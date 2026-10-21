Conquista : un roman historique au cœur du XVIe siècle lance sa campagne Ulule

CONQUISTA est un roman historique d’aventure qui entraîne le lecteur au cœur du XVIe siècle, sur les traces de Francisco de Peralta, jeune hidalgo aragonais qui quitte l’Espagne en 1535 avec l’espoir de trouver dans le Nouveau Monde richesse, gloire et une vie à la hauteur de ses ambitions. De Séville à Panamá, de Lima au désert d’Atacama jusqu’à la fondation de Santiago du Chili, son voyage se transforme peu à peu en une quête profondément humaine. Nourri de faits, de lieux et de personnages historiques, CONQUISTA explore une époque où se mêlent aventure, violence, fraternité, ambition et foi. Projet porté par Franck Pertegas.
Le 21/10/2026 à 17:37 par Projet Ulule
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21/10/2026 à 17:37
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En 1535, l’Europe regarde vers un monde dont les contours semblent soudain s’élargir. Des hommes quittent l’Espagne attirés par les récits venus des Indes : terres immenses, fortunes rapides, gloire et possibilités d’ascension qu’ils n’espèrent plus trouver chez eux. C’est dans ce contexte que débute CONQUISTA, un roman historique d’aventure imaginé et écrit par Franck Pertegas.
Francisco de Peralta est un jeune hidalgo originaire d’Aragon. Il possède un nom, une éducation et quelques rêves, mais bien peu de perspectives. Lorsqu’il quitte l’Espagne, il pense savoir ce qu’il cherche : l’or, la reconnaissance et la possibilité de devenir davantage que ce que sa naissance lui permet d’espérer. Son voyage commence à Albarracín, en Aragon. De là, Francisco prend la route de Tolède, puis de Séville, où il embarque pour les Indes.
Après les Canaries et la traversée de l’Atlantique viennent Nombre de Dios, l’isthme de Panamá, les côtes du Pacifique et enfin Lima. À mesure qu’il s’éloigne de sa terre natale, le Nouveau Monde dont il avait rêvé laisse progressivement place à une réalité bien plus complexe.
Francisco y découvre des terres inconnues, mais surtout des hommes. Des compagnons avec lesquels naissent des amitiés, des rivalités et cette fraternité particulière que créent les épreuves partagées. Il rencontre également une société bouleversée par la conquête et commence à mesurer ce qui se cache derrière les récits de gloire parvenus jusqu’en Espagne.
Son chemin finit par croiser celui de Pedro de Valdivia, déterminé à poursuivre la conquête vers le sud. Francisco rejoint alors l’expédition destinée au Chili. Devant eux se dressent des milliers de kilomètres, les reliefs des Andes et l’immensité de l’Atacama. Au bout du voyage naîtra, en février 1541, Santiago del Nuevo Extremo.
Mais CONQUISTA n’a pas été pensé comme le récit d’une succession de batailles ou comme une célébration de la conquête espagnole. L’Histoire constitue le décor, la contrainte et parfois la violence avec lesquels les personnages doivent composer. Le roman s’intéresse avant tout aux hommes et aux femmes plongés dans cette époque : à leurs ambitions, leurs contradictions, leurs peurs, leurs amitiés et leurs croyances.
Or. Sang. Foi. Trois mots qui résument progressivement le voyage de Francisco. Car derrière sa quête matérielle se dessine une autre interrogation : que reste-t-il à un homme lorsque ce qu’il désirait ne suffit plus à donner un sens à son existence ?
Avec environ 900 pages, CONQUISTA est conçu comme une fresque historique ample, nourrie par un important travail de documentation. Personnages fictifs et figures historiques s’y croisent, tandis que les grands événements servent de points d’ancrage à une aventure qui cherche à restituer le quotidien, les dangers et les mentalités du XVIe siècle sans porter sur eux un regard simpliste.
Aujourd’hui, le projet entre dans une nouvelle étape avec le lancement d’une campagne de financement participatif sur Ulule. Son objectif : accompagner la publication du roman et permettre à ses premiers lecteurs de participer directement à sa naissance.
CONQUISTA constitue également le premier grand univers développé sous le label LudiK Studio by LudiKreation, avec la volonté de faire vivre une histoire au-delà de son support initial, tout en conservant le roman comme point de départ.
Retrouvez cette campgane sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
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Avec plus de 40.000 exemplaires imprimés vendus, Manhunt, de Gretchen Felker-Martin, a ouvert la voie à d'autres récits d'horreur centrés sur des personnages transgenres. Tor Nightfire, Saga Press et Bloomsbury Archer multiplient désormais publications et acquisitions. Une tendance encore minoritaire, mais suffisamment visible pour intéresser plusieurs grands groupes américains.
19/10/2026, 12:41
L'écrivain Jean-Christophe Rufin, 74 ans, a été violemment agressé jeudi 15 octobre, vers 23h, devant son domicile à Bourges, dans le Cher. L'académicien, Prix Goncourt 2001, était intervenu pour demander à trois hommes de faire moins de bruit. Frappé au sol, notamment à la tête, il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture du nez.
19/10/2026, 11:41
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'est pas seulement chargée de défendre le pluralisme à la télévision ou de lutter contre le piratage. Elle veille aussi au respect, par les éditeurs, de leurs obligations en matière de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France, afin de permettre l'adaptation des livres pour des personnes empêchées de lire. Après plusieurs manquements, Oskar Éditeur est désormais mis en demeure.
