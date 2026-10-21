Produit par David Lynch, Nadja se nourrit d'André Breton et de Nosferatu

À partir de ce 21 octobre dans quelques salles, Nadja a bénéficié d'une restauration 4K et d'une sortie en 4K UHD et Blu-Ray, chez Carlotta Films. Le distributeur le présente comme « un jalon du cinéma indépendant des années 1990, préfigurant The Addiction d’Abel Ferrara ou Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch ».

Le casting du long-métrage rassemble Elina Löwensohn, Nic Ratner, Karl Geary, Peter Fonda, Martin Donovan, Jack Lotz, Galaxy Craze, et un certain David Lynch. Ce dernier a en effet produit le film et effectue une apparition à l'écran.

Michael Almereyda a lui-même signé le scénario du film, qui mêle joyeusement surréalisme et références à des films d'horreur classiques, y compris sur le plan visuel. Le long-métrage expérimente, par ailleurs, avec des scènes tournées grâce à une Pixelvision, une caméra-jouet vendue par la marque Fisher-Price à la fin des années 1980...

Par Antoine Oury

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