Promotions, séries, précommandes : comment réveiller un catalogue numérique

Le terrain est loin d’être marginal. Le baromètre 2026 du SNE, de la Sofia et de la SGDL, consacré aux pratiques de 2025, compte 14 millions de lecteurs d’au moins un livre numérique en France. Parmi eux, 33 % citent l’achat en ligne et 29 % les plateformes numériques comme modes privilégiés d’obtention ; 44 % sont abonnés à au moins une offre de lecture ou d’écoute. Ces circuits ne se pilotent pas de la même façon, mais tous réclament des informations à jour et une raison de remettre un titre sous les yeux du public.

La première règle consiste à donner une fonction à chaque opération. Une baisse de prix peut recruter, accélérer le démarrage d’une série ou accompagner une actualité. Une précommande concentre l’attention avant la sortie et renseigne sur la traction initiale. Un bouquet augmente la valeur perçue, tandis que le premier tome gratuit réduit le risque d’essai. Dans ce dernier cas, le vrai indicateur n’est pas le nombre de téléchargements : c’est la part des lecteurs qui achètent la suite, le délai de conversion et le revenu total de la série.

La seconde règle est de préparer l’environnement. Une promotion envoyée au distributeur sans couverture lisible, résumé convaincant, catégories précises ni relais sur les canaux de la maison ressemble à une affiche posée dans une rue vide. Newsletter, site, réseaux sociaux, pages d’auteur et partenaires doivent reprendre le même bénéfice, avec des liens qui mènent vers les points de vente adaptés. À l’intérieur du fichier, une page de fin peut orienter vers le tome suivant ou d’autres titres, à condition de rester à jour.

La créativité marketing ne se confond pas avec l’accumulation de remises. Un polar de fonds peut revenir à l’occasion d’une adaptation ; un essai, lors du retour d’un sujet dans l’actualité ; une série, avant la parution d’un nouveau volume. Le numérique permet de modifier rapidement prix et présentation, mais cette souplesse devient du bruit si toutes les opérations se ressemblent. La rareté et la cohérence comptent aussi.

Reste la mesure. Pour chaque campagne, il faut conserver une période de référence, noter les canaux mobilisés, le coût éventuel de la mise en avant et les ventes quotidiennes avant, pendant et après. L’effet peut être immédiat, se reporter sur d’autres volumes ou cannibaliser une vente qui aurait eu lieu au prix normal. Une hausse sur trois jours n’a pas la même valeur qu’un nouveau niveau de ventes pendant trois mois.

Un tableau de bord raisonnable suit peu d’indicateurs : unités, chiffre d’affaires net, conversion vers la suite, nouveaux acheteurs lorsque l’information existe, performance par territoire et durée de la traîne. L’objectif n’est pas d’attribuer chaque vente à un clic — les données ne le permettent pas toujours — mais de comparer des campagnes suffisamment documentées pour apprendre.

Faire vivre le catalogue revient finalement à rapprocher deux savoir-faire : l’intuition éditoriale, qui sait pourquoi un livre mérite de revenir, et la discipline commerciale, qui vérifie si le public répond. La meilleure opération n’est pas forcément la plus spectaculaire ; c’est celle dont la maison comprend le résultat et peut réemployer la logique.

En partenariat avec De Marque, ActuaLitté proposera prochainement un podcast qui montrera comment la créativité commerciale peut prolonger la créativité éditoriale, notamment autour des séries, des précommandes et des bouquets. Laissez votre adresse électronique pour recevoir l’alerte de publication et l’invitation au webinaire gratuit sur les métadonnées.

Ce sujet vous intéresse ? Incrivez-vous à la newsletter Les Clés du livre numérique Je m'inscris › Votre inscription a bien été enregistrée.

Crédits photo : Kobo

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com