Jeu, hasard, probabilités : les livres qui ont pensé l’incertitude

Jouer paraît d’abord une activité simple. On connaît les règles, on accepte d’entrer dans la partie et l’on attend son résultat. Pourtant, dès que le hasard intervient, quelque chose se complique. Le meilleur joueur peut perdre, le débutant gagner et une succession improbable prendre soudain des allures de destin. Cette tension entre maîtrise et incertitude a nourri des réflexions qui débordent largement les casinos ou les tables de jeu.

L’un des grands points de départ reste Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, de Johan Huizinga. L’historien néerlandais défend une proposition forte : le jeu n’est pas une activité marginale ajoutée à la culture une fois les choses sérieuses accomplies. Il intervient au contraire dans la formation de pratiques aussi différentes que le droit, le rite, la guerre, la poésie ou la compétition. Le jeu suppose un espace délimité, des règles et l’acceptation provisoire d’un ordre particulier.

Quelques décennies plus tard, Roger Caillois reprend la question dans Les Jeux et les Hommes. Le masque et le vertige, publié en 1958. Sa classification reste célèbre : agôn pour la compétition, alea pour le hasard, mimicry pour le simulacre et ilinx pour le vertige. Le terme alea est ici essentiel. Dans certains jeux, le participant ne cherche précisément pas à démontrer une supériorité : il accepte que l’issue soit déterminée par une puissance extérieure à sa volonté. Dés, roulette ou loterie, comme sur Drakaris casino, suspendent temporairement le mérite individuel au verdict du sort.

Quand les joueurs obligent à inventer les probabilités

Le hasard ne s’est pourtant pas laissé cantonner à cette expérience de l’incertitude. Les mathématiciens ont appris à le calculer. L’histoire est connue : au XVIIe siècle, des problèmes liés aux jeux de hasard jouent un rôle déterminant dans la naissance du calcul des probabilités. En 1654, Blaise Pascal et Pierre de Fermat échangent notamment autour du « problème des partis » : comment partager équitablement les mises lorsqu’une partie est interrompue avant qu’un vainqueur ne soit désigné ? La question est ludique ; les conséquences scientifiques seront considérables.

C’est cette transformation intellectuelle qu’étudie Ian Hacking dans L’Émergence de la probabilité, publié en français au Seuil en 2002. L’ouvrage, dont l’édition originale anglaise remonte à 1975, retrace l’apparition d’une manière nouvelle de penser l’incertain. La probabilité cesse progressivement d’être seulement affaire d’opinion ou de vraisemblance pour devenir un objet mathématique. Ian Hacking montre ainsi comment s’élaborent des concepts désormais présents dans les sciences, les statistiques, l’assurance, la démographie et la décision politique.

Le joueur espère évidemment que les probabilités finiront parfois par lui donner raison. Elles ne promettent pourtant rien pour le coup suivant. C’est là l’une des difficultés du hasard : connaître parfaitement la fréquence théorique d’un événement ne permet pas de connaître le résultat particulier qui va se produire. Cette différence entre régularité statistique et événement individuel explique une bonne partie des illusions attachées aux jeux de hasard.

Le hasard est-il vraiment imprévisible ?

Avec Hasard et Chaos, publié en 1991 aux éditions Odile Jacob, David Ruelle déplace encore la question. Dés et loteries sont présents, mais aussi météorologie, mécanique quantique, systèmes dynamiques, information ou complexité algorithmique. Le physicien s’intéresse notamment au chaos déterministe : certains phénomènes suivent des lois précises tout en devenant pratiquement imprévisibles en raison de leur extrême sensibilité aux conditions initiales.

Autrement dit, imprévisible ne signifie pas nécessairement dépourvu de cause. Voilà qui oblige à manier le mot « hasard » avec précaution. Derrière une partie de cartes, une mutation génétique ou un phénomène physique, il ne désigne pas forcément la même réalité. Les ouvrages scientifiques consacrés à la question ont précisément pour vertu de distinguer ce que le langage courant rassemble volontiers sous un seul terme.

Cette interrogation traverse également Le Hasard et la Nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, publié en 1970 par Jacques Monod. Le biologiste, prix Nobel de physiologie ou médecine, y examine notamment le rôle des mutations aléatoires et de la sélection dans l’évolution du vivant. Le jeu disparaît alors presque complètement, mais le hasard demeure. Il devient une question philosophique : quelle place accorder à la contingence dans un monde que l’être humain voudrait volontiers rendre intelligible et ordonné ?

Le joueur face à lui-même

La littérature, elle, rappelle que les probabilités ne suffisent pas à expliquer pourquoi l’on joue. Le Joueur, publié en 1866 par Fiodor Dostoïevski, place la roulette au centre d’un récit dominé par le désir, l’argent, l’excitation et la perte de contrôle. Alexeï Ivanovitch sait que la roulette ne lui doit rien. Cette connaissance ne supprime pourtant ni l’attente ni la conviction qu’un retournement reste possible.

C’est là que le roman apporte quelque chose que les mathématiques ne cherchent pas à fournir. Un calcul peut établir les probabilités ; il ne dit pas ce que le joueur éprouve lorsqu’il mise une nouvelle fois. Chez Fiodor Dostoïevski, l’incertitude devient une expérience psychologique. Le jeu engage l’espoir, la volonté de se refaire, la croyance dans une série favorable et le refus de considérer une perte comme définitive.

De Johan Huizinga à Fiodor Dostoïevski, ces ouvrages parlent donc de réalités très différentes. Ensemble, ils permettent pourtant de distinguer plusieurs questions que nous confondons facilement : pourquoi jouons-nous ? Qu’acceptons-nous lorsque nous remettons une décision au hasard ? Peut-on calculer l’incertain ? Et surtout, pourquoi continuons-nous parfois à croire que nous pouvons maîtriser ce dont nous savons précisément qu’il nous échappe ?

Les livres ont ici un avantage. Ils ne donnent pas une définition unique du jeu ou du hasard. Ils en montrent les dimensions sociales, mathématiques, scientifiques et intimes. Ce qui commence avec un dé lancé ou une bille de roulette finit alors par poser une question bien plus générale : quelle place sommes-nous prêts à laisser à l’incertitude ?

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Victor De Sepausy

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