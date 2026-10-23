De Tintin à Astérix : Numa Sadoul explore les "Familles en cases" de la bande dessinée

Les éditions LettMotif lancent sur Ulule une campagne de financement participatif pour Familles en cases, de Numa Sadoul. Adapté de son mémoire de maîtrise rédigé à Nice en 1971, cet essai met en lumière les liens qui unissent six grandes séries de bande dessinée. Un retour aux premières recherches de celui qui deviendra l’un des grands interlocuteurs des maîtres du neuvième art.

Que partagent Tintin, Astérix, Spirou et Philémon, au-delà de leur place dans nos bibliothèques et nos souvenirs d’enfance ? Des compagnons fidèles, des savants ou des magiciens, des adversaires récurrents, mais aussi des lieux où l’on revient, où l’on se retrouve, où l’on se sent chez soi. Autour du héros, c’est tout un monde qui s’organise : une famille de papier.

Dans Familles en cases, Numa Sadoul rapproche les univers d’Hergé, de Goscinny et Uderzo, de Franquin, de Peyo, de Fred et de Willy Vandersteen. Son enquête traverse Tintin, Astérix, Spirou et Fantasio, Johan et Pirlouit, Philémon et Bob et Bobette pour comprendre comment ces œuvres, si différentes en apparence, construisent des groupes de personnages et des imaginaires apparentés.

De Moulinsart à Champignac, du village gaulois aux territoires oniriques de Philémon, les lieux prennent autant d’importance que ceux qui les habitent. Seconds rôles, animaux, figures protectrices ou perturbateurs : chacun contribue à la cohérence d’un univers auquel le lecteur s’attache, album après album. Nourrie d’exemples précis, l’analyse invite à relire ces classiques en prêtant attention à ce qui les fait tenir ensemble.

L’histoire du livre commence en 1970. Étudiant à la faculté des lettres de Nice, Numa Sadoul propose de consacrer son mémoire à la bande dessinée, alors encore peu accueillie dans le monde universitaire. Sa professeure, Christiane Labarrère, soutient le projet. Dans l’introduction de cette édition, il raconte une soutenance singulière, tenue dans un bistrot de la Promenade des Anglais, autour du mémoire qu’il avait tapé à la machine durant l’été 1971.

Plus d’un demi-siècle après, ce travail trouve une nouvelle vie aux éditions LettMotif, sous une forme adaptée et avec certains éléments actualisés. Il permet de découvrir les premières réflexions d’un auteur connu pour ses livres d’entretiens avec Hergé, Franquin, Moebius ou Tardi.

L’ouvrage prolonge également la réflexion du côté de la littérature, avec San-Antonio, Bob Morane et Tarzan. En annexe, des réponses adressées par Fred à Numa Sadoul éclairent la création de Philémon : le dessinateur y commente ses personnages, leur liberté et leurs rapports, quitte à discuter les interprétations de son interlocuteur.

Avec cette publication, LettMotif, maison d’édition spécialisée dans le cinéma, poursuit son exploration des récits et de leurs créateurs. La campagne participative invite les amateurs de bande dessinée, les collectionneurs et les lecteurs de Numa Sadoul à accompagner la naissance de ce livre : une autre manière de retrouver des personnages familiers, et de comprendre pourquoi leurs mondes nous habitent encore.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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