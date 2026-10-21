À Madrid, la librairie Pérgamo forcée de quitter ses murs après 80 ans

Au 24 de la rue General Oráa, les lecteurs avaient rendez-vous avec Pérgamo depuis huit décennies. Le 26 septembre, un apéritif littéraire célébrait encore son 80e anniversaire. Pourtant, Pablo Cerezo et María Treviño, qui animent aujourd’hui la boutique, savaient déjà qu’ils devraient partir. La décision leur avait été annoncée à la mi-septembre.

La nouvelle n’a été rendue publique que le 13 octobre. Pérgamo accueillera ses clients jusqu’au 17 novembre et devra libérer les lieux le 1er décembre, précise PublishNews. Aucune nouvelle adresse n’a encore été arrêtée. Ses responsables entendent néanmoins poursuivre l’aventure ailleurs, à Madrid.

Ce départ ne sanctionne pas un manque de fréquentation. Les livres se vendent, les rencontres attirent du monde et les clubs de lecture affichent complet, expliquait Cerezo à Europa Press, le 13 octobre. « C’est intenable », résumait-il à propos de la pression immobilière.

La nuance est importante : selon le libraire, les propriétaires des murs n’avaient pas augmenté le loyer depuis la reprise de l’établissement. Mais son montant, déjà élevé, laissait peu de marge, tandis que le contrat était reconduit chaque année. D’après le témoignage recueilli par Somos Madrid, les bailleurs ont finalement fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas le renouveler. La destination future du local reste inconnue.

Une librairie déjà sauvée une première fois

L’histoire de Pérgamo remonte à 1946. Son fondateur, Raúl Serrano, enseignant universitaire privé de son poste après la guerre civile, avait fait du commerce des livres une nouvelle activité. Durant la dictature franquiste, la boutique conservait des ouvrages censurés dans une arrière-salle appelée « l’enfer ». Le mobilier d’origine, longtemps préservé, témoigne de ce passé.

Ses filles, Ana et Lourdes Serrano, ont ensuite tenu la librairie jusqu’à leur retraite en 2021. L’avenir du magasin paraissait alors compromis : l’espace avait même failli être transformé en pizzeria. Un investisseur mexicain aux origines galiciennes, qui fréquentait les lieux durant son enfance, est intervenu pour préserver cette adresse. L’écrivain Jorge F. Hernández a participé à sa relance et Pérgamo a rouvert en septembre 2022, avec quelque 200 livres, rapporte El País.

Pablo Cerezo s’est associé au projet dès cette nouvelle ouverture ; María Treviño l’a rejoint en 2023. La jeune équipe a développé les rencontres avec les auteurs, les apéritifs littéraires et une sélection attentive aux maisons d’édition indépendantes. En 2024, El País racontait comment l’enseigne attirait aussi bien les enfants que leurs parents et grands-parents. Quatre ans après ce sauvetage, c’est donc son adresse, plutôt que son activité, qui est menacée.

Des baux qui fragilisent les librairies madrilènes

En mai, l’Association des librairies de Madrid alertait déjà d'une « expulsion silencieuse ». Selon son enquête auprès de ses établissements adhérents, 84 % exercent dans des locaux loués et seuls 14,3 % des répondants estiment leur maintien garanti. Quarante et un pour cent jugent élevé ou très élevé le risque immobilier auquel ils seront exposés dans les deux années suivantes. Enfin, un tiers déclarent avoir renoncé à embaucher en raison du poids des loyers, indiquait Servimedia.

Le cas de Pérgamo survient après celui de Tipos Infames, dans le quartier de Malasaña, dont ActuaLitté avait relaté la fermeture en janvier. L’association citait également El Movimiento del Caracol, à Alcobendas, parmi les établissements confrontés à la disparition de leur point de vente.

Pour l’heure, Pérgamo prévoit de maintenir ses clubs de lecture, ateliers et rencontres jusqu’à la fermeture au public. Cerezo expliquait au HuffPost espagnol, le 17 octobre, que l’équipe cherchait désormais à écouler ses stocks, sans les renouveler, sauf exceptions. María Treviño assure vouloir poursuivre l’activité « avec le même nom et le même esprit ». Le futur local reste à trouver, tout comme une date de réouverture.

Crédits photo : Pergamo

Par Clément Solym

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