ces reliures fragiles et rares témoignent du luxe déployé pour embellir les livres des grands trésors d’églises ou de collections privées. Un grand nombre de ces reliures ayant été modifiées ou fondues à différentes époques, notamment pendant la Révolution française, leur réunion sera un événement. Près de 160 livres, qui sont autant d’objets exceptionnels, destinés à être lus, vus et parfois portés en procession seront présentés.

Ces œuvres proviennent de lieux emblématiques comme la Sainte-Chapelle de Paris, l’abbaye de Saint-Denis ou la cathédrale de Metz, mais aussi des collections des rois de France, des Médicis et des papes.

Le commissariat est assuré par Maxence Hermant, Conservateur en chef au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. L'exposition a reçu le soutien de la Fondation Étrillard et de The Sandra Hindman Foundation.

Expositions hors les murs ou en partenariat

Mille ans de manuscrits — La bibliothèque de l'abbaye de Corbie

15 mai — 19 septembre 2027

Musée de Picardie

Au printemps 2027, le Musée de Picardie consacrera une exposition exceptionnelle à l’abbaye de Corbie et à son patrimoine écrit, en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France. L’abbaye de Corbie occupe une place prépondérante dans l’histoire de la Picardie. Fondation royale au milieu du VIIe siècle, l’abbaye Saint-Pierre de Corbie a été un centre intellectuel de premier ordre durant le Haut Moyen Âge.

Les ouvrages de sa bibliothèque et les productions de son scriptorium parvenus jusqu’à nous constituent, par leur qualité et leur quantité, une part éminente des fonds patrimoniaux des bibliothèques d’Amiens Métropole et des collections du département des Manuscrits de la BnF. Ils représentent plus d’un millénaire d’histoire du manuscrit et du livre. L’exposition réunira au Musée de Picardie les pièces les plus remarquables de ces fonds, tant par leur contenu que par leur forme ou leurs auteurs. Une cinquantaine de prêts de la BnF, ainsi que sa participation au commissariat scientifique, viendront enrichir le projet.

Le cœur de l’exposition analysera la place de l’écrit dans la vie de l’abbaye : constitution d’un fonds de référence de textes de tous types (théologie, droit, histoire, poésie et philosophie antiques etc.), production au sein du scriptorium, expérimentations graphiques et enluminures, enrichissements successifs de la bibliothèque, transmission et rayonnement des textes au sein et au-delà de l’abbaye. Une large sélection d’environ 170 objets, mêlant livres, sculptures, pièces d’orfèvrerie et arts graphiques, sera proposée au public.

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Par la rareté des œuvres présentées, cette exposition mettra en lumière un patrimoine écrit exceptionnel et permettra de renouveler le regard porté sur l’histoire de l’abbaye et de sa bibliothèque. Elle sera accompagnée de l’édition d’un catalogue proposant une synthèse à jour des recherches les plus récentes sur Corbie et sa bibliothèque.

Cette collaboration scientifique entre les institutions amiénoises et la BnF s’inscrit dans le cadre de la future implantation d’un Centre de conservation de la Bibliothèque nationale de France, à Amiens, en 2029.

Le commissariat est assuré par Laure Rioust, chargée de collections au département des Manuscrits, François Seguin, conservateur du patrimoine des Musées d’Amiens, et Pierre Stepanoff, directeur des Musées d’Amiens.

De Charlemagne à Napoléon Ier : l'extraordinaire destin de l'évangéliaire de Saint-Sernin de Toulouse (titre provisoire)

19 novembre 2027 - 19 mars 2028

Musée Saint-Raymond, Toulouse

Conservé à la Bibliothèque nationale de France, l’Évangéliaire de Charlemagne, chef-d’œuvre de la Renaissance carolingienne, retrouve Toulouse, où il fut conservé près d’un millénaire à l’abbaye Saint-Sernin. Commandé à la fin du VIIIe siècle par Charlemagne et son épouse Hildegarde, ce manuscrit exceptionnel fut offert en 1811 à Napoléon Ier, illustrant la filiation symbolique revendiquée par l’empereur avec son illustre prédécesseur.

Organisée par la Ville de Toulouse en collaboration avec la BnF, au musée Saint-Raymond, l’exposition retrace pour la première fois l’histoire mouvementée de ce trésor, entre création artistique, enjeux de pouvoir et mémoire collective. Son classement au registre Mémoire du monde de l’UNESCO en 2023, avec sept autres manuscrits enluminés de l’école palatine, souligne sa valeur patrimoniale exceptionnelle. En quatre temps, le parcours explore la Renaissance carolingienne, les secrets de fabrication du manuscrit, son histoire à Saint-Sernin et son destin politique depuis la Révolution. Une création numérique et une œuvre d’enluminure contemporaine prolongeront cette découverte à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine.

Une occasion rare de retrouver à Toulouse ce témoin majeur de douze siècles d’histoire européenne.

Le commissariat général a été confié à Laure Barthet, directrice du musée Saint-Raymond, le commissariat scientifique à Charlotte Denoël, cheffe du service des Manuscrits médiévaux, département des Manuscrits de la BnF, et Magali Vène, directrice de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse.

Enfin, une exposition reviendra sur l'histoire de la BnF, du 4 mai au 17 octobre 2027 (dates prévisionnelles), sur le site François-Mitterrand (allée Julien Cain).

Photographie : Wajdi Mouawad, carnet préparatoire pour Fauves, © Wajdi Mouawad. Photo BnF/BnF, Arts du spectacle

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com