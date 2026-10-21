Altered Blood : une quête d’identité dans un monde où la Terre n’existe plus

Altered Blood est une bande dessinée de science-fiction dystopique entièrement imaginée, écrite, dessinée et portée par une seule artiste. Illustratrice originaire de Montpellier, je développe ce projet depuis plusieurs années avec l’envie de construire un univers personnel, à la fois sombre, mystérieux et profondément humain.

Le premier tome d’Altered Blood a vu le jour il y a maintenant six ans grâce à une première campagne Ulule. Six ans plus tard, l’histoire continue avec un deuxième tome que je souhaite aujourd’hui faire naître à son tour grâce au soutien des lecteurs.

Au cœur de cette histoire se trouve Kryo, une jeune femme qui n’est pas tout à fait humaine. Elle est une Altérée, une créature mi-humaine, mi-alienne, née dans un monde où la Terre a depuis longtemps disparu.

Kryo a grandi avec de nombreuses questions auxquelles personne ne semble pouvoir répondre. Lorsqu’elle était enfant, elle a été témoin de la mort de son père. Sa mère, elle, lui est totalement inconnue. De son passé, il ne lui reste donc que des fragments, des souvenirs et surtout une question qui ne cesse de la poursuivre : d’où vient-elle réellement ?

Car Kryo sait une chose essentielle sur elle-même : elle est une Altérée.

Les Altérés constituent une espèce particulière, capable de développer des aptitudes hors norme. Dans ce monde, leur existence est loin d’être acceptée. Ils sont considérés comme dangereux et, surtout, leur naissance est normalement condamnée : les Altérés sont éliminés dès leur naissance.

Kryo aurait donc dû disparaître avant même d'avoir eu la possibilité de découvrir qui elle était. Mais elle a survécu. Et elle compte bien continuer à vivre.

Dans un monde qui ne lui a jamais vraiment laissé de place, Kryo fait avant tout le choix de protéger ceux qu’elle considère comme les siens. Elle peut compter sur ses amis, Scin, Resan et Elice, qui occupent chacun une place importante dans son parcours. Ensemble, ils vont se retrouver confrontés à des événements qui dépassent largement leur quotidien et qui vont progressivement les pousser à s’interroger sur ce qui se trame réellement autour d’eux.

Car derrière les apparences, quelque chose ne tourne pas rond.

Les secrets entourant les Altérés semblent être bien plus importants qu’ils n’en ont l’air. Les événements qui ont marqué le passé de Kryo pourraient être liés à ce qui se joue dans le présent, et sa propre existence pourrait bien être la clé de certaines réponses.

Qui sont réellement les Altérés ? Que s’est-il réellement passé avant sa naissance ? C’est autour de ces questions que se construit Altered Blood. Mais au-delà de la science-fiction et de son univers dystopique, la série parle aussi d’identité, de famille, de perte et de la recherche de ses origines. Kryo n’est pas seulement confrontée à un monde hostile : elle doit également apprendre à comprendre ce qu’elle est et ce que son passé signifie pour son avenir.

Son parcours est celui d’une jeune femme qui avance sans posséder toutes les réponses, qui doute, qui se trompe parfois, mais qui refuse de renoncer à ceux qu’elle aime. C’est aussi ce qui me plaît particulièrement dans cette histoire : pouvoir mêler une intrigue de science-fiction à des enjeux très humains.

Un projet entièrement porté seule

Altered Blood est un projet indépendant que je réalise entièrement seule. De l’écriture au dessin, en passant par la conception des personnages, des décors, des planches et de l’univers graphique, chaque étape est réalisée par mes soins.

C’est un choix qui représente énormément de travail, mais qui me permet aussi de conserver une véritable liberté artistique. Je peux construire l’univers comme je l’imagine, prendre le temps de développer les personnages et faire évoluer l’histoire selon la vision que j’ai depuis ses débuts.

Le projet est né il y a plusieurs années et a connu une première étape importante avec la publication du Tome 1 grâce à une campagne Ulule, il y a six ans. Altered Blood était à l'origine mon projet de fin d'étude d'illustration.

