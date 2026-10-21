Entrainement d'IA : plusieurs centaines d'auteurs portent plainte contre Meta

L'intelligence artificielle représente une manne pour les grandes entreprises du domaine des technologies, mais aussi pour les cabinets d'avocats. Aux États-Unis, les procédures se multiplient, ces dernières années, autour des conditions d'entraînement des grands modèles de langage, directement liés aux intelligences articielles génératives.

Afin de rendre ces dernières plus efficaces, mais aussi de fluidifier les échanges avec leurs utilisateurs, les développeurs d'IA ont recours à d'énormes volumes de données afin d'« entrainer » les modèles. Soit, pour faire simple, leur faire « lire » une quantité astronomique de textes, pour qu'ils soient capables de comprendre les instructions des utilisateurs, mais aussi de générer des réponses satisfaisantes.

Pour réunir ces données, plusieurs développeurs d'IA générative, et non des moindres, se sont appuyés sur des réservoirs pirates de livres encore couverts par le droit d'auteur. Anthropic, Nvidia, OpenAI ou Meta, justement, sont ainsi accusés de s'être servis dans des catalogues protégés par le droit d'auteur, sans demander la permission ni verser de compensation.

Ce recours à des bases de données pirates, comme Anna's Archive ou LibGen, a déjà été largement documenté, si bien que les développeurs d'IA ont développé une autre stratégie pour répondre aux accusations. Selon eux, l'exploitation de ce contenu sous copyright se justifierait par le fair use, disposition du droit américain qui permet l'utilisation d'œuvres protégées, sans consentement préalable, à des fins d'enseignement, de recherche ou d'innovation technologique...

Les cours de justice américaines ont déjà rendu, à ce sujet, plusieurs décisions, qui varient selon les interprétations des juges. La plus marquante reste sans doute celle aboutissant à un accord à 1,5 milliard $ entre Anthropic, société à l'origine du modèle Claude, et les plaignants : en acceptant de verser une indemnisation, l'accusée reconnaissait bien un préjudice.

Dans une autre affaire, qui visait Meta, la justice avait cette fois écarté les demandes des auteurs, estimant que leurs arguments n'étaient pas suffisamment solides pour prouver l'existence d'un préjudice financier découlant de l'exploitation non autorisée de leurs œuvres à des fins d'entraînement.

Près de 300 auteurs au tribunal

Ce lundi 19 octobre, près de 300 nouvelles plaintes d'auteurs sont venues s'ajouter aux procédures déjà ouvertes aux États-Unis et dans le monde. Deux cabinets d'avocats, Freedman Normand Friedland LLP et Stris & Maher LLP, ont supervisé cet événement juridique, qui prend place au sein de la cour de district pour le district nord de l'État de Californie.

Romanciers comme journalistes ont ainsi porté plainte, individuellement, contre Meta, l'accusant d'avoir utilisé leurs œuvres à des fins d'entraînement, sans leur consentement. La stratégie diffère des autres cas déjà portés devant la justice américaine, puisque les avocats et leurs clients ont cette fois privilégié la démarche individuelle, et non une action collective (class action). Les cabinets assurent que plus d'un millier d'auteurs, au total, leur ont confié leurs dossiers.

Les auteurs des plaintes d'ores et déjà déposées, précise Bloomberg, réclament jusqu'à 150.000 $ (134.000 € environ) de dommages et intérêts à la firme américaine, laquelle n'avait pas réagi au moment de la publication de cet article.

En France, plusieurs organisations du livre, dont le Syndicat national de l'édition, la Société des Gens de Lettres et le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs, ont assigné Meta en justice dès mars 2025 pour « contrefaçon » et « parasitisme économique », accusant également le groupe d'avoir utilisé sans autorisation des volumes massifs d’œuvres protégées pour entrainer son IA Llama.

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Mi-avril 2026, Vincent Montagne, président du SNE, s'est montré confiant quant à l'avancée de cette procédure : « Nous avons des centaines de milliers de preuves, Meta sera condamné, il n'y a absolument aucun doute. » Outre la condamnation de Meta et le dédommagement du préjudice subi, l'édition française entend profiter de ce procès pour inciter les entreprises de la tech à nouer des partenariats et à faire l'acquisition de licences d'exploitation légales.

« L'action contre Meta est ainsi centrée sur les données d'entraînement, mais un champ entier porte par ailleurs sur le non-respect du droit d'opposition, notamment sur ce qui se fait dans les phases dites d'inférence », nous précisait dernièrement Renaud Lefebvre, directeur général du SNE. « Le SNE a constaté un non-respect absolu, généralisé, décomplexé du droit d'opposition des éditeurs par tous les acteurs de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faudra là aussi qu'on fasse un exemple », précisait-il.

Photographie : Mark Zuckerberg, fondateur et le PDG de Meta, en 2022 (illustration, Anthony Quintano, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

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