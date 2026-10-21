Alain Girardet nommé vice-président du CSPLA

Conseiller honoraire à la Cour de cassation, Alain Girardet fut aussi professeur associé à la faculté de droit de Paris-Est. Publié au Journal officiel de ce 21 octobre, un arrêté de Gérald Darmanin et Catherine Pégard le nomme vice-président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA). Sa candidature avait été avancée par le premier président de la Cour de cassation.

Son mandat s'étend sur une durée de 3 ans. Il succède à Anne-Élisabeth Crédeville, conseillère honoraire à la Cour de cassation, en poste depuis 2001.

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) est une instance consultative qui conseille le ministre chargé de la Culture en matière de propriété littéraire et artistique. Il constitue également un observatoire de l’exercice et du respect des droits d’auteur et droits voisins.

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Il réunit une centaine de membres, parmi lesquels des représentants de différentes administrations, des personnalités qualifiées, des représentants d'établissements publics et enfin plusieurs dizaines de titulaires et suppléants liés aux professionnels et aux organisations des secteurs concernés, des auteurs aux éditeurs, en passant par les fournisseurs d'accès internet, les éditeurs de services en ligne ou encore les consommateurs.

Depuis la fin d'année 2024, le CSPLA est présidé par Jean-Philippe Mochon, le médiateur du livre depuis 2020 — et renouvelé à ce poste en octobre 2023.

Photographie : La façade du ministère de la Culture, qui abrite le CSPLA (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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