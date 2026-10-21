Un roman d’amour entre une Ukrainienne et un soldat russe retiré après des menaces

Installé à Sindelfingen, dans le Bade-Wurtemberg, Molino Verlag a renoncé à publier Wer ich bin, wenn du mich siehst (« Qui je suis quand tu me vois »), premier roman de l’Allemande Juna Liebrecht. La décision a été rendue publique le 16 octobre par la Deutsche Presse-Agentur (agence de presse allemande), avant d’être reprise par Börsenblatt. Son éditeur, Matthias Slunitschek, explique que les réactions à la présentation du livre sur les réseaux sociaux ont conduit l’écrivaine à demander l’arrêt de sa publication.

Dans le récit annoncé, l’action se déroule au printemps 2022, à Kherson, alors occupée par les forces russes. Lyusiya, une Ukrainienne qui a presque tout perdu, est secourue après une explosion par un soldat russe masqué. Ils se retrouvent quelque temps plus tard et entament une relation clandestine. Le résumé diffusé pour accompagner la sortie souligne que leur rapprochement n’efface ni la violence ni la culpabilité. Ce descriptif ne permet toutefois pas de juger le manuscrit entier.

C’est précisément le rôle confié au militaire qui a suscité des objections. Présenter un soldat de l’armée d’occupation comme le sauveur, puis l’amoureux d’une civile ukrainienne risque, selon une critique citée par la dpa, d’atténuer la réalité de l’occupation et les souffrances de la population. D’autres messages reprochent à l’autrice de donner une dimension romanesque à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. La polémique a éclaté avant sa parution.

Des critiques, puis des menaces

Aux réactions sur le contenu se sont ajoutés des messages d’une autre nature. Dans son article du 19 octobre, Börsenblatt rapporte que Molino dit avoir subi des attaques et des menaces visant l’équipe éditoriale et l’autrice. Interrogé par SWR Kultur, Matthias Slunitschek fait état d’insultes et de propos menaçants. « Nous voulons protéger l’autrice, c’est pourquoi nous avons arrêté la publication », explique-t-il à la radio publique allemande.

La publication à l’origine des réactions, ainsi que ses commentaires, a depuis été supprimée. SWR Kultur précise qu’il n’est pas possible d’identifier avec certitude les auteurs des messages. Le directeur de Molino a indiqué à la dpa avoir eu le sentiment d’une action organisée, sans qu’aucun élément public permette d’en établir la réalité. Les critiques adressées au choix littéraire et les menaces rapportées par l’éditeur ne sauraient, en conséquence, être confondues.

Juna Liebrecht assure de son côté qu’elle n’entendait pas présenter la guerre sous un jour favorable ni blesser ceux qui en subissent les conséquences. « Je ne voulais pas présenter la guerre sous un jour romantique. Cela n’a jamais été mon intention », a-t-elle déclaré à la dpa. Elle souligne ne pas être originaire d’Ukraine et ne pas avoir prétendu restituer la réalité du conflit. Matthias Slunitschek défend, lui, le projet d’un roman opposé à la guerre, centré sur une rencontre humaine que ses protagonistes ne peuvent soustraire au contexte de l’occupation.

Le manuscrit avait pourtant bénéficié d’un soutien en amont. Le Förderkreis der Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Baden-Württemberg, organisme régional d’aide aux écrivains, avait accordé 1000 euros au projet après examen d’un synopsis et de douze pages. Dans SWR Kultur, Nicolai Köppel, membre de cette structure, décrit un récit intimiste, loin, selon lui, d’une idéalisation du conflit. Son appréciation ne porte donc pas sur l’ensemble du texte.

Molino avait déjà abordé la guerre en Ukraine dans son catalogue. En 2024, la maison a publié Ikonen auf Munitionskisten, consacré aux icônes réalisées par les artistes ukrainiens Sonia Atlantova et Oleksandr Klymenko sur d’anciennes caisses de munitions. En mai 2025, elle soulignait la portée pacifiste de ce projet.

Une lecture de Wer ich bin, wenn du mich siehst avait enfin été inscrite au programme du festival littéraire de Baden-Baden, le 7 novembre à 14 heures. Son maintien n’est pas confirmé. Le retrait annoncé n’a pas davantage été répercuté partout dans les circuits commerciaux : au 21 octobre, le texte figure toujours chez le vendeur en ligne allemand JPC, avec la date de parution initiale et une possibilité de précommande.

Par Clément Solym

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