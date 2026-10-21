Brigitte Fontaine, artiste insulaire et insolite, dans Le Grand BaZH.art

Le Grand BaZH.art vous donne rendez-vous avec la chanteuse et poétesse bretonne Brigitte Fontaine. Retrouvez-la sur une île, qui n'est pas en Bretagne, mais sur son île Saint-Louis à Paris !

Brigitte Fontaine est née à Morlaix, elle a grandi dans le Finistère avant de « monter » à Paris une fois le bac en poche.

Avec 20 albums et autant de livres au compteur, Brigitte Fontaine a développé un style absolument inimitable avec son compère Areski Belkacem. Elle a fait des disques et des duos avec Jacques Higelin, Étienne Daho ou encore Matthieu Chedid. D’Arthur H à Philippe Katerine en passant par Zaho de Sagazan, ils sont tous fans de la Queen Brigitte ! Cette émission très spéciale rassemble des amis de Brigitte Fontaine et des fans.

L’auteur de bande dessinée et réalisateur Enki Bilal débute sa carrière en 1975. C’est lorsqu’il entame sa trilogie Nikopol en 1980 avec La Foire aux Immortels puis La Femme Piège que sa notoriété explose littéralement jusqu’à obtenir le Grand Prix du Festival d’Angoulême en 1987. Il a collaboré avec Brigitte Fontaine il y a 10 ans en réalisant le clip « Crazy Horse ».

Benoît Mouchart est le spécialiste de Brigitte Fontaine. Sobrement intitulé Brigitte Fontaine (Hoëbeke), son livre décrypte la personnalité de cette artiste trop souvent réduite à son extravagance.

À Morlaix, Zag est l’organisateur du MX Arts Tour qui fait de la petite cité finistérienne un des pôles majeurs du street art en Bretagne. Il est l’auteur d’un magnifique portrait de Brigitte Fontaine sur un des murs de la ville. Il prépare actuellement une énorme surprise pour les Morlaisiens…

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Enfin, la gérante de la librairie Dialogues de Morlaix est une grande fan des livres de Brigitte Fontaine. Géraldine Delauney met un point d’honneur à toujours les avoir en rayons.

Le Grand BaZH.art est le magazine breton des arts et de la culture, réalisé par Corentin Pichon. D'une durée de 52 minutes, cet épisode a été coproduit par Simone et Raymond Productions, France Télévisions, France 3 Bretagne, TVR, Tébéo et Tébésud.

Photographie : Brigitte Fontaine (Simone et Raymond Productions / France Télévisions / France 3 Bretagne / TVR / Tébéo / Tébésud)

Par Dépêche

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