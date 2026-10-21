Conquista : un roman historique au cœur du XVIe siècle lance sa campagne Ulule

En 1535, l’Europe regarde vers un monde dont les contours semblent soudain s’élargir. Des hommes quittent l’Espagne attirés par les récits venus des Indes : terres immenses, fortunes rapides, gloire et possibilités d’ascension qu’ils n’espèrent plus trouver chez eux. C’est dans ce contexte que débute CONQUISTA, un roman historique d’aventure imaginé et écrit par Franck Pertegas.

Francisco de Peralta est un jeune hidalgo originaire d’Aragon. Il possède un nom, une éducation et quelques rêves, mais bien peu de perspectives. Lorsqu’il quitte l’Espagne, il pense savoir ce qu’il cherche : l’or, la reconnaissance et la possibilité de devenir davantage que ce que sa naissance lui permet d’espérer. Son voyage commence à Albarracín, en Aragon. De là, Francisco prend la route de Tolède, puis de Séville, où il embarque pour les Indes.

Après les Canaries et la traversée de l’Atlantique viennent Nombre de Dios, l’isthme de Panamá, les côtes du Pacifique et enfin Lima. À mesure qu’il s’éloigne de sa terre natale, le Nouveau Monde dont il avait rêvé laisse progressivement place à une réalité bien plus complexe.

Francisco y découvre des terres inconnues, mais surtout des hommes. Des compagnons avec lesquels naissent des amitiés, des rivalités et cette fraternité particulière que créent les épreuves partagées. Il rencontre également une société bouleversée par la conquête et commence à mesurer ce qui se cache derrière les récits de gloire parvenus jusqu’en Espagne.

Son chemin finit par croiser celui de Pedro de Valdivia, déterminé à poursuivre la conquête vers le sud. Francisco rejoint alors l’expédition destinée au Chili. Devant eux se dressent des milliers de kilomètres, les reliefs des Andes et l’immensité de l’Atacama. Au bout du voyage naîtra, en février 1541, Santiago del Nuevo Extremo.

Mais CONQUISTA n’a pas été pensé comme le récit d’une succession de batailles ou comme une célébration de la conquête espagnole. L’Histoire constitue le décor, la contrainte et parfois la violence avec lesquels les personnages doivent composer. Le roman s’intéresse avant tout aux hommes et aux femmes plongés dans cette époque : à leurs ambitions, leurs contradictions, leurs peurs, leurs amitiés et leurs croyances.

Or. Sang. Foi. Trois mots qui résument progressivement le voyage de Francisco. Car derrière sa quête matérielle se dessine une autre interrogation : que reste-t-il à un homme lorsque ce qu’il désirait ne suffit plus à donner un sens à son existence ?

Avec environ 900 pages, CONQUISTA est conçu comme une fresque historique ample, nourrie par un important travail de documentation. Personnages fictifs et figures historiques s’y croisent, tandis que les grands événements servent de points d’ancrage à une aventure qui cherche à restituer le quotidien, les dangers et les mentalités du XVIe siècle sans porter sur eux un regard simpliste.

Aujourd’hui, le projet entre dans une nouvelle étape avec le lancement d’une campagne de financement participatif sur Ulule. Son objectif : accompagner la publication du roman et permettre à ses premiers lecteurs de participer directement à sa naissance.

CONQUISTA constitue également le premier grand univers développé sous le label LudiK Studio by LudiKreation, avec la volonté de faire vivre une histoire au-delà de son support initial, tout en conservant le roman comme point de départ.

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Par Projet Ulule

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