Le Danemark s’invite au SoBD 2026 avec 27 artistes

Chaque année, le SoBD invite le public parisien à découvrir la bande dessinée d’un autre pays. Après le Chili en 2025, le salon mettra le Danemark à l’honneur pour son édition 2026, organisée à la Halle des Blancs-Manteaux, dans le Marais. Une délégation réunissant 27 artistes, accompagnés de deux représentants de l’association danoise des auteurs de bande dessinée, est annoncée.

Six invités ont été retenus pour représenter différentes générations, sensibilités graphiques et façons de raconter des histoires. Certains sont déjà connus des lecteurs français, tandis que d’autres restent à découvrir. L’occasion, pour le public, de dépasser les frontières habituelles du neuvième art.

Six artistes pour explorer la BD danoise

Parmi les invités figure Sussi Bech, dessinatrice née en 1958 et diplômée des arts appliqués de Copenhague. Après des débuts dans la presse locale à 19 ans, elle a notamment publié Zainab, Nofret et Aida Nur. Ses travaux, qui comprennent aussi des bandes dessinées biographiques consacrées à des scientifiques, sont diffusés dans 13 pays.

Emil Friis Ernst, lui, associe une esthétique pulp à une approche plus poétique, portée par un travail marqué sur la couleur. Son album Reservat aborde la crise climatique à travers la science-fiction dystopique. Son ouvrage Dr. Murder and the Island of Death, paru en France en 2025 chez La Cafetière, a également été salué par la critique.

Lars Horneman, de son côté, a illustré une centaine de livres pour la jeunesse et de manuels. Son album Zenobia, traduit en 19 langues dont le français, ouvre une trilogie consacrée à l'enfance confrontée au monde des adultes. Il est suivi par Ivalu, adapté en un court métrage nommé aux Oscars, puis Liv.

Le programme comprend également Anne Mette Lorentzen, architecte et autrice installée à Copenhague. Son premier roman graphique autofictionnel, Skamlebben, paru en 2018, explore l’homophobie intériorisée et le coming out tardif. Elle poursuit depuis son travail en bande dessinée tout en s’engageant pour les droits LGBTQIA+.

Illustrateur et plasticien, Jacob Rask Nielsen navigue entre plusieurs registres, du récit de zombies avec Exodus à la comédie d’action. Son album Musse Fitzmeyer, nommé au prix Claus Deleuran en 2026, se distingue notamment par son humour absurde.

Enfin, Nikoline Werdelin s’est fait connaître en 1984 grâce à un concours de strips organisé par le quotidien Politiken. Sa série Café dresse le portrait d’une jeunesse urbaine des années 1980, prolongé par Homo Metropolis. À partir de la fin des années 1990, elle s’est également tournée vers le théâtre, comme autrice et metteuse en scène. Son parcours a été récompensé par plusieurs distinctions, et elle a été nommée aux Eisner Awards.

Dix-neuf autres artistes danois participeront à l’événement, parmi lesquels Peter Madsen, Lars Gabel, Peter Snejbjerg et Frederikke « Fred » Tornager. Les six invités principaux seront accompagnés par Frank Bruun Madsen et Tatiana Goldberg, représentants de la Danske Tegneserieskabere, l’association des auteurs danois de bande dessinée.

Une centaine d’œuvres originales à découvrir

Au-delà des rencontres, le SoBD présentera une exposition consacrée aux six invités principaux. Une centaine de pièces originales sera installée à l’entrée du salon, offrant un aperçu de la diversité des pratiques graphiques danoises.

Le public pourra aussi découvrir une sélection d’albums sur le stand d’une librairie danoise. Les ouvrages seront proposés en français et en danois, avec la possibilité de rencontrer les artistes et de leur faire dédicacer leurs livres pendant les trois jours du salon.

Cette programmation s’accompagne de huit portraits vidéo réalisés pour présenter les six invités principaux. Filmés en danois ou en anglais et sous-titrés en français, ils sont accessibles sur la chaîne YouTube du SoBD.

Trois tables rondes pour parler de création et de société

Le dimanche 6 décembre, de 14h30 à 18h, trois rencontres permettront d’approfondir les thèmes traversant la bande dessinée danoise. Les discussions porteront sur les héroïnes du neuvième art, la satire sociale au Danemark, ainsi que le genre et la réinvention de l’image.

Les échanges se dérouleront en danois, avec une traduction simultanée en français. Sussi Bech, Emil Friis Ernst, Lars Horneman, Anne Mette Lorentzen, Jacob Rask Nielsen et Nikoline Werdelin seront notamment présents, aux côtés de Tatiana Goldberg et Frank Madsen.

L’accès au salon et à l’exposition est gratuit. Les tables rondes le sont également, mais nécessitent une inscription préalable, dans la limite des places disponibles.

Créé en 2011, le SoBD organise chaque année à Paris une programmation consacrée à la bande dessinée internationale. Le Danemark succède ainsi au Chili, invité en 2025, au Luxembourg en 2024 et à l’Espagne en 2023.

Par Lina Tinel-Sebie

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