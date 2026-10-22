SLAVA IV : quand les anciennes légendes slaves rencontrent la bande dessinée contemporaine

Et si les créatures du folklore slave n’avaient jamais disparu ?

C’est à partir de cette question que Łukasz W. construit depuis plusieurs années l’univers de SLAVA, une série de bande dessinée où les êtres surnaturels ne vivent pas dans un monde séparé du nôtre. Ils habitent les forêts, les champs et les villages, observent les humains et obéissent à des règles qui leur sont propres.

Avec le quatrième tome, cette histoire arrive au terme de son premier cycle. Mirko et Slava retrouvent un village menacé par Znayda, une créature ancestrale qui se nourrit des âmes humaines. Pour lui faire face, ils devront compter sur leurs proches, mais aussi comprendre ce qui les lie depuis le début de leur aventure. Car dans SLAVA, les monstres ne sont pas toujours de simples adversaires : certains sont prisonniers de leur propre nature, condamnés à répéter une fonction qui les dépasse.

Cette dimension est au cœur du projet. La série s’inspire de figures et de motifs issus des traditions slaves — esprits domestiques, créatures des champs et des forêts, êtres liés aux maladies, aux morts ou aux forces naturelles — mais ne cherche pas à reconstituer une mythologie unique et cohérente. Le folklore slave est multiple, régional et souvent contradictoire. Łukasz W. préfère donc partir de ses fragments, de ses survivances et de ses zones d’ombre pour créer une mythologie personnelle.

Le personnage de Slava, inspiré de la południca, en est un exemple. Dans les croyances populaires, cette figure associée à la chaleur, aux champs et au moment le plus dangereux de la journée pouvait apparaître comme une menace pour ceux qui travaillaient sous le soleil. Dans la bande dessinée, elle devient un personnage à part entière, avec ses propres choix, ses contradictions et son destin.

Mirko, lui, porte en lui un feu qu’il ne maîtrise pas toujours. Son pouvoir est à la fois une force et une menace. Au fil des volumes, son histoire s’est progressivement mêlée à celle de Slava et à celle des anciennes puissances qui semblent connaître leur place dans un ordre du monde bien plus ancien qu’eux.

Le quatrième tome pousse cette idée jusqu’à ses conséquences les plus sombres. Face à Znayda, une créature qui ne peut être simplement tuée, la question n’est plus seulement de savoir comment vaincre un monstre. Il faut comprendre ce que signifie être condamné à remplir une fonction pour l’éternité. Mirko et Slava découvrent alors que leur propre destin pourrait être aussi complexe que celui de leur ennemie.

SLAVA IV est également l’aboutissement d’une évolution graphique. Après avoir travaillé en couleur sur sa précédente série, Łukasz W. a choisi pour SLAVA un dessin entièrement en niveaux de gris, enrichi de textures rappelant l’aquarelle et le papier. Le travail mêle dessin numérique, composition traditionnelle de la page et éléments construits en 3D. Cette approche permet de créer un univers à la fois ancien et contemporain, où le quotidien côtoie constamment l’inexplicable.

Pour son auteur, SLAVA IV ne représente pas seulement la fin d’un livre. C’est la conclusion d’un premier cycle construit pendant trois années de travail, et l’aboutissement d’une expérience qui cherche à faire dialoguer bande dessinée contemporaine et mémoire du folklore slave.

Le quatrième volume est aujourd’hui entièrement dessiné et son histoire est achevée. Le projet entre donc dans sa dernière phase : traduction, fabrication et impression. La suite pourra attendre. Pour l’instant, il reste à franchir ce dernier seuil.

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Par Projet Ulule

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