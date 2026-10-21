Les gros titres sont prêts avant le coup d’envoi

Sur son site officiel, le LOSC annonce le match du 21 octobre contre Galatasaray sous ce titre : « Galatasaray : Une première pour le LOSC ». Il suffit pourtant de descendre un peu dans la page pour découvrir une rencontre disputée le 7 juin 1952, à Istanbul. Lille avait gagné 4-1. Pour dire « une première », il fallait donc glisser un mot : « officielle ». Un mot manque dans le titre, et voilà qu’un match vieux de soixante-quatorze ans doit se contenter des paragraphes du dessous.

Avant ce match, les deux équipes comptent zéro point en Ligue des champions. Mais dans l’atelier du langage footballistique, le travail a commencé depuis longtemps. Dans la presse turque, on lit que Galatasaray entrera sur le terrain « mutlak üç puan parolasıyla » : « avec pour mot d’ordre les trois points, impérativement ». En France, Le Petit Lillois demande déjà : « Un Galatasaray malade contre Lille ? » Le ballon n’a pas encore roulé, on débat déjà de l’état du patient.

Ce « trois points, impérativement » me rappelle mes années dans la publicité. On peut bien déclarer les trois points « impératifs » : ils ne valent pas davantage, mais la phrase se raidit. En italien, parola signifie « mot ». En turc, le même mot désigne un mot de passe. Dalida et Alain Delon chantaient Paroles, paroles ; chez nous, Ajda Pekkan et Cüneyt Türel (comédien de théâtre et de doublage) reprenaient la chanson sous le titre Palavra Palavra — « des bobards, des bobards ». Des mots aux promesses en l’air, le trajet n’est pas si long. Et voici la « parola » des trois points, proclamée avant même le coup d’envoi.

La presse sportive et la publicité se font les poches depuis longtemps. « Jusqu’au bout », « D’un seul cœur », « Ne jamais renoncer »… Mettez devant ces formules l’écusson d’un club ou le logo d’une banque : elles fonctionneront tout aussi bien. Au besoin, elles sauveraient même une publicité pour shampooing. Entre un match de Ligue des champions et la salle de réunion d’une agence de publicité, il n’y a parfois qu’un écran de projection.

Les Français ne nous ont pas non plus laissé le monopole de la réclame. La devise de Lille : FIERS. FORTS. FÉROCES. Elle figure jusque sur les maillots. Entre l’identité de marque d’un club de football et les promesses qu’une agence présente à son client, la distance n’est pas bien grande.

Le vocabulaire de la guerre attend lui aussi son heure. Campagne européenne, conquête, dernier rempart, épopée… Dans les années 1940 et 1950, Lille portait déjà un surnom qui appartenait à ce lexique : La Machine de Guerre. C’est cette machine-là qui était venue à Istanbul en 1952. On peut raconter une victoire comme une conquête, une défaite comme une résistance héroïque.

Si le résultat est bon, on écrit l’Histoire. S’il est mauvais, on garde la tête haute ; quant à l’histoire elle-même, on n’a guère le temps de s’en occuper.

Il n’y a pas que les matchs qui se racontent à coups de mots. Les joueurs de Lille s’appellent Les Dogues ; à Galatasaray, ce sont les Lions. En 1919, le mot « Dogues » figure déjà entre guillemets dans un journal du Nord. L’année suivante, l’Olympique Lillois l’adopte officiellement. On ignore toujours l’origine exacte du surnom. Depuis, il a largement quitté ses guillemets.

Je ne peux évidemment pas connaître le résultat du match. Les formules, elles, sont faciles à deviner. Une victoire de Galatasaray ? On pourra titrer « Aslan Avrupa’da kükredi » — « Le Lion a rugi en Europe ». Une victoire de Lille ? « Les Dogues ont mordu » fera l’affaire. En cas de nul, il restera à choisir entre « un point qui vaut de l’or » et « un point, et des regrets ». Les conférences de presse des entraîneurs aideront à trancher.

Le 21 octobre, un match de football se jouera à Lille. Ce qui se passera sur la pelouse reste inconnu. Dans les rédactions, en revanche, quantité de phrases attendent déjà leur tour.

Crédits photo : Galatassaray.org

Par Adnan Algın

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