19/10/2026, 11:12
Les pillages déplorables, constatés lors de la manifestation du 17 octobre, se sont poursuivis dans la nuit du 18 au 19 octobre. Entre-temps, les témoignages de gérants et propriétaires de libraires s’accumulent, montrant la violence de ces actes de vandalisme. À Paris, Grenoble ou Strasbourg, les commerces ont été pillés ou simplement ravagés. Avec une gratuité qui confère à l’imbécillité.
19/10/2026, 10:45
Henry Dougier, fondateur des éditions Autrement et des Ateliers Henry Dougier, est décédé ce dimanche 18 octobre, à l'âge de 90 ans, a appris ActuaLitté auprès de sa famille. Figure singulière de l'édition française, il avait consacré près d'un demi-siècle à explorer les transformations de la société, à travers des collections mêlant sciences humaines, littérature et témoignages. Avec notamment Inconnu à cette adresse, de Kressmann Taylor (trad. Michèle Lévy-Bram), il rencontra un immense succès en librairie.
18/10/2026, 15:20
Partis réclamer de meilleures conditions d'enseignement, les lycéens et les étudiants ont entraîné dans leur sillage une contestation sociale d'ampleur nationale. Mais au lendemain du 17 octobre, les images de bâtiments incendiés, de commerces pillés et d'affrontements dominent l'actualité. Des universités aux bibliothèques, jusqu'aux enseignes culturelles, le monde du livre a lui aussi subi les conséquences de cette journée. Au risque que les revendications s'abîment derrière les récupérations politiques.
18/10/2026, 15:06
Dans la préfecture japonaise de Fukushima, quatre bureaux de poste proposent désormais des ouvrages pour enfants. Depuis le 22 juillet, l'éditeur Poplar et Japan Post expérimentent cette formule dans des territoires touchés par les fermetures de librairies après la catastrophe de 2011. Le projet s'appuie sur un service de proximité déjà présent, sans créer de magasin spécialisé.
18/10/2026, 10:57
À Baltimore, Araba Maze a transformé un ancien bus aux allures de tramway en bibliothèque mobile. Il distribue gratuitement des ouvrages dans les quartiers où leur accès reste difficile. Invitée le 6 octobre à l’université Elon, la « bibliothécaire de rue radicale » a présenté le bilan de son initiative et un objectif de 500 000 livres offerts en cinq ans.
18/10/2026, 10:31
Du 6 au 10 octobre, les bibliothèques municipales de Sintra, près de Lisbonne, ont proposé aux habitants d'échanger de la nourriture pour chiens ou chats contre un livre. Baptisée Livro Solidário (« Livre solidaire »), l'opération associait promotion de la lecture et soutien aux animaux recueillis par la municipalité.
18/10/2026, 10:07
La British Library a acquis 68 cartons d'archives d'Antonia Susan Byatt, morte en 2023. Entre brouillons de Possession, carnets de travail, correspondances et journaux personnels, l'ensemble éclaire la manière dont la romancière britannique préparait ses livres. Son classement pourrait demander deux ans.
18/10/2026, 09:43
5 ans après la généralisation du Passe Culture à l'ensemble des jeunes âgés de 18 ans, le dispositif culturel phare des mandats d'Emmanuel Macron prépare son avenir. Désormais géré par un opérateur de l'État, il s'est doté d'un plan stratégique 2030, après une vaste consultation réunissant acteurs culturels, jeunes bénéficiaires ou encore collectivités territoriales.
16/10/2026, 17:29
Avec The Pearl of Tagai Town, son premier roman, Lenora Thaker fait revivre une communauté disparue du Queensland, où ses ancêtres vivaient à l’écart de la population blanche. Le livre reçoit la plus haute distinction des Queensland Literary Awards, dotée de 30.000 dollars australiens (18.500 €). Un palmarès annoncé après une crise politique qui a bouleversé l’organisation des prix.
16/10/2026, 16:36
Dans The Blue Book, Siddhesh Gautam commence par renverser la carte du sous-continent indien. Paru en juillet 2026 chez Penguin Random House India, ce premier roman graphique dessine en bleu et blanc le système des castes et les luttes menées contre lui. L'artiste y rencontre, au gré de ses rêves éveillés, des figures historiques dont il interroge l'héritage.
16/10/2026, 16:19
Quatorze ans pour écrire un roman sur le temps qui passe. Audrey Niffenegger publie enfin Life Out of Order, suite de The Time Traveler’s Wife, son best-seller de 2003 paru en France sous le titre Le temps n’est rien. Sorti le 6 octobre aux États-Unis et le 13 octobre au Royaume-Uni, le livre retrouve Alba, la fille des premiers héros, sur fond de crises politiques et climatiques. Un manuscrit réécrit au gré de l’actualité.
16/10/2026, 16:01
À Singapour, un quart d’heure de lecture quotidienne donne désormais droit à une petite récompense. Lancé le 6 septembre par la National Library Board, le programme ReadSG propose aux participants d’enregistrer leurs séances sur une plateforme publique et de cumuler des points utilisables chez des commerçants. Derrière ces quelques centimes, les autorités veulent redonner une place aux livres face à la profusion des contenus numériques.
16/10/2026, 15:45
Exclusif — Le projet de loi de finances pour l'année 2027, présenté par le gouvernement début octobre, est en cours de discussion au Parlement, en commençant par l'Assemblée nationale. Les crédits du ministère de la Culture sont à nouveau contraints, avec des conséquences sur le budget du Centre national du livre (CNL). Si le niveau de son enveloppe est peu ou prou maintenu, l'opérateur reste toutefois mis en difficulté par les importantes coupes de ces dernières années.
16/10/2026, 15:41
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
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