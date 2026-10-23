Après un premier tome financé par ses lecteurs, Rock 'n' Roll Jungle revient sur Ulule !

Rock 'n' Roll Jungle, c'est avant tout l'histoire autodidacte d'un scénariste, Maxime Nicolas, et d'une dessinatrice, Lucy Bernard, qui se sont rencontrés il y a plus de onze ans sur la plateforme Amilova dédiée aux mangas amateurs et ont vite nourri des atomes crochus sur le plan créatif. Aussi, après avoir expérimenté des projets conjoints, mais de moindre envergure, dans le but de se perfectionner en ligne, il devenait naturel pour eux d'adjoindre enfin leurs forces et leurs compétences à l'assaut d'une véritable saga couchée sur papier !

Et cette saga, justement, fait la part belle à William Adélaïde, un ancien acteur déchu. Celui-ci ayant perdu le goût de vivre, mais craignant le sort cruel que la mort pourrait lui réserver s'il venait à franchir la ligne rouge trop brutalement, s'accroche coûte que coûte. Ce, au point de donner sa chance à l'émission éponyme « Rock 'n' Roll Jungle », sorte de Koh Lanta de l'extrême, dans un futur proche où la télévision et le divertissement ont appris à repousser toutes les limites morales...

Opposé à d'autres candidats hauts en couleur, il devra alors tirer son épingle du jeu pour survivre, et au gré de confrontations avec des ours, des tigres, des indigènes et les maillons d'une production bien décidée à jouer sa plus vicieuse partition, redécouvrir les affres de sa propre psyché, dans l'espoir de retrouver le feu sacré.

Actuellement en campagne sur Ulule, le tome 2 de Rock 'n' Roll Jungle fait donc l'objet de deux quêtes simultanées. Celle d'un personnage qui se débat dans l'adversité. Et celle de deux artistes au moins aussi acharnés, travaillant à l'unisson pour prouver qu'on peut faire le choix de l'indépendance en France, mais tout de même ajouter sa pierre à l'édifice créatif !

Si vous souhaitez leur donner une chance, de nombreux packs, adaptés à toutes les bourses et à toutes les sensibilités, vous attendent dès à présent. Au plus vite les objectifs de campagne seront menés à bien, au mieux le livre s'enrichira de savoureux bonus. Quant aux deux auteurs, ils auront définitivement la certitude d'avoir fait le bon choix de carrière.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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