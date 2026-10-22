La Bataille de Mers el-Kébir : raconter en bande dessinée le drame du 3 juillet 1940

Porté par l’association Mémoire Marine, l’ouvrage fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de financement participatif sur Ulule afin de permettre l’impression d’un premier tirage de 1500 exemplaires.

Quelques jours seulement séparent l’armistice du 22 juin 1940 de l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire de la Marine française. Le 3 juillet, la flotte britannique se présente devant la base navale de Mers el-Kébir, près d’Oran. Londres redoute alors que les bâtiments français puissent tomber aux mains de l’Allemagne nazie. Après l’échec des négociations, la Royal Navy reçoit l’ordre d’ouvrir le feu sur les navires de son ancien allié.

Le bombardement est bref et dévastateur. Touché, le cuirassé Bretagne chavire et disparaît en quelques minutes. Le Dunkerque et la Provence sont gravement endommagés, tandis que le Strasbourg parvient à quitter la rade. Près de 1300 marins français trouvent la mort. Derrière les considérations diplomatiques et militaires demeure avant tout une tragédie humaine.

C’est cette histoire qu’Aubry Palouzier, scénariste, et Lucas Di Nallo, dessinateur, ont choisi de porter en bande dessinée avec La Bataille de Mers el-Kébir.

L’Histoire racontée à hauteur d’homme

L’ambition des auteurs est de restituer le contexte qui conduit à l’affrontement sans réduire Mers el-Kébir à une lecture manichéenne. Les décisions politiques et militaires constituent la toile de fond du récit, mais celui-ci s’intéresse avant tout aux hommes qui se retrouvent pris dans une situation qu’ils n’ont pas choisie.

La réalisation de l’album s’appuie sur un important travail documentaire : ouvrages historiques, photographies, archives, plans et documentation navale ont été confrontés afin de restituer les bâtiments, les uniformes, les lieux et les événements avec le plus grand soin possible.

La bande dessinée devient ainsi un moyen de rendre accessible un épisode historique complexe tout en donnant un visage aux hommes qui l’ont vécu.

Un projet indépendant porté par Mémoire Marine

Pour permettre à l’ouvrage de voir le jour, les deux auteurs ont créé l’association Mémoire Marine, qui assure son édition et sa diffusion. Le choix de l’autoédition leur permet de conserver la maîtrise éditoriale et graphique du projet, mais implique également de financer directement sa fabrication.

Une campagne de financement participatif a donc été lancée sur Ulule avec un premier objectif de 5 000 euros. Cette somme doit permettre de contribuer au lancement de l’impression d’un premier tirage de 1 500 exemplaires. Plusieurs formules permettent de précommander l’album, avec retrait ou expédition.

Au-delà du financement, la campagne constitue aussi une première rencontre entre l’ouvrage et ses futurs lecteurs. Une fois imprimée, la bande dessinée a vocation à poursuivre son chemin en vente directe, en librairie et à l’occasion de salons et de manifestations consacrés à la bande dessinée, à l’histoire et au patrimoine maritime.

À travers La Bataille de Mers el-Kébir, Mémoire Marine souhaite enfin contribuer à la transmission de la mémoire des marins et faire découvrir à un public plus large cet épisode singulier de l’histoire franco-britannique.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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