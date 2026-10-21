Lire l'époque, la rubrique de Bibliosurf, publie son 100ᵉ article

D'où vient la rubrique

Je souhaitais sortir des listes bibliographiques qui n’ont d’intérêt que pour les bibliothécaires. Une liste de livres sur un sujet ne dit pas pourquoi les lire Je souhaitais des articles avec un vrai axe de lecture sans passer un temps infini à les écrire.

Bibliosurf suit environ 740 sources depuis 2015 : presse, blogs, podcasts, BookTube. Tout ce corpus est vectorisé. Je pars d'une idée liée à l'actualité. Le moteur cherche alors les livres les plus proches de cette idée, au-delà des mots-clés. Je choisis le corpus. Un modèle d'IA générative (Claude) propose un plan et rédige l'article. Je le reprends, je le corrige, je le valide.

Un encadré de transparence précise ce qui est généré, d'où viennent les sources, quel code est utilisé et ce que fait l'humain. Les articles sont signés « Corpus et édition Bernard Strainchamps ».

Ce qu'elle la rubrique

Les articles sont écrits comme des articles de presse. Ils racontent un sujet et donnent envie de lire. Les livres cités sont regroupés en fin d'article, avec la raison de leur sélection. Certains articles sont accompagnés d'une carte ou d'un graphique.

La rubrique compte six familles : Actualité, Grand sujet, Saison, Territoire, Données, Prix. Elle a désormais un rythme régulier avec 5 publications hebdomadaires. Le lundi, un article sur un métier. Le mercredi, un article de données.

Place aux grandes séries

Bibliosurf va maintenant publier de grandes séries. Voici les deux prochaines. Journalistes écrivains, en six volets. Elle suit les journalistes qui sont passés au roman. Elle part du terrain, du fait divers, des pays qui vont mal. Elle va jusqu'au polar, en France et ailleurs. Elle finit de l'autre côté, chez les critiques.

Comment s'écrit une chronique, en huit volets. C'est la première série de données. Elle analyse plus de 19.000 billets de blogs publiés entre 2015 et 2026. Pour chaque genre, elle montre ce dont parlent les blogueurs et à quel moment du billet. Le lieu ouvre souvent la chronique.

La recommandation arrive à la fin, et elle est rare. Les personnages occupent le centre. Le polar met l'enquête en avant, le roman historique l'époque, la fantasy la magie et l'univers.

La rubrique est en accès libre.

Par Bernard Strainchamps

Contact : bs@bibliosurf.com