Cette première campagne a permis à cette histoire de quitter le stade de projet personnel pour devenir un véritable livre entre les mains des lecteurs. C'était une étape particulièrement importante pour moi : voir des personnes que je ne connaissais pas découvrir mon univers, s'attacher aux personnages et attendre la suite a donné une nouvelle dimension au projet.

Aujourd'hui, je souhaite poursuivre cette aventure avec le Tome 2.

Une nouvelle campagne Ulule est donc en cours afin de permettre l'impression de ce deuxième volume et de continuer à faire vivre cet univers indépendant.

Pourquoi continuer ?

Créer une bande dessinée seule est une aventure particulière.

Il y a les longues heures de dessin, les corrections, les pages qui avancent parfois beaucoup moins vite que prévu, les périodes de doute et toutes les étapes invisibles qui existent entre l'idée d'une histoire et le moment où un lecteur peut finalement tenir le livre entre ses mains.

Mais il y a aussi tout ce qui rend cette aventure incroyablement gratifiante.

Un personnage que l'on dessine depuis des années finit par devenir presque réel. Une scène imaginée longtemps auparavant prend enfin forme sur une planche. Et surtout, il y a le moment où quelqu'un découvre l'histoire et y trouve quelque chose qui lui parle.

C'est précisément pour cette raison que je continue Altered Blood.

Parce que cette histoire existe maintenant depuis plusieurs années, mais qu'elle a encore beaucoup de choses à raconter.

Le Tome 2 permet notamment de poursuivre les mystères autour de Kryo et de son entourage, tout en approfondissant l'univers et les enjeux qui entourent les personnages. Il ne s'agit pas simplement de proposer une suite : c'est une nouvelle étape dans une histoire pensée depuis longtemps.

Derrière les Altérés, les mystères scientifiques et les vestiges d'un monde disparu, ça reste avant tout une histoire humaine.

Kryo veut comprendre son passé, mais elle veut également protéger son présent.

Scin, Resan et Elice ne sont pas simplement là pour accompagner l'héroïne : chacun possède sa propre histoire, ses propres motivations et sa propre manière de réagir aux événements qui les entourent.

C'est cette dynamique entre les personnages que je souhaite continuer à développer au fil des tomes.

Parce qu'au fond, lorsque l'on ne sait pas d'où l'on vient, il reste une question essentielle : qui choisit-on de devenir ?

Kryo n'a pas choisi d'être une Altérée.

Elle n'a pas choisi la disparition de la Terre.

Elle n'a pas choisi de perdre son père lorsqu'elle était enfant, ni de grandir sans connaître sa mère.

En revanche, elle peut choisir de protéger les personnes qui comptent pour elle.

Et peut-être, au fil de son parcours, choisir de découvrir la vérité, même si celle-ci risque de bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir.

Aujourd'hui, cette nouvelle campagne représente une nouvelle étape pour le projet. Après six années depuis la sortie du premier tome, j'aimerais pouvoir continuer à développer cette ouvrage, mais aussi permettre à de nouvelles personnes de découvrir cet univers. Je serai infiniment reconnaissante et heureuse si ce projet pouvait toucher ne serait-ce que quelques nouveaux lecteurs.

Qu'une personne découvre Kryo, s'intéresse à son histoire, ait envie de savoir ce qui est arrivé à la Terre ou cherche simplement à comprendre ce que sont réellement les Altérés serait déjà une immense satisfaction.

Une bande dessinée indépendante existe grâce aux personnes qui décident de lui donner une chance. C'est ce qui a permis au premier tome d'exister il y a six ans. Et c'est ce qui pourrait aujourd'hui permettre au deuxième de voir le jour. Altered Blood est une histoire que je porte seule depuis des années, mais que j'aimerais continuer à partager avec d'autres.

Si vous êtes sensible à la science-fiction, aux univers dystopiques, aux histoires de personnages en quête de leurs origines et aux projets de bande dessinée indépendants, j'espère que vous aurez envie de découvrir cet univers et ces personnages

Et peut-être de les accompagner un peu plus loin dans leur quête.